DHA YURT BÜLTENİ-6

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1)ANTALYA'DA TANKER İLE ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇARPIŞTI: 16 YARALI

ANTALYA'da, akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü Özkan Kepez, direksiyon başında uyuması nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi. Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya- Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı akaryakıt tankeri, Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Sürücülerinin kontrolünden çıkan tanker ve öğrenci servis minibüsü tarlaya savruldu. Minibüsün takla atarak, devrildiği kazada sürücü Şaban Doğan ile aralarında velilerin de bulunduğu çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sağlık görevlilerince Antalya'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Karaöz Mahalle Muhtarı Salih Özkan, "Öğrenciler, Karaöz Ortaokulu'nda eğitim görüyorlar. Servis, öğrencileri Aksu'ya bağlı Ortaköy ve kırsal mahallelerden alıp, okula götürüyordu" dedi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan jandarma ekipleri, çevredekilerin tepki gösterip, saldırıda bulunmaması için tanker sürücüsü Özkan Kepez'i bölgeden uzaklaştırdı. Gözaltına alınıp, karakola götürülen ve kazadan yara almadan kurtulan Kepez, ilk ifadesinde, "Direksiyon başında uyudum. Kaza da bundan dolayı meydana geldi" dedi.

Bülent TATOĞULLARI- Hasan UĞUR/ANTALYA, () -

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2)KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayanların üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukları çekmesinin ardından araştırma başlattı. Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ise gözaltına alınan C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T.,E.A. ve K.G. isimli 10 kişi de adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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PKK ve DEAŞ zanlılarının adliyeye sevk edilmesi

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Dinçer AKBİR- İZMİT(Kocaeli), () -

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3)DOLANDIRDIĞI KADINI İŞTEN ÇIKARTTIRAN SAHTE BİNBAŞIYA HAPİS VE PARA CEZASI

BURSA'da bir bankada çalışan 39 yaşındaki Şule N., internette tanışıp aşık olduğu,adının Kenan Çelebi olduğunu söyleyen sözde binbaşı Fatih Ö. tarafından dolandırıldı. Yazıştığı sahte binbaşıya parasını kaptırıp, onun isteği üzerine işinden de ayrılan Şule N., sözde binbaşının telefonunu sorgulatınca dolandırıldığını fark etti. Genç kadının şikayeti üzerine yakalanan Fatih Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra Şule N.'den aldığı paraları geri ödeyen Fatil Ö., Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bursa'da bir bankada 22 yıldır çalışan Şule N., 7 yıl önce eşinden boşandı. Bir çocuk annesi Şule N., 2016 yılının Aralık ayında İnternette 'kelime oyunu' oynarken, Kenan Çelebi sahte ismini kullanan ve binbaşı rütbesiyle Uludere'de görev yaptığını yazan bir kişiyle tanıştı. İnternet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen şüpheliyle cep telefonundan görüşmeler yapmaya başlayan Şule N. ona aşık olunca birlikte evlilik planları yapmaya başladılar.

ÇATIŞMADA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çatışmada olduğunu söyleyen sözde binbaşı, çatışmada olduğu için cep telefonu faturasını ödeyemediğini, telefonunun kapanacağını ve kendisiylelartık konuşamayacağını söyleyerek 5 ay boyunca Şule N.'ye cep telefonu faturalarını ödetti. Aynı kişiye sözde kuzeni aracılığıyla bir cep telefonu ve belirli aralıklarla çeşitli miktarlarda para da gönderen Şule N., bir telefon görüşmesinde "Seni çalıştığın bankadaki insanlardan kıskanıyorum. Çalışmanı istemiyorum" diyen sahte binbaşıya aşkını kanıtlamak için bankadaki işinden de istifa etti. Son günlerde görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan genç kadın, "Binbaşının kuzeniyim" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., parayı zorla almadığını söyledi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye çıkartılan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli Dolandırcılık Suçu'ndan dava açılan Fatih Ö. yargılama başlamadan önce Şule N'den aldığı öne sürülen toplam 7 bin lira parayı bankadan kredi çekerek ödedi.

Fatih Ö.'nün yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada internette tanıştığı Şule N.'ye maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle kendisini binbaşı olarak tanıttığını açıklayan Fatih Ö., "Kendimi, sahte binbaşının kuzeni olarak tanıtıp parayı yanına giderek elden alıyordum. Olay ortaya çıkınca aile düzenim bozuldu. Aldığım paraları bankadan kredi çekerek ödedim. Pişmanım" dedi.,

Duruşmada hazır bulunan Şule N. ise, "Tanıştıktan sonra onu bırakmamamı istedi. Üzerinde gerçek ismi yazılı olan cep telefonu faturalarını 5 kez ödedim. İsimlerin tutmadığını söyleyince bana, asker olduğu için bunun normal olacağını belirtti. Son olarak tayininin Bursa'ya çıktığını söyledi. Gelmeyince şüphelenip telefon faturası üzerinden sosyal medyadan kendisini araştırınca gerçeği öğrendim. Hayal kırıklığı yaşadım. Önce paramı ödemesini teklif ettim. Kabul etmeyince şikayette bulundum. Daha sonra ödemeyi yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Fatih Ö.'ye, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan önce 4 yıl hapis ve 717 gün adli para cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 3 bin 980 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme Fatih Ö.'niün aldığı parayı ödemesi ve sabıka kaydının olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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Emniyet Müdürlüğünün dışardan görüntüsü

Adliyenin dışardan görüntüsü

Dolandıran kişinin yüzü buzlu fotoğrafı

Dolandırılan kadının yüzü buzlu fotoğraflı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()-

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4)İNCİ ÇAYIRLI: TÜRK MÜZİĞİ ÇOK DEĞERLİ BİR MÜZİK

ESKİŞEHİR'de 5 yıldan buyana Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nu çalıştıran duayen sanatçı İnci Çayırlı, "Türk Müziği çok değerli bir müzik. Şu anda Türk Müziği bana göre yarı yarıya inmiş vaziyette. Kimse de kusura bakmasın. Herkes şarkı söylüyor, herkes şeflik yapıyor ama Türk Müziği bu değil" dedi.

İnci Çayırlı yönetimindeki Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 'Tangolarımız' adlı konser verdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi basın mensuplarının soruları cevaplayan Çayırlı, Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu ilgili olarak, "geldiğim günden bugüne kadar birçok konsere imza atmış bir topluluğuz. Koronun tümüyle, birlikte bir yastığa baş koymak gibi bir şey bu. O kadar çok mutluyum ki onlarla birlikte olmaktan, çünkü artık bir aile olduk" diye konuştu.

'TÜRK MÜZİĞİ BU DEĞİL'

Türk müziğinin çok değerli, ulusal ve evrensel bir müzik olduğunu belirten İnci Çayırlı ancak gittikçe aşağıya inildiğini söyledi. Çayırlı şunları kaydetti:

"Musikide, birçok sanatsal olaylarda gittikçe aşağıya indiğimiz bir tempo içindeyiz. Ben bunu çok iyi bilen biri kişiyim. Ama ne var ki biz buna gönül veren insanlarız. Geçmişe saygımız var, geleceğe sevgimiz var. Ondan dolayı da bundan vazgeçmek niyetinde de değiliz. Ama ben dilerim ki bazı şekillerde oluşan korolar veya bazı müzikle alakalı kişiler biraz daha yaşadığımız şu ortamda Türkiye'de musikimize çok değer versinler. Çünkü Türk Müziği çok değerli bir müzik, ulusal bir müzik, evrensel bir müzik. Söylemek istediğimiz çok şey var aslında. Şu anda Türk Müziği bana göre yarı yarıya inmiş vaziyette. Kimse de kusura bakmasın. Herkes şarkı söylüyor, herkes şeflik yapıyor ama Türk Müziği bu değil. Türk müziği bizim yaptığımız müzik. Geçmişe saygımız olduğu için buradayız. Yoksa, yaşlandık, yorulduk ama şu var ki geçmişimizdeki hocalarımız bize öyle bir örnek oldular ki o örneğin dışına çıkmak imkansızdır. Onlardan biri benim. Ve inatla, sevgiyle, saygıyla yaşıma rağmen direniyorum."

'ONUR DUYUYORUZ'

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndakiler de İnci Çayırlı gibi duayen bir sanatçı ile birlikte olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.

Koro konserde 'Nisan yağmuru', Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur', 'Ben de gönül çektim eskiden', 'Bir gün dönse bana', 'Dinle sevgili dinle', 'Sana nerden gönül verdim', 'Papatya gibin beyaz ve ince', 'Sevdim bir genç kadını', 'Sen bensiz ben sensiz', 'Öyle sarhoş olsam ki', 'Bir deniz ki gözlerin', 'Anlamazdın', 'Bana ellerini ver', 'Akşamı süzme deniz', 'Yağmur çiselerken', 'Yıldızların altında', 'Caddelerde rüzgar', 'Kimler geldi kimler geçti', 'Neredesin bilmiyorum', Sensiz saadet neymiş', 'Deniz ve mehtap', 'Tek başına', 'Vakit yok gemi kalkıyor artık' ve 'Mavi boncuk' adlı şarkıları seslendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Şef İncirli Çayırlı yönetimindeki koronun konserinden,

-İnci Çayırlı'nın basın mensubuna konuşması,

-Koroda yer alanların İnci Çayırlı ile birlikte olmaktan gurur duyduklarını söylemelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/

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