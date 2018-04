DHA YURT BÜLTENİ -6

Amanoslar'da PKK'ya büyük darbe

Hatay'ın Amanos Dağları'na terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1992'deki talimatıyla yerleşen ve o günden bu yana etkin mücadele verilen PKK'lılara çok ağır darbe indirildi. Bölgede 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik son operasyonda 29 terörist öldürüldü. 1992'den bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet'in de öldürülmesi, örgütü vurulan son darbe oldu. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kampların da yerle bir edilmesi sonucu örgütün takviye gönderemediği Amanoslar'da son 5-6 terörist kaldığı belirtildi.

PKK'lı teröristler ilk olarak 1992'de, elebaşları Abdullah Öcalan'ın telsizle verdiği, eylem talimatıyla Amanos Dağları'na 200 kişilik bir grupla yerleşti. Örgüt Amanoslar'ı karargâh haline çevirip, İskenderun'dan da Akdeniz'e kapı açmaya çalışırken, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Ferhat' kod adlı yeğeni Hasan Atmaca komutasındaki teröristler sık sık 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve jandarma özel timinden oluşan ekiplerle çatıştı. Örgütün tabur düzeyinde etkinlik sağlamaya çalıştığı bu bölgeye bir ara Şemdin Sakık da geldi ancak o da eylemlerde başarısız olunca geri çekildi. Bu bölgede çıkan çatışmalarda 170'e yakın terörist ölü ya da sağ olarak ele geçirildi, onlarca sığınak bulundu. Teröristler, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra kendiliğinden Amanoslar'dan çekilip sıcak çatışmaya girmekten kaçındı. 2000 yılında da yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Amanoslar'da yapılan seri operasyonlar sonunda Hasan Atmaca ve diğer teröristler bölgeyi terk etti. Ancak 40-50 kişilik bir grup ise varlığını sürekli yer değiştirerek sürdürmeye çalıştı.

AFRİN'DEKİ KAMPLARDAN SIZDILAR

Suriye'nin sınır denetimsizliği nedeniyle Hatay'a kolayca geçiş olanağı bulan teröristler, yıllardır birçok baskın ve kaçırma olayında özellikle yaylada yaşayan köylüleri, maden ocaklarında çalışan işçileri ve avcıları katletti. 1984 yılından beri varlığı bilinen, Halep'in Afrin ilçesindeki Cinderes ve Raco'daki PKK'nın eğitim kamplarından Hatay'a sızan teröristler birçok kanlı eylem gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda ise yüzlerce silah, mermi, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu süreçte dikkat çeken unsur ise öldürülen teröristlerin cenazelerinin Afrin'e götürülmesi oldu.

YA YAKALANDILAR YA DA ÖLDÜRÜLDÜLER

Adana-Gaziantep-Hatay üçgenine hâkim, komşu ülkelere ulaşımı kolay, sarp ve sık ormanlık olan Amanoslar'ın iklim şartlarının kış aylarında da barınmaya uygun olması teröristlerle mücadelede olumsuzluk olarak gözlenirken, burada gizlenen teröristlerin bir dönem elebaşılığını yapan ve 'Amanos Cellatları' olarak tanınan 'Fırat Siverek' kod adlı Kenan Yıldızbakan ve 6 terörist, Antalya'dan Hatay'a dönerken, Mersin Tarsus ilçesinde 12 Kasım 2011'de yapılan operasyonda sağ olarak ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde 2010 yılında 6 asker ile 4 polisin şehit edilmesi eylemlerine karışan teröristler yargılama sonucunda 26 kez ömür boyu ve toplam 1500 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinin ardından ilçede 4 gün süren toplumsal olaylar da yaşandı. Bu olaydan sonra başlatılan operasyonda ise Hassa'da 7 terörist öldürüldü. Nisan 2016'da Belen ilçesinde ise yapılan operasyonda PKK'nın 'sözde' Amanos sorumlusu 'Mazlum Palu' kod adlı İdris Doğruer ele geçirildi. Bundan iki hafta sonra da 'sözde' Amanoslar bölgesi Osmaniye-Erzin grubu sorumlusu 'Zagros Siyabend' kod adlı İ.Ç. Osmaniye'de yakalandı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Amanos Dağları'nın uzantısı olan Karacaören mevkiinde 18 Ekim 2004'te düzenlen operasyonda ölü olarak ele geçirilen ve kimliği açıklanmayan teröristin PKK'nın Amanos Dağları 'sözde' sorumlusu olduğu belirtildi.Son 5 ayda öldürülen 29 terörist arasında ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı, mavi, turuncu ve gri kategorilerde yer alan örgütün 'sözde' önemli isimlerinin de bulunduğu belirtildi.Kırmızı listede yer alan 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet de son operasyonda öldürülen teröristler arasında yer aldı.

'ZEYTİN DALI HAREKÂTI İLE TOPARLANAMAZLAR'

Güvenlik uzmanlarınca yapılan değerlendirmelerde, yıllardır etkin bir mücadele sürdürülmesine karşın Amanos Dağları'nın coğrafi şartlarının da etkisiyle terörün tam anlamıyla temizlenemediği, bunda Afrin'in Cinderes ve Raco bölgesindeki kamplardan örgüte destek verilmesinin de etkili olduğu vurguladı. Suriye'nin sınırlarına hâkim olamaması nedeniyle sızmanın önüne geçilmediğini belirten uzmanlar, Zeytin Dalı Harekâtı ile Amanoslar'daki terörün can damarının kesildiğini, bundan sonra örgütün bölgede toparlanmasının çok güç olduğu belirtildi. Afrin'deki kampların yerle bir edildiğini sınırdaki önlemlerin örülen duvarla artırıldığını belirten uzmanlar, etkin mücadele ile var olan çok az sayıdaki teröristin de yok olma aşamasına geldiğini kaydetti.

SON 5-6 TERÖRİST KALDI

Amanos Dağları'nda adım adım operasyonlarını sürdüren, zaman zaman da hava desteği sağlanan güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen 29 teröristten sonra bölgede 5-6 terörist kaldığını saptadı. 1992'den bu yana 250'yi aşkın teröristin öldürüldüğü Amanoslar'a yurt içinden sağlanan desteğin de kesilmesiyle etkisiz hale gelen örgütün sonunun getirilmesi için bölgede güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetlerinin gece gündüz sürdüğü belirtildi.

AMANOSLAR'DAKİ TERÖRİSTLERİN EYLEMLERİ

* 25 Mart 2003'te Amanoslar'ın eteğindeki Başlamış köyünde meydana gelen olayda, trafodaki arızayı gidermek üzere giden Erzin İlçesi TEDAŞ İşletme Şefi Osman Temur (47), bölücü örgüt mensuplarının kurduğu bubi tuzağının patlaması sonucu şehit oldu.

* 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi sınırlarındaki Toktak Yaylası'nda bir grup terörist, 3 gönüllü köy korucusunu şehit etti.

* 23 Nisan 2007'de Amanos Dağları eteğindeki Hassa ilçesi kırsal alanında güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, Ordulu Jandarma Er Salih Bolamanlı (21) şehit edildi.

* 5 Ekim 2008'de Hassa ilçesi sınırlarında kalan Amanos Dağları'nın Elmalıseki mevkiinde güvenlik güçleriyle girilen çatışmada köy korucusu Adem Korkmaz (43) şehit oldu.

* 27 Kasım 2008'de Bitişik köyü yoluna inen 3 PKK'lı terörist, Adana- İskenderun otoyolu turnikelerinde denetim yapan trafik ekibindeki polis İbrahim Darıcı'yı (37) şehit etti. Amanoslar'a doğru kaçan teröristler, peşlerinden gelen ekiplerle çatışırken polis memuru Halil Aksak'ı (38) da şehit etti.

* 7 Ağustos 2009'da Hatay'ın merkez Karlısu Beldesi Askeri Radar Üssü bölgesinde devriye görevi yapan askeri birliğe, bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarma Komando Er Yusuf Tiryakioğlu şehit olurken, 1 terörist de ölü ele geçirildi.

* 29 Mayıs 2010'da Antakya'ya bağlı Kisecik köyü yakınlarındaki maden ocağına bir grup PKK'lı terörist, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı, özel güvenlik görevlilerinden Mustafa Dolumay (26) şehit oldu.

* 31 Mayıs 2010'da Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığı'nda nöbet değişimi yapan askeri kamyonete roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Deniz erler Serhat Aslan, Kerem Oğuz Erbay, İsmail Kartal, Erol Tavukçu, Ümit Akbulut ve Erhan Terletme şehit oldu.

*10 Haziran 2010'da Amanoslar'dan sızan teröristler Osmaniye'nin Kanlıgeçit Jandarma Komando Karakolu'na uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda, karakolun yanındaki lojman binasında oturan üsteğmen eşi Pınar Akdağ, başına isabet eden kurşunla şehit düştü.

* 26 Temmuz 2010'da Hatay'ın Dörtyol ilçesine inen PKK'lılar, ilçe merkezinde polis memurları Ali Hacıarap (41), Hasan Aslan (34), Emre Yalçın (38) ve Fatih Yıldız'ı (33) şehit etti.

* 17 Mayıs 2012'de Hatay'ın Dörtyol ilçesinin Kuzuculu Beldesi yakınlarında PKK'lıların düzenlediği roketli saldırıda Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Üsteğmen Aytaç Kaya ve Teğmen Ahmet Tarım şehit oldu.

* 18 Haziran 2012'de Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağı eteğinde güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada Jandarma Komando Er Doğukan Şit şehit oldu.

* 14 Temmuz 2012'de Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları kırsalında yola mayın döşemeye çalışan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada gönüllü köy korucusu Ömer Salık (53) şehit oldu.

* 5 Ekim 2015'de Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Amanos Dağları'ndeki operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ufku Demirel şehit oldu.

* 9 Mayıs 2016'da Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Amanos Dağları'nın eteklerinde arazi arama tarama yapılırken Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan destek için gelen timde yer alan Yüzbaşı Rıza Fırat, önündeki kayalıklardan düşerek şehit oldu.

* 14 Şubat 2017'de Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu. 15 Şubat'ta Kayan'ın Adana'daki uğurlama törenine giden motosikletli polis Fırat Ulaş kaza yapıp şehit oldu.

* 26 Mart 2018'de Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25) şehit oldu.

* 22 Mayıs 2017'de Osmaniye'nin Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş Hasan Sevinç (27) şehit düştü.

* 9 Temmuz 2017'de Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan şehit oldu.

* 17 Ağustos 2017'de Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları eteklerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz (29) şehit oldu.

Sağlıkta yerli üretim vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli' konulu toplantıda, ülkede savunma harcamalarından daha fazlasının sağlık alanında yapıldığını söyleyerek, "İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz. Bu konuda kimya alanında çalışanlara iş düşüyor" diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi Sağlık Sektör Kurulu'nun 'Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli' ana başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı, Balçova Termal Otel'de düzenlendi. Türkiye İstişare Toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı ve Uges Sektör CEO'su Dr. İbrahim Bekar, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ile İstanbul Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Sılay katıldı.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Dernek olarak dünyada 180 noktada çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin 2002 yılından sonra kaynakların artması ve özel sektöre yapılan katkılarla farklılaştığını savunan Ülkü, daha önce parası ve sigortası olmayan hastaların sağlık hizmeti almak için senet imzalarken son dönemde sağlıkta dönüşüm programıyla değişimin yaşandığını dile getirdi.MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can da, Türkiye'deki sağlık turizmi ile döviz girdisi sağlandığını belirterek, "Türk sağlık sektörü dünyayla yarışır hale gelmiştir. Sağlık harcamaları 2009 yılından bu yana, her yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artış göstermiştir. Sektörün milli ve yerli teknolojiyle çalışması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞME

Türkiye'deki sağlık sektörünün oldukça büyüdüğünü söyleyen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Safi Kuralay ise kendi vatandaşların taleplerini karşılamanın ötesinde dünyanın birçok noktasından hasta kabul eden bir ülke olunduğunun altını çizdi. Yabancı hastalar tarafından artan güveni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Kuralay, şöyle konuştu:"Sağlık stratejik alanlardan biri haline geldi. Değişen rekabet ortamında artık ülke olarak söz sahibiyiz. İzmir köklü ticaret geleneğinin olduğu bir şehirdir. Burada ticaret yapanlar geleneğin verdiği güçle ticaret hayatına katkı sağlıyor. İzmir 2017'de en çok ihracat yapılan 4'üncü il oldu. Toplam 203 ülkeye ihracat yapan İzmir 2018 yılında bu performansı sürdürdü. Yılın ilk çeyreğindeki ihracat rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttı. Genç nüfusu doğru kullanarak çok daha büyük başarılara imza atılacak."24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle de ilgili konuşan Safi Kuralay, ülkedeki istikrarın güçlü iktidarlarla mümkün olabileceğini belirterek, "Güçlü Türkiye hedefine daha hızlı ilerlemek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir an önce geçilmesi gerekir" dedi.

"SAĞLIĞA SAVUNMADAN FAZLA HARCAMA"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal güvenlikte kurumların birleştirilmesiyle sağlık alanında önemli icraatlar yapıldığını söyleyerek "Sağlığa erişim konusunda yaşanan sıkıntıları çözdük. Her vatandaşımızı kendi ilinde ve ilçesinde hastane bulabilecek bir ortama kavuşturduk. Doktor sayısını arttırdık. Yüzde 96 sağlık güvencesi veren bir ülke olduk. Savunma harcamalarından daha fazlasını sağlığa yapıyoruz. İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz. Bu konuda kimya alanında çalışanlara iş düşüyor" diye konuştu. Sağlık turizmindeki potansiyelin daha fazla kullanılabileceğini dile getiren Hamza Dağ, ülkedeki cari açığın da bu sayede kapatılabileceğini vurguladı.

"KARARLAR DAHA HIZLI ALINACAK"

AK Partili Dağ erken seçim kararıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:"Erken seçim ile ilgili hızlı gelişmeler yaşandı. 2019'un Kasım ayına kadar süre vardı. Niye erkene alındığıyla ilgili soru işaretleri olabilir. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasından sonra ne zaman nereye gitsek bize seçimi sordular. Bu ülkenin gündeminde hep seçim vardı. Bu beklentiyi gözlemledik ve hususun ülke gündeminden çıkmasını istedik. Hızlı hareket etmek gerekti. Yeni sistemle birlikte kararlar daha hızlı alınacak. Uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları tamamladık." Daha sonra söz alan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Türkiye'de bir kişinin doğumundan ölümüne kadar başka ülkede alamayacağı sağlık hizmetini aldığını beliterek, bilim ve teknoloji olarak potansiyelin kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayyıldız, dünyada yeniliklere açık olmak ve lokomotif olmak gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Rize yaylalarına nisan karı sürprizi

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Badara Yaylası ve Ovit Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonunu bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar da nisan ayı sonunda gelen kar ve manzaranın keyfini çıkardı.

Karadeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yüksek kesimlere kar yağdı. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir İlçesi'ni birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı ve Çamlıhemşin ilçesindeki bin 800 rakımlı Badara Yaylası’na nisan ayında yağan kar bölgede yaşayanları ve hafta sonu ziyaretçilerini şaşırttı. Akşam saatlerinde başlayarak etkisini sürdüren kar yağışıyla ormanlık alanlar da beyaza büründü. Hafta sonunu yaylada geçirmek isteyen bazı vatandaşlar da, araçlarıyla geldikleri bölgede yol kenarında durarak Nisan ayı sonunda yağan karın oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Bazı yöre sakinleri de kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı. Badara Yaylası’na nisan ayında yağan karının kendilerini şaşırttığını ifade eden Fatma Keskin “Bugün 21 Nisan. Normalde 1 Nisan şakası olurdu ama bu kar 21 Nisan şakası oldu bize. Mart ayında normalde gördüğümüz karı bu aylarda nadir görüyorduk. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuzö dedi. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekipler kar temizleme çalışması başlatarak, sürücüleri ise yolda buz olma ihtimaline karşı araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Gazipaşa'da kaza: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin Tır'la çarpıştığı kazada Ali Toksöz (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi D- 400 karayolu İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Toksöz idaresindeki 07 JU 712 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.S.'nin (44) kullandığı 72 DN 760 plakalı Tır'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ali Toksöz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ağır yaralı Toksöz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Toksöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tiyatrocu turizm müdürü

Erzurum Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Eyvah Sevirem' adlı tiyatro oyununda, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da rol alıyor. Sahnede Turizm İl Müdürü'nü görenler şaşırdıklarını söylerken başarılı bir performans sergileyen Almaz, "Muhteşem bir duygu" dedi.

Drama yazarı Cengiz Durular'ın kaleme aldığı Erzurum'un gelenek ve göreneklerini anlatan komedi oyunda kız isteme sahnesinde yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz'ın sahne performansı izleyiciden tam not aldı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenen ve bir saat süren tek perdelik oyunun 20 dakikalık bölümünde yer alan Almaz, ilk oyunda çok heyecanlandığını ve bu heyecanı sahneye çıktıkça yendiğini söyledi. Tiyatronun çok güzel bir sanat etkinliği olduğunu, Erzurum'da da gençlerin çok güzel işler yaptığını vurgulayan Turizm İl Müdürü Cemal Almaz şunları söyledi:"Uzun yıllar eğitimcilik yaptım. Turizm İl Müdürü olduktan sonra sanatı yakından takip ettiğim için gençlerimize ne gibi destek verebilirim diye düşünüyordum. Erzurum Halk Tiyatrosu'ndan böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden 'evet' dedim. Oyunda, Turizm İl Müdürü olarak bir gencimize kız istemeye gidiyoruz. Yeni gerçek rolümü oynadım. Baştan sonra komedi olan oyunda zaman zaman gülmemek için kendimi zor tuttum. Muhteşem bir oyun. Tiyatrodaki arkadaşların protokolden birinin onların yanında oluşu ve destek vermesine çok sevindiklerini gözlerinden okuyorum. Bu benim için de geçerli. Çok güzel bir duygu ve onur. Beni sahnede gören tanıdıklar çok şaşırıyor. Bende ilk oyuna çıktığımda çok heyecanlanmıştım ama şimdi yavaş yavaş alışıyorum."

Kangal köpeği, kediyi emziriyor

Adıyaman'da Kangal köpeğinin, bir kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı.

Kahta- Siverek karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan yol yapım şantiyesinde şef olarak çalışan İsmail Şahin'e ait 'Coma' isimli Kangal köpeği, bir kediyi emziriyor. Köpeğin, kediyi emzirmesi görenleri şaşırtıyor. İsmail Şahin, köpeğin uzun süredir kediyi emzirdiğini söyledi.

