DHA YURT BÜLTENİ-6

Soma maden faciası davasına devam edildi

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın, olayın terör örgütlerinin sabotajı olabileceğine yönelik suç duyurusuyla ilgili dosyayı savcılıktan isteyip inceleyen mahkeme heyeti, bunların daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğu gerekçesiyle, iddialara itibar etmeyip yargılamaya devam kararı aldı. Duruşma öncesinde açıklama yapan aileler ise davanın takipçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 5'i tutuklu 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma öncesinde, facia kurbanı Somalı işçilerin aileleri, Gar önünden yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluşu üyeleriyle yürüdü. CHP milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Zeynep Altıok, Musa çam, HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de ailelere destek verdi. Ellerinde şehit madencilerin isimleri yer alan, 'Unutmadık, Unutturmayacağız' yazılı pankart taşıyan aileler, "301'in hesabı sorulacak", "Anaların gözyaşı katilleri boğacak" sloganları attı. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Avukat Can Atalay, "4 yıl sonra yine bir mesai gününde bu kadar insan, bu kadar avukat, bu kadar baro başkanı, bu kadar milletvekili, ekmeğini kazanırken öldürülen 301 işçi için burada. 4 yıl oldu, 4 yıl. Bu dosyada hiçbir kuşku kalmadı, 301 işçinin göz göre göre nasıl ölüme gönderildiklerine ilişkin hiçbir kuşku kalmadı. Bizim muhatabımız siyasi iktidardır artık, bizim muhatabımız Adalet Bakanı'dır, ona bağlı savcılar ki, önce esas hakkında mütalaa hazır dediler, daha sonra kısa bir ara verildikten sonra 1 yıl 2 aydır Can Gürkan'ın, Türkiye'de sermaye sınıfının ne kadar ceza alması gerektiğini söyleyemeyecek zihniyettedir. Söylemekten korkmaktadır. Bu aileler, bu insanlar, bu eşler, bu çocuklar, bu anneler, bu babalar 4 yıldır karda kışta burada adalet istiyorlar. Biliyoruz ki Soma'da ekmeğini kazanırken öldürülenler için adalet istemek, bütün işçi kardeşlerimiz için adalet istemektir" dedi. Katılımcılar daha sonra duruşma salonuna geçti.

MAHKEME SABOTAJ SORUŞTURMASINI BEKLEMEME KARARI ALDI

Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma öncesinde kendilerine gelen belgeler hakkında bilgi verdi. Bu sırada aldıkları önemli bir kararı da açıkladı. Yaklaşık 14 ay önce, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Günkan, olayın FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerince sabotaj olabileceğine yönelik suç duyurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlatması üzerine, duruşma savcısı bu gelişmeyi gerekçe gösterip mütaalasını açıklamadı. Duruşma öncesinde soruşturma dosyasını savcılıktan isteyip inceleyen mahkeme heyeti, 'var olan delillerin daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğu' gerekçesiyle, bu iddiaları kabul etmeyip yargılamaya devam kararı aldı.

MAĞDUR AİLELERİN AVUKATLARI SÖZ ALDI

Duruşmada söz alan mağdur ailelerin avukatları da sabotaj ihtimali yönündeki suç duyurusunun asıl davayı sabote ettiğini, yargılamanın 14 ay uzamasına neden olduğunu, biran önce savcılığın esas hakkındaki mütaalısını verdikten sonra mahkemenin da kararını açıklamasını beklediklerini ifade etti. Avukatlar ayrıca, sanıkların serbest kalabilmek içinde 5 yıllık tutukluluk süresine ulaşmak istediklerini, uzatma çabalarının bundan kaynaklandığını da ileri sürdü.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında da 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki dava birleştirildi.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 5 kişinin isimleri şöyle: "Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy" Tutuksuz yargılanan 46 sanığım isimleri ise şöyle:"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ailelerin polis noktasından geçişlerinden görüntü.

- Ailelerin ve avukatların solana girmelerinden görüntü.

- Açıklamalardan görüntü.

- Duruşma salonu önünden görüntü.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

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Dargeçit'te PKK/KCK operasyonu: 3 terörist öldürüldü



Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Tanyeri Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Dargeçit'in Tanyeli Mahallesi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Dargeçit İlçesi Kırsal Alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat: 08:00 itibari ile İlimiz Dargeçit ilçesi kırsal Tanyeri mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. Valilik tarafından yapılan ikinci açıklamada ise düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu bilgilere yerverildi: "26 Mart 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda Dargeçit ilçesi kırsal alanında 3 bölücü terör örgütü üyesi silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber:MARDİN,()

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Karayolları işçilerinden kadro eylemi

Sivas'ta Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde kadro alamayan işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile karayollarında çalışan bazı meslek dallarındaki işçilerin kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İl Temsilcisi Zeki Ekici, "Söz konusu kararname ile karayollarında çalışan asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri 'anahtar teslimi' olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile her türlü işi yapan işçilerin kadroya alınmaması, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, İl Özel İdaresinde, Belediyelerde, TÜDEMSAŞ'ta Beton Travers'de TCDD'de Hava Meydanlarında Telekom'da PTT'de, hastanelerin yemekhanelerinde, velhasıl kitlerde aynı şartlarda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaması bizlerde hayal kırıklığı yaratmış, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleri ile birlikte sevindireceklerine inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İşçierin görüntüsü

-Basın açıklaması

(172 mb)

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans şoförü Nail Küçük, aracı durdurarak, yerde gördüğü Türk bayrağını aldı. Küçük'ün bu davranışı, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan yayınlanınca büyük beğeni topladı.

Afşin'den Kahramanmaraş'a hasta götüren ambulans şoförü Nail Küçük, çatıya bağlıyken, fırtına nedeniyle uçan Türk bayrağını yolun ortasında gördü. Acillik hastası olduğu için duramayan Küçük, dönüş yolunda bayrağın aynı yede olduğunu fark edince ambulansını durdurdu. Koşarak, Türk bayrağının yanına giden Küçük, ipleri keserek aldı. Bu anlar, Küçük'ün ambulanstaki mesai arkadaşı hemşire tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nail Küçük, yoldan aldığı bayrakla ambulansa binip, kendisini görüntüleyen arkadaşına, "Afrin'de düşürmedik ki burada düşürelim bayrağımızı" dedi. Görüntüler, hemşire tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.Ambulans şoförü Nail Küçük'ün Türk bayrağına yönelik hassasiyeti, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nail Küçük'ün ambulanstan inmesi

- bayrağın yanına gidişi

- Bayrağın iplerini kesmesi

- Bayrağı alması

- Ambulansa binmesi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,()

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(Özel) - Kuru kayısı fiyatlarında artış

Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Malatya'da kuru kayısı fiyatları, hasat dönemine oranla en az yüzde 70 yükseldi. Kayısıyı bahçeden alıp, tezgâhlarda satışa sunan esnaf, hava şartlarının soğuk olması nedeniyle stokçulardan tedirgin. Geçen yıl 10 liradan satılan kuru kayısının kilosu bu yıl 17 ile 20 liradan alıcı buluyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Düşük rekolte, kuru kayısı fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Geçen yıl 10 liradan satılan kuru kayısının kilosu, en yüzde az 70 arttı. Bu yıl tüketici, kuru kayısının kilosunu 17 ile 20 arasında değişen fiyatlarla satın alıyor. Kentte 17 yıldır kayısıcılık yapan Nurettin Özdemir, fiyatların 2017'ye göre yüksek olduğunu belirterek, şöyle dedi:

fiyatları geçen seneye oranla bu sene fiyatlarımız biraz yüksek. Köylü ürünü stoklandığından son 2- 3 aydır fiyat yükselişe geçti. Şu anda ürün var görünüyor ama yarın ne olacağını tam kestiremiyoruz. Şu an için don tehlikesi 'var' diyemeyiz. Hem meteoroloji açıklaması da yok ama çiçeğin bol olması demek, ürünün bol olması anlamına gelmiyor. Köylülerimizden aldığımız bilgilere göre, çiçek var ama çiçeğin altı boş yani kayısı yok."

'İSTANBUL'DA YÜZDE 50 YÜKSEK SATILIYOR'

Kayısı esnafı Emrullah Özemir ise fiyatların gün geçtikçe yükseldiğini söyledi. Özemir, "Piyasa belli değil. Neyin ne olduğunu bilemiyorsun. Tabii ki bu iklimin iyi gitmesiyle kayısı fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. 'Don' olayı denen bir şey var. Bu genel, Türkiye'de var. Bütün ürünlerde bu fiyatlara yansıyor, yükseltiyor. Tedirginlik ister istemez oluyor. Ürün daldan aşağıya ininceye kadar tedirginlik üreticide her zaman olur, esnafta da tabii ki olur. Bunlar zincirleme, birbirlerine bağlıdır. İyi olmasını temenni ederiz. Gün kurusu jumbo boy dediklerimiz, genelde en çok talep edilen ürün. O boy kayısı şu anda toptan köylüden alış fiyatımız 17 lira, perakende satış fiyatımız ise 20 liradır. Tabii boylarına göre fiyatları değişiyor. Ürün, İstanbul'da esnafın kiraları, giderleri daha çok olduğundan dolayı Malatya'ya göre daha yüksek. Yüzde 50 fark ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sarı kayısıdan detay

- Gün kurusundan görüntü

- Esnafın kayısıları düzmesi

- Esnafın kayısı satması

- Paketlenmiş kayısıdan görüntü

- Esnaf Nurettin Özdemir röp.

- Emrullah Özdemir röp.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 392 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

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Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptı

Hakkarili türkücü Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için kentin 2 bin 800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak, Türkçe ve Kürtçe 'Üç Beyaz Maalesef'i söyledi.

Türkücü Aydın Aydın, dünyada ve Türkiye'de birçok kişinin sağlığını etkileyen obeziteye dikkat çekmek amacıyla söylediği 'Üç Beyaz Maalesef" türküsünü, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak seslendirdi. Yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar üzerine yakınlarıyla birlikte uzanan Aydın, kızağa binerek Türkçe ve Kürtçe olarak türküsüyü söyledi. Hem obeziteye savaş açtığını hem de Hakkari'nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten Aydın, "1,5 metre kar var. İnsanlar bronzlaşmak için saunalara, solaryumlara binlerce lira para harcıyor. Ben de diyorum ki işte böyle güzel bir festivalde Hakkari'den ötesi yoktur. Hakkari'ye gelin, görüldüğü gibi karla vücudumuzu yıkıyoruz. 3 beyaza una, şekere ve tuza 'hayır' diyoruz. Ama kara 'evet' diyoruz" dedi. Aydın Aydın ve beraberindekiler, daha sonra soba üzerinde pişirilmiş patates, otlu peynir, bal ve tandır ekmeği yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aydın Aydın kızağa binmesi

-'Üç beyaza hayır' türküsünü söylemesi

-Aydın Aydın'la röportaj

-Genel Detaty

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()