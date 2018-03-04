DHA YURT BÜLTENİ-6 

Tunca taştı, Sarayiçi sular altında kaldı

EDİRNE'de yağışların ardından Tunca nehri 7 gün içerisinde 100 metreküp/saniye artış göstererek 149 seviyesine yükselirken, yatağından çıkan nehir suları Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nin bir kısmını sular altında bıraktı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'de son 1 haftadır sağanak ve kar yağışların ardından hava sıcaklığı 11 dereceye kadar yükseldi. Geçen hafta etkili olan karlarında erimesiyle Tunca ve Meriç nehrinin debisi yükseldi. DSİ verilerine göre, geçen hafta 49 olan Tunca nehrinin debisi 149 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Meriç nehrinde ise 110 metreküp/saniye artarak 574 olarak ölçüldü.

SARAYİÇİ KISMEN SULAR ALTINDA

Tunca nehrinin Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen kısmı ise yatağından çıktı. Adalet Kasrı ve güreşlerin yapıldığı Er Meydanı'nın önüne kadar sular yayıldı. Kent merkezini Yeni İmaret mahallesine bağlayan Fatih Köprüsü'nün gözleri yoğun nehir sularından kapanma noktasına geldi. Fatih ve Kanuni köprülerinin üzerinde ise ulaşıma engel herhangi bir olumsuz yaşanmıyor.

Görüntü Dökümü:

-Sarayiçi mevkii

-Adalet kasrı

-Yayılan sular

-Fatih köprüsü

-Kapanan köprü gözleri

-Akan nehir suları

-Er Meydanı ve önündeki sular

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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Baraj suları yükseldi, yol sular altında kaldı

BARTIN Kirazlık Köprü Barajı yoğun yağmur yağışı nedeniyle yükseldi. Barajın gerisinde kalan bazı evler boşaltılırken, 3 mahalleye ulaşım sağlayan yol sular altında kaldı.

Bartın'da 3 günde metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Bartın Karabük yolu üzerinde bulanan Kirazlık Köprü Barajı'ndaki su seviyesi yoğun yağış nedeniyle arttı. Barajın gerisinde bulanan 3 ev tahliye edildi. Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımı sağlayan yol ise sular altında kaldı. Köyde yaşayan vatandaşlar, "Bize baraj sularının yükseleceğini söylediler. Dün gece barajın suları fazlasıyla yükseldi. Sabah kalktığımızda yolumuzun tamamen sular altında kaldığını gördük. Biz mağduruz. Yarın çocuklarımız nasıl okula gidecek bilemiyoruz. Baraj suları tuttuktan sonra 3 mahallemize giden yeni yol yapılmadı. Yetkililer bize yardımcı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Barajda yükselen su

-Boşaltılan evlerden görüntü

-Vatandaşlardan detay

-Barajın geriye doğru taşan sudan detay

-Sular altında kalan evler

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Arılı Vadisi'nde 'Doğal sit' incelemesi için gelen heyetin önü kesildi, gerginlik yaşandı



RİZE'nin Fındıklı ilçesinde 'Doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınan Arılı Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen heyet inceleme yapmak istedi. Vadinin 'Doğal sit' özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü 4 ayrı yerde kesti. Tartışmaların üzerine heyet inceleme yapamadan vadiden ayrılmak zorunda kaldı.

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu gerekçesiyle 7 yıl önce 'Doğal sit' alanı ilan edilen Arılı Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden gelen heyet, 'Potansiyel Doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi' kapsamında inceleme yapmak istedi. Heyetin yapacağı inceleme ile vadinin 'Doğal sit' özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü Yaylacılar köyünde kesti.

'CANIMIZI ALIN, SONRA DEREMİZİ ALIRSINIZ'

3 araçlık konvoyu durduran vatandaşlar, yapılacak incelemeden muhtarlığın ve kendilerinin haberi olmadığını belirterek gruba tepki gösterdi. Heyetin görev yazılarını inceleyen vatandaşlar, araçların köye girişine izin vermedi. Heyete 'Burası bizim yaşam alanımız' diyerek çıkışan vatandaşlar, 'Bütün köyün canını alın, ondan sonra ancak dereyi alırsınız' ifadeleri ile tepkilerini sürdürdü. Tepkiler üzerine heyet köyden ayrıldı. Heyetin yolu 3 ayrı noktada daha tepkili vatandaşlar tarafından kesildi.

'BAKANLIK, ŞİRKET YETKİLİLERİNE VERDİĞİ DEĞERİ HALKA VERMİYOR'

Durdurulan araçların içindeki heyete seslenen Fındıklı Derelerini Koruma Platformu sözcüsü Hüseyin Acar, Arılı Vadisini Doğal sit alanı statüsünden çıkarmak için gelen heyetin hukuku ve halkı yok saydığını belirterek "Satılacak bir kaşır toprağımız yok. Çevre Müdürlüğü, şirket yetkililerine verdiği ilgi ve değeri halka vermiyor. Dereleri halkın elinden alıp, şirketlere talan ettiren bakanlık olur mu? Burası bizim yaşam alanımızdır" diyerek tepkisini dile getirdi.

'GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER'

Fındıklı Derlerini Koruma Platformu sözcülerinden Avni Ertaş ise, Arılı Vadisinin doğal SİT kararının yeniden gözden geçirilerek gerekiyorsa kaldırılmasına dair bir çalışma yapıldığını savunarak şöyle konuştu:

"Bilirkişi heyeti ve mahkeme kararıyla Doğal sit alanı kabul edilen Arılı Vadisi için bir heyet oluşturulmuş. Bu heyet yeniden denetleme ve izleme yapacakmış. Arılı Vadisi'nin sit alanı olup olmayacağına, HES yapılıp yapılmayacağına karar verecekmiş. Buna Arılı Vadisi'nde yaşayanlar ve Fındıklı halkı karar verecek. Ankara'dan, Rize'den gelen heyet kim olursa olsun, Fındıklı halkının onaylamadığı hiçbir proje burada uygulama imkanı bulamayacaktır. Geldikleri gibi gidecekler."

Heyet tepkiler üzerine inceleme yapamadan vadiden ayrıldı.

ARILI VADİSİ'NDE 11 YILDIR MÜCADELE SÜRÜYOR

Fındıklı İlçesi Arılı Vadisi'nde hazırlanan 24 ayrı HES projesine karşı 11 yıldan bu yana mücadele veren yöre halkının başvurusu üzerine Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 yıl önce vadiyi 'Doğal sit' alanı ilan etti. Geçen sürede hukuksal mücadele veren halk, vadide HES projelerinin yapımını durdurdu.11 yıldır bölgeye HES firması çalışanlarını sokmayan vatandaşlar, çevre mücadelesi verdi. Son olarak bölgede HES yapmak isteyen Zeki Enerji şirketi, proje önünde engel olan vadinin 'Doğal sit' alanı özelliğinin kaldırılması için Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bölgenin flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu yönünde hazırlanan bilirkişi raporu üzerine Rize İdare Mahkemesi de ocak ayında 'Doğal sit' alanı özelliğinin kaldırılması istemiyle açılan davada ret kararı verdi. Vadi halkı kararı horonla kutlamıştı. Arılı Vadisi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde HES'lerin vatandaşların verdiği çevre ve hukuk mücadelesi ile yapılamayan tek vadi olarak biliniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/FINDIKLI (Rize), ()-

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93 kilo skunkla yakalanan 2 kişiye tutuklama

EDİRNE'ye, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden 93 kilo skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) getirdiği tespit edilerek, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Edirne'ye Meriç Nehri üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan sınırında takip edilen şüphelilerin uyuşturucuyu taşıdıkları araç, Uzunköprü ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 93 kilo skunk ele geçirildi. Araçtaki M.K. ile M.KŞ., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.KŞ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucuların İstanbul'da satılmasının planlandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi

Haber-Kamera:Ali Can ZERA/EDİRNE, () -

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Hayvan ticareti yapan 2 çocuk babası 40 gündür kayıp

ELAZIĞ'da, hayvan alım satım işi ile uğraşan 2 çocuk babası Cevat Sezer'in 40 gün önce, "Hayvan almaya gidiyorum" dedikten sonra kayıplara karıştığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Elazığ merkezde hayvan ticareti ile uğraşan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Cevat Sezer, 18 Ocak'ta ailesine, "Ben Hakkari'ye hayvan almaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. 22 Ocak günü eşi Fatma Sezer'i arayan Cevat Sezer, "Hayvanları aldım, Diyarbakır'a götürüp sattıktan sonrra eve döneceğim"dedi. Bu tarihten sonra eşinden bir daha haber alamayan Fatma Sezer'e polise başvuruda bulunarak eşinin bulunmasını istedi. Eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyen Fatma Sezer, "Daha önce hiç bu kadar bizi habersiz bırakmazdı. Gittiği her yerden mutlaka haber verirdi. Üzerinde hayvan almak için yüklü miktarda para vardı. Hayatından endişe ediyoruz, görenlerin ve duyanların Allah Rızası için Polise veya Jandarmaya haber versin"dedi.

"ALACAK-VERECEK MESELESİ VARDI"

Eşi ile en son nin 22 Ocak günü görüştüğünü ve bir daha kendisinden9 haber alamadıklarını söyleyen Fatma Sezer, "Eşimin hayatından endişe ediyorum. Birileriyle alacak-verecek meselesi de vardı.B aşına bir iş gelmeseydi mutlaka bizleri arardı. Bizleri ihmal etmezdi. Eşimin bulunmasını istiyorum.Yetkililerden yardım istiyorum"dedi. Cevat Sezer'in yakını İbrahim Aşukoğlu ise, "40 gündür haber alamıyoruz. Hayatından endişe etmeye başladık. Karakola kayıp başvurusunda bulunduk. Ailesi şuan mağdur durumda. İnşallah bir haber alırız. Ailesi de rahatlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Aileden görüntüler

-Eşinin ağlaması

-Eşinin konuşması

-Yakınının konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()-

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Şırnak Belediyesi Zabıta ekipleri, yaralı köpeğe sahip çıktı

ŞIRNAK'ta, sokakta baygın şekilde bulunan yaralı bir köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı. Zabıtaların koruma altına aldığı sokak köpeği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veterineri tarafından tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesi'nde yaralı halde yatan baygın bir köpek olduğunu gören vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Şırnak Belediyesi zabıta ekipleri, yaralı köpeği alarak belediyeye ait bir tesise götürdü. Köpeği koruma altına alan zabıta ekipleri, daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veterineri Durmuş Köküs'e haber verdi. Veteriner tarafından yapılan müdahalede, köpeğin vucudunun çeşitli yerlerinde birden fazla yara izi tespit edildi. Yaraların çoğunun enfeksiyon kaptığını belirleyen Veteriner Durmuş Köküs, hayvanın yaralarını temizledikten sonra gerekli tedavilerini yaptı. Tedavi altına alınan köpek, zabıta ekiplerince koruma altına alındı.

Tedavi ile ilgili bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veterineri Durmuş Köküs,"İlaç temini yaparak, hemen tedavisine başladık. Şu anda hayvanımızın durumu iyi. Boğuşma yaraları vardı, bunları temizledik. Gün geçtikçe de iyiye gideceğini umuyoruz. Ellimizden geldiği kadar tedavisini sağladık. Bundan sonraki tedavileri zamana yayacağız ve hayvanımızı iyileştireceğiz. Tedavi biraz uzun sürecek. Köpek yorgun bir durumda. Ellimizden geldiğince iyileşmesi için destek olacağız."dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hayvana yapılan müdahaleler

- İğne yapılması

- Veterinerin açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,() -

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Savaş mağduru kadınlar, kurslarla hayata tutunuyor

ÜLKELERİNDEKİ iç savaşta eşlerini kaybeden ve çocukları ile birlikte Kilis'e sığınan kadınlar, açılan kurslarda meslek öğrenip, para kazanarak hayata tutunuyor.

Rejime karşı başlayan gösterilerin iç karışıklığa dönmesinin ardından Suriye'de 1 milyonu aşkın insan öldü, milyonlarca kişi de evini tark ederek farklı ülkelere sığındı. İç savaştan kaçan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli'nin tercihi ise komşu ülke Türkiye oldu. Türkiye'ye gelen Suriyeliler arasında en ağır yükü ise savaşta eşini kaybedip çocuklarına anne ve babalık yapmak zorunda kalan kadınlar çekiyor. Nüfusundan daha fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Kilis'te de resmi kurumlar ile STK'lar, savaş mağdurlarına her anlamda kucak açıyor.

Kilis'te yerli ve yabancı kuruluşların yanı sıra Suriyeliler de kurdukları vakıf ve dernekler ile faaliyet yürütüyor. Kentte 10 ay önce Suriyeli eğitimciler tarafından kurulan Alresela Vakfı da savaşta eşlerini kaybeden kadınların meslek öğrenerek hayata tutunması için kurslar açtı. Kuaförlük, takı ve tasarım başta olmak üzere çeşitli branşlarda açılan kurslara katılan Suriyeli kadınlar, burada hem meslek öğrenip para kazanıyor hem de savaş psikolojisini üzerlerinden atarak yeni yaşamlarına adapte oluyor.

Spor salonu ile çeşitli aktivitelerin yapılabildiği mekanların da bulunduğu kursa katılan kadınlar, eşlerini kaybettikleri savaştan kaçtıklarını ve Türkiye'de artık meslek öğrenerek hem para kazandıklarını hem de çocuklarına baktıklarını söyledi. Savaşın üzerlerinde yarattığı olumsuz travmayı aldıkları psikolojik destek ile geride bıraktıklarını da anlatan kadınlar, tek isteklerinin ise biran önce huzur sağlanmasıyla ülkelerine dönmek olduğunu ifade etti.

Alresela Vakfı sorumlularından Nouran Alhoyusen, 10 ay önce Suriyeli kadınlar için açtıkları merkezde verdikleri kurslar ile meslek öğrettiklerini söyledi. Kadınların burada meslek öğnerek para kazandığını anlatan Nouran Alhoyusen, “Buradaki kurslarımızda kadınlar hem meslek öğreniyor, hem çalışıyor hem de para kazanıyorlar. Savaşta dul kalan kadınlara öncelik tanıyarak açtığımız kurs ile onların yeni yaşamlarına adapte olmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

Alhoyusen, ayrıca merkezde bulunan spor salonunda kadınların spor yaparak zinde kalmalarına da olanak sağlandığını ve düzenlenen aktiviteler ile sosyal yaşamlarını da renklendirdiklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların eğitim aldığı merkez

- Merkezdeki kurslardan detaylar

- Kuaför eğitimi alan kadınlar

- Takı tasarım kursu

- Spor salonu

- Kurslara katılan dul kadınlar

- Vakıf sorumlusu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ, Güven USTA, Akın ÇELİKTAŞ / KİLİS ()

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İslahiye OSB'ye 40 fabrika kurulacak

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne yıl içerisinde 40 fabrika kurulması hedefleniyor.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarının ardından elektrik ve su deposu çalışmalarında sona gelinirken, sanayicilere yer tahsisi çalışmaları devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinin 3 ay içerisinde hazır olması amaçlanırken, yatırımcılara ruhsatlarının verilmeye başlamasıyla fabrikaların da kurulacağı kaydedildi.

İslahiye'nin 20 yıllık hayalinin gerçekleştiğini anlatan Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Haydar Yalçınkaya, "Devletten hiçbir destek almadan biz kendi çabalarımızla, yatırımcılarımızın desteğiyle çalışmalarımızı son 4 yılda hızlandırarak bir hayali gerçekleştiriyoruz. Kimse inanmıyordu ama biz hayali gerçekleştirdik. 950 dönüm arazi üzerine kurulan bölgenin 560 dönümü fabrikalarımıza tahsis edildi. Yatırımcılarımız kendi yerlerini ön ödemelerini yaparak aldılar. Bu yıl içerisinde 40 fabrikamızın bacalarının tüteceğine inanıyorum. Bölgemizin faaliyete geçmesi ile 3-4 bin kişiyi istihdam edeceği inancındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Organize Sanayi Bölgesi

- Bölgedeki çalışmalar

- Haydar Yalçınkaya ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- ()

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