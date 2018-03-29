DHA YURT BÜLTENİ - 6

AK Partili Tayyar, eski rektör yardımcısının Cumhurbaşkanı'nı eleştiren videosunu paylaştı

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Maalesef birçok ilde FETÖ borsası kuruldu" iddiasıyla ilgili Gaziantep Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren konuşmalarını içeren videoyu paylaştı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında birçok ilde 'FETÖ borsası' kurulduğunu iddia ederek, "Çok özel bir kayıt götürdüm Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı 'Böyle bir şey nasıl olur?' diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var, sıkıntı büyük" açıklamasını yaptı. Tayyar, sosyal medya hesabından söz konusu iddiasıyla ilgili bir video paylaştı. Tayyar, görüntülerle birlikte, "Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza 'Almancı' diyen, 'cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesi'ne rektör yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur" diye yazdı.

Videoda, Gaziantep Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren konuşmalar yapıyor. Görevinden istifa eden Prof. Dr. Bayraktar, şunları söylüyor:

"İngilizci paşamız var, Fransızcı paşamız var. Sen ayaklarının üzerinde duran bir ülke olmadığın için son 250 yıldır mutlaka bir dış palangaya ihtiyacın var. Bu, bugün de böyle. Tayyip Erdoğan Alman ekolünden gelen bir partinin içinden yetişmiş bir insandır. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan, Alman ekollüdür. 'Ben gömlek çıkardım' derken, 'Ben artık Avrupa'dan çıktım, Alman ekolünün yanındayım' dedi. Ama aslına geri döndü; geri Alman ekolüne, geri Avrupa ekolüne döndü bence. Ve Amerika bunu da cezalandırmak istedi cemaat eliyle bence."

Yaklaşık 8 ay önce rektör yardımcılığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şamil Tayyar'ın paylaştığı video

- Videoda konuşan eski rektör yardımcısı Hilmi Bayraktar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,()

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Terör zanlıları mehter marşı ile getirildi

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi mehter marşı ile adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte elaman temin ettikleri değerlendirilen 4 kişi ile sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, terör örgütü amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yazılmış kitap, dergi ile dijital materyaller, örgütsel bezler ve poşular ele geçirildi. 3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Emniyette sorguları tamamlanan PKK/KCK Terör örgütü üyesi olan K.O., Ş.T., İ.R.K. ve F.B. ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen Ö.K., F.A., Z.E., Y.M., G.C., Ö.K. ile Ş.Y. adliyeye sevk edildi. Öğretmen olan İ.R.K.'nın meslekten ihraç edildiği, K.O.'nun ise HDP eski Dilovası ilçe başkanı olduğu öğrenildi. 11 kişi adliyeye getirilirken araçlarda mehter marşı çalınması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Manisa'da SİT alanında kepçeli kazıya gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Türkmenköy Mahallesi'ndeki 1. derece SİT alanında, yasak olmasına rağmen iş makinesiyle yol için dolgu malzemesi almak amacıyla yapılan çalışmada lahit mezar parçaları bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesinin operatörü E.G. gözaltına alınırken, işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Türkmenköy Mahallesi Muhtarı Murat Atılgan, mahalle sınırlarındaki 1. derece SİT alanı olduğu belirtilen arazide yasak olmasına rağmen iş makinesiyle çalışma yapıldığını fark etti. Atılgan, iş makinesi operatörüne izninin olup olmadığını sordu. İddiaya göre operatör E.G., "Biz izin aldık" dedi. Arazide dolaşan Atılgan, lahit mezar parçalarına rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışmayı durdurdu. Operatör E.G. gözaltına alındı. Kazı alanı korumaya alındı. Kırılıp, parçalanan mezarlar ve mezar kapaklarıyla ilgili Manisa Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar çalışma yaptı. Kepçenin, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, oradaki arazinin tapuda SİT alanı olmadığını, sadece hazine arazisi olarak geçtiğini belirterek, "Oradaki askeriyenin bizden yol genişletme çalışması için talebi oldu. Bu talebi karşılamak için Türkmenköy Mahallesi Hamamyıkığı Mevkii'nde daha önceden özel idare ve köy hizmetleri toprak alımı yapıyordu. Biz de bu alandan yol yapım çalışması için dolgu malzemesi aldık. Burası tapuda SİT alanı olarak görülmüyor. Hazineni yeri olarak görülüyor. Büyükşehir Belediyesinin dozeri, 30 dakikalık bir çalışma yaptıktan sonra işini bitirdi. Ancak muhtarın jandarmaya bildirmesinin ardından operatörümüz karakolda ifade verdi. Sonra da serbest bırakıldı. Orada lahit çıktığı iddialarını da bugün Müze Müdürlüğü'nden gelecek yetkililer araştıracak" dedi. Bu açıklamaya rağmen Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, alanın 1'inci derece SİT alanı olduğunu kaydetti. Türkmenköy Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, "Öğle saatlerinde Alaşehir'e giderken bir kepçenin çalıştığını gördüm. 'Sizin izniniz var mı' diye sordum, 'Biz izin aldık' dediler. Ben de o anda kırılan lahit parçalarını gördüm, jandarmayı aradım. Jandarma olay yerine gelerek müdahale etti ve çalışmayı durdurdu" dedi.

ÖNCEDEN DE KAÇAK KAZILAR YAPILMIŞ

Türkmen Mahallesi eski muhtarı Tevfik Yılmaz ise "Mahallemizin Hamamyıkığı Mevkii, 2002 ve 2005 yıllarında, İzmir Anıtlar Kurulu tarafından 1'inci derece SİT alanı ilan edildi. Burada daha önceden kaçak kazılar yapılmış, mezarlar çıkarılmıştı. Kazı yapanlar yakalanmıştı. Bunun üzerine anıtlar kurulu, SİT alanı ilan ederek, korumaya alınmıştı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Türkmen Mahallesi Muhtarı Murat Atılgan röp.

- Eski Muhtar Tevfik Yılmaz röp.

- Kazı alanında parçalanan mezar kapakları

- Kazı alanı görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Başdenetçi Şeref Malkoç: Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz

KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 'Ombudsmanlar halkla buluşuyor' programı kapsamında geldiği İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun henüz vatandaşlar tarafından yeterince tanınmadığını söyleyen Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu ne kadar etkin hale gelirse, kamu hizmeti veren arkadaşlarımızın işleri o kadar kolaylaşır. Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz ama idareye de yol gösteriyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararları ile yol gösteriyoruz" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Ombudsmanlar halkla buluşuyor' programları dolayısıyla İzmir'e geldi. Kurumun işleyişi hakkında bilgilendirme yapan Malkoç, vatandaşla idare arasında yaşanan birçok sorunun mahkemeye intikal etmeden çözüldüğünü belirtti. Kurumun henüz yeterince tanınmadığını, ancak vatandaşların kurumu tanıması halinde idarenin işleyişi ve vatandaşlarınısorunlarının çözümü noktasında etkin hale geleceklerini belirten Malkoç, "Şu an tespit ettiğimiz en büyük eksikliğimiz vatandaşımız bizi yeterince tanımıyor. Bu eksikliğimizi kendimizi bu toplantılarda tanıtarak gidermeye çalışıyoruz. Eğer kendimizi yeterince tanıtabilirsek idare ile insanımız arasındaki problemler mahkemeye gidilmeden çözüme kavuşacak. Kamu denetçiliği kurumu ne kadar etkin hale gelirse kamu hizmeti veren arkadaşlarımızın işleri o kadar kolaylaşır. Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz ama idareye de yol gösteriyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararları ile yol gösteriyoruz" diye konuştu. Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında başvuruların girerek arttığını ifade eden Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile insanların sorunlarının çözümü için oluşturulmuş olan bir müessesedir. Bir taraftan idarenin işleyişindeki kalitenin arttırılması için çaba gösteriyoruz. Hizmet kalitesinin standartların üstüne çıkması için çalışıyoruz. Hukuka uygun olup olmadığı yönünde de denetleme yapıyoruz. Kurum olarak haklı gördüğümüz durumlarda önce idareyi vatandaşın işini görmesi vatandaşın mağduriyetin giderilmesi için ikaz ediyoruz, uyarıda bulunuyoruz. Vatandaşla idareyi karşılıklı görüşmelerle çözüme zorluyoruz. Biz buna kurum olarak dostane çözüm diyoruz. Kurumumuza 2017 yılında 17 bin 131 başvuru yapılmıştır. Kurumumuz bu dosyaların yaklaşık yüzde 19'unu dostane çözüm yöntemi ile çözmüştür. Bu rakam bizim için çok önemli bir rakamdır. Böylelikle hem vatandaşın işi görülmüş hem de mahkemeye gidilmeden problem çözülmüştür. Bazen verdiğimiz bir karar binler, on binleri ilgilendiriyor" dedi.

"KARARLARIMIZ ÇOK ETKİLİ OLUYOR"

Kurum olarak tavsiye kararlarında bulunduklarını ve sorunların çözümü noktasında kararlarının etkili olduğunu vurgulayan Malkoç şunları söyledi: "Kurumumuza en çok şikayet kamu görevlileri tarafından yapılıyor. Çünkü kurumumuzu en çok tanıyan kişiler kamu görevlileri. Tayin, özlük hakları, disiplin konuları gibi konularda şikayetler geliyor. Geçen yıl ise en çok şikayeti eğitim alanında aldık ardından da yerel yönetimler ilgili şikayetler alıyoruz. Bize yapılan şikayetler üzerine yaptığımız incelemeler yapılan işin hukuka uygun olup olmadığı yönünde bir kanaat belirtir. Bu kanaat sıradan bir kanaat değildir. Anayasada iki kurum tavsiye kararında bulunur. Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararlarında bulunur. Diğeri de bizim kurumumuzdur. Tüm kamu kuruluşlarına tavsiye kararlarında bulunur. Bizim verdiğimiz tavsiye kararlarına kamu kuruluşu uymak istemiyorsa, bize neden uymadığı konusunda bilgi vermek zorundadır. Bunu kamuoyuna açıklamak zorundadır. Çünkü bizim işimiz kamu işleyişini denetlemektir. Uymama konusunda ısrarcı olurlarsa, biz önce kendimizi sorguluyoruz, kararımız da bir yanlışlık var mı diye. Yine uymuyorsa bunu basın aracılığıyla kamuoyuna paylaşıyoruz. Yine uymuyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde neden uymadığını açıklamak zorunda." Şeref Malkoç, bugün saat 14.00'te İzmir Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Ombudsmanslık Dosthane Çözüm Mekanizması ve Uygulamaları İzmir Toplantısı'na katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şeref Malkoç ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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Bilecik'te 10 milyon liralık yılan zehri ele geçirildi

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada, 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 253.1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Osmaneli ilçesi, İznik yolu Oğulpşa köyü yakınlarında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Kiralık olduğu belirtilen otomobilde, eğitilmiş köpekle yapılan aramada, peçetelere sarılı 4 cam tüp içerisinde 253.1 gram kimyasal ve nükleer maddelerin ayrıştırılması ile ilaç sanayinde kullanılan kobra yılanı zehri ele geçirdi. Yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri otomobilde bulunan M.D., T.K. ve Ö.B.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin otomobil içerisinde eğilmiş köpekle birlikte arama yapmaları

-Ele geçirilen yılan zehrinin çekilen görüntüsü

Haber:Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), ()

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Arsasından geçen yolu taşlarla kapattı

Adapazarı'nda, 51 yaşındaki Metin Yıldız, arsasından geçen yolu taşlarla kapatarak, arsasının kamulaştırılmasını istedi.

Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Metin Yıldız, 18 yıl önce Uzay Sokak ve 1312. Sokak'ın kesiştiği sokakta 300 metrekarelik bir arsa satın aldı. Geçimini süpürge imalatıyla sağlayan Metin Yıldız, arazinin bir bölümüne imalathane inşa ederken, bir bölümü ise yolda kaldı. Bir süre önce arazinin kamulaştırılması veya imara açılmasını talep ederek Adapazarı Belediyesi'ne başvuran Metin Yıldız 'Kamulaştırma işlemi için şu an ödenek yok' cevabını alınca, arsanın sokakta kalan kısmını kapattı. Yolu beton atıp taşlar yerleştirerek araç trafiğine kapatan Metin Yıldız, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı. Yıldız, bir eve ihtiyacı olduğunu, ancak bu durum nedeniyle yapamadığını ifade ederek, "Kapatmış olduğum yer bana ve ortağıma ait. Herhangi bir kamulaştırma yapılmadığı için, hakkımı korumak için ben de kapattım burayı. Burası 300 metrekare, 18 yıldır uğraşıyorum. Müracaat ettik, ya kamulaştırma yapılsın ya da imara açılsın dedik, hakkımızı kullanmak istedik ama bir şey yapmadılar. Yasal olan hakkım neyse bunu sonuna kadar kullanmayı düşünüyorum, şu anda mağdur durumdayım. Burası ya kamulaştırılıp devlete geçsin, ya da imar hakkımı versinler. Belediyeden 2-3 kez geldiler, sürekli rahatsız ediyorlar yolu açmadığımız için. Sokağı kapattım, sonuna kadar da böyle tutacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Metin Yıldız'ın olayı anlatması

-Taşlarla kapatılan sokaktan görüntüler

-Detaylar

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Zonguldak'a geldikleri otobüsten inen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 100 gram bonzai ele geçirildi. Ç.N., İ.G. ve S.Ç. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Polisten detaylar

-Adliyeden detaylar

Süre: (01:28) Boyut: (111 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Otomobil bahçe duvarına çarptı, sürücü yaralandı

Karabük'te, yol kenarındaki bir lokantanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 38 yaşındaki İnan Keskin idaresindeki 78 SU 092 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir lokantanın bahçe duvarına çarptı. Gürültü üzerine lokantadan çıkanlar, yan yatan otomobildeki İnan Keskin'i araçtan çıkardı. İnan Keskin, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bahçede park halinde bulunan 2 otomobil kopan tuğlaların çarpmasıyla hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Kaza yapan otomobilin çekiciye konulması

(01.54) Boyutu:(210 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()