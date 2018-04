DHA YURT BÜLTENİ - 6

Karaman'da 8 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi

Karaman'da okulda buldukları cıvayla temas eden 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. Adana'dan gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı.

Olay, 23 Nisan'da İbrahim Bey Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri sırasında 3 öğrenci depo olarak kullanılan kısımda buldukları 3 kutu cıvayla oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra cıva dolu kutuları yanlarına alarak okuldan ayrıldı. Çocukların 2 kutu cıvayı yolda giderken çöpe attığı, öğrencilerden birinin bir kutuyu önce evine daha sonra annesiyle birlikte misafirle gittiği eve götürdüğü tespit edildi. Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 8 çocuk hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Adana'da bulunan AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) müdahale ekibi Karaman'a geldi. Özel kıyafelerlerini giyen ekip dedektörler ile okulda ve çocukların evlerinde incemele yaptı. Ekipler cıvaların bulunduğu eve girişleri yasakladı. Cıvanın temas ettiği eşyalar ise imha edilmek üzere poşetlere konuldu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda 23 Nisan 2018 tarihinde İlimiz Merkez İbrahim Bey İlkokulu'nda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra kutuları alarak okuldan ayrıldıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerden ikisi yanlarında bulunan 2 kutuyu eve giderken çöp konteynerine attıklarını ifade etmiş ve daha sonra bu iki kutu AFAD ekiplerince bulunmuştur.

Öğrencilerimizden biri ise yanında bulunan kutuyu evine, daha sonrada annesi ile birlikte misafirliğe gittiği komşusuna götürmüştür. Ailenin bu maddenin zararlı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine bu maddeyle temas eden çocuklar hastaneye götürülmüştür. Çocukların gerekli tahlilleri yapılmıştır. Konu okul idaresi tarafından öğrenilir öğrenilmez, maddeyle temas ihtimali bulunan diğer öğrenciler de Karaman Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiştir. Hastanedeki yetkililerin bu konuda sadece Ankara'da ileri tetkik yapılabildiğini belirtmeleri üzerine 8 öğrenci Rehber Öğretmen ve aileleri refakatinde Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne götürülmüştür. Öğrenciler müşahede altında tutulmaktadır. Tahlil sonuçlarına göre işlem yapılacaktır. İlimiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Belediye Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, okulda eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari incelemeler başlatılmıştırö denildi.

57'nci Alay vefa yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57'nci Alaya vefa programı kapsamında Burdur'da yürüyüş düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program Hacı Mahmut Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladı. Namaz sonrasında İl Müftü Yardımcısı Halil Taş tarafından 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlığı anlatıldı. Daha sonra Hacı Mahmut Camii'nden şehitliğe kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Gençlik Merkezi üyeleriyle vatandaş katıldı. Grup ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak şehitliğe kadar yürüdü. Şehitlikte Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından katılımcılara yarma çorbası ikram edildi.



Düğünde maganda kurşununun hedefi oldu, vuran kişi serbest kaldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, arkadaşlarıyla düğüne katılan İhsan Önkur (23), tabancayla ateş açmaya çalışan davetli tarafından vuruldu. Maganda kurşunuyla ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Önkur, serbest bırakılan kişinin tutuklanmasını istedi.

Afyonkarahisar merkezde oturan İhsan Önkur, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde geçen cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte davetli olduğu düğüne katıldı. Düğün sahiplerinin uyarılarına rağmen M.Y. adlı davetli, yanındaki tabancayla ateş açmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası duran M.Y.'nin, iddiaya göre, kurcalarken ateş alan tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Önkur'a isabet etti. Yere yığılan Önkur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol kolundan geçip, midesi ve dalağına zarar veren kurşun nedeniyle ağır yaralanan Önkur'un tedavisinin sürdüğü belirtildi. M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARDEŞİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

Hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra genel cerrahi servisine alınan İhsan Önkur'un down sendromlu ağabeyi İbrahim Önkur (24) ise kardeşinin yanından ayrılmadı. El işaretleriyle kardeşinin durumuna üzüntüsünü, dayısı Şakir Arslan'a anlatmaya çalışan İbrahim Önkur, dayısına sarılıp, öperek, teskin etmeye çalıştı.

'ŞİMDİ BAŞIMIZA BİR İŞ AÇACAK' DEMİŞ

Anne Kamer Önkur (43), oğlunun, kendisine Düzağaç beldesinde düğüne gideceğini söyleyerek, evden çıktığını kaydetti. Önkur, "Oğlum arkadaşlarıyla birlikte düğün evine varmış ve bir yere oturmuşlar. O esnada bir kişi silahla oynuyormuş. Havaya ateş açmış. Hatta millet silah atmaması için uyarmış. O esnada oğlum da arkadaşlarına dönerek, 'Şimdi başımıza bir iş açacak' diye konuşurken, silah patlamış, kolundan girmiş ve midesini delmiş, daha sonra dalağını parçalamış" dedi.

'SAĞLIĞINA KAVUŞMASI 2 YILI BULABİLİRMİŞ'

Ailecek büyük acı yaşadıklarını anlatan anne Önkur, tabancayla ateş açan kişinin serbest bırakılmasına da anlam veremediklerini belirterek, şunları söyledi:"Kendi egosunu tatmin etmek isterken, bizim canımızı yaktı. Çocuğumu delik deşik ettiler. Çocuğum canıyla uğraşıyor. 3 gündür hastanelerdeyiz. Çocuğum daha bugün kendine geldi. Sırf gösteriş için silah atılmamalı. Bizim yaşadığımız bu olayı başka anne ve babalar yaşamasın. Ayrıca oğlumu vuran kişi, olaydan 2 gün sonra serbest bırakılmış. Bu, bizi çok üzdü ve moralimizi bozdu. Oğlumu vuran kişi, elini kolunu sallayarak geziyor. Oğlumun sağlığına kavuşmasının 2 yılı bulabileceği söyleniyor. Oğlum birkaç defa ameliyat olacak."

'MAGANDA KURŞUNLARINA KİM 'DUR' DİYECEK?'

Yeğeni İhsan Önkur'un ağır yaralandığını, beraberindeki arkadaşlarının kendisini aradığında öğrendiğini anlatan dayı Şakir Arslan (34), ilk duyduğunda inanamadığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Arslan, "Yeğenime bir maganda kurşununun geldiğini, kolundan girerek, midesinden geçip, dalağını parçaladığını öğrenince daha çok yıkıldık. Silah terörüne kim 'Dur' diyecek? Kanayan yaralar, ne zaman dinecek? Acılı ailelerin sorunları ne zaman bitecek? Devlet büyüklerimize sesleniyoruz; düğünlerde bu maganda kurşunlarına kim 'Dur' diyecek? Şu an yeğenim, hastanede ve bundan sonra hayatı daha çok tehlikede. Yeğenimi vuran kişinin de serbest bırakılması bizleri çok üzdü. İnsan hayatı bu kadar basit mi? Böyle bir şey varsa herkes silahlanıp, dışarı mı çıksın? Birilerinin zevki için kaç can yanacak ve kaç aile yıkılacak?" diye konuştu.

'KAÇMAYA FIRSAT GELMEDEN VURULDUM'

Tedavisi devam eden İhsan Önkur da yaşadıklarını hasta yatağında, şöyle anlattı:"Düğüne gittik. Düğün yeni başlıyordu. Yemekten sonra arkadaşlarla beraber oturmaya geçince, elinde silahlı bir adam, havaya ateş etmeye çalışıyordu. Çevresinden tepki alıyordu. Ateş edemeyince bize doğrulttu silahı. Kaçmaya fırsat gelmeden aniden vuruldum. Mide, dalak ve kolumun bir tarafı kemiğin ortasından kırık. Midede 2 delik var, dalağı aldılar. Benim yaşadığımı, kimse yaşamasın. Beni vuran kişi, dışarıdaymış. Onun tekrar tutuklanmasını istiyorum."



Zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek tarlada ölü bulundu

Konya'da zehirlendikleri ileri sürülen 5 sokak köpeği tarlada ölü bulundu.

Olay, dün, merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi'nde dün meydana geldi. ilaçlama yapmak için tarlalarına giden çiftçiler, hareketsiz yatan köpekleri fark edip, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde 5 köpeğin öldüğü saptandı. Aynı bölgede zaman zaman köpek zehirlenme vakalarının yaşandığını belirten dernek başkanı Ümit Sürmeli, "Bu hayvanlardan ne isterler anlamıyorum. Kimseyi bi zararları yok. Bu bölgede zaman zaman bu tür zehirlenmelerin olduğunu biliyoruz. Bugün de 5 köpeğimizi zehirlemişler. Lütfen biraz duyarlı olalım. Onlar da bir can taşıyor" dedi. Hayvanların biri, belediye ekipleri tarafından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

‘Kırmızı Elmas’ta erken hasat

BURSA’nın İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'Kırmızı Elmas' diye bilinen çilekte hasat erken başladı. Tarlada kilosu 3 liradan satılan Çilek, Türkiye’nin her bölgesinden alını buluyor.

Günlüğü 60 liraya tarlalarda çalışan kadınların topladığı çilekler, onlarca kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor. Yaklaşık 8 bin dönüm alanda üretimi yapılan çilek, şu anda kilosu 3 liradan satılıyor. Çilek hasadına başlayan tarla sahibi Mustafa Akyıldız, Kurşunlu Mahallesi’nin tek geçim kaynağı olan çilekte bu yıl hasadın başladığını ifade ederek, “Çilek üreticilerimize bol ürün ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. Kurşunlu çileğinde hasat genelde Mayıs ayının ilk haftasında başlıyordu, ancak bu yıl çok yağış olmaması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı erken başladı. Hasat kasım ayına kadar devam edecek. Her 3 günde bir tarladan ürün toplanıyor. Ortalama 8-9 ay çilek topluyoruz. Bu yıl çilek 8 bin dönüme dikildi. Çilek, Kurşunlu halkının geçim kaynağı oldu. Kurşunlu’da artık herkes çilekle yatıp çilekle kalkıyor. Herkes çilekten memnun. Bu çilek, Kurşunlu’nun 'kırmızı elması'dır" dedi.

GEÇİM KAYNAĞI ŞU ANDA SADECE ÇİLEK

Kurşunlu’nun geçim kaynağının sadece çilek olduğunu da belirten Akyldız, "Başka ürün ekenler de onlardan vazgeçip çileğe yöneldi. Ektiğimiz çileğin tadı ve aroması diğer çileklere göre çok güzel. Bizim topladığımız Kurşunlu çileği Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Çileğimizi bir alan bir daha bırakmıyor. Rengi, aroması ve tadı diğer çileklere göre çok farklı. Çilek, hem mahallemizdeki kadınlara hem de dışarıdan çalışmaya gelen kadınlara ciddi geçim kapısı oldu. Çileğin kilo fiyatı bu yıl 3 liradan başladıö ifadelerini kullandı.

