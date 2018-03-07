DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HDP'Lİ ZEYDAN'IN AVUKATI: HAKİM, SAVUNMASINI GÖRMEDEN CEZA YÖNÜNDE OY KULLANDI

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın avukatı, müvekkilinin terör suçundan yargılanıp, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması kararına itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman, kararı veren mahkeme heyetindeki bir hakimin, ilk kez bu davanın duruşmasına çıktığını, müvekkilinin önceki celse verdiği savunmasını görmediği halde mahkumiyet yönünde oy kullandığını belirterek, kararın yok hükmünde kabul edilmesini istedi.

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu olan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14 Temmuz 2017 tarihinde, 'Terör örgütüne yardım etme' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan'ın avukatlarının başvurusu ile dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Abdullah Zeydan'ın yeniden yargılamasına 29 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Ancak, Zeydan SEGBİS sistemi ile savunma yapmayacağını belirterek bu duruşmaya çıkmadı. Zeydan'ın bir sonraki duruşmada SEGBİS ile zorla hazır edilmesine karar veren mahkeme heyeti, yargılamanın sürüncemede kalmasına neden olan cezaevi görevlileri hakkında da Edirne Cumhuriylet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

SAVUNMASI SEGBİS İLE KAYDEDİLDİ

Bir süre sonra kararından vazgeçen mahkeme, Edirne F tipi Cezaevi'ne müzekkere yazarak Zeydan'ın sonraki celse, Diyarbakır'a getirilmesini istedi. Mahkemenin kararı üzerine Zeydan, 13 Aralık tarihinde yapılan duruşmaya getirilerek savunması alındı. Zeydan'ın yaptığı savunma, duruşma tutanağına geçirilmeden, SEGBİS sistemi ile kaydedilerek, daha sonra çözümü yapılmak üzere kalem personeline teslim edildi.

SAVUNMASI DOSYAYA GİRMEDEN KARAR VERİLDİ

Davanın 11 Ocak 2018 tarihinde yapılan duruşmasında, yeni bir üye hakimin katıldığı mahkeme heyeti, Abdullah Zeydan'ı, 'Terör örgütüne yardım etme' ve 'Terör örgütü propagandası' yapma suçlarından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Zeydan'ın SEGBİS sistemi ile kaydedilen savunmasının tutanağa bağlanmış çözümü ise karar verilmesinden 6 gün sonra dava dosyasına girdi.

ÜYE HAKİM, SANIK SAVUNMASINI DİNLEMEDEN MAHKUMİYET OYU KULLANDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusu yapan Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkiline heyet teşekkülü sağlanmadan ceza verildiğini belirtti. Zeydan'ın, 13 Aralık 2017 tarihli celsede hazır bulunduğunu ve savunmasının alındığını belirten Karaman, "Müvekkil savunmaları SEGBİS ile kayıt altına alınmıştır. Ses kaydının yapıldığı celsede mahkemeke heyeti, başkan ve iki üyeden oluşmuştur. Bu heyet, müvekkil savunmasını yüz yüze dinlemiştir. Bir sonraki celsede ise, heyetteki bir hakim değişmiştir. Bu hakim, karar duruşmasında Abdullah Zeydan'ın cezalandırılması yönünde rey kullanmıştır. Ancak bu hakim, Abdullah Zeydan'ın savunmasının alındığı ve ses kaydının yapıldığı celsede bulunmamış, savunmasını dinlememiştir. Adı geçen hakim, ilk kez 11 Ocak 2018 tarihli celseye katılmıştır. Celse tutanağının başında, heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtların okunduğu şerhi ile yargılama yapılmış ve hüküm kurulmuştur. Okunduğu belirtilen önceki kayıtlar arasında Abdullah Zeydan'ın savunması bulunmamaktadır. Zeydan'ın savunması karardan 6 gün sonra dosya arasına alınmıştır. Heyete ilk kez katılan bu hakim, müvekkilimizin savunmasının alındığı celsede heyet arasında bulunmamış, müvekkili dinlememiştir. Bu hakim karar duruşmasında heyete katılarak müvekkile ceza verilmesine iştirak etmiştir. Müvekkilin cezalandırılması yönünde verilen karara iştirak eden bu hakim, kararın verildiği gün, dosyada müvekkilin savunması bulunmadığından, savunmayı dahi görmemiş, okumamıştır. Çünkü bu SEGBİS kaydı çözümleme tutanağı hakime hanımın müvekkili cezalandırmasından 6 gün sonra dosyaya girmiştir. Hakime hanımın daha önce ses kaydını dinlediğine ilişkin dosya arasında bir tutanak da yoktur. 17 Ocak tarihli ses kaydı çözümleme tutanağındaki imzalar arasında da bu hakimin imzası yoktur. Bu da kendisinin ses kaydını hiç dinlemediğini ortaya koymaktadır" dedi.

'HAKİM, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI'

Zeydan'ın davası hakkında daha önce karar verildiği, ancak savunması alınmadığı gerekçesiyle bu kararın bozulduğuna dikkat çekilen dilekçede, "Hukuksuz ve usulsüz yol ve yöntemlerle müvekkilin cezalandırılmasına karar verilmiştir. Müvekkilin cezalandırılmasına karar veren hakimlerden birinin, müvekkilin savunmasını dinlemediği, karar celsesinde ise ses kaydı henüz çözülmediğinden buna ilişkin tutanağı okumadan hükme iştirak ettiği ve adeta görevi kötüye kullanma suçunu işlediği sabittir. Savunma hakkı, karara iştirak eden hakimlerin savunmayı duyması veya okuyarak temas etmesi ve bu doğrultuda hüküm kurması ile mümkündür. Bunun aksine bir uygulama içerisine giren heyetin/hakimin tutumu, sadece savunma hakkının ihlali sonucunu doğurmaz. Fiilen varlığından bahsedilse bile, hukuken teşekkül etmemiş bir heyetle nihai karar verilmesi, bu kararı yoklukla malul hale getirir. Dairenizden, müvekkil hakkında verilen kararın yokluğunun tespitini ve hapis cezalarının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olmasından dolayı; müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.



Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()-

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2)KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 'DAYAK' MAKYAJIYLA DİKKAT ÇEKECEKLER

GAZİANTEP'te, yaptırdıkları makyajla dövülmüş gibi görünen, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokaklarda dolaşıp, hemcinslerine yönelik şiddete dikkat çekecek.

Çoğu üniversite öğrencisi bir grup kadın, Dünya Kadınlar Günü'nde, makyöz Müjgan Eryapan'ın gerçeğiyle ayırt edilemeyen, dövülmüş gibi görünecekleri makyajıyla Gaziantep sokaklarına çıkacak. Yüzlerinin bir bölümüne makyajla morluklar yaptıracak kadınlar, sokaktakilerin dikkatini çekerek, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacak.

Makyöz Eryazgan, makyajla kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Şiddet gören kadınların ve buna şahit olanların sessiz kalmamaları gerektiğini vurgulayan Eryazgan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığımız makyajla kadına şiddeti ön plana çıkarmak istedik. Biz, artık buna 'dur' demek istiyoruz. İster eğitimli olsun ister eğitimsiz ister ev hanımı olsun ister çalışıyor olsun eğer biraz güçsüz ve kadınsanız şiddete maruz kalıyorsunuz. Şiddet, kadınlar için aslında zayıflıktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de arkadaşlar böyle dışarı çıkarak farkındalık oluşturmak adına yürüyecekler" dedi.

Eryazgan'a makyaj yaptıran Bişenk Türk ise "Kadınlar Günü'ne özel, farkındalık yaratmak için böyle makyaj yaptık. Bizim yüzümüzdeki makyaj; ama dışarıda böyle milyonlarca şiddet gören kadın var ve biz buna 'dur' demek istiyoruz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Elif Örüm de 'Kadına şiddete hayır' demek için böyle bir oluşum içine girdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kadınlar Günü'nde şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bunu yaptık. Bu makyajlarla sokağa çıkarak, dolaşacağız. İnsanlar, dönüp, bakıyor. Belki bazıları, biz şiddet görürken, yardım etmezler; ama bu şekilde gezince bize bakarak, şaşırıyorlar. Bu şekilde bazı insanların kafasına dank eder, diye düşünüyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Makyaj yapılması

- Yüzleri kan ve morluklar içinde olan kadınlar

- Makyaj yapılan kadınların yan yana durması

- Müjgan Eryazgan'ın konuşması

- Bişenk Türk'ün konuşması

- Elif Örüm'ün konuşması- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 208 MB

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3)DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE ENGELLİ KADINA EN GÜZEL HİZMET

BURSA'nın Merkez Yıldırm İlçe Belediyesi engelli dar gelirli olan engelli kadınların spor yapması için oluşturduğu merkeze ücretsiz servis düzenledi. Spor yapmak isteyen kadınlar haftanın altı günü evlerinden alınıp merkeze getiriliyor burada spor yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Merkez Yıldırım İlçe Belediyesi kadınlar için oluşturduğu beş spor merkezlerinde spor, aerobik, pılates ve zumbo dansı yaptırıyor. Belediye, ilçede bulunan ve dar gelirli olan 600 engelli kadını ise oluşturduğu bir merkezde spor yaptırıyor. Beediye tekerlekli sandalye kullanıp sporo gelmek isteyen bayanları ise istemeleri halinde servislerle evlerinden alıp spor merkezine getiriyor. Burada uzman konrolünde sporlarını yapan ve diyetisyenin önerileri ile diyet yapan engelli kadınlar hem bilinçli olarak kilolarından kurtuluyorlar hemde sağlıklı bir yaşam sürüyorlar. Şu anda spor merkezlerinde 20 bine yakın kadına spor hizmeti verdiklerini bunardan 600'ünün kadın olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kadınlarımızın spor yapması çok güzel bir olay. Engellileride tesislerimizde spor yaptırıyoruz. İsteyen kadınlarımız çocuklarınıda bu merkezlere getiriyor. Onlara görevlilerimiz bakıyor. İsteyenin çocuğuna ise spor yaptırıyoruz. Benim için engelli kadınlarımızın spor yapması çok önemli" dedi

Görüntü Dökümü

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Engelli kadının evinden alınması

Servise bindirilmesi ve indirilmesi

Spor yapması

Başkan Edebali'nin açıklaması

Engelli kadnın evine bırakılması

Detaylar

Berktuğ ÖNCÜ/Gürkan DURAL/BURSA ()-

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4)ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİT ANNELERİNE MEKTUP

SİVAS'ta Selçuk Ortaokulu öğrencileri Zeytin Dalı Harekâtı'na destek ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret ederek yazdıkları mektupları verdi.

Selçuk Ortaokulu 8 ve 7'nci sınıf öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin kendine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na destek ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada şehit anneleri, eşleri ve kardeşleriyle bir araya gelen 15 öğrenci, onlar için yazdıkları mektupları ve beraberinde getirdikleri karanfilleri verdi. 7'nci sınıf öğrencisi Ecem İkra Ceylan yazdığı mektubu okurken, şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler ayrıca kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı da destek amaçlı Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı.

Dernek başkanı Mustafa Hızal, "Bugün şehit annelerimizin ve eşlerinin gözyaşları akıyorsa, bilin ki bu mutluluk gözyaşlarıdır. Çünkü onlar için ne mutlu ki bu vatana evlatlarını şehit verdiler. Bu vatan için kanlarını, canlarını feda o şehitlerimiz peygamber efendimize komşu oldular. Dolayısıyla bugün Afrin'de şu an Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu vatana kastedenlere karşı bir mücadele içindeler. Biz bu vatan için daha nice gençler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz şehit annelerimizin ve eşlerinin yanında oldular. Allah onlardan razı olsun. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu vatanımızı, bu milletimizi hiç kimse bölemeyecektir" dedi.

Öğrenciler daha sonra şehit eşyalarının bulunduğu müzeyi gezdi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Öğrencilerin şehit anneleri ile buluşması

-Karanfil vermeleri ve yazdıkları mektupları okumaları

-Yaşanan duygusal anlar

-Dernek başkanının açıklaması

-Müze gezisi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(510 mb-HD)

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5)İNEBOLU'DA İLK KEZ MÜFTÜ NİKAHI KIYILDI

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından ilçe müftüsü Abdullah Bora, tarafından ilk kez nikah kıyıldı.

İnebolu'da yaşayan Barış Karakoca ile Hanife Sarıbaş, hayatlarını birleştirmek üzere resmi nikah için İnebolu Müftülüğü'ne başvurdu. İnebolu müftülüğünde gerçekleşen nikah töreni, ilçe müftüsü Abdullah Bora tarafından Kuran'ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından müftü Bora, evlendirme dosyası ile belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak çiftin nikahını kıydı.

Nikah töreni sonrası çiftlere nasihatler veren müftü Abdullah Bora, "Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. İki farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı, tatlısı, sevinci, hüznü ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı rabbimizin rızası doğrultusunda peygamberimize yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz. Bunun sonucunda inşallah rabbim lütfeder evlatlarınız olur, onları da aynı şuur ile iyi bir Müslüman olarak vatana, millete, insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek gibi bir vazifeniz olacak. Bu ağır bir yüktür, bunun farkında olun. Ama çok kutsal ve değerli bir yüktür. Bizim meşhur 4S formülümüz var. Bunu sizde kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Nikahtan görüntü

-İlçe müftüsünün konuşması

-Detay

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU,(KASTAMONU),()-

