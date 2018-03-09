DHA YURT BÜLTENİ-6

1)17 NİSAN BARAJI DA KONTROL ALTINDA

TSK unsurları ve ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ile Azez ilçelerinin suyunun karşılandığı 17 Nisan Barajı ile barajın bulunduğu Büyük Halobu köyünü de teröristlerden arındırarak, kontrolü ele geçirdi. İlçenin, adını aldığı Afrin Çayı üzerine kurulu 17 Nisan Baraj gölünün çevresindeki mağaralarda gizlenen teröristlere yönelik operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

SURİYE/

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2)PAKİSTANLI MİLLETVEKİLLERİ KİLİS'TE

Pakistan'daki çeşitli partilerin milletvekilleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile yardım kuruluşu KHUBAIB Foundation’ın ortak girişimiyle Kilis’te ekmek üretimi yapılan fırını ziyaret etti. Kilis'e gelen Pakistanlı vekiller, günlük 180 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan milletvekili Munaza Hassan, Kilis’e çeşitli partilerden vekillerle birlikte geldiklerini belirterek, “Buraya Pakistan’dan Suriyeli kadınlarla ve çocuklarla dayanışma içerisinde olmak için geldik. Organize edilen 'vicdan konvoyu'nun katılımcıları olarak geldik. Hapiste bulunan Suriyeli kadın ve çocuklara desteğimizi göstermek için geldik. Suriyelilere söylemek istiyoruz ki onların acısını paylaşıyoruz. Onların yaşadıklarını hissediyoruz ve onlara destek olmak için buradayız. Bu fırın sayesinde Pakistan halkının bir yardımını Suriyelilere ulaştırabiliyoruz" dedi.

Milletvekili Dr. Fouzia Hameed ise Pakistan yardım kuruluşunu Suriye halkına destek olduğu için tebrik ettiğini dile getirdi.

Pakistanlı milletvekilleri, daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı'nın öksüz ve yetim çocuklar için açtığı ana sınıfını ziyaret ederek, okulla ilgili bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Pakistan fırını

- Yapılan ekmekler

- Ekmeklerin çıkarılması

- Pakistan Milletvekilleri

- Pakistan Milletvekillerinin açıklaması

- Anaokulu

- Pakistan milletvekilleri ve anaokulundaki çocuklardan detay

- Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB

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3)39 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞEHİT BABASINA SU ALTINDA ARAMA

BOLU'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde 39 gün önce pazara gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan şehit babası İsmail Hırçın'ı (68) bulmak için çalışmalar sürüyor. Jandarma, havadan drone ile ve arazi üzerinde iz sürme köpekleriyle yaptığı aramaların ardından bölgedeki sulak alanlarda su altı arama çalışmaları başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Eskiçağa köyüne kızının yanına ziyarete gelen 1’i şehit 4 çocuk babası İsmail Hırçın, geçen 1 Şubat’ta ilçe merkezindeki pazara gitmek için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, ekipleri İsmail Hırçın'ı bulmak için çalışma başlattı. 39 gündür kayıp olan Hırçın'ı bulmak için yapılan arama çalışmalarında, daha önce drone ile havadan arama, iz sürme köpekleri ile arazide arama yapıldı; ancak İsmail Hırçın’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede taranan kamera kayıtlarında da kayıp yaşla adama ilişkin bir görüntü bulunamadı. Bugün ise Ankara’dan gelen Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı 10 kişilik Jardarma Arama Kurtarma(JAK) timi bölgedeki sulak alanlar ve göletlerde arama yaptı. Soğuk hava şartları nedeniyle suda yarımşar saat kalabilen ekipler, yaşlı adamın sürüklenip sıkışma ihtimaline karşı göletlerin kuytuda kalan köşelerinde arama çalışmalarına ağırlık verdi. Ancak çalışmalarda yine İsmail Hırçın’a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin gün boyu ilçedeki İsmail Hırçın’ın gidebileceği gölet ve sulak alanlarda çalışmaları sürdüreceği öğrenildi.

Bu arada, İsmail Hırçın’ın oğlu Cafer Hırçın’ın 1997 yılında Siirt’in Eruh İlçesi’nde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin hazırlanması

-Arama çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02:03 Boyut: 230 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),()

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4)TEKİRDAĞ'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki imalathanesinde yaptığı aramada bin 225 litre kaçak ve sahte içki ele geçirirken, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Ergene'nin Vakıflar, Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerinde, gümrük kaçağı ve sahte alkol üretilen adresleri belirledi. Jandarma, adresler ile şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada bin 225 litre kaçak ve sahte içki ele geçirip, B.K., E.G., Ö.K. ve N.B. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada ise kaçak ve sahte içkilerden elde edildiği belirlenen 25 bin TL ele geçirildi,

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, 4 şüphelinin jandarmadaki soruşturmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçen çeşitli markalarda kaçak içkiler

-İçkilerin jandarmada sergilenmesi

-İçkilerden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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5)TAMİRCİYE SİNİRLENDİ ARACINI YAKTI

İZMİR'in Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ne aynı arızadan ikinci kez giden bir vatandaş, "Şimdilik işim var, daha sonra" diyen tamirciye sinirlendi ve aracını yaktı.

Manisa'da ikamet eden bir vatandaş, geçen gün İzmir'in Torbalı ilçesine gitti ve arızalanan aracını sanayi sitesine götürerek yaptırdı. Aracı aynı gün teslim alan vatandaş, iki gün geçtikten sonra yeniden aynı tamirciye gitti ve "Bu araç yine bozuldu" dedi. İddiaya göre, tamirci "Şimdilik işim var, daha sonra" dediği için araç sahibi sinirlendi ve aracını ateşe verdi. Araç, alevler içinde yanarken çevredekiler olayı şaşkınlıkla izledi kimileri de cep telefonuyla görüntü aldı.

Görüntü Dökümü

- Aracın alevler içinde yanmasından görüntü

İZMİR/

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6)SİBEL'İN HASTALIĞINI FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEDİLER

ANTALYA'da, çok nadir görülen bir tür cilt kanserine yakalanan Sibel Oflas'ın (43) dramının gündeme gelmesinin ardından, talihsiz kadının hastalığını fırsata çevirmek isteyenler oldu. Bazı kişiler Oflas'a ulaşarak krem ve mantar çeşitlerini satmak istedi, bazıları da 'Size cin musallat olmuş', 'Filanca hocayı bulup, kendinizi okutun', 'Size ölüm büyüsü yapmışlar, acil bana ulaşın' tekliflerinde bulundu. Dünyada 600- 700, Türkiye'de ise 15 ile 20 arasında kişide tespit edilen bir tür deri kanserine (epidermodisplazya verrüsiformis) yakalanan Sibel Oflas, yüzündeki yaralar nedeniyle meraklı vatandaşların sorularından bıkınca, sadece hastaneye giderken dışarı çıkmaya başladı. Otobüsle hastaneye giderken 'Yüzünüze kezzap mı attılar?' benzeri sorularla sık karşılaşan Oflas'ın, dakikalarca süren bakışlardan rahatsız olduğunu belirtmesinin ardından Muratpaşa Belediyesi devreye girdi. Belediye ekipleri, hasta kadını ihtiyacı olduğunda hastaneye getirip götürmeye başladı.

ÇOK KANSER HASTASI İYİLEŞTİRDİM

Sibel Oflas, haberin çıkmasının ardından istediği gelişmelerin yaşanmadığını söyledi. Uzman doktorlar ve benzer hastalığı taşıyanlarla iletişim kuramadığını kaydeden Oflas, ancak vatandaşların çok fazla ilgisiyle karşılaştığını söyledi. İyi niyetliler kadar kötü niyetli insanların da kendisini aradığını belirten Oflas, "İnsanların çaresizliğini, hastalığını fırsata çevirmeye çalışan çıkarcı insanlarımız da var. Bu tip insanlar eşimin telefon numarasına kadar bulup, 'İlaç ürettim. Yurt dışında tahlil ediliyor, Türkiye'de henüz sıkıntılı, sakın kimseye söylemeyin. Masraflarımı karşılayın, ben gelip süreyim. Ben çok kanser hastası iyileştirdim' demiş. Birçok kanaldan bizi bu konuda taciz edenler var" dedi.

'ÖLÜM BÜYÜSÜ YAPMIŞLAR'

Türkiye'nin birçok kentinden arandığını dile getiren Sibel Oflas, okunmuş kına, toprak göndermek isteyenler olduğunu söyledi. Oflas, "Ben bu tür şeyleri istemediğimde de beni azarlıyorlar. Hatta 'Size cin musallat olmuş', 'İçinize cin kaçmış', 'Filanca hocayı bulup kendinizi okutun', 'Size ölüm büyüsü yapmışlar, acil bana ulaşın', 'Sizin ya da ailenizin günahlarından dolayı bunu yaşıyorsunuz, hiç çare aramayın' diyen çok fazla kişi oldu. Bir de yaklaşık 150 kişi reishi mantarı öneriyor, ısrarla bunu satmaya çalışanlar var. Bu evreye gelene kadar zaten birçok şey denedim, o mantar da dahil. Bu kanser türünde hiçbir şey etki etmiyor. Ama çaresizlikten insanlar deniyor. Lütfen mantarcılar bana yazmasın, bıktım. Amaçları aslında bana yardım etmek değil, gelir elde etmek" diye konuştu.

'HERŞEY PARA DEĞİL'

Sibel Oflas, özellikle yurt dışından yazan vatandaşların kendisine maddi yardım teklif ettiğini söyledi. Maddi yardım toplamadığını vurgulayan Oflas, "Çareyi devletimizden bekliyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnsanların çaresizliğini, hastalığını lütfen fırsata çevirmeye çalışmayın. Bir gün sizin de başınıza gelebilir. Duyarlı ve insani davranalım. Herşey para değil" dedi.

BAKIŞLAR DEĞİŞTİ

Haberden sonra insanların kendisine bakışının değiştiğini belirten Oflas, "Artık soru sormuyorlar. Havaalanında biri koşarak yanıma geldi. Beni izlediğini ve böyle çok sevdiğini söyledi. Antalya'da üstgeçitte bir kadın beni çok sevdiğini söyledi. Otobüse bindiğimde de rahatsız edici bakışları çok görmüyorum. Yüzümdeki yaralar için 'Şov yapmak için makyajla yapmış' diyenler oldu. PKK sempatizanı, namaza hakaret ettiğime yönelik videolarımı izlediğini söyleyenler var. Beni kime benzettiklerini bilmiyorum, ama bu tip şeyler çok incitici. Bu yazılar devam ederse, o kişileri savcılığa vereceğim" diye konuştu.

Sibel Oflas, hastaneye gidiş gelişinde araç tahsis eden Muratpaşa Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Görüntü Dökümü(HD)

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Sibel Oflaz site içinde yürürken görüntüsü

RÖP: Sibel Oflaz

Sibel Oflaz belediyenin gönderdiği araca binmesi

Aracın hastaneye gidişi

563 MB /// 05.07 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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7)KADIN KOMEDYENLERDEN OLUŞAN 'ÇOK DA FİFİ' İZLEYİCİLERİ KIRDI, GEÇİRDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde turne dönüşü 100. gösterisini sunan 'Çok Da Fifi Hatunlar Stand-Up' grubu üyeleri, izleyicileri kahkahaya boğdu.Heradot Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan Hande Yögen, Şirincan Çakıroğlu, Meltem Parlak, Deniz Özturhan, Aslı Akbay ve Buse Sinem İren'in sahne aldığı oyunda grup üyeleri, 2 saate yakın gösteri süresince teker teker sahneye çıkıp, kendilerine has şakalarla seyirciyi güldürdü. Günlük hayatın akışında gözden kaçan detayları, kadınların özel günlerini ve yaşadıkları sıkıntıları mizahi dille anlatan grup üyeleri izleyicilere oldukça güzel bir gösteri sundu. Gösteriyi, yaklaşık 350 kişi izledi. İzleyiciler arasındaki erkeklerin çokluğu dikkat çekti. Organizatörlüğünü Özlem Özce'nin yaptığı Bodrum gösterisinde 'Dünya Kadınlar Günü'nü sahnede kutlayan olan ekip, gösteri sonunda hep birlikte sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan kadınlar stand up grubu bugün Denizli'de sahne alacak.

Görüntü Dökümü

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- İzleyicilerden görüntü

- Kadınların yaptıkları esprilerden görüntü

(Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), ()

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8)HAKKARİ'NİN KADIN FUTBOLCULARIYLA KADIN JANDARMA PERSONELİNDEN DOSTLUK MAÇI

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın personel ile Hakkari'nin başarılı kadın futbolcuları, dostluk maçına çıktı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı karşılaşma, 2-2 berabere bitti. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilgi çeken bir etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan davet üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden ve play-off'a yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Van'a geldi. Başarılı kadın futbolcular, merkez Tuşba ilçesi Sanayi Stadı'nda jandarmanın kadın personeliyle dostluk maçı yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıkarken, maç, 2-2 berabere bitti.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cemile Timur, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Timur, "Hakkarigücü olarak TFF Kadınlar 2’nci Ligi'nde mücadele etmekteyiz. Grubumuz da 2’nci sırada. Amacımız, 1'inci Lig'e yükselmek. Anlamlı bir günde kadınlarla bir araya geldik. Güzel ve anlamlı bir etkinlik yaptık. Burada kadınların da futbol oynayabileceğini gösterdik" dedi.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Günay Bilgin ise kadınların tüm zorlukların üstesinden geleceğini vurgulayarak, "Bugün, Van İl Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü dolayısıyla güzel bir etkinlik düzenledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kadın komutanlar, bize eşlik etti. Futbol oynadık. 30 dakikalık güzel bir müsabaka oldu. Buradaki komutanlarımıza, valiliğe teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da görevli personele ve kadın futbolculara karanfil dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Karşılaşmadan detaylar

-Kadın futbolcular ve karşılaşma

-Kadın futbolcuların sevinci

-Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Cemile Timur ile röp

-Kadın futbolcu ile röp

Arif KARAKAŞ/VAN, ()

324 MB 2 DK 53 SANİYE



