DHA YURT BÜLTENİ-6 

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN'ın Oltukbeli ilçesinde richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Merkez üssü Oltukbeli ilçe merkezinde bugün saat 12.05'de yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem komşu ilçeler ile Bayburt'un bazı köylerinde de hissedildi. 4.1 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden olurken, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()-

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eyhanlı'da Türk Bayrağı’na 300 araçlık konvoyla ziyaret

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Abusultan Baggara aşireti, 300 araçlık konvoyda yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile sınıfın sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi'ndeki bayraklı tepeyi ziyaret ederek Mehmetçiğe destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Reyhanlı'daki Abusultan Baggara aşireti 300 araçla yaklaşık 1000 kişi ile Davutpaşa Mahallesi'ne geldi. Araçlardan yükselen mehter marşı eşliğinde ve ellerinde 'Barışı tesis etmek için yürütülen Zeytin Dalı Haraketı'nda şanlı Türk Ordumuzun yanındayız' pankartı taşıyan vatandaşlar bayraklı tepe olarak anılmaya başlanan ve parke taşları ile yapılmış olan Türk Bayrağı'nın bulunduğu tepeye çıktı. Burada önce İstiklal Marşı okundu, daha sonra da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Türk Bayrağı'nı yapan Davutpaşalı çoban Bekir Şanverdi, harekatın ikinci günü Türk Bayrağı ve önce vatan yazısını yapmaya başladığını söyleyerek, "2 çocuğumuz 3 gelin ile belediyeden temin ettiğimiz taşları tepe çıkardık. Çalışmamız 18 gün sürdü. Kendileri küçük ama yürekleri büyük minik çocuklarımın da yardımı ile 150 metrekarelik Türk Bayrağı'nı yaptım. Amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek ve destek vermekti. Türkiye'nin her yerinden, Hatay'dan vatandaşlarımız geliyor. Ayrıca sanatçılar da burayı ziyaret ederek desteklerini verdiler" dedi.

Abusultan Baggara aşireti ileri gelenlerinden Musa Yüksekgönül ise, aile olarak Mehmetçiğe destek için bayraklı tepeye geldikleri belirterek, "Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Aile bireyleri ve dostlarımızla Zeytin Dalı Harekatı'na destek veriyoruz. Reyhanlılılar olarak bir ve beraberiz, askerimizin ve polisimizin yanındayız. En büyük temennimiz burada sınır güvenliğimizin temin edilmesi anlamında yapılan bu operasyonun bir an önce ve sağlıklı şekilde bitmesi, Suriye halkının huzur bulmasıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Araçlar Davut Paşa'ya gelirken

- Araçlardan inenler

- Mehter marşı çalınan araç

- Bayrağın önünde duran vatandaşlar

- İstiklal Marşı okunurken

- Şehitler ölmez vatan bölünmez diyen vatandaşlar

- Bayrakları ile bayrağın önünde duranlar

- Bekir Şanverdi konuşması

- Musa Şanverdi konuşması

- Tepeden inenler

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Tutuklanan Yunan askerleri: Türk tarafına geçtiğimizi fark etmedik



EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için 'askeri casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis (29), sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yunan askerlerden teğmen Mitretodis, "Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz. Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik" dedi.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, önceki akşam yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen sınırda Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarma ekiplerince işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Savcılık ve mahkemedeki ifadelerine göre, Yunan askerleri 'casusluk' suçlamalarını kabul etmedi, Türk tarafına 'yanlışlıkla' geçtiklerini ve amaçlarının karda gördükleri ayak izlerini takip ederek göçmen kaçakçılığını engellemek olduğunu söyledi. Yunan sınır karakolunda teğmen olan Angelos Mitretodis, tercüman aracılığı ile mahkeme verdiği ifadesinde sınırı isteyerek ihlal etmediklerini ve casus olmadıklarını öne sürüp, şöyle dedi: "Biz kesinlikle kötü amaçla ve isteyerek sınırı ihlal etmiş değiliz. Ayak izlerini takip ettik, kaçak göçmen olduğunu sanarak, ayak izlerinin peşinden gittim ve görüntülerini askeriyenin bize verdiği telefonla çektim, amacım üstlerime göstermekti. Biz devriye gezdiğimiz yolun hemen yan tarafında ayak izlerini görünce iki kişinin aynı izlere bastığını anladık. Sonrasında ayak izlerinin birbirinden ayrıldığını fark ettik. Hemen akabinde sarı idrar lekelerini de görünce hızlı hareket etmeye çalıştık. Hızlı şekilde yakalamak için ayak izlerinin peşinden gittik. Ayak izleri devriye gezdiğimiz yolun dışına olduğu ve ağaçlar da devrildiği için aralarından hızlı bir şekilde geçtiğimiz için Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik. Çizgiyi görmedik hatta Türk tarafına ait herhangi bir ize de rastlamadık, ne zaman ki Türk askerleri gördük."

'SİLAHLARI BOŞALTTIK, TESLİM OLDUK'

Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini anladıklarında silahları boşaltarak Türk askerlerine teslim olduklarını anlatan Mitretodis, "Durumu o zaman anladık, herhangi bir olay yaratmamak için de silahlarımızı boşalttık ve Türk askerine teslim ettik. Üstlerinin gelmesini bekledik. Ben herhangi bir başka amaçla gelmedim. Kesinlikle yanlışlıkla Türk sınırını geçtik, ben ısrarla üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Benim video çektiğim bölge Yunan tarafındadır. Çünkü Yunan tarafına ait çöp kovaları vardı. Ben bunu özellikle üstlerime göstermek istedim. Göçmen kaçakçılığını önlemek için video çektim. Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz" diye konuştu.

'SINIRI YANLIŞLIKLA GEÇTİK'

Yunan askerlerinden astsubay Dimitris Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken, kötü amaçla gelmediklerini söyleyerek kendisini, "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik. Sınırı yanlışlıkla geçtiğimi ve kötü amacım olmadığını ısrarla belirtmek isterim" diyerek savundu.

KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Edirne Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan 2 Yunan askeri için mahkeme, 'kaçma şüphesi'ni göz önüne aldı. Mahkeme kararında, şöyle denildi: "Şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphelerinin bulunduğuna ilişkin kanaat, delillerin henüz tam toplanmamış oluşu ve elektronik materyaller konusundaki inceleme devam etmesi nedeniyle delil karartma şüphesi bulunduğuna ilişkin kanaat, şüphelilerin üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, işleniş şekli nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin somut olayda yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelilerin tutuklanmasına karar verişmiştir."

Türk sınırına geçtikleri için tutuklanarak cezaevine konulan Yunan askerlerinin üzerinde bulunan cep telefonlarının incelenmesi sürüyor.

Görüntü dökümü

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-(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

-Tutuklanan Yunan askerlerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE, ()-

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Başbakan Yardımcısı Işık: Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgede terörist yapının hakimiyet kurmasını engelleyecek adımın hiç tereddüt edilmeden atıldığını belirterek, "Şehit veriyoruz. Kolay değil, ateş düştüğü yeri yakıyor ama şehitlerimiz bizim ebedi varlığımızın teminatıdır. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye gücünü arttırarak yoluna devam edecek" dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen Ak Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin ekonomide 2002 yılından bugüne kadar 4 kat büyüdüğünü belirterek, "236 milyar dolarlık milli gelir bugün 900 milyar dolar seviyesine geldi. Bir darbe teşebbüsünü geçirmiş her şey ne olacak diye endişeyle bakılan bir dönemde dahi 2017 de 3'ncü çeyrekte yüzde 11.1 yılın tamamında yüzde 7 büyümeyi yakalamış bir Türkiye olarak yoluna devam ediyor. Ekonomide hangi göstergelere bakarsanız bakın Allah'a hamdolsun Türkiye dünyada kendisiyle rekabet eden ülkelere daha gıptayla baktıracak bir performansı ortaya koyuyor. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ile ilgili felaket senaryosu yazanların her zaman olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğradığını bir kez daha gördük. Türkiye ekonomisi sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin bölgedeki önemine değinen Işık, "Türkiye daha düne kadar dış politikada kendisine biçilen elbiseyi giymek zorunda olan bir ülkeydi. Kendisine verilen rolü oynamak zorunda olan bir ülkeydi. Bırakın küresel gelişmeleri, bölgesel gelişmelerde dahi Türkiye ne der diye kimsenin baktığı yoktu. Aksine Türkiye, ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler'in üyesi ne der, bu ne der? diye bakardı. Bugün Allah'a hamdolsun artık herkes Türkiye ne der, Recep Tayyip Erdoğan ne der? bu noktaya geldik. Artık bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir yeni oldu bitti yapılması mümkün değil" diye konuştu.

Işık, Türkiye'nin gücünü arttırarak yoluna devam edeceğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün artık Türkiye bölgedeki gelişmelere aman bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla bakmıyor. Suriye'deki gelişmeler, önce Fırat Kalkanı harekatıyla bölgemiz istikrarının tehdidi altına gelecek gelişmeleri ortadan kaldıracak harekatı yaptı. Şimdi de Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgede terörist yapının hakimiyet kurmasını engelleyecek adımı hiç tereddüt etmeden adımı attı. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye bölgenin huzurunu, istikrarını da kendi milli çıkarlarını hesap ederek gerektiğinde gereken adımları atma kudretine ve kabiliyetine sahip bir ülkedir. Bunu Zeytin Dalı Harekatı'yla herkes görmüş oldu. Şehit veriyoruz. Dün 8 şehidimiz vardı. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bende Kastamonu'daki şehidimizin uğurlama törenine katıldım. Bütün şehit ailelerimize şahsım hükümetimiz ve milletimiz adına başsağlığı diliyorum. Kolay değil, ateş düştüğü yeri yakıyor ama şehitlerimiz bizim ebedi varlığımızın teminatıdır. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye gücünü arttırarak yoluna devam edecek"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise, Karabük'te Afrin'de şehit olan astsubay Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine yaptığı ziyaretten bahsederek, "Bu vatan için, bu bayrak ve millet için canını feda edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz var ama başka olay da yaşıyoruz. Ben dün Karabük'teydim. Şehidimizin evine gittim. Babası İsmail ve annesi Ülkü hanıma taziyeye gittik. Halimizden utandığımızı ifade etmek isterim. Onların metaneti, onların bu ülke için fedakarlıklarını ortaya koyduklarını görünce bizim ne kadar büyük bir devlet, ne kadar büyük millet olduğumuzu ortaya koyan bir tablo vardı. Dolayısıyla 50 bin kişinin kaldırdığı cenazenin millet olarak da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koydular" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fikri Işık konuşması

-Erol Kaya konuşması

-Toplantıya katılan belediye başkanlarından detaylar

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR- / BAŞİSKELE-(KOCAELİ) ()

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ak Parti İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlarla buluşma kahvaltısına katılarak burada yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne inandığını belirterek, "Sporla hem terör, hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti Nusaybin teşkilatı tarafından kırsal mahalle muhtarlarına verilen kahvaltıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve muhtarlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Bak, hem siyasette, hem de yerelde muhtarlara çok önem verdiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanı olarak bölgedeki gençlik ve sporla ilgili yatırımları gözden geçiriyoruz, varsa talepleri alıyoruz. Gençlerimizin spor yapması, birbirileriyle kaynaşması çok önemlidir. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporla hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Çünkü terörün panzehri aynı zamanda spordur" dedi.

Gençlere sahip çıkmanın önemine değinen Bakan Bak, muhtarların da köydeki, mahalledeki gençlere sahip çıkmasını, gençlerin taleplerini muhtarlar aracılığıyla kendilerine iletilmesini istedi. "Terör örgütleri gençleri uyuşturucuya araç olarak kullanıyor" diyen Bakan Bak, uyuşturucuyla mücadelenin önemini anlatarak, "Gençlerin hem ülkenin hem toplumun gelişmesine yönelik çalışması çok önemlidir. Onlarla iyi diyaloglar kurmak gerekiyor. Onlarla bir arada olmamız gerekiyor. O yüzden biz sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Bize verdiği talimatta 'köylerde, mahallelerde bulduğunuz her yere mutlaka gençler için çocuklar için spor tesisi yapın' diyor. Biz de valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın ardından AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel de birer kısa konuşma yaptı. Kahvaltıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları ve taleplerini dile getirdi. Muhtarların büyük bölümü elektrik kesintilerinden şikayetçi olarak sorunun giderilmesi talebinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

AK Parti İl Başkanı Nihat Eri'nin konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın konuşması

Bakan'nın vedalaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()-

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Alkollü sürücünün kullandığı çöp kamyonu 2 otomobili biçti

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

RİZE'de kontrolden çıkan çöp kamyonu demir bariyerleri aşıp geçtiği karşı yönde park halindeki 2 otomobile çarptı, otomobillerden birini mobilya mağazası vitrinin içerisine sürükledi.120 promil alkollü çıkan ve ehliyetine el konulan sürücü Yusuf Ş., (32) polisin kaza tutanağı tuttuğu sırada olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saat 01:30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Yeni Şehir caddesi üzerinde meydana geldi. Rize Belediyesi adına çöp toplayan özel bir şirkette çalışan Yusuf Ş.'nin kullandığı 34 YN 781 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu demir bariyerleri aşıp geçtiği karşı yönde park halindeki 06 AN 4000 ve 53 AN 408 plakalı 2 otomobile çarptı, otomobillerden birini mobilya mağazası vitrininden içeri sürükledi. Sürücü Yusuf Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken çöp kamyonu ve 2 otomobil ile mobilya mağazasında maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Yusuf Ş.'ye alkol testine tabi tuttu. 120 promil alkollü çıkan ve ehliyetine el konulan sürücü Yusuf Ş., polisin kaza tutanağı tuttuğu sırada olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polisin çevrede aradığı sürücü bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı 2 ayrı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza anı 2 ayrı iş yeri güvenlik kamerası

Kaza yeri detayları

Çöp kamyonu ve çarptığı otomobiller

Polisin çevrede incelemesi

Kaçan sürücünün aranması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE- ()

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