DHA YURT BÜLTENİ-6

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, İzmir'de Arnavut Bakan ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile ikili görüşme yaptı, Aliya İzetbegovic Ortaokulu'nu gezdi. Ortaokulda da, Arnavutça'nın seçmeli ders olarak kabul edilmesinden dolayı tören düzenlendi. Seçmeli dersin görüldüğü sınıfı ziyaret eden iki bakan, burada öğrencilerle Arnavutça konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kemalpaşa'da Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla bir araya geldi. Belediye Konuk Evi'nde basına kapalı olarak yapılan ikili görüşme sonrasında, İsmet Yılmaz mevkidaşıyla birlikte kırsal Halilbeyli Mahallesi'ndeki Aliya İzetbegovic Ortaokulu'na geçti. Okulda, Arnavutça'nın seçmeli ders olarak kabul edilmesinden dolayı tören düzenlendi. İki bakanın halk oyunları gösterisiyle karşılanmasından sonra, okul öğrencileri Selin Önal ve Melike Atalay Arnavutça şiir okudu. Ardından öğrenci korosu da Türkçe ve Arnavutça şarkı söyledi.

"ÖĞRENCİLERİN HEYECANI BİZLERİ MUTLU ETTİ"

Törende konuşan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, seçmeli ders olarak Arnavutça'yı başlattıklarını söyleyip, hayırlı olmasını diledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye ile Arnavutluk ortak geçmişe sahip, dost ve kardeş iki ülkedir. Güçlü bağlarımız asırlara dayanır. Arnavutluk'ta ortak tarihimize dair eserler var. Sayın Bakan, dost ve kardeş ülkede misafir değil aynı zamanda kendi evinizdesiniz. Kültürümüzü tarihimizi, dilimizi en iyi şekilde gelecek nesillere eğitimle aktarırız. Yaşayan diller ve lehçeler dersini ortaokullara seçmeli dersler arasında okutmaya başladık. Zazaca, Kurbamanca, Abazaca, Lazca'nın yanı sıra Boşnakça da Arnavutça da okutulan diller arasında yerini almıştır. Ortaokulda Arnavutça dersini isteyen öğrenciler, seçebileceklerdir. Bağlarımızı çocuklarımız vesilesiyle pekiştirilecektir. Arnavutça dersinin başlatılması, sınır dışında da iyi karşılanmıştır. Bakanlık olarak kitapları ücretsiz olarak temin ettik. Sevgili öğrencilerin bu dili öğrenmedeki heyecanı ne kadar iyi bir karar aldığımızı gösteriyor" dedi. Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ise, "Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Heyecanla bugünü bekledim. Şimdi heyecanım geçti, çünkü burası da benim evim. Kendimi burada ailemde gibi hissediyorum. İki ülke olarak güçlü ve beraber bir geçmişimiz var. Bu heyecanı gelecekteki işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Biz de ülkemizde Türkçe dili için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

BİRLİKTE SINIFLARI GEZDİLER ARNAVUTÇA KONUŞTULAR

Törenden sonra seçmeli dersin görüldüğü sınıfı ziyaret eden iki bakan burada öğrencilerle Arnavutça konuştu. Öğrenciler de onlara eğitim düzeylerini gösterdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet yılmaz, 4 yıl sonunda, öğrencilerin akıcı bir şekilde Arnavutçayı konuşabilecek düzeye geleceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Görüşmeden görüntü

- Okuldaki gösterilerden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Okulun gezilmesinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Doğan ÇİZMECİ, Tuncer YILMAZ -Kamera: Tekin GÜRBULAK / KEMALPAŞA, (İzmir), ()

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İzmir'de unlu mamul üreten fabrikada yangın çıktı

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir unlu mamul üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10005 sokakta bulunan ve unlu mamuller üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangının cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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200 kiloluk dana çevirme alev aldı

Afyonkarahisar'da bu yıl ilki yapılan GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali için hazırlanan 200 kiloluk dana çevirme, bir anda alev aldı. Görevlilerin müdahalesi sonrası alevlerin sardığı dana çevirme söndürülerek kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın tanıtımı amacıyla bu yıl ilki düzenlenen GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü (ANS) Barış Manço Kültür Parkı'nda başladı. Yurt içi ve dışından ustaların katıldığı ve Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin de ön plana çıkarıldığı festival için özel olarak dana çevirme hazırlandı.

DANA BİR ANDA ALEV ALDI

Yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki dana çevirme festival için hazırlanan sahnenin yanına kurulan sistemle pişirilmeye başladı. Altına yakılan ateş ve özel düzenekle çevrilerek pişirilen dana eti bir anda alev aldı. Görevliler ve çevredekiler danayı saran alevleri söndürmek için çaba sarf etti. Soğumuş kül ve suyla yapılan müdahale sonrası ateş ve dananın üzerindeki alevler söndürüldü. Dana çevirmenin üzeri tamamen siyah tabakayla kaplanırken, çevredekiler ise olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

'BU PİKNİKLERDE DE BAŞIMIZA GELİR'

Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz, dananın yağlı ve büyük olmasından dolayı bir anda alev aldığını belirterek, "Haliyle kor hazır halde yanmayı bekliyor. Yağlar inmeye başladığında közün altındaki külle birleşince alev alır. Bu bizim pikniklerde de başımıza gelir. Burada önemli olan ateşin içindeki havayı almaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dana pişirilirken

- Dananın alev alması ve görevlilerin müdahalesi

- Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntü alması

- Yılmaz Korkmaz'ın konuşması

103.44 MB /// 03.14"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Hız kurbanı Rabia'nın ağlatan mektubu

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Rabia Sena Doğan'ın (11), Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Mehmetçiğe gönderdiği mektup ortaya çıktı.Rabia'nın mektubunda, asker olup Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmayı istediğini belirttiği görüldü. Bu hayalini birlikte gerçekleştirmek istediği sıra arkadaşı Bilgi Sude Sağlam, "Bizim onunla hayallerimiz vardı. Büyüyünce özel kuvvet olacaktık. Düşündükçe içimiz kıpır kıpır oluyordu" dedi.

Kaza, geçen 1 Nisan günü saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuklu Adem ve Latife Doğan çiftinin ortanca çocuğu olan Dikilitaş Sahibi Ata İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Sena Doğan'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada Muzaffer Utku T.'nin kullandığı 42 CKY 05 plakalı otomobil çarptı. Minik Rabia, çarpmanın şiddetiyle fırlayıp karşı şeride düşerken, otomobil de refüje çıkıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Rabia Sena, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yanındakilerle birlikte yara almadan kurtulan sürücü Muzaffer Utku T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

BORDO BERELİ OLMAYI İSTİYORMUŞ

Rabia Sena Doğan’ın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Mehmetçiklere gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Mektubunda asker olup 'Bordo Bereli' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmak istediği belirlendi. Raiba, mektubunda, " Sevgili Mehmetçik abilerim, ben hep doktor olmak isterdim ;ama şimdi özel kuvvetçi olmak istiyorum. Arkadaşım Bilge Sude Sağlam ile sizler gibi operasyonlara çıkmak istiyoruz. Çünkü vatanımızı bayrağımızı korumak dileğiyle asker olacağım inşallah. Rabbim sizi korusun sağ salim gelin. O hainlere günleri gösterin. Şuan mektubu öyle heyecanla yazıyorum ki ellerim titriyor. Sizi haberlerde görüyorum sık sık dua ediyorumö ifadelerini kullandığı görüldü.

ONUN HAYALİNİ BEN GERÇEKLEŞTİRECEĞİM

Rabia'nın birlikte bordo bereli olmak istediği sınıftaki sıra arkadaşı Bilge Sude Sağlam, Rabia'nın hayalinin yarım kalmayacağını söyledi. Sağlam, şöyle konuştu:"Ben arkadaşımı çok seviyorum. Bizim onunla hayallerimiz vardı. Büyüyünce özel kuvvet olacaktık. Biz izlediğimiz dizi sayesinde asker olmaya karar verdik. Asker olacağımızı düşündükçe içimiz kıpır kıpır oluyordu. Çok heyecanlanıyorduk. Şimdi o yok; ama ben bizim hayalimizi gerçekleştireceğim. Aklımda hep Rabia olacak. Çok iyi bir arkadaşımdı, vatan sevdalısıydı, bayrak sevdalısıydı. Rabia bana 'Biz birlikte asker olacağız yan yana şehit olacağız' diyordu. Tek hayali özel kuvvet olmaktı. Onu kaybettiğimizi öğrendiğimde şaka gibi geldi. "

O ÖLMEDEN ÖNLEMLER ALINMALIYDI

Rabia'nın sınıfta en çalışkan bir öğrencisi olduğunu belirten sınıf arkadaşlarından Emine Sena Üzümcü (11), Rabia'nın asker olmak istediğini kendilerine de söylediğini belirtti. Kazanın gerçekleştiği yerde daha önceden önlem alınması gerektiğini ifade eden Üzümcü, "Çok akıllıydı,çalışkandı. Ben onu çok seviyordum. O ölmeden önlemler alınmalıydıö dedi. Hız kurbanı olan Rabia Sena’dan geriye bir televizyon kanalında yayınlanan çok sevdiği asker dizisinin şarkısını söylediği videoları ve asker selamı verdiği fotoğrafı kaldı.

Görüntü Dökümü:

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- Asker dizisinin şarkısını seslendirdiği videosu

- Kaza anı güvenlik kamerası

- Yakınları tarafından çekilen görüntüleri

- Arkadaşları röp.

- Okuldan detay

- Mektubun görüntüsü

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

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Zehir taciri Suriyeliler tutuklandı

Mersin’de 528 bin adet captagon hapla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kentte uyuşturucu captagon hap getirildiği yönünde istihbarat alındı. Bunun üzerine polis, merkez Mezitli ilçesinde daha önceden plakası belirlenen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 88 kilo ağırlığında 528 bin adet captagon hap ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ise 1280 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracın görüntüsü

-Narkotik köpeği araç çevresinde dolaştırılırken

-Araç içindeki gizli bölme

-Gizli bölmenin açılması

-Hapları çıkartan görevliler

-Haplardan genel ve detay

-Emniyet Müdürlüğü’nün, bina, giriş ve tabela görüntüsü

(BOYUT:210,73 MB) (SÜRE:2,47 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Nakil sonrası vücudunda yaralar çıktı, gözlerini kaybetti

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Atilla Keten (35), ilik nakli olduktan sonra vücudunda yaralar çıktı, gözlerini kaybetti. Maddi durumunun kötü olduğuu belirtip yardım isteyen Keten'in babası Hasan Keten, "Büyük şehirlerdeki hastanelere götürmemiz gerekiyor" dedi.

Kırklar Mahallesi'nde anne ve babasıyla oturan bekar Atilla Keten, yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle 2 yıl önce ilik nakli oldu. İyileşmeyi bekleyen Keten'in bir süre sonra tüm vücudunda yaralar oluştu. İlerleyen hastalığı nedeniyle görme yetisini de kaybeden Keten'in götürüldüğü Elazığ'daki hastanelerde, sonuç alınamadı. Yapılan tedavilere cevap veremeyen durumu daha da kötüye giden Atilla Keten'in ailesi, oğullarını başka illerdeki hastanelere götürmek için yardım bekliyor.

EŞİ DE AKCİĞER KANSERİ

Bekçilik yaparak geçimini sağlayan baba Hasan Keten, maddi gücü olmadığı için oğlunu ileri tedavi merkezlerine götüremediğini söyledi. Eşi Durhan'ın (56) da akciğer kanseri olduğunu ifade eden Hasan Keten, oğlunun durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirterek, "Eşim 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı .Oğlum da 2 yıl önce lösemi oldu. İlik nakli yapıldı, ama durumu gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı. Hastalarımı yeterince tedavi ettiremiyorum" diye konuştu. Elazığ'ın eski Valisi Murat Zorluoğlu'nun 1,5 yıl önce kendilerine yardımcı olduğunu ve iş verdiğini anlatan Hasan Keten, "Ailemin durumu kötü. Maddi gücüm yetmiyor. Oğlumu daha iyi hastaneye götürmek istiyorum. Çünkü oğlumun durumu çok kötü. Son çare olarak büyük şehirlerdeki hastanelere götürmemiz gerekiyor, zor durumdayız, ailemi kaybetmek istemiyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Aileden görüntü

-Hastalardan görüntü

-Röportaj

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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Canım Türkiyem şarkısını memleketi Kınık'ta tanıttı

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Fırat Tanır'nın, memleketi İzmir'in Kınık ilçesinde, klibini yöre halkıyla birlikte çektiği 'Canım Türkiyem' isimli şarkısı, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Kınık Belediyesi'nin sponsor olduğu 'Canım Türkiyem' isimli şarkının tanıtımı için Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, besteci ve söz yazarı Fırat Tanır ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Fırat Tanır, yıllardır söz yazıp, bestelediğini belirterek, "Müzik yolcuğuluğuma çıktığımda iki hayalim vardı. Birincisi ve en önemlisi, ülkeme, milletime, Türkiyem'e bir şarkı yazmak, bestelemek ve yorumlamak idi. İkinci hayalim ise yaptığım şarkının klibini memleketimde, memleketlim ile yani sizlerle çekmekti. Sizlerin desteği ile bugün bu iki hayalimi de gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Canım Türkiyem, ülkemize, miletimize armağanımız olsun. Sloganımız ise 'Sevdamız bayraktır, aşkımız vatandır' olsun" dedi. Konuşmaların ardından Tanır'ın 'Canım Türkiyem' isimli şarkısının klibi, davetlilere izletildi. Porotokol üyeleri ve davetliler ellerindeki Türk bayrakları ile şarkıya eşlik etti.

--- KUTU ---

SÖZ KONUSU ŞARKININ SÖZLERİ SÖYLE;

Canım Türkiyem

Dağlarına yol olurum

Yoluna yoldaş olurum

Toprağına su olurum

Suyuna can olurum

Sana kurban olurum

Benim Canım Türkiyem

Sevdamız bayraktır

Atalardan mirastır

Aşkımız vatandır

Türkiyem ülkem benim

Canım Türkiyem

Gökyüzüne ay olurum

Ayına yıldız olurum

Mazine hayran olurum

Bayrağına kan olurum

Sana kurban olurum

Benim canım Türkiyem

Sevdamız bayraktır

Atalardan mirastır

Aşkımız vatandır

Türkiyem

Ülkem benim

Ülkem canım Türkiyem.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan görüntü

-Kalabalığın şarkının klibine ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etmeleri

-Besteci ve Söz yazarı Fırat Tanır'ın konuşması

-Klibin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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Kumluca Festivali'ne özel fragman

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'ne özel tanıtım fragmanı hazırlandı. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın da rol aldığı fragman sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Başkan Çetinkaya, "Fragmanda 19 yıldan beri yaptığımız etkinlik çok güzel özetlenmiş" dedi.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'ne özel tanıtım fragmanı hazırlandı. Ülkenin dört bir yanında oturan Yörüklerin; 20- 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale katılmasının anlatıldığı fragmanın çekimleri 1 hafta sürdü. Özel bir şirket tarafından hazırlanan fragmanın çekimleri İstanbul Ortaköy Camii, İstanbul metrosu, İETT, Boğaz Köprüsü, TBMM ve Kız Kulesi gibi mekanlarda gerçekleştirildi.

Fragmanda, gurbette oturan Kumlucalıların işlerini bırakarak, festival zamanı turuncu ve beyaz renkteki Yörük poşusunu omuzlarına atıp festivale gelmesi canlandırıldı. Mühendis, avukat, öğretmen, seracı, demir ustası ve oto tamircisinin yanı sıra eşi vefat eden bir kadının Yörük poşusunu omzuna bağlayıp yola çıkmasının anlatıldığı fragmanda Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın ise ağır adımlarla çıktığı 50'nci Yıl Kültür Merkezi içindeki Kalekule'nin tepesinde festivalin en renkli etkinliklerinden temsili Yörük Göçü'nü hayal etmesi yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın sosyal medyadan "25 Nisan'da Kumluca Yörük Göçü Kortejinde buluşalım", "#TaşıTarihToprağıAltınKumluca", "#TarımveSeracılıkFestivali", "#KumlucaFestivali" mesajlarıyla paylaştığı fragman kısa sürede yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlenip, binlerce yorum ve beğeni aldı.

'TEMEL AMAÇLARIMIZ İFADE EDİLMİŞ'

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "19 yıldır aralıksız sürdüre geldiğimiz festivalimiz tüm festivallerimizin amaçlarının tamamını içerisinde barındırıyor. En önemlisi de birlik ve beraberlik içinde olduğumuza vurgu yapıyoruz. Yöre olarak, Yörük kültürünün hakim olduğu, insanların kendisini Yörük hissettiği bölge, dolayısıyla Yörüklüğü temsil eden poşuyu festival içerisinde ön plana çıkarıyoruz. Burak Yazıcı kardeşimiz tarafından hazırlanan fragmanda 19 yıldan beri yaptığımız etkinlik çok güzel özetlenmiş. Onu da kutluyorum. Temel amaçlarımız ifade edilmiş. Beklediğimiz kaynaşmaya da vesile olduğu zaman çok mutlu olacağız" dedi. Fragmanı hazırlayan özel bir medya şirketinin sahibi Burak Yazıcı da "Antalya'nın eğitim ve nüfus ortalamasında en büyük ilçelerinden birisi olan Kumluca'da hem il içinde hem il dışında olan tüm hemşehrilerimizi unutmadığımızı, birlik ve beraberliğin bizim için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fragmandan görüntüler

- Başkan Hüsamettin Çetinkaya'nın açıklamaları

- Fragmanı hazırlayan Burak Yazıcı'nın açıklamaları

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()



