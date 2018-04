DHA YURT BÜLTENİ-6 

Kılıçdaroğlu: Tefeciye borç ödemek için satıyorlar

ÇORUM’da düzenlenen şeker mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir ülkeyi yönetenler yakalarını tefeciye kaptırmışsa her şeyi satarlar. Diyeceksiniz ki bunlar bu yakayı bunlar nasıl tefeciye kaptırdılar. Örnek vereyim son 15 yılda dışarıda özellikle Londra’da bir avuç tefeciye ödenen faiz ne kadar 150 milyar Dolar. Bu fabrikaları niye satıyorlar onun için satıyorlar tefeciye borç ödemek için ama borcu kapatamıyorlar her seferinde faiz daha fazla artıyorö dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen Şeker Mitingine katıldı. Miting alanında partililer, ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ yazılı pankartlar taşıdı. Platforma çıkan Kılıçdaroğlu ise önce vatandaşları selamladı. Ardından konuşma yapan Kılıçdaroğlu, bu mitingin bir parti mitingi olmadığını vatan için yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Milliyetçilik sözle olmaz, milliyetçilik eylemle olur, milliyetçilik fabrika ile olur çalışma ile olur emekle olur. Yabancının ürettiğini tüketmek milletçilik değildir. Benim fabrikalarım çalışacak, benim fabrikalarımda üretim olacak, benim fabrikalarımda dünyanın her tarafına ürün satılacak. Milliyetçilik budur. Bu toprakların ruhunda bu olmak zorundadır. Şeker fabrikalarını kim kurmuş hangi başbakanlar, devlet başkanları şeker fabrikaları kurmuş. Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan, Özal kurmuş. Bakın gelmiş geçmiş bütün herkesi saydım. Herkese de Allah’tan rahmet diliyorum. Şeker fabrikası kurmayıp da başbakanlık koltuğuna oturan bir kişi var onu da zaten siz biliyorsunuz. Bir tek şeker fabrikası kurmamıştır. O nedenle diyoruz şeker vatandır, vatan satılmazö dedi.

Hayatında şeker fabrikası kurmayanların şimdi ‘şeker fabrikalarını satacağım’ dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Kime satacaksın. O yoksulluk içinde şeker fabrikaları kurduk. Kime, niye satacaksın? Şeker pancarı üretiminde Türkiye Cumhuriyeti dünya beşincisi. Bunu hazmedemiyorlar. Acaba biz nasıl olurda bu beşincilikten Türkiye’nin ayağını kaydırırız, şekeri bitiririz, ondan sonrada biz size şeker satarız diyorlar. Buna izin verecek miyiz? Hangi partiden olursa olsun, vatanını seven her vatandaşımın şeker fabrikalarının satışına karşı çıkması lazım.ö

Etin, hayvancılığın bitirildiğini şimdi de şekerin bitirileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Şeker fabrikaları stratejiktir. Örnek vereyim size Van’ın Erciş ilçesini düşünün tek fabrika var. Bütün kasaba oraya bakıyor, orada işçiler çalışıyor, esnaf, çiftçi, işçi kazanıyor. Şimdi diyorlar ki ‘Orayı satacağız sattıktan sonra oraya kapatacağız’ bu demektir ‘Ben Erciş’i yok edeceğim’ demektir. Senin ne gücün ne feriştahın gelirse kapattırmayacağız ve çalıştıracağız. Luş’un, Erzurum’un, Ağrı’nın, Yozgat Sorgun’un şeker fabrikaları stratejiktir satılamaz. Orada insanlar var çalışıyorlar emek harcıyor. Karadeniz’in fındığı nasıl stratejikte, Rize’nin çayı nasıl stratejikse, zonguldak’ın kömürü nasıl stratejikse, şeker de bu ülkenin stratejik ürünüdür. Her evde şeker var. Gerçi birilerini sarayında şeker yok. Efendim sarayda şeker kilo aldırıyormuş şekeri bitirmişler onun yerine bal kullanıyorlarmış. Buğday unu yerine, badem unu kullanıyorlar ve badem sütü ile besleniyorlar. Sizin yüzünüze, gözünüze, dizine dursun. Millet 1 liraya, asgari ücrete muhtaç. Sen önce ‘Ben şeker fabrikalarının satışını durdurdum’ de vallahi billahi gelip tebrik edeceğimö ifadelerini kullandı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim siyasi görüşümde söz konusu yandaş değil, söz konusu vatandaştır. Vatandaşın cebine para giriyorsa, kazanıyorsa, üretiyorsa, vatandaş ihracaat yapıyorsa eyvallah. Ama bir masaya otur, eline al viski bardağını ondan sonra dışarıdan mal gelsin, onu içeriye satalım Türkiye üretmesin, Türkiye satmasın, Türkiye yabancılara muhtaç olsun, Türkiye bağımsızlığını yabancı tekellere versin, ekonomik gücünü yabancı tekellere versin diyenlerin yanında değilim kim olursa olsun. Benim için vatandaş, vatan ve bayrak önemlidir. Vatanı vatan yapar Rize’nin çayıdır, Zonguldak’ın kömürüdür, Karadeniz’in fındığıdır, Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeğidir, kimse unutmasın, vatanı vatan yapan Çorum’da şeker fabrikasında çalışıp alın teri döküp kendi fabrikasına sahip çıkarlardır. Bu vatanda üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz. Vatanı vatan yapan kendi ülkesinde gidip askerliğini yapardır. Ankara’daki beylerin çocukları askere gitmeyecek, askere göndermeyeceksin garibanın çocuğu askere gidecek kalkacaksın bana vatan, şehit edebiyatı yapacaksın. Buna benim karnım tok. Vatanı vatan yapan vatan sevgisidir. Gözünü kırpmadan askerlik yapandır. Gözünü kırpmadan vatanına milletine, bayrağına sahip çıkandır. Vatanı vatan yapan budur. Vatanı vatan yapan şehidi klarnetle anmak değildir, davul zurna çalmak değildir. Vatanı vatan yapan acıyı paylaşmaktır acıyıö dedi.

Kılıçdaroğlu, bu fabrikaların niye satıldığını vatandaşın bilmediğini söyleyerek, "Eğer bir ülkeyi yönetenler yakalarını tefeciye kaptırmışsa her şeyi satarlar. Diyeceksiniz ki bunlar bu yakayı bunlar nasıl tefeciye kaptırdılar. Örnek vereyim son 15 yılda dışarıda özellikle Londra’da bir avuç tefeciye ödenen faiz ne kadar 150 milyar Dolar. Bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerle yurt dışındaki tefeciye ödenen faiz 150 milyar Dolar. Çağrı yapıyorum Ankara’daki beylere ben bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak Çorum meydanından dedim ki siz Ankara’daki beyler son 15 yılda Londra ağırlıklı bir avuç tefeciye 150 milyar Dolar faiz ödediniz. Çıkıp desinler ki ‘bu doğru değil yalandır’ Bekliyorum. Çıkıp desinler bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır? Kaç lira ödediler. Bu dışarıda tefeciler bir de içeride tefeciler var. Bu fabrikaları niye satıyorlar onun için satıyorlar tefeciye borç ödemek için ama borcu kapatamıyorlar her seferinde faiz daha fazla artıyor. Son 15 yılda içerde bir grup tefeciye hani var ya devlet tahvili hazine bonosu alan var mı? Son 15 yılda yurt içindeki bir grup tefeciye ödedikleri faiz 675 milyar lira. Artık Türkiye’yi yönetemiyorlar. Ne yapıyorlar Türkiye’yi yönetmek için koltuk ittifakı kuruyorlar. Biz şeker, bayrak, vatan, millet ittifakı kuruyoruz. Biz koltuklara mahkum değiliz, koltuğu istemiyoruz. Biz alın teri dökenin hakkını vermek istiyoruzö diye konuştu.

Bakan Elvan: Dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, 2017 yılında tüm dünyayı şaşırttıklarını belirterek, 2018 yılında da bu performansı göstermeye devam edeceklerini söyledi.

11’nci Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın başkanlığında, Mersin'de Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. Akdeniz bölgesindeki TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR62 (Adana, Mersin) ve TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) Düzey 2 İstatistikî Bölgelerinden oluşan toplam 8 ili kapsayacak İstişare Toplantısı’na, Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin valileri, büyükşehir belediye ve belediye başkanları, rektörleri, oda borsa ve birlik başkanları katıldı.

Burada konuşan Bakan Elvan, Türkiye’nin özellikle 2013 yılından itibaren zaman zaman çok zorlu süreçler yaşadığını belirterek, "Özellikle büyümemizin, gelişmemizin önüne bazı setler çekildi ama kararlı bir şekilde yürümeye, büyümeye devam ediyoruz. 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yapacak olursam, rekor denecek bir büyüme performansı gösterdik. Yüzde 7,4’lük bir büyüme performansı gerçekleştirdik. İhracatta çift haneli büyümeyi sağladık. Kapasite kullanım oranlarımız oldukça yüksek bir seviyeye çıktı. Bu da yüzde 80’ler seviyesini buldu. 2016 yılında yaşamış olduğumuz sıkıntılar, turizm sektörünü ödemli ölçüde etkiledi. Turizm sektöründe de ciddi bir canlanma başladı. Genel hatları ile bakacak olursak 2017 yılı bizim ve ülkemiz açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Bunun de oldukça kapsayıcı ve sağlıklı bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yatırımların, ihracatın büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Bunlar son derece önemlidir. Yatırım ve ihracatın büyümeye katkısının olması, hemen hemen her sektördü büyümenin gerçekleşmesi, 2017 yılı büyümesinin oldukça sağlıklı olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Elvan, 2018 yılının da Türkiye’de büyüme yılı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "2018 yılına geldiğimizde ise, evet yıla iyi başladık. 2018 yılı Ocak ayında sanayi sektöründeki endeksimiz yüzde 12 arttı. Çarklar dönmeye devam etti. Kapasite kullanım oranımız yüksekliğini muhafaza etti. İlk 3 ayda ihracatımızda yüzde 9’luk bir artış gerçekleşti. İlk kez 160 milyar doları geçerek ihracatımızda 160,4 milyar dolara ulaştık. İnşallah 2018 yılında da ihracatımızda rekor kırmaya devam edeceğiz. Orta vadeli programımızda öngörmüş olduğumuz yüzde 5,5’lük büyüme hedefimizi koruyoruz. Programımızda yer alan hususları teker teker hayata geçiriyoruz. Özellikle dışarıdan ülke ekonomimizi kötü göstermeye çalışan, siyasi ve taraflı bazı yorumların yapıldığını görüyoruz. Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar estirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Biz istikrarı ve cari dengesi gözeterek büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Büyüme politikamız kalıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme olacak. Biz, 2017 yılında nasıl tüm dünyayı şaşırtmışsak, tüm dünyadaki uluslararası organizasyonların, kuruluşların tahminlerini alt üst etmişsek, 2018 yılında da bu performansımızı göstermeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

Bakan Elvan’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Liseliler, Birleşmiş Milletler simülasyonunda liderlerin yerine geçip Ortadoğu'yu tartıştı

SAMSUN'da Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ve Model Birleşmiş Milletlerin oluşturulduğu konferansta 142 öğrenci 4 İngilizce ve 2 Arapça komitede dünya gündemiyle ilgili güncel konuları ele aldı. Öğrencilerin dünyada iz bırakmış 19 lideri temsil ettiği ve 'Ortadoğu' konusunun ele alındığı komitede tartışmalar yaşandı. Ayrıca öğrenciler başka bir komitede Filistin'le ilgili haber sunan bir gazetecinin İsrail askerlerleri tarafından engellenmesinin canlandırılması sonrasında ifade ve basın özgürlüğü konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 'ATAMUN' konferansı düzenlendi. Model Birleşmiş Milletlerin oluşturulduğu konferansta 4 İngiliz ve 2 Arapça komite düzenlendi. 142 öğrencinin katıldığı programda öğrencilerin yer aldığı Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi 'siber savaşlar', UNESCO komitesi 'ifade ve basın özgürlüğü, gazeteci güvenliği için çevre oluşturmak', Özel, Politik ve Bağımsızlık Komitesi 'Keşmir problemi', Öncüler Komitesi 'Ortadoğu' konularında İngilizce çalışma yaparken iki Arapça komitede ise global terör sorunu ile Kudüs konusu ele alındı. Konferans 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Komitelerde öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin anlayışına ve politikalarına uygun olarak belirlenen senaryolarda ve konularda görüş bildirdi. Bu sırada ciddi tartışmalar ve fikir alışverişleri de yaşandı. Öte yandan Öncüler Komitesi'nde yaptıkları çalışmalar ile dünyaca tanınan liderleri her bir öğrenci temsil etti. 2'inci Abdülhamit, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, İmam Khomeını, Benito Mussolini, Alija İzetbegovic, Yaser Arafat, Saddam Hussein, Kraliçe Victoria, Otto Von Bismarck, Gamal Abdel Nasser gibi isimleri canlandırarak fikirlerini ortaya koyan öğrenciler masanın ortasında yer alan harita üzerinde 'Ortadoğu' konusunda sert geçen tartışmalar yaptı. Öğrenciler, temsil ettikleri 19 ismin fikirlerine ve politikalarına uygun şekilde değerlendirmelerde bulundu. UNESCO komitesinin 'ifade ve basın özgürlüğü, gazeteci güvenliği için çevre oluşturmak' konusunda çalışması sırasında temsili bir gazeteci odada haber sunarken kamuflaj kıyafetli ve ellerinde oyuncak silahlar bulunan temsili İsrail askerleri odaya girip, gazeteciyi zorla dışarı çıkardı. Temsili bu durum sonrasında öğrenciler, basın özgürlüğü konusunda ülkeleri temsilen görüş bildirip basın ve ifade özgürülğünü tartıştı.

142 öğrencinin katıldığı ve 5-8 Nisan arasında gerçekleştirilecek konferans programı ile ilgili bilgi veren İngilizce öğretmeni Ahmet Boylu, "Bu konferans gerçek birleymiş milletlerinin lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilen simülasyonu. Türkiye'de İstanbul'da bu etkinlik yapılıyor ancak bizim yaptığımız bu çalışma Anadolu'da ilk olma özelliğini de taşıyor. Bizim kendi öğrencilerimizin yanı sıra 9 farklı ilden 20 öğrenci de konferansta yer alıyor. Bu konferansı düzenlerken konularımızı güncel konulardan seçtik. Komitelerde öğrencilerimiz ülkeleri temsil ediyor ve o ülkenin bakış açısıyla konuyu değerlendirip çözüm önerisi bulmaya çalışıyor. Bir başka komitede ise farklı zamanlarda yaşamış dünyada iz bırakmış liderleri temsil eden öğrencilerimiz Ortadoğu problemine çözüm bulmaya çalışıyorlar. Her oturumda farklı senaryolar üzerinden liderleri temsilen öğrenciler tartışmalar yapıyor" diye konuştu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi, konferans genel sekreteri Fatma Tunçer, "Bu etkinlikler öğrencilerin bilinçlenmesini, dünyadaki bu kadar çok problemle ilgili çözüm önerileri bulmalarını sağlıyor. Ayrıca komiteler Arapça ve İngilizce olduğu için dillerini de geliştirmelerine imkan sağlıyor" dedi.

Emlakçı ve apart sahibi arasındaki sorun öğrencileri vurdu

UŞAK'taki bir apartta yaşayan öğrenciler, emlakçı tarafından dolandırıldıklarını, mülk sahibi tarafından ise sözleşmeleri olmalarına rağmen icra yoluyla evden çıkarılmak istendiklerini iddia etti.

Ünalan Mahallesi Müjde Sokak'taki bir aparttaki 13 dairede yaşayan üniversite öğrencileri, emlakçı tarafından dolandırıldıklarını, mülk sahibi tarafından ise evden icra yoluyla çıkarılmak istenildiklerini iddia etti. Öğrenciler, geçen yıl eylül ayında 1 yıllık kira bedelini peşin ödeyerek, yıllık sözleşmeyi imzaladıklarını, ancak buna rağmen mağdur olduklarını belirtti. Apartları emlakçıdan kiraladıklarını, yaklaşık 6 ay sonra emlakçı ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı sorun yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, mülk sahibinin üniversitenin kapanmasına 3 ay kala icra yoluyla kendilerini evden çıkartmak istediğini öne sürdü.

Uşak'ta apart fiyatlarının yüksek olduğunu, bundan dolayı 500 TL'ye yaşadıkları apartı kiraladıklarını anlatan üniversite öğrencilerinden İlknur Duman, "Emlakçı bizlere yıllık kira bedelini peşin ödersek apartı daha ucuz fiyata tutabileceğimizi söyledi. Bizler de apartın uygun fiyatta olmasından dolayı 1 yıllık kira bedelini peşin ödeyerek evi kiraladık. Yaklaşık 6 ay sonra mülk sahibi ile emlakçı arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı bizleri evden tahliye ediyorlar. 1 yıllık kira sözleşmemiz olmamıza rağmen bizi mağdur ediyorlar" dedi.

Aynı apartta farklı bir daire de yaşayan öğrenci Ayşe Kevser İbrişim ise, mal sahibinin sularını kestiğini, psikolojik baskılar ile evden çıkartılmak istendiklerini söyledi.

Öğrenci Şeyma Karakuş da 1 yıllık kira bedelini peşin ödediklerini, buna rağmen icra yoluyla evden çıkarılmak istenildiklerini söyledi.

Çöpe atılan kaplumbağayı, sanatçı ve eşinin dikkati kurtardı



BODRUM'da poşete konulup çöp konteynerine atılan yavru kaplumbağa, Bodrum Oda Orkestrası sanatçısı Numan Pekdemir (68) ve eşi Candan Pekdemir'in (58) dikkatiyle kurtuldu.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan emekli olduktan sonra Bodrum Oda Orkestrası'nı kuran evli ve iki çocuk, bir torun sahibi Numan Pekdemir, eşi 58 yaşındaki Candan Pekdemir ile dün birlikte yürüyüşe çıktı. Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan çift, çöp konteynerinin dibine bırakılan ağzı kapalı bir market poşetinin hareket ettiğini görünce şaşırdı. Pekdemir çifti, poşeti açınca yavru canlı kaplumbağayla karşılaştı. Çift, kaplumbağayı poşetten çıkardıktan sonra evlerine götürüp önce temizledi ardından besledi.

ADI 'CUMA' OLDU

Cuma günü öğle saatlerinde buldukları kaplumbağaya 'Cuma' adını verdiklerini belirten Numan Pekdemir, "Kaplumbağayı eşimin dikkati kurtardı. Çöp konteynerinin dibinde hareket eden poşeti görünce şaşırdık. Açtığımızda içinde hareket eden kaplumbağayı gördük. El insaf artık. Bu kadar da vicdansızlık olmaz ki. Naylon torbanın ağzını bağlamışlar ölüme terk etmişler mübarek cuma günü. Onu sevdik ve bahçeye koyduk. Bahçede köpeğimiz Çiço ile çok iyi anlaştılar. Cuma, evimizin maskotu oldu" dedi.

Adana'da karnaval coşkusu sürüyor

ADANA'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' heyecanı devam ediyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

