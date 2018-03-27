DHA YURT BÜLTENİ - 6

Amanoslar'da çatışma: 1 asker yaralı, 11 terörist etkisiz hale getirildi /EK

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Hatay Valis Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin şehit olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu belirten Vali Ata, PKK'lıların, Afrin'e karşı misilleme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi. Amanos Dağları'nda 11 teröristin etkisiz hale getirilmesinin 1992 yılından bu yana bölgedeki en kapsamlı operasyon olduğunu belirten Vali Ata, "Etkisiz hala getirilen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldı. Bu teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğu saptandı. Afrin'e misilleme planlıyorlardı. TSK ve Emniyet güçlerine kaşın eylem planlıyorlardı ancak jandarmamız onlardan önce davrandı. Amanoslar'da bir tek terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Hatay Valisi Erdal Ata'nın açıklaması

- Detay görüntü

SÜRE: 02'57" BOYUT:180 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/HATAY,()

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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü/EK

ŞEHİDİN CENAZESİ GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın (29) naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Şehidin cenazesini babası Ali, annesi Şifa ve eşi Yasemin Imış havalimanında karşıladı. Daha sonra şehidin ailesi Şuhut Belediye Başkanı Ak Partili Recep Bozkurt’un makam aracıyla havalimanından eve geldi. Şehidin babası taziyeleri kabul ederken, annesi ve eşi fenalık geçirdi. Annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuklarına sarılıp gözyaşı döken şehidin eşi Yasemin Imış'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından memleketi Şuhut'ta toprağa verileceği belirtildi.

AFRİN'E GİDİNCE AİLESİNİ ŞUHUT'A GÖNDERDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın yaklaşık 6 yıldır TSK bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli şehidin Zeytin Dalı Harekatı'na katılmasının ardından eşi Yasemin, çocukları 6 yaşındaki Kayra ile 4 aylık Zümra'yı Şuhut'ta belediyede işçi olarak çalışan babası Ali Imış ile annesi Şifa Imış'ın yanına gönderdiği belirtildi. Ailenin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit İbrahim Imış'ın kardeşi Aykut'un Kocaeli'de vatani görevini yaptığı, küçük kardeşi 12 yaşındaki Arda'nın ise eğitimine devam ettiği kaydedildi.

Haber:AFYONKARAHİSAR,()



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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 14 yaşındaki Emir Bedirhan Tapsız, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobile çarpıldı. Kazada ağır yaralanan Tapsız, hastaneye kaldırıldı.

Kadirli Adana Karayolu çevre yolu kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre Durmuş Ali A. yönetimindeki 01 D 2128 plaklı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Emir Bedirhan Tapsız’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Tapsız, olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Tapsız, hayati tehlikesi nedeniyle Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü Durmuş Ali A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki arabanın görüntüsü

- Olay yerindeki polislerin görüntüleri

- Polislerin kaza yerinde inceleme yapması

- Bisikletin görüntüsü

- Olay yerinden detay

- Hastane acil kapısından görüntü

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()

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Kütüphane kurmak için banka kredisi çekti

İstanbullu emekli gemi inşa mühendisi Kerim Erhan (54), yazları yaşadığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesine kütüphane kurmak için 33 bin lira banka kredisi çekti. Kütüphane için 4 bin yeni kitap satın alan Erhan, krediyi emekli maaşıyla ödüyor.

Yaz aylarını Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçiren ve aslen İstanbullu olan iki çocuk babası, emekli gemi inşaa mühendisi Kerim Erhan, 2004 yılında Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 2006 ve sonraki yıllarda sırayla Samsun’un 19 Mayıs ilçesi, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ve Kars’ta kütüphane açtı. Bu kütüphaneleri maaşından biriktirdiği paralarla ve arkadaş çevresinden aldığı destekle kuran Erhan, 2 yıl önce emekli oldu. Yazları kaldığı Ayvalık ilçesine de bir kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kadıköy Şubesi’nin üyesi olan Kerim Erhan, Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer ile görüştü. Kütüphane açma teklifini heyecanla karşılayan Başkan Özer, Derneğin kütüphane yapacak yeri olmaması nedeniyle, kendisini Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile buluşturdu. Kütüphane için yeni yapılan Ayvalık Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 100 metrekarelik bir alan, Kerim Erhan tarafından oluşturulacak kütüphane için ayrıldı. Erhan, ilçeye açacağı kütüphane için emekli maaşıyla ödeyeceği 33 bin TL banka kredisi çekti. Kütüphane için 4 bin yeni kitap ile birlikte masa, sandalye ve rafları satın aldı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi binasındaki kütüphanenin açılışının ise 19 Mayıs günü yapılması planlanıyor. Yayın evlerinin kataloglarına bakarak tek tek seçtiği yeni kitaplarla dolu bir kütüphaneyi Ayvalık’a kazandırmaya hazırlanan Kerim Erhan, 14 yıl önce Ayvalık’a yaz tatiline geldiğini ve kendisini Ayvalık’ta doğmuş gibi hissederek kente aşık olduğunu belirtip, şunları söyledi:“Şimdiye kadar kurduğum kütüphanelerin bir özelliği var. Hepsi yeni satın alınmış kitaplar ile oluştu. Hepsini özel olarak seçerek satın aldım. Seçerken, çocukların hoşuna gidebilecek kitapları tercih ettim. Sonuçta, çocukların kapısında kuyruk oluşturduğu kütüphaneler oldu. Bu tarz kütüphaneyi şimdi Ayvalık’ta kuruyoruz. Kitapları kendim kataloglardan seçerek aldım. Maalesef maddi imkânımız sonsuz olmadığı için ne kadar çok kitap alabiliriz kaygısıyla hesap kitap yaparak, çocukların hoşuna gidebileceği kitapları aldı. Ağırlıklı olarak Türk yazarların kitaplarından oluşan, Türk klasiklerine dünya klasiklerini ekleyerek çekirdek bir kütüphane kurduk. Ben maalesef zengin bir insan değilim. İki yıl önce emeklilik hakkımı kazandım. Ayvalık için kurduğum kütüphanenin finansmanını da emekli maaşımdan karşılıyorum. Ancak kütüphane bir an önce açılabilsin diye banka kredisi çekerek kitapları, masaları, rafları satın aldım. Şimdi de her ay banka kredisinin taksitlerini emekli maaşım ile ödüyorum. Ayvalık’taki gençlere, anne ve babalara bu imkânı mümkün olduğu kadar kullanabilmelerini tavsiye ediyorum. Umarım hoşlarına gider zevkle, keyifle okurlar. Bence kitaplar ve kütüphaneler bir hazine ve inşallah o hazineyi değerlendirirler” dedi.

‘KÜTÜPHANEYE TÜRKEL MİNİBAŞ ADI VERİLECEK’

ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer, Kerim Erhan tarafından kurulan kütüphaneye, ‘Ayvalık Belediyesi ÇYDD Türkel Minibaş Kütüphanesi’ adının verileceğini söyledi. Özer, “Kerim beyin yurdun çeşitli yerlerinde kütüphane kurduğunu biliyorum. Kerim bey, o kadar heyecanlı ki kitapları hemen yolladı. Bunların hepsi yayınevlerinden alınmış yeni kitaplar. Dernek olarak zaten bizim amacımız eğitim. Eğitim konusunda bize destek verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kerim bey, daha önce Karadeniz’de kütüphane açarken, Türkel Minibaş ile birlikte çalışmış, kendisini tanıyor. ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Türkel Minibaş, 9 yıl önce yaşamını yitirdi. Minibaş’ın annesini aradım. Annesi ağlayarak ‘Siz benim çocuğuma böyle bir şey düşündünüz. Bunun izni mi olur?’ dedi. Onlar da 19 Mayıs’taki açılışta burada olmayı planlıyor. Kütüphaneyi hep birlikte açacağız” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kütüphaneyi açan Kerim Erhan ile röp.

-ÇYDD binasındaki toplantıdan görüntü.

-ÇYDD binasındaki kitapların düzenlenmesinden görüntü.

-ÇYDD Şube Başkanı Nuray Özer ile röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), ()

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Kar yağmayan Silopi'de çocuklar, kar topu özlemini pamuktop ile giderdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kar yağmayan ilçe merkezinde öğrenciler kartopu özlemini, pamuk yumakları ile yaptıkları pamuktop oynayarak giderdi.

Silopi'de Koç İlköğretim Okulu'nda öğretmen Sema Yayan, mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle kar görmeyen öğrencilerine kartopu keyfini yaşatmak için bir etkinlik düzenledi. Okul Müdürü Nurettin Kaden'e projesini sunan öğretmen Yayan, olumlu cevap alınca velilerin desteği ile temin edilen pamukları, diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte pamukları yumak haline getirdi. Şölen havasında geçen etkinlikte yüzlerce öğrenci, okulun bahçesinde coşkulu bir şekilde pamuk yumuklarını bir birine atarak, pamuk top oynadı. Öğrencilerden Azra Ceren Can, öğretmenine teşekkür ederek, bu etkinliğin farkındalık yarattığını söyledi. Öğrencilerden Leyla Nur Olgun ise, Silopi'ye kar yağmadığı için öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, ilk defa pamuk topu oynadıkları için mutlu olduklarını söyledi. Etkinliği hazırlayan okulun öğretmeni Sema Yayan de, kış mevsiminin kurak geçtiğini ve kar yağmadığını belirterek, "Silopi kurak bir iklim olduğu için kar yağmıyor. Kar yağmadığı için pamuktan kartopu etkinliği düşündük. Okul müdürümüz Nurettin Kaden'in onayı ile yaptık. Çocuklar bu kartopu etkinliğinden çok mutlu oldular. Velilerimizin de desteğini alarak bu etkinliği, okul bahçesinde gerçekleştirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler

-Pamuk toplarının terastan dökülmesi

-Pamuk topla yapılan savaş

-Öğrencilerin açıklaması

-Öğretmen Sema Yayan'ın açıklaması

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ),()

