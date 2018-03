DHA YURT BÜLTENİ-6 

AFRİN ŞEHİDİ ARİF DEMİREL'İN KIZ KARDEŞİ: HOŞ GELDİN ABİM

AFRİN kırsalında teröristler ile girilen çatışmada Şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) naaşı memleketi Kastamonu'ya getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in naaşının bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Solo Türk amblemi taşıyan kargo uçağı Kastamonu Havalimanına indi. Burada şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutunu babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma ve Adem Demirel, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

DÜĞÜN GÜNÜ AFRİN OPERASYONU İÇİN 30 AĞUSTOS'A ERTELENMİŞ

Kastamonu Havalimanı’nda şehit Demirel’i karşılaşanlar arasında resmi nikahlı eşi Rukiye Demirel’de gözyaşları dökerken, Arif Demirel ve Rukiye Demirel’in 5 Aralık 2017 tarihinde İnebolu Belediyesi’nde resmi nikahlarının kıyıldığı ve 30 Ağustos 2018 tarihine düğün günü aldıkları ortaya çıktı.

‘HOŞGELDİN ABİM’

Kastamonu Havalimanında ağabeyinin tabutuna yakınlarının kolları arısında yaklaşan kız kardeşi Fatma Demirel, "Abim hoş geldin" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu karşılama töreni sonrası şehit Arif Demirel'in naaşı toprağa verilmek üzere İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyüne gönderildi.

BAKAN ARSLAN, AFRİN ŞEHİDİNİN CENAZESİ İÇİN ERCİŞ'TE

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) cenaze törenine katılmak üzere uçakla Van'a geldi. Bakan Arslan, daha sonra helikopterle şehidin Erciş ilçesindeki cenaze törenine katılmak üzere hareket etti.

Tarifeli uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na inen, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcı Fatih Çiftçi'yi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkenoğlu karşıladı. Bakan Arslan, uçaktan indikten sonra, kendisine tahsis edilen helikopterle Erciş ilçesinde düzenlenen şehit Rıdvan Çevik'in cenaze törenine katılmak üzere hareket etti.

TURHAL ŞEKER FABRİKASI BLOK SATIŞTAN ÇIKARILDI

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Arat oluşturdukları Ortak Girişim Grubunun girişimleri sonrası Turhal Şeker Fabrikasının blok satıştan çıkarıldığını belirterek "Ayrı satışa sunularak, Tokatlıların bu fabrikayı satın almalarına imkân sağlanmıştır" dedi.

Tokat TSO ve ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin öncülüğünde oluşturulan Ortak Girişim Grubu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. TSO Başkanı Ahmet Arat Başkanlığında sosyal tesislerde düzenlenen basın toplantısına Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmemesini ve bu ihalenin iptal edilmesini arzu ettiklerini ifade eden TSO Başkan Arat, "Bu bağlamda gerek Turhal Şeker Fabrikamızın özelleştirme kapsamından çıkarılması, gerekse bunun mümkün olamaması durumunda hükümetimizin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik politik tercihinde Tokat'a bir ayrıcalık sağlaması için yerel siyasi otorite, ticaret odaları, Pancar Ekicileri Kooperatifi, yerel yönetimler olarak her türlü girişimde bulunulmuştur ve ihale sürecine girilmiş olmasına rağmen bu girişimlerimiz halen de sürdürülmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, Turhal Şeker Fabrikası blok satıştan çıkarılmış ve ayrı satışa sunularak, Tokatlıların bu fabrikayı satın almalarına imkan sağlanmıştır" dedi.

Turhal Şeker Fabrikasının 11 Nisan'da açık artırma yöntemi ile ihale edilerek satışa sunulacağını kaydeden Arat şöyle konuştu:

"Şeker Fabrikaları bu ülkeyi seven ve değerini bilinler için 'Misak-ı Milli'dir. Bu bağlamda bizler, bu anlayıştan yola çıktık ve bir Ortak Girişim Grubu oluşturmak suretiyle pozisyonumuzu, her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak üzerine almaya çalışıyoruz. Söz konusu Ortak Girişim Grubu çalışmaları Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin kılavuzluğunda yürütülecektir. Turhal Şeker Fabrikasının Tokatlılar tarafından satın alınabilmesi, yöre ve ülke ekonomisine katlı sağlaması için her türlü desteği, mücadeleyi, uğraşıyı, çabayı gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde vereceğiz."

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERDEN MEHMETÇİK VAKFI’NA DESTEK

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek kampanyası başlattı. Okuldaki kumbarada Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere para biriktirilmeye başlandı.

TOKİ Şehit Abdulkadir Erkal İlkokulu öğrencileri, etrafında zeytin dallarının bulunduğu, kartondan yapılan tank şeklindeki kumbaraya para attı. Kampanya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için başlatıldı. Okul müdürü Ahmet Bezgin, "Toplanan paralar, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Okul aile birliği ve okul müdürlüğü olarak kahraman Mehmetçik'imizin başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında maddi ve manevi yardımda bulunuyoruz. Mehmetçik'imizin her zaman için yanındayız" diye konuştu.

'POLİS KIZIMIYIM, ŞEHİT OLMAYI ŞEREF SAYARIM'

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Eda Nur Köse, polis kızı olduğunu belirterek, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını söyledi. Köse, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ben, bir polis çocuğuyum. Bu uğurda şehit olmayı şeref sayarım. Şehit olursam ne mutlu bana" dedi.

Öğrenciler, daha sonra 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye slogan attı.

HELİSKİ TUTKUNLARINI, ÇIĞDAN AİRBAG ÇANTA KORUYOR

RİZE'nin Kaçkar Dağları’nda helikopterle kayak sporu heliski heyecanı sürüyor. Adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışan sporcuları, olası çığ altında kalma tehlikesine karşı sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çanta koruyacak. Çığ altında kalınması halinde otomatik olarak açılan ve bir çadır görevi gören çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor.

Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yapılan heliski sporu bu yılda Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan gelen tutkunları tarafından gerçekleştiriliyor. Ayder Heliski firması tarafından 2 helikopterle gerçekleştirilen program kapsamında sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere iniyor. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşıyor. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin euro ödüyor.

AİRBAG ÇANTA KORUYOR

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan bir helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter olası olaylara müdahale için hazırlandı.

'3 AŞAMALI GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULUYORUZ'

Ayder Heliski Firması ortağı Üyesi Haluk Kurt, sporun zor görünse de 7'den 77'ye kadar herkese hitap ettiğini belirterek Kaçkar Dağları'nda 3 aşamalı üst düzey güvenlik tedbirleri uyguladıklarını anlattı. Kurt, "Kaçkarlarda çok sağlam bir iletişim ağı kurduk. Zirvelere kurduğumuz rölelerle pilotlar ve rehberlerle sürekli iletişimi güçlü tutuyoruz. Her kayakçının üzerinde uydu vericisi var. Olası çığ altında kalma durumunda uydu vericisi kayakçının yerini bize bildiriyor. Yine kayakçılarımız sırtlarında airbag çanta taşıyor. Kayakçı çığ altında kalsa bile açılan airbag üzerini boylu boyunca örttüğü kişiyi güvence altında tutuyor" dedi.

Kaçkar Dağları'nın Heliski sporu için çok özel bir yer olduğunu ifade eden Kurt, "Heliski faaliyetinin burada tutmasının nedeni Kaçkarların toz ve pudra şeklindeki kara sahip olması. Bu özellik dünyada az sayıda yerde bulunuyor. Benzeri kar yapısı Sarıkamış ve Gürcistan'da da mevcut. Ancak dünyanın başka bir yerinde aynı kar yapısını bulmak zor" ifadelerini kullandı.

10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU

Kaçkar Dağları'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan heliski, Türkiye'de ise sadece Kaçkarlar'da yapılıyor.

ŞIRNAK'TA 21 YILDIR DEVAM EDEN YOL YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI

ŞIRNAK'ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak-Cizre arasında yapılan duble yolun geçtiği Cudi Dağı tünelinin tamamlanarak, en geç Haziran ayında trafiğe açılması bekleniyor. Cudi Dağı'nın altından geçecek yeni duble yolda, yapımı devam eden viyadükün bitmesi ile birlikte Şırnak-Cizre arasındaki 45 dakikalık uzaklık, 15 dakikaya inecek. 1997'de ihalesi yapılan yolun yapımı sürecinde, 4 Cumhurbaşkanı, 7 Başbakan, 16 ulaştırma bakanı ve 11 vali görev yaptı.

Şırnak ile Cizre ilçesinin bağlantısını sağlayacak olan ve Kasrik Deresi üzerinde 21 yıldan bu yana yapımı devam eden karayolunun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Cizre Barajı'nın tamamlanması ile bölgedeki karayolu ve birçok köyün sular altında kalacak olmasından dolayı 1997 yılında ihalesi yapılan ve o günden beri çalışmaların devam ettiği yeni Şırnak-Cizre karayolunun yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hummalı bir şekilde devam eden yol yapım çalışmasında 38 kamyon, 12 ekskavatör, 4 lastikli kepçe, 1 dozer, 2 greyder, 2 silindir, 1 delici rok, 1 JCB kepçe ve 110 personel görev yapıyor.

TÜNELLERE ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

PKK terör örgütü mensuplarının geçiş güzergahı olan Cudi Dağı'ndaki yol yapım şantiyesi ise inşaat sürecinde bir çok kez teröristlerin saldırısına uğradı. Şantiyeye saldırarak yol yapımını engellemeye çalışan PKK'lılar, buradaki iş makinalarını da ateşe verdi. Saldırılara rağmen devam eden çalışmalarda, Çağlayan mevkiinde başlayan ve İkizce köyü yakınlarında son bulan biri 700, diğeri 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 360 metre uzunluğunda bir viyadük yapılıyor. Cudi Dağı'nın altından geçen karayolunun güvenliğini sağlarken, 1 Ekim 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin isimleri de güvenliğini sağladıkları tünellere verildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile şehitler Erdal ve Page'nin isimlerinin yazılı bulunduğu tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.

BAŞBAKAN, ŞIRNAK ZİYARETİ SIRASINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

17 Kasım 2017'de Şırnak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Cizre-Şırnak karayolunun 2018 yılında açılacağının müjdesini vermişti.Başbakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı 30 Nisan 2013'te Cudi Dağı'na gelerek, yeni yoldan Şırnak'a geçen ve Cudi Dağı'na çıkan ilk bakan olmuştu.

Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muhyettin Caner, 1997 yılından beri Şırnak ve Cizre arasındaki 37 kilometrelik yolun bitirilemediğini belirterek, "Yetkililerden bu yolun bir an önce bitirilmesi için ricada bulunuyoruz. Eski yol kötü olduğu için hergün trafik kazaları meydana geliyor. 1-2 ay önce bu yolda meydana gelen bir trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti" dedi.

PKK ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLEDİ

21 yıldan bu yana devam eden yol çalışmaları, zaman zaman PKK terör örgütünün saldırılarına maruz kaldı. Yol yapımında çalışan çok sayıda aracın ateşe verildiği saldırılarda, zaman zaman yola bombalı tuzaklamalar da yapıldı. 2 Mayıs 2010'da şantiyeyi basan PKK'lılar, bekçileri etkisiz hale getirdikten sonra yakıt tankı ve araç yakıt depolarına cep telefonlu el yapımı bomba tuzakladı. Şoförlerin fark etmesi ile facia son anda önlendi. 23 Temmuz 2011 tarihinde şantiyeyi basan PKK'lılar 3 dozeri ateşe verdi. 9 Ekim 2011 gecesi şantiyeye baskın düzenleyen PKK'lılar, bir iş makinesini ateşe verdi. 30 Ağustos 2012'de yine şantiyeyi basan PKK'lılar, 1 aracı ateşe verdi, bir çalışanı ise kaçırdı. Kaçırılan kişi daha sonra serbest bırakıldı. 20 Ağustos 2015'te PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık bir yıl durdu. 1 Ekim 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Güvenlik Korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı.

AKDENİZ, İRAN VE AZERBAYCAN'A BAĞLANACAK

Yolun trafiğe açılması ile birlikte Şırnak ve Cizre arasındaki mesafe 45 kilometreden, 37 kilometreye, seyahat süresi ise 45 dakikadan 15 dakikaya düşecek. Daha güvenli olacak yolun tamamlanması ile standartlara uymayan eski yola göre kaza yapma oranlarının da en aza indirgenmesi hedefleniyor. Öte yandan Şırnak-Cizre ve Şırnak-Van yollarının bitirilmesi ile birlikte Karadeniz'i Irak ve Suriye sınırına, Akdeniz'i de İran ve Azerbaycan'a bağlayan bir yol olacak.

İSLAHİYE'DE 2 İŞYERİNDEN 99 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, aynı gece girdikleri market ve kuruyemişçiden toplam 98 bin liralık sigara ve bin lira nakit para çaldı. Hırsızlık anı, kuruyemişçinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

2 kişi, önceki gece Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Şehmuz Polat'a ait kuruyemiş dükkânının kepenk ve kapı kilidini levyeyle kırıp ayaklarına poşet, ellerine eldiven ve yüzlerini kaşkol ile kapatarak raflardaki 80 bin lira değerindeki sigara ile kasadaki bin lirayı aldı. Hırsızların, yönünü çevirmesine rağmen içeride bulunan güvenlik kameraları hırsızlığı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde 2 kişinin toz şekeri yere döküp çuvalına sigaraları doldurup götürdükleri görülüyor. 2 hırsız, kuruyemişçiye 500 metre uzaklıktaki Davut Akkuş'a ait markete de girip, 18 bin lira değerinde sigara çaldı.

İşyeri sahiplerinin ihbarıyla gelen polisler, parmak izi alıp güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

ZAM GELECEĞİ İÇİN KREDİ ÇEKİP SİGARA ALMIŞ

Hırsızlık mağduru esnaflardan Şehmuz Polat, zam geleceğini düşündüğü için bankadan 100 bin lira kredi çekip sigara aldığını belirterek, "Saat 23.30 sıralarında işyerini kapattıktan sonra kilitleri kontrol ettim, sağlamdı. Eve gittim, sabah erken saatte bize ekmek getiren fırıncı aradı. Fırıncı 'Senin kepenk açık galiba, içeri girmişler' dedi. Ben şaka yaptığını düşündüm. Geldiğimde kepenk yarıya kadar indirilmiş, kapı açıktı. Babalarının evi gibi girip çıkmışlar. Bankada 100 bin lira kredi çekerek sigaraya zam gelecek diye parayı sigaraya bağladım. Beni böylesine mağdur eden hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

========================================

DİKKATSİZ BİSİKLETLİ SÜRCÜLER METRELERCE SÜRÜKLENDİ

ERZİNCAN'da trafik kurallarına uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları MOBESE kameraları tarafıdan kaydedildi. Yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenmesi saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, geçen şubat ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kayıtlarını basınla paylaştı. Görüntülerde SGK Kavşağı’nda trafik kurallarına uymayan bisikletli yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ile metrelerce sürüklendi. Yine diğer kazalarda da bisiklet ve motosiklet sürücülerinin dikkatsizliği ucuz atlatıldı. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

OTO FARELERİ, ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

ADANA'da bir gecede 3 araçtan hırsızlık yapan Abdullah A. ile arkadaşı Mahmut I. önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

24 Şubat'ta Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde Uğur Keskin'e (48) ait olan 01 AHP 78 plakalı minibüsten akü ve takograf çalındı. Minibüsün hemen arkasına park edilen ve Enver Polat'a (52) ait olan ve yolcu kapısı açık unutulan 01 EOJ 84 plakalı otomobilden ise teyp ve müzik setine ait 4 adet hoparlör; Mikayil Ergüden'e (44) ait 47 DC 445 plakalı otomobilden de hırsızlık yapıldı. Araç sahiplerinin sabah hırsızlığı farkedip şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığı Abdullah A. ve Mahmut I.'nın yaptığını belirledi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 hırsızın, çaldıkları malzemeleri de yakındaki bir mezarlıkta paylaştığını tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yakalayan polis, gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden sorgusu tamamlanan 2 kişi adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 8 kişiye yönelik yapılan operasyonda sorgusu tamamlanan M.A ve H.K Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemlerin ardından gözaltındaki 2 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi. Sorguları devam eden 6 kişinin öğleden sonra adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

ÇORUM'DA 5 KİŞİLİK FİLİSTİNLİ AİLE PANİĞE NEDEN OLDU

ÇORUM’da polis karakolunun bulunduğu binanın önüne bırakılan iki valiz ve bir siyah poşet paniğe neden oldu. Valizler tam fünye ile patlatılacağı sırada 5 kişilik Filistinli aile gelerek valizlerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

Olay İnönü Caddesi üzerinde bulunan Nüfus Müdürlüğü ile polis karakolunun yer aldığı Çorum Valiliği ek binası önünde meydana geldi. Bir poşet ve iki adet valizi gören vatandaşlar polisi arayıp ihbarda bulundu.

Olay yerine bomba uzmanı ekipler geldi. Valizin ve poşetin bulunduğu İnönü Caddesi ve ara sokak yol güvenlik şeridiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Bomba uzmanı ekipler, valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlatmaya hazırlandığı sırada Filistinli üçü çocuk beş kişilik aile gelerek “ Valizleri sabah biz buraya bıraktık. Güç idaresinde işlerimiz vardı.ö dedi. Valizler kontrollü bir şekilde açıldığında içerisinden çok sayıda giysi ve ayakkabı çıktı. Polis resmi işlemlerin ardından malzemeleri aileye teslim etti. Polis, daha sonra yolu trafiğe açtı.

DOÇ.DR. GÖKOĞLU: AKDENİZ'DE TEHLİKELİ KÖPEK BALIĞI YOK

AKDENİZ Üniversitesi'nden Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki köpek balığı türlerinin tehlikeli olmadığını belirterek, "Bizim sularımızda tehlikeli tür yok. Herkes rahat denize girebilir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'de bulunan köpek balıklarının çok fazla yavru vermediğini söyledi. Yumurtadan çıkan yavruların çok küçük olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yavrular istavrit büyüklüğünde. İstavrit büyüklüğünde bir balığı hiçbir av aracı seçmez, avda tutulur. Köpek balıkları az yavru veriyor ve yavruları da ufak bireyler olduğu için kolay yakalanabiliyor. Akdeniz'de bazı köpek balıklarının nesli giderek azalan türler arasında yer alıyor. Bazı türler yok olma aşamasına geldi. Balıkçıları eğitip bunları yakaladıkları tekrar doğaya bırakmasını sağlamak lazım" diye konuştu.

Akdeniz'deki köpek balığı türlerinin tehlikeli olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Gökoğlu, "Saldırı vakası Türkiye kıyılarında hiç duyulmamıştır. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Dalış yaparken neredeyse onlarla birlikte dalıyoruz. Bizim sularımızda tehlikeli türler yok. Herkes rahat denize girebilir" dedi.

BALON BALIĞI SIKINTISI

Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'e son zamanlarda sıklıkla görülen balon balığının ise balıkçılara sıkıntı yarattığını söyledi. Balon balığının sokmadığını ancak karaciğeri ve gonatlarının yenilmesi durumunda zehirlediğini belirten Doç. Dr. Gökoğlu, "Tutulduğu zaman parmaklarınızı balon balığına kaptırırsanız kesinlikle koparır" dedi. Kızıldeniz orijinli olup Akdeniz'de görülmeye başlanan aslan balığının bir türü, taş balığı ve iskorpit ailesinden bir türün dokunulduğu zaman risk oluşturduğunu anlatan Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, körfezde ise tespit edilen 7 tür balon balığı olduğunu söyledi.

AKDENİZ'DEN KIZILDENİZ'E GEÇENLER DE VAR

Akdeniz kıyılarında bulunan bazı türlerin ise Kızıldeniz'e geçtiğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, deniz kestanesinin bir türü ile kefal, çipura ve levreğin yine Kızıldeniz'e geçen türler arasında olduğunu aktardı. Bazı türlerin ise Kızıldeniz'den gelen baskın türler nedeniyle Akdeniz'in daha derin sularına gittiğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, mercan ve yerli lokumun derinlere kaydığını vurguladı.

ANTALYA KÖRFEZİ'Nİ ÇİZGİLİ GIRT GIRT SARDI

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, yakın zamanda Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e geçen çizgili gırt gırt balığının, olta balıkçılarının en fazla tuttuğu balık çeşidi arasında yer aldığını söyledi. Çıkardığı ses nedeniyle gırt gırt balığı olarak bilinen bu balık hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gökoğlu, balığın ufak, kılçıklı ve sert pullu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gökoğlu, "Dışarıdan gelen her tür, ekosistem üzerine baskı yapar. Güçlü türler dayanabilir. Son dönemde müthiş şekilde arttı. Doğu Akdeniz ekosistemi bu egzotik göçler nedeniyle çok değişiyor" dedi.

Amatör balıkçılar ise son zamanlara kadar daha çok izmarit balığı tuttuklarını, bunun yerine artık kovalarını gırt gırt balığı ile doldurduklarını söyledi.

KOZAN’DA ÖĞRENCİLER AFRİN İÇİN YÜRÜDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin Bölgesi'nde sürdürdüğü ,'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Adana'nın Kozan ilçesinde etkinlik düzenledi. Kozan Askerlik Şubesi ve Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende Kozan Özel Çukurova Okulu öğrencileri, 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganları attı. Jandarma Komutanlığı önünde askerler, öğrencileri selam vererek karşıladı. Düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler okuyarak Afrin'deki askerlere selam gönderdi. Etkinlikte, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu'na öğrencilerin Afrin'deki askerlere yazdığı mektupları teslim eden Okul Müdürü Ali Çağal gözyaşlarına hakim olamadı.

Mektupları teslim alan Binbaşı Ahmet Eroğlu, "TSK'nın bir mensubu olarak sizleri burada görmek bizleri mutlu etti. Perşembe akşamı şehit olan 8 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Müdürümüzün bize emanet ettiği bu mektupları Afrin'deki askerlerimize ulaştıracağız. Bununda sözünü size veriyorum" dedi. Etkinliğe, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Şenöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, şube müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

MANAVGAT İSTİHDAM FUARI AÇILDI

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, küçük imalatçılara yönelik 'bir senden, bir benden' teşvikinin uygulamaya girdiğini belirterek, "Yanınızda çalıştırdığınız 3 kişiye kadar elemanınız var, yeni alacağınız elemanın asgari ücret, vergi ve SGK primini devlet ödeyecek" dedi.

'Manavgat'ta İş Var" sloganıyla 8 kurumun işbirliğinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Manavgat İstihdam Fuarı törenle açıldı. Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Belediyesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) işbirliğiyle işçi ve işvereni buluşturan fuarı açılışına Valisi Münir Karaoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve geçen hafta Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Cumali Gür'ün babası Nazım Gür ile çok sayıda davetli katıldı.

GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜÇLÜ ÜRETİM VE GÜÇLÜ İSTİHDAM

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 85 firmanın katıldığı fuar açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ve bu coğrafyada ayakta kalabilmek için güçlü olması gerektiğini; bunun içinde güçlü bir ekonomiye, güçlü bir üretime ve güçlü bir istihdama ihtiyaç duyduğunu söyledi. Geçen sene ve 2016 yıllarında hem terör olayları hem de darbe girişimi nedeniyle ekonomide işsizliğin yükseldiğini anlatan Vali Karaloğlu, "Sayın cumhurbaşkanımız Türkiye'de bir istihdam seferberliği başlattı. İllerin valilerine de 'illerinizde istihdama ne kadar katkı yapacağınız konusunda çalışın' diye talimatları oldu. Biz de Antalya'da bütün ticaret ve sanayi odalarımız, borsalarımız ve STK'larımızla çalıştık ve dedik ki; 'Biz 2017'de yeni istihdam olarak 150 bin rakamını yakalamaya çalışacağız. 'Bu rakamı nereden bulacağız, turizm rakamları çok kötü' diye itirazlar geldi. Ama biz bu şehre ve bu şehrin potansiyeline güvendik. Sonuç olarak 184 bin yeni istihdamı sağladık. Antalya geçen sene İstanbul'dan sonra ki, biz İstanbul'la kendimizi aynı ligde saymıyoruz. O başka bir yerde, İstanbul'dan sonra 2'nci olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden Antalyalı iş insanları adına biz o ödülü aldık" dedi.

'BİR SENDEN, BİR BENDEN TEŞVİĞİ'

İstihdamın arttırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi yasasıyla bu sene daha büyük teşvikler olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Özellikle küçük imalatçıları ilgilendiren, 1 ile 3 arasında eleman çalıştıran küçük imalatçılarla ilgili yeni bir teşvik geldi. 'Bir senden, bir benden' teşviki. Örneğin yanınızda 1 kişi çalıştırabiliyorsunuz, bir elemana daha ihtiyacınız var. Eğer bir eleman daha alırsanız, devlet size yeni elamanın sadece SGK primini değil, vergisini ve bin 603 liralık asgari ücretini de devlet ödeyecek. Bu toplam 2 bin 486 liralık bir teşvik yapıyor. Yani yanınızda çalıştırdığınız 3 kişiye kadar elemanınız var, yeni alacağınız elemanın, asgari ücret, vergi ve SGK primini devlet ödeyecek" diye konuştu.

İSTİHDAM FUARINA PLAKET VERİLDİ

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise bu yıl 'Manavgat'ta İş Var' sloganıyla fuarı 3'üncü defa düzenlediklerini belirtti. Başkan Boztaş, "İstihdam fuarımızda 85 firma stant açtı. Stant açan MATSO üyesi firmalarımız Manavgat'a yaklaşık 60 bin civarında istihdam sağlamakta. Buradaki amacımız iş arayanlarla eleman arayan firmalarımızı bir araya getirmek. Bir ilçe olarak ilk defa Manavgat'ta biz düzenledik bunu. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TOBB tarafından istihdama yapmış olduğumuz katkılardan dolayı plaketle ödüllendirdik" dedi.

Başkan Boztaş, geçen yıllarda fuarla ilgili istatistik tutmadıklarını ancak katılımcıların ve arayanlardan aldıkları geri dönüşlerde devam etmesinin istendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu ve diğer davetlilerin katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.

