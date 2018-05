DHA YURT BÜLTENİ - 6

Çanakkale’deki 4.3’lük depremin ardından ürküten açıklama



Çanakkale’nin Çan ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından jeoloji profesörü Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Perinçek, ‘Beklediğim deprem bu değil’ başlığıyla yayınladığı mesajında, “Bu depremleri, 7 büyüklükte olacak ana şokun habercileri, ayak sesleri olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki depremleri yakından takip ederek, her deprem sonrasında bir analizini sosyal medya hesabından paylaşan ve bu nedenle de çok sayıda takipçisi bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, bu sabah saat 05.04’te merkez üssü Çan ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından da açıklama yaptı.

281 YILLIK ENERJİYİ BOŞALTACAK BİR DEPREM DEĞİL

Sosyal medya hesabından, ‘Beklediğim deprem bu değil’ başlığıyla bir paylaşımda bulunan Doğan Perinçek, “4.5 büyüklükteki depremi, bölgede 281 yıldır biriken enerjiyi boşaltacak bir deprem olarak düşünmüyorum. Geçen sene Çan dolayında iki kez 4.3 dolayında depremler oldu. Bu depremleri; 7 büyüklükte olacak ana şokun habercileri, ayak sesleri olarak görüyorum. 7 büyüklükte olacak deprem ne zaman olur diye sorarsanız; bunun cevabı; belki 1 hafta, 1 ay, ya da 1 yıl olabilir. Kesin olan şu; beklediğimiz büyük deprem bizlere çok uzak değil. Kırılmaya hazır fay zonu Erdek’ten başlıyor, Biga-Çan-Bayramiç’ten Ezine yönüne doğru uzanıyor. Söz konusu fay zonunun Çan civarında sıçrama yaptığını görüyoruz. Bugün ve geçen sene olan depremler bu sıçrama alanında oluyor ve yeni kırıklara meydana geliyor. iki senedir beklediğimiz büyük depremden bahsediyoruz, ‘Çan-Bayramiç-Biga köylerindeki taş yığma binalar büyük zarar görür, tedbir alalım’ diye konuşuyoruz. Kiminle konuşsam, çok iyi olur demekte, fakat ertesi günü herkes sessiz. Bugün yine depremi konuşacağız, yarın unuturuz. Peki Çan'da bugün neler olabilir. Ana şoku atlattığımızı düşünüyorum. Yakın zamanda fay yine susacak ve 7’lik deprem için enerji biriktirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.“Yöneticiler umarım pek yakında olacak büyük depreme kadar beklemezler” diyen Perinçek, yetkililere şu çağrıda bulundu:“Köylerde güçlendirme faaliyeti ve AFAD destekli eğitim faaliyeti başlatılır. Eğitimi çok önemli buluyorum, maliyeti az ve hemen başlatılabilir. Köylerden muhtarları toplayıp eğitim vermek yeterli değil ve sadece göstermelik olur. AFAD, her köye ekip gönderip halka çok şey öğretebilir. Çok basit tedbirler can kurtarabilir. AFAD'ın bunu yapacak kapasitesi var.”

Haber:Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

=========================================

EFES 2018 Tatbikatı başladı



TSK, EFES 2018 TATBİKATI'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan EFES 2018 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla yapılacak. TSK'nın internet sitesinden ise EFES 2018 tatbikatının görüntüleri yayımlandı, Efes - 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na ilişkin bilgi verildi.

TSK'nın internet sitesinde, Efes - 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na ilişkin görüntüler yayımlandı. Görüntülerde kara, deniz ve hava unsurlarının tatbikatta aldıkları görevlere ilişkin görüntüler yeraldı. Sitede ayrıca tatbikata ilişkin bilgi de verildi. Bilgiye göre, 11 Nisan'da başlayan tatbikatın dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra edildiği belirtildi. Tatbikatta ayrıca 7 - 11 Mayıs tarihlerinde fiili safhaya geçileceği de ifade edildi. Tatbikat, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilecek. Birleşik ve müşterek harekatla, davet edilen ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilebilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanıyor. Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan birlik ve unsurlar katılacak.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Tatbikata ait görüntü

- Genel ve detay

Haber:İZMİR,()

=========================================

Dolu Alaşehir'de tarım arazilerini vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı başta erik, kiraz ve elma ağaçları olmak üzere, üzüm bağları ile ekili tarım arizilerine zarar verdi. Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın, bahçe ve tarım arazilerindeki zararın neredeyse yüzde 100 olduğu belirtip, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışkmalarına başlandığını bildirdi.

Alaşehir'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve 20 dakika süren dolu yağışı, ekili arazileri ve bahçeleri vurdu. Özellikle Alaşehir'in organik tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal Bahadır, Bahçeli, Çarıkbozdağ, Girelli ve Dağhacıyusuf Mahalleri'ndeki erik, kiraz, elma bahçeleri ile buğday, arpa, patlıcan, biber, taze fasulye, domates gibi çeşitli tarım ürünlerinin ekili olduğu tarlalarda büyük oranda zarar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, üzüm bağlarındaki yapraklar ile ağaçlardaki toplanmayı bekleyen meyvelerin dökülmesine neden oldu. Çaresiz gözlerle, mahsüllerinin dolu nedeniyle zarar görmesini izleyen üreticiler perişan oldu. Alaşehir İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, hasar gören tarla ve bahçelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

"DOLU KİRAZLARI AĞAÇLARIN DİBİNE DÜŞÜRDÜ"

Bahadır Mahallesi'nde yaşayan kiraz üreticisi İlhan Erbaş, zararlarının büyük olduğunu bellirtip, "Dolu kirazları ağaçların dibine düşürdü. Üzüm bağlarının yaprak ve salkımlarını yere döken dolu, adeta kış gününde kar yağmış gibi toprağın üzerini kapladı. Doğal afetlere karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Örtü sistemi uygulanıyor ama maddi imkansızlıklar yüzünden bunu da yapamıyoruz. Birçok üreticimiz tarım sigortası yaptıramadı. Yaralarımızı sarabilmemiz için devletimizin destek vermesini ve kredi borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.

"SİGORTA BİLİNCİ NE YAZIK Kİ ÜRETİCİLERİMİZDE YOK"

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın ise dolunun neden olduğu zararın neredeyse yüzde 100 olduğunu belirtip, "Bahadır, Bahçeli, Girelli ve Dağhacıyusuf mahalleri bizim bölgemizin organik ürün yetiştiren kimyasal kullanmayan yerler. Maalesef dolu nedeniyle buralardaki üreticinin emekleri boşa gitti. Üreticilerimizin bu dakikadan sonra yapacağı iki önlemli şey var. Birincisi yeşil budama yaparak, önümüzeki yıl için alınacak ürün kayıbını önlemek. İkincisi ise, bakır uygulaması yaparak, ağaçlarındaki yaraları tedavi ederek, kalan ürünü alabilmek. Bizler zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, bundan sonra yapılabilecek işlemleri üreticilere anlatıyoruz. Sigorta bilinci ne yazık ki üreticilerimizde yok. Artık, şu andan itibaren yapılabilecek tek şey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kanalıyla tespit yaptırtıp, devletin yapabileceği destek uygulamalarını beklemek olur. Bu açıdan mahsülü zarar gören üreticinin mutlaka tespit yaptırmaları gerekiyor. Doğal afetlere karşı tek çözüm yolu sigorta bilincinin gelişmesidir. Bu afette tek tesellimiz, az da olsa bazı üreticilerimizin sigorta yaptırmış olmaları" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Zarar gören üzüm bağları, erik ve kiraz bahçelerinden görüntü

-Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın ile röp.

-Bahadır Mahallesi'nde yaşayan kiraz üreticisi İlhan Erbaş ile röp.

-Zararg ören ekili alanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

==========================================

Saadet Partisi’nin hedefi İzmir’de 30 bin imza toplamak

Cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için İzmir’de imza kampanyası başlatan parti, seçmeni sandığa davet etti. Partinin eski İzmir İl Başkanı, milletvekili aday adayı olan Zekeriya Hazırbulan, 9 Mayıs’a kadar 30 bin imza toplamayı hedeflediklerini açıkladı.

SP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan, partinin eski İzmir İl Başkanı, milletvekili aday adayı olan Zekeriya Hazırbulan, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, cumhurbaşkanlığı yarışında yer alabilmesi için, İzmir’de yaşayan vatandaşları imza vermeye davet etti. Hazırbulan, "Partili olsun olmasın tüm İzmirlileri demokrasiye sahip çıkmak, eşitlik ve hakkaniyet adına, Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu’na imza vermeye davet ediyoruz" dedi. Açıklamasında, alınan erken seçim kararını da eleştiren Hazırbulan, ülkede iki yıla yakın bir süredir olağanüstü hal uygulamasının devam ettiğini, OHAL ile fiilen hukuk sisteminin askıya alındığını savunarak, "Bu ortamda her şey rahatlıkla yapılıyorken ve seçim tarihine de daha çok varken ne oldu da seçim ihtiyacı doğdu? Neden bu kadar erken, hatta baskın bir tarihe seçim kararı alındı? Zamanında yapılacak seçimlere kadar iktidar partisinin ciddi güç ve destek kaybedeceği görüldüğü için baskın seçim kararı alındı. İktidar, taban kaybetmekte olduğunu gördü. Normal seçim zamanına kadar bu kaybın daha da netleşmesi durumuna karşı baskın seçim kararı aldı" diye konuştu.

"SP’NİN KAZANDIĞI BEĞENİ, ERKEN SEÇİM NEDENİ"

AK Parti’nin 16 yıllık tek başına iktidarlığı döneminde yaşanan olumsuzlukları düzeltmeyi vaat ettiğini söyleyen Zekeriya Hazırbulan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun için de ‘ancak biz kazanırsak her şey düzelir’ vaadinde bulunarak son derece ilginç, hatta trajikomik bir durum oluşturuyorlar. Saadet Partisi’nin kazandığı beğeni, ilgi ve kilit parti konumuna gelmesi, hiç şüphesiz iktidarın aldığı baskın seçim kararının en önemli nedenlerinden biri. Biz şahıslar ile değil, ülkemizin problemleri, ülkemizin geleceği, milletimizin refahı ile ilgileniyoruz. Seçime girme hakkı olan her parti, cumhurbaşkanı adayını da gösterebilmeliydi. Doğru, demokratik ve mantıklı olan buydu. Bir parti seçime girmeye hak kazanmış ise ve milletvekili adaylarını belirleyecekse neden cumhurbaşkanı adayını da belirleyemesin? Anlamak mümkün değil."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun aday olabilmesi için, imza vermek isteyenler, yalnızca nüfus kağıtları ile birlikte 4 Mayıs’tan itibaren, kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına başvurabilecek. İlçe seçim kurulları, saat 08.00-20.00 arası imzaları alacak. İmza verme işlemi, 9 Mayıs’ta son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Zekeriya Hazırbulan’ın konuşması

-Toplantı salonundan görüntü

-Genel ve detay

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

==========================================

Asgari ücretli engelli, kredi çekip, ödünç takım elbiseyle aday adayı oldu

Diyarbakır'da bir hastanede asgari ücretle çalışan, yüzde 51 bedensel engelli Özgür Ekici, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için Ak Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. Aday adaylığı başvurusu yapmak için toplam 6 bin lira kredi çeken Ekici,katalog ve broşür çekimleri için de arkadaşının takım elbisesini ödünç aldı.

Diyarbakır'da yaşayan 30 yaşındaki yüzde 51 bedensel engelli Özgür Ekici, Ak Parti Diyarbakır Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı. 24 Haziran seçimlerde Ak Parti'den Diyarbakır Milletvekili olmayı hedefleyen Özgür Ekici, engelliler için belirlenen bin lirayı kredi kartından nakit avans çekerek, aday adaylığı başvurusunu yaptı. Diyarbakır Selahattini Eyubi Devlet Hastanesinde asgari ücretle çalışan Ekici, başvurusunun ardından bu kez broşür ve kartları basmak için bankadan aylık taksitli kredi çekti. Aday listesine girmeyi hedefleyen Ekici, katalog ve broşür çekimleri için de bir arkadaşının takım elbisesini ödünç alarak, fotoğraf çektirdi. Ak Parti Diyarbakır il teşkilatına 17 yaşında girdiğini belirten Ekici çocukluk yıllarında başlayan Ak parti aşkının hiç sönmediğini söyledi. 12 yıldır il teşkilatının çeşitli kademelerinde görev alan Ekici, "Ben Ak Parti'ye girdiğimde üyeliğim alınamıyordu, çünkü 17 yaşındaydım. Üye olamadım ama gönül vererek çalıştım.Ak partimizin mutfağında yetişen biriyim. Yeri geldi bayrak astım, vinç kullandım, gençlik kolları, ana kademe, santral ve tanıtım departmanlarında yer aldım. Engelliler, gençlerimiz, kadınlarımız adına projelerim var. Partimize ve davamıza gönül veren biriyim. Allahın izniyle, milletimiz ve reisimiz de izin verirse, daha üst seviyelere gelip halkımız, vatanımız için onlara hizmet etmek istiyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Adaylık için cebimde param olmadığından önce bin lira nakit avans çektim. Daha sonra broşürleri bastırmak için de 5 bin lira kredi çektim. Listeye giremezsem de, çektiğim para partimize feda olsun. Annesiz babasız büyüdüm, beni partim büyüttü. Ben de eğer listeye girersem, kimsesiz çocuklara da baba, ağabey, kardeş olmak, onların bütün dertlerini anlamak istiyorum. Bir engelli olarak zorlukları bildiğim için, onların gelecekti bütün projeleri yapmak istiyorum"dedi. Broşür basımında kullanılan fotoğraflar için arkadaşının takım elbisesini ödünç aldığını belirten Ekici, "Fotoğraf çekimi için takım elbise olması gerektiğini söylediler. Ben de arkadaşımdan ödünç alıp, öyle fotoğraf çektim." dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Ekicinin konuşması

- Vatandaşlarla diyalog kurması

- Broşürlerden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

=========================================

=========================================

Elazığ'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ - Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Elazığ-Bingöl karayolunda dün meydana gelen krazada; karşı şeride geçmek isteyen bir araç, yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç karşı şeritteki araziye sürüklenerek, durabildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazası, bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Kaza anından görüntü

Haber:Erkan BAY/ELAZIĞ,()

===========================================

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

İzmir'in Foça ilçesinde, obeziteye dikkat çekmek için 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü' düzenlendi.

Toplumda obezitenin önlenmesi için fiziksel aktivitenin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, Foça Kaymakamlığı, Foça Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda ve Foça Belediyesi işbirliğinde Foça'da düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü' renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Foça Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşe dans ederek hazırlandı. Aşıklar Caddesi ve Büyük Deniz Sahil Caddesi güzergahındaki 2 kilometrelik yürüyüş, Foça Belediyesi Karakum Plajı Tesisleri'ndeki dans etkinliğiyle sona erdi. Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü'ne, Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz, kamu çalışanları, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yürüyüşü' hakkında; Aşırı kilolu olmanın ve hareketsiz kalmanın Kronik hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "'Mutlaka yürüyüş yapmalı ve sporu asla ihmal etmemeliyiz. Çünkü spor, tüm bireyler için sağlıklı yaşamın kapısını açan çok önemli bir araçtır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yürüyüşten görüntü

-Dans edenlerden görüntü

Haber: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),()

=============================================

Akra Caz Festivali, Yasmin Levy konseriyle başladı

CAZ ve klasik müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, Yasmin Levy konseriyle başladı. Levy konser öncesinde Türkçe, "Tekrar evime geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Antalya'da 2-12 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçılar ve caz müziğin usta isimlerini bir araya getirecek Akra Caz Festivali'nin açılış gecesi, caz tutkunlarının akınına uğradı. Dünya müziklerini muhteşem bir uyumla harmanlayarak, dinleyenlerini Sefarad müziğine kadar uzanan geniş bir coğrafyada yolculuğa çıkaran Yasmin Levy'in konseri öncesinde, Akra Jazz Band ile birlikte Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden trompetçi İmer Demirer ve saksafoncu Serhan Erkol sahneye çıktı. Akra Otel bahçesine kurulan açık hava sahnesinde sahneye çıkan Yasmin Levy, konser öncesi Türkçe, "Tekrar evime geldiğim için çok mutluyum" dedi. Yasmin Levy, "Akdeniz'in kıyısında böyle bir yerde, ilk kez böyle bir konser veriyorum. Benim için gerçekten çok heyecan verici bir deneyimdi. Ve bu gecede farklı bir enerji vardı. Hayatımın en önemli gecelerinden birini yaşadım. Seyirci çok sıcaktı" diye konuştu. Hayranlarına unutulmaz saatler yaşatan Levy, 'Firuze' adlı şarkıyı yarı Türkçe yarı İspanyolca seslendirdi. Levy'nin orkestrası da dikkat çekti. Batı müziği enstrümanlarıyla doğru ritimleri harmanlayan orkestra, sanatçının arkasında devleşti. Duman ve ışık şovlarıyla renklenen sahnede Levy'nin dans figürleri, hayranlarının alkışlarıyla süslendi.

FESİVAL ELECTRO DELUXE İLE DEVAM EDECEK

Bu yıl Antalya'da ilki gerçekleşen festival, modern ve klasik cazın yanı sıra, caz müziği funk, rock, Latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkacak. Antalya Akra Caz Festivali'nin bir sonraki konuğu, funk, soul, hiphop ve elektro müziği, caz müzikle birleştiren Fransız grup Electro Deluxe. Yarın akşamki konserin başlama saati ise 20.30.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Festivale gelenlerden detay görüntü

- Röp: Otel Müdürü Gökhan Polat

- Festivale katılanlardan detay görüntü

- Sahne alan sanatçılardan detay görüntü

- Yasmin Levy'den görüntü

- Detaylar

579 MB /// ///5.13"

Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

================================================

Kepsut’ta, bir asır sonra Yağcıbedir halısı yeniden dokunuyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde, unutulmaya yüz tutan Yağcıbedir halısı dokuma kültürü, bir asır sonra yeniden canlanıyor. Evlerin ardiyelerine kaldırılan halı dokuma tezgahları, Kepsut Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı halı dokuma kursuyla gün yüzüne çıkarılarak, yeniden işlemeye başladı. Yağcıbedir halısıyla ev hanımlarına iş imkanı sağlamak istediklerini belirten Kepsut Belediye Başkanı AK Partili İsmail Cankul, “Yağcıbedir, bizim öz kültürümüz ve sahip çıkarak yeniden canlandıracağız” dedi.

Kepsut Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) ve İşkur işbirliğiyle, ilçede Yağcıbedir halısı dokuma kursları açıldı. Yaklaşık bir asırdır dokunmadığı için unutulmaya yüz tutan Yağcıbedir halısı kültürünün, ilçede yeniden canlandırılması ve ev hanımlarına iş imkanı sunması için açılan kursların ilki, 20 kadının katılımıyla devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi’nin kurduğu atölyede çalışmalarına 2 aydır devam eden ev hanımları, kursa geldikleri her gün için de İşkur’dan 25 TL harçlık alıyor. Balıkesir merkezinden her gün ilçeye gelerek halı dokuma kursu veren ve Sındırgılı olan usta öğretici Ayşe Bulut, “Kursiyerlerimiz oldukça heyecanlı. Kurslarımızın devam etmesini istiyoruz. Yağcıbedir halısı kültürü bizlere dedelerimizden, ninelerimizden kaldı. Kursu bitiren kadınlar, evlerinde bu işi yaparak para kazanabilecekler” dedi.

DEPOLARDAKİ TEZGAHLAR YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Evlerin ardiyelerine kaldırılan halı dokuma tezgahları ise Kepsut Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı halı dokuma kursu ile gün yüzüne çıkartılarak işlemeye başladı. Yün ve kök boyasından yapılan ipliklerle ve elemeğiyle dokunan Yağcıbedir halısı kültürünü ilçede yeniden canlandıracaklarını anlatan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Yağcıbedir halısı dokuma kültürü ilçede unutulmaya yüz tuttu. Bizim de Yağcıbedir Yörüğü köylerimiz var. Hatta buradaki köylülerimiz kendilerini, ‘Öz Yağcıbedir Yörükleri biziz’ diye tanımlıyorlar. Sındırgı’daki ve Bigadiç’teki Yağcıbedirleri de öz kabul etmiyorlar. Onların bizden koptuğunu söylüyorlar. Yağcıbedir halısı dokuma işi bizde de çeyiz olarak yapılırdı. Herkesin evinde dokuma tezgahları vardı ama göçlerle bu unutulmaya yüz tuttu. Tezgahların birçoğu kırıldı. Bir kısmı da evlerin bir köşesinde duruyordu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bunların araştırmasını yaparak, atıl durumdaki tezgahları yeniden toparladı ve bu kursu açtı. Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarıyla bu kültürümüz yeniden canlanıyor” diye konuştu.

KEPSUT, SINDIRGI’YA RAKİP OLACAK

Yağcıbedir halısının ilçede yeniden canlanması için belediye olarak gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Cankul, “Belediye olarak kursiyerlere halıların satışı için taahhüt verdik. Kursiyerlerin ürettiği halıları alarak, satışını sağlayacağız. “Geleneksel dokumacılığımızın devamı için belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi. Kepsut’un komşusu Sındırgı ilçesinde Yağcıbedir kültürünün yıllardır sürdüğünü anlatan Başkan Cankul, Sındırgı’da halıların dokunması için köylere tezgahlar verildiğini söyledi. Sındırgı’nın Yağcıbedir halısına yıllarını verdiğini belirten Cankul, “Sındırgı’nın yanında Bigadiç ilçesinde de Yağcıbedir halısı dokuma çalışmaları başladı. Yağcıbedir halısı tamamen yün ipliklerden dokunuyor. Çok değerli ve revaçta bir halıdır. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde alıcı buluyor” diye konuştu. Klasik Yağcıbedir halılarının fiyatının 2 bin TL’den, klasik Yağcıbedir seccadelerinin fiyatının ise 350 TL’den başladığı belirtildi. Üzerlerine farklı desen ya da resim yapılması halinde ise fiyatların daha da yükseldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kurstan ve halı dokuması yapan kadınlardan görüntü

- Kurs usta öğreticisi Ayşe Bulut’un açıklama

- Kurstan ve dokuma yapan kadınlardan görüntü

- Kepsut Belediye Baskanı İsmail Cankul açıklama

- Kurstan ve kursa katılan kadınlardan görüntü

3 dakika 37 saniye, Boyut 667 MB.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()