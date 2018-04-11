DHA YURT BÜLTENİ-6

Şehit güvenlik korucusu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yol kontrolu sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu noktaya yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 1 güvenlik korucusu düzenlenen törenle toprağa verildi.

Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında yol emniyetini sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye dün akşam yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin için ilçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, 3'incü Komondo Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Şenol Benek, İl Emniyet Müdürü Suruhan Kızılay, ilçe halkı ve şihit yakınlarının katıldığı törende Kürtçe ağıtlar yakıldı. İlçedeki resmi uğurlamadan sonra güvenlik korucusu Mehmet Sevgin Dağdüşü köyüne götürülerek yakınlarının gözyaşları ile toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit korucunun cenazesinin getirilmesi

-Korucu ailesinin görüntüsü

-Cenazeye katılan Protokolün görüntüler

-Şehit tabutuna sarılan ailesinin görnütüsü

-Şehit için yapılan cenaze namazı

-Şehidin uğurlanması

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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Düzce'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda dernek adı altında eğitim veren hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde örgütün yöneticisi olduğu ileri sürülen cezaevinde bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a bağlı olduğu iddia edilen dernek adı altında bir hücre evi tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında evde yaşları 10 ile 15 arasında değişen 30 çocuğa eğitim verildiği tespit edildi. Operasyonda F.S., Ş.K. ve A.E. gözaltına alındı. 3 kişi Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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'Son Alo' operasyonunda gözaltına alınanlar Adliye'ye sevk edildi

Adana merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı 'Son Alo' operasyonunda soruşturmaları tamamlayan polis, 1'i kadın 60 şüpheliyi Adliye'ye sevk etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 'Son Alo' ismini verdiği operasyonda, Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi.

BANKA YALANI

Dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayıp daha önce sürekli PKK, FETÖ tehdidi ya da 'hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş, parmak iziniz alınacak bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin' yalanıyla dolandırırken, bu kez 'banka görevlileri paranızı kendi hesaplarına geçiriyor' yalanını kullandıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.

ÇAĞRI MERKEZİYLE DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin İstanbul'da danışmanlık merkezi olarak görünen iş yerinde çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları saptandı. Ele geçirilen bir bilgisayarda ise vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin olduğu nüfus kayıt programı bulundu. Dolandırıcıların aradıkları kişileri ikna etmek için bu bilgileri kullandıkları tespit edildi.

POLİS 14 MİLYON 400 BİN LİRA KURTARDI

Polis ekipleri, yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takipte şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15'ini 600 bin lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Polis, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Paraları yatıranlara ulaşılarak polis, savcı, hakim ve jandarmanın para istemeyeceği anlatıldı. Paraları iade edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin benzer ifadeler verdikleri, çoğunluğunun isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığını savunduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 1'i kadın 60 kişi Adliye'ye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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**ARŞİV**

- Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyondan görüntüler

- Bir şahsın gözaltına alınması

- Evin aranması

- Şahsın polis aracına bindirilmesi

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın konuşması

- Ele geçirilen malzemelerden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'37" BOYUT:282 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

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Balkondan düşen 15 aylık bebek ağır yaralandı

Bolu'da, annesinin balkonda çamaşır asarken, yanındaki çamaşır makinesinin üzerine koyduğu 15 aylık Ayşe Alhasan 2’nci kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında oturan Suriye uyruklu Emine Alhasan, çamaşır asmak için balkona çıktı. Kadın, 15 aylık çocuğu Ayşe Alhasan'ı da balkonda bulunan çamaşır makinesinin üzerine koydu. Bebek, annesi çamaşırları astığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Annenin çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları durumu 112 Acile bildirdi. Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Bu arada, mahalle sakinleri anne Emine Alhasan'ı daha önce çocuğunu çamaşır asarken, balkonda bulunan çamaşır makinesinin üzerine koyduğu için uyardıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin incelemeleri

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Apartmandan görüntü

-Balkonun görüntüsü

-Hastaneden detaylar

02.36-Boyut: 293.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Şehit öğretmenlerin kabirlerini onardılar

Kars Kafkas Üniversitesi’nin vefalı öğrencileri “Toprağa Değil Kalbe Gömülenler" sloganıyla şehit öğretmenlerin mezarlarını onararak büyük bir vefa örneği sergilediler.

Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri Ezgi Öztürk, Barış Avşar, Mesut Aksoy, Mutlu Cihan Türkoğlu, Uguk Bulut ve Şahsuvar Yıldız, sosyal proje dersi kapsamında bölüm hocası Yaşar Kop öncülüğünde “Toprağa Değil Kalbe Gömülenler" sloganıyla yola çıkarak Asri Mezarlıktaki iki şehit öğretmenin kabirlerini onarıp bayraklarını yenilediler. Öğrenciler ilk olarak İl Özel İdaresi, Şehit ve Gazi dernekleriyle görüşme yaparak şehit öğretmenler Vedat İnan ve Taşkın Senger’in kabirlerini tespit ettiler. Proje kapsamında şehit öğretmenlerin mezarları temizlendi, silinen mezar taşlarının yazıları yeniden yazıldı, kabirlerin başucundaki direklerde bulunan Türk bayrakları yenileri ile değiştirildi, kabirler otlardan temizlendi, kırık yerler onarıldı. Öğrencilerden ezgi Öztürk, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Eserinin üzerinde imzası olmayan tek sanatkar öğretmenlerdir.’ Bu kapsamda bu vatan için şehit olan bütün kahramanlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, eğitimcilerimizi, sağlık personellerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu. Öğrencileri çalışmalarında yalnız bırakmayan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, sosyal sorumluluk bilinci içinde hareket ettiklerini söyleyerek, öğrencilerini böylesine anlamlı bir proje geliştirdikleri için tebrik etti. Kop ayrıca, İl Özel İdaresi’ne ve projede katkısı olan herkese de teşekkür etti.

ŞEHİT ÖĞRETMEN VEDAT İNAN:

1969 yılında Kars’ta doğdu. Bolu Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Darıkent ilköğretim okulu öğretmeni iken 11 Eylül 1994 tarihinde okul lojmanında 6 arkadaşıyla birlikte şehit edildi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN TAŞKIN SENGER:

1965 yılında Kars’ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. İlk görev yeri olan Tunceli’nin Pertek ilçesi Pirinççi İlköğretim okulunda görevli iken 07 Ekim 1993 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte şehit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mezarlardaki çalışma

-Bayrakların değiştirilmesi

-Yazıların yenilenmesi

-Geanel ve detay

-Yaşar kop’un konuşması

-İki öğrencinin konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Sahilde kayaların arasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sahilde kayaların arasına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Darıca sahili Dudayev Parkı'nda sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısındaki kayaların arasından gelen kedi sesini duydu. Nurhan Çoban ve Serap Polat kayaların arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. Sahile gelen itfaiyeciler kayalıkların arasındaki boşluktan kediyi çıkararak kurtardı. Nurhan Çoban ve Serap Polat yavru kediyi bir süre sevdikten sonra annesinin bulabileceği parka bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmaları

-İtfaiyeye haber veren kadınların yavru kediyi sevmeleri

Haber:DARICA(Kocaeli), ()