DHA YURT BÜLTENİ- 6

Niğde'ye şehit ateşi düştü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı imhası sırasında meydana şehit olan Uzman Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş'in (38) memleketi Niğde'ye ateş düştü.

Uzman Çavuş Serdal Güneş'in şehit olduğu haberi, annesi Nadiye Güneş'e, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi. Babası daha önce vefat ettiği öğrenilen, 1 çocuk babası şehidin yakınları acı haberin duyulması üzerine ailesinin bulunduğu eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Görüntü dökümü

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-Şehit evinden görüntü

-Türk bayrağı asılırken görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Askeri yetkililerden görüntü

Süre:56 saniye Boyut: 60 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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16 yaşındaki kız çocuğu, ağabeyi ve eniştesinin istismarına uğradığını iddia etti



Diyarbakır'da, 2 yıldan bu yana ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı için dayanamayıp evden kaçan ve ablasının evine sığınan kız çocuğu F.M.'ye (16), iddiaya göre burada da eniştesi cinsel istismarda bulundu. Olayı anlattığı ablası tarafından evden kovulan F.M., durumu telefonla babasına söyleyerek, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınan enişte E.U. (41) ifadesi alınıp serbest bırakılırken, ağabey K.M. (19) tutuklandı. Soruşturma sonunda enişte E.U. hakkında 8 yıla, mağdurun ağabeyi K.M. hakkında ise 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 1 aylık yargılama sonunda ilk celsede tutuklanan ve daha sonra itiraz üzerine serbest bırakılan enişte E.U. beraat ederken, ağabey K.M.'nin tutuklu yargılaması ise devam ediyor. Mağdur F.M. ise olaydan sonra devlet korumasına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan kız çocuğu F.M., 2017 yılında ailesi ile anlaşamadığını söyleyerek, evini terk edip, eşiyle imam nikâhıyla yaşayan ablasının yanına yerleşti. İddiaya göre; 20 Kasım 2017'de eniştesinin cinsel istismarda bulunduğu F.M., olayı anlattığı ablası tarafından evden kovuldu. Gece yarısı sokakta kalan mağdur, babasını arayıp, başından geçenleri anlattı. Saat 05.00'e kadar bir parkta bekleyen F.M., daha sonra polis merkezine giderek, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. F.M., ayrıca, eniştesinin kendisini başka erkeklerle para karşılığı cinsel birlikteliğe zorladığını, dövüp parasını aldığını ve olayı anlattığı ablası tarafından evden kovulduğunu söyledi. Olaydan bir gün sonra yeniden ifadesi alınan F.M., 2 yıldan bu yana öz ağabeyinin de kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve dayanamayıp evden kaçtığını, gittiği ablasının evinde de eniştesinin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. F.M., ilk ifadesi sırasında anne ve babası yanında olduğu için ağabeyinden söz etmediğini anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınan mağdurun ifadesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kızın ağabeyi K.M. ve eniştesi E.U. gözaltına alındı. İfadelerinde suçmaları reddeden şüphelilerden enişte E.U. serbest bırakılırken, ağabey K.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmaları yürüten savcılık tarafından ilk olarak mağdurun eniştesi E.U. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mağdurun eniştesini suçlaması için bir neden bulunmadığı ve tarafların arasında istismar iddiası dışında mağdurun sabaha karşı tek başına evi terk etmesini gerektirecek bir anlaşmazlık bulunmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması istendi.

KADIN HÂKİMLERİN KARARI İLE TUTUKLANDI, 2'NCİ CELSE BERAAT ETTİ

İddianamenin kabulünün ardından tutuksuz sanık E.U.'nun yargılanmasına 20 Şubat günü Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay'ın da müdahil olduğu davanın ilk celsesinde mağduru dinleyen mahkeme heyeti, genel ahlak ve mağdurun menfaati gözetilerek yargılamanın kapalı yapılmasına karar verdi. Duruşmanın sonunda E.U. hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu belirten mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi. İki kadın hâkimin tutuklama yönündeki kararına muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı, sanığın davete icabet ederek duruşmaya katılması, karartılması ihtimali bulunan bir delil bulunmaması nedeniyle tutuklanmaya ilişkin görüşe katılmadığını bildirdi. Sanık E.U., avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine 28 Şubat günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın 15 Mart günü görülen 2'nci celsesinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın, evinde misafir olarak kalan mağdura sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek, E.U.'nun cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise E.U.'nun beraatine hükmetti.

ANNE VE BABASINA DA ANLATMIŞ

Mağdurun ağabeyi K.M. hakkındaki soruşturmayı 25 Aralık 2017 günü tamamlayan savcılık, şüphelinin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mağdur F.M., iddianameye yansıyan ifadesinde, şüphelinin 2 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve durumu anne ve babasına da anlattığını söyledi. Adli Tıp raporuna göre mağdurun vücudunda, iddialarıyla uyumlu çok sayıda yaraya rastlandığı belirtilen iddianamede, "Tarafların çok kalabalık bir aile olması (12 kardeş) dolayısıyla mağdure ve şüphelinin evde yalnız kalma ihtimallerinin düşük olması, mağdurenin olayları anlattığını beyan ettiği kendi ve anne babasının olayları doğrulamaması ve şüphelinin eylemlerini şikâyet etmek için birçok fırsatı olmasına rağmen şikâyetini darp edildikten sonra dile getirmesi, şüpheli lehine deliller olarak değerlendirilse de kamu davası açmak için yeterli şüpheye ulaşılmıştır" denildi.

BABASI ÜZÜLDÜĞÜ İÇİN ŞİKÂYETTEN VAZGEÇTİ

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık K.M.'nin yargılanmasına da 20 Şubat günü Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan sanık K.M., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Yargılama öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, anlattıklarının doğru olduğunu, ancak kalp rahatsızlığı olan babasının üzülmemesi için şikâyetinden vazgeçtiğini belirten mağdur F.M.'nin de duruşmada ifadesi alındı. Mağdurun ifadesinin alınması sırasında avukatının talebi ile duruşma kapalı celse olarak yapıldı. Mağdurun ifadesinin alınmasının ardından açık yargılamaya devam edilen duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

SAVCI: AİLESİNE ANLATMASINA RAĞMEN KİMSE İNANMADI

Davanın son celsesinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, mağdurun 13 yaşından 16 yaşında kadar ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını belirterek, F.M.'nin bu durumu anne ve babasına anlatmasına rağmen, kimsenin kendisine inanmadığını söylediğini kaydetti. F.M.'nin ağabeyine iftira atmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirten savcı, mağdurun samimi ifadeleri ve şikâyetinden vazgeçmesine rağmen sanığın eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasında ısrarlı oluşuna dikkat çekerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.Sanık avukatına savunma hazırlamak üzere süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()

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Tekirdağ'daki cani: Yakalanmasaydım kızı da kendime de öldürecektim



Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, eşi Güzel Belli (44) ile önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) başlarına sert cisimlerle vurup, boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi (14) kaçırdıktan sonra yakalanan Hayati Belli (47). adliyeye sevk edildi. Belli, "Yakalanmasıydım, kızı da kendimi de öldürecektim" dedi.

Marmara Ereğlisi'nde, 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, 10 gün önce cezaevinden tahliye edildi. Hayati Belli, geçen cuma gecesi tartışma sırasında eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile çocukları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Belli'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Jandarma dün, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında sistemin alarm vermesi üzerine aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak gözaltına aldı, Melisa Y. de kurtarıldı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiklerini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.

İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Hayati Belli'nin ifadesinde, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. 'Bana her şey anlat' dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya istismarda bulundum. Eşim bana sürekli 'P........' diyordu, ondan öldürdüm" diye konuştuğu öğrenildi.

'KIZI DA KENDİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM'

Hayati Belli, yakalanmaması halinde kaçırdığı Melisa Y., ile kendisini de öldüreceğini belirterek, "Bu kadar olayı olduktan sonra artık yaşamamın bir anlamı yok. Olayın olduğu eve gelerek burada önce kızı öldürecektim, sonra da kendim intihar edecektim" dedi.

MELİSA, CİNAYETLERİ DUYMAMIŞ

Hayati Belli'nin kaçırdığı Melisa Y., evde bulunduğu sırada cinayetleri hiç duymadığını ve zanlının kendisini ormanlık alana götürdükten sonra bilgisinin olduğunu söyledi. Bu arada jandarmadaki soruşturmasının ardından Melisa Y., babası tarafından alınarak götürüldüğü öğrenildi. Komşuları, öldürülen Ardınç Edirne'nin annesi Güzel Belli'ye yeni bisiklet aldırdığını ve havaların güzel olduğu zamanlarda evlerinin çevresinde bisiklete bindiğini söyledi.

JANDARMA YELEĞİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eşi ve iki üvey oğlunu öldüren Hayati Belli, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün üzerine jandarma yeleği giydirilerek, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Belli'in savcılıktaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının jandarma aracı ile getirilmesi

-Jandarma yeleği giydirilen zanlı

-Sıkı güvenlik önlemleri

-Adliye tabelası

-Cinayetlerin işlendiği ev

-Güzel Belli'nin oğluna aldığı bisiklet

-Bisikletten detaylar

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

-Jandarmadan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), ()

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Tank yapmak için devletten destek istedi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım makineleri imalatı yapan iş insanı İsmail Elibol, fabrikasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için tank başta olmak üzere askeri araç ve mühimmat yapabilecek güçte olduğunu söyledi ve devletten bu konuda destek istedi.

Sandıklı'da tarım makineleri üreten firma sahibi İsmail Elibol, fabrikada tank, tüfek ve mermi gibi birçok askeri araç ve gereci de üretebilecek güce sahip olduklarını söyledi. Firmalarına ait 16 çeşit makinenin Türk çiftçisine hizmet ettiğini aktaran İsmail Elibol, özellikle motorlu haşhaş biçerdöverini yaptıklarını kaydetti. Elibol, "Türkiye'de birçok yeniliğe imza attık. Taş kırma makinesi başta olmak üzere birçok makineyi yaparak çiftçimizle buluşturan firmalardan birisiyiz. Şu anda en son imalatımız olan haşhaş biçerdöveri yapıyoruz. Bu biçerdöverimiz kendinden motorlu ve kullanımı kolaydır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi otomobilde babayiğitler olduğu gibi biz de tarım makinelerinin babayiğidiyiz. Bunun yanı sıra nohut, mercimek, anason ve kimyonu yapabilen bir biçerdöver imalatımız oldu. Yeni çıkardığımız otomatik balya makinelerimiz var. Tarım üzerine çiftçimizin işini kolaylaştıracak ne kadar makine varsa onu yapıyoruz. Piyasada firmamıza ait 16 çeşit makine bulunuyor. Türk çiftçisine hizmet etmekten gururluyuz" dedi.

'DEVLET DESTEK VERSİN TANK YAPARIM'

Devletin teknik destek vermesiyle tank başta olmak üzere askeri araç yapabileceğini de aktaran Elibol, şöyle konuştu: "Bizler yıllardır bu memlekete istihdam sağlıyoruz. Devletim bana teknik destek verirse 15 bin metrekare fabrikam ve 80'in üzerinde personelimle yılların bilgi birikimi ve özverisiyle beraber devletimin her zaman yanında olduk. Bundan sonra tank başta olmak üzere birçok askeri araç ve gereci üretebiliriz. Şov yapmıyorum. Devlet bize yetki versin ne yapılabileceğini herkese gösteririz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrikanın dışından detay

- Fabrika içerisinden detay

- Kaynak yapan işçilerden detay

- Fabrikada çalışan işçilerden detay

- Yapılan makinelerden detay

- İsmail Elibol yapılan makineyi incelerken

- İsmail Elibol'un konuşması

- En son yapılan makinenin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı operasyonu

Şanlıurfa'da polis oto hırsızlığına yönelik Suruç, Harran ve Akçakale ilçesinde düzenlediği operasyonda motosiklet ve otomobilin bulunduğu 136 araç ele geçirilirken, 83 kişi hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Suruç, Harran ve Akçakale'de çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen bir suç örgütünü takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 15 çalıntı otomobil, 15 şase motor numarası silinmiş motosiklet, 21 hacizli yakalamalı otomobil, 85 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosiklet ve otomobillere polis el koyarken, olayla ilgili 83 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis motosiklet satıcılarını kontrol etmesi

- Ele geçirilen motosiklet ve araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,()

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Köpeği, motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Adana plakalı 3 tekerlekli motosikletin arkasına, bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntü büyük tepki çekti.

Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntüde; hareketsiz haldeki bir köpek iple bağlanarak 01 MA 0171 plakalı, 3 tekerlekli motosikletle yerde sürükleniyor. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, köpeğin sürüklendiğini gören bir vatandaş tepki gösteriyor. Köpeği yerde sürükleyen motosiklet sürücüsü ise görüntüye yansımıyor.



Görüntü Dökümü

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- Motorsikletin arkasına bağlı köpeğin sürüklenmesi

SÜRE:10" BOYUT:10 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()