DHA YURT BÜLTENİ-6

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 50'nci gün; 3 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi (ek)

1)3 KÖY DAHA ÖZGÜRLEŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'nci gününde, Afrin'e bağlı Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köylerini, çatışmaların ardından terör örgütlerinden temizledi. Kontrolü sağlanan köylerde teröristlerin tuzakladığı patlayıcı arama ve imha çalışmaları devam ediyor.

2 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 50'nci gününde, Afrin'in Cinderes güzergahındaki Zalka ve Şeyh Abdurrahman köylerinin kontrolünü de ele geçirdi.

2)ARDAHAN’DA ŞİDDETLİ TİPİ ULAŞIMI AKSATTI

ARDAHAN’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle Ardahan-Artvin karayolunun Sahara geçidinde çok sayıda otomobil ve tır mahsur kaldı.Ardahan’ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Ardahan'ı, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun 2500 rakımlı Sahara geçidinde şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşünce çok sayıda otomobil ve TIR mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

3)ÇANAKKALE'DE 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Kadırga Burnu'nun 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. "TCSG 28" bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran, Senegal ve Sudan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

4)İSLAHİYE'DE YAĞIŞLA DERELER TAŞTI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, şiddetli yağışlarla birlikte dere yataklarında yaşanan su taşkınları mahalle sakinlerini korkuttu.

İslahiye'de dün akşam başlayan ve gece yarısı şiddetini artıran sağanak ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları eteklerindeki Yağızlar, Kayabaşı, Hasanlök ve Sulumağara mahallelerinde etkili olmasıyla dere yataklarında yaşanan su taşkını çevre sakinlerini korkuttu. Mahalle sakinleri sabaha kadar adeta yağmur nöbeti tutarken, mahalle yolları ile bazı evlerin bahçeleri sel yüzünden çamur, kum ve taşlarla doldu. Sulumağara Mahallesi'nden geçen karayolu, dere yatağının taşmasıyla taş ve molozlar nedeniyle trafiğe gün boyu kapatıldı. Aşırı yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarında can kaybı olmazken bazı ev bahçeleri ise sular altında kaldı. Gece yarısı bölgeye sevk edilen belediye iş makineleri taşan dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Dere yataklarında yaşanan su taşkınlarıyla ilgili ekiplerin seferber olduğunu belirten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Su taşkını yaşanan derelerimizde yazın yaptığımız ıslah çalışması nedeniyle çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Dağlardan gelen toprak ve taşların dere yataklarında ve köprü ağızlarında meydana gelen tıkanıklardan dolayı su taşkını meydana geldi. Dere yataklarında ıslah çalışmamıza devam ediyoruz" dedi.

Yağızlar Mahallesi Muhtarı Bilal Yalçın ise şiddetli yağan yağmurla gece yarısı dere yataklarında su taşkını başladığını ifade ederek, "Sabaha kadar olası bir tehlikeye karşı uyumadan beklerken, can kaybımız yok. Gece yarısı Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımız konuyla ilgili bilgi vermemizle iş makineleri sevk edilip, çalışma başlamasıyla mahalle sakinleri olarak rahat bir nefes aldık" diye konuştu.

5)HAKKARİ'DE SABAH NAMAZINDA AFRİN İÇİN DUA EDİLDİ

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Hakkari'nin Hacı Sait camisinde kılarak Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için dua etti. Namaz öncesi cami kısa süre içinde dolup taştı. Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari Hacı Sait Camii’nde sabah namazı öncesinde minbere çıkarak önce Fetih Suresi okudu. Okunan sure sonrasında kılınan sabah namazı ve okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ve camiyi dolduranlar Türk ordusu ve milleti için dua etti etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın camiye gelenlerle birlikte okuduğu duanın ardından program sona erdi.

6)FETÖ'CÜLERE 'ETKİN PİŞMANLIK' TALİMATI

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyanlarda yakalanan kişilere örgütün, 'Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanın' talimatı verdiği ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Aydın'da operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i kadın 21 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen şüphelilerin, söz konusu programı yakın akrabaları ve güvenini kazandıkları kişilerin üzerine aldıkları telefon hatlarına yükledikleri belirlendi. Bir şüphelinin de Bylock programını bakıcısı adına aldığı hatta yüklediği, şüphelilerin sorgularında darbe girişimini FETÖ mensuplarının yaptığını söylediği öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIK TALİMATI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Bylock görüşmelerini inceleyen polislerin, "Gözaltına alındığınız zaman artık etkinlik pişmanlıktan faydalanın. Ancak önce siz sorguya alan polisi tartın. Sizin hakkınızda ne biliyor ne öğrenmiş ise ona göre davranın. Yeni bilgiler vermeyin ancak açığa çıkmış bilgileri yeni bilgiler gibi onlara satın. Bu sayede tutuklanmayıp örgüt için çalışmaya devam edersiniz" şeklindeki talimatları bulduğu bildirildi. Bu tespitin ardından şüphelilerin çoğunluğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirlendi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin verdiği bilgilerle 200 kişilik gizli yapılanma içindeki FETÖ'cülerin tespit edildiği kaydedildi. Sorguları tamamlanan 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edilirken, kadın şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı.

