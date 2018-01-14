DHA YURT BÜLTENİ-6 

Trabzon’da pistten çıkan uçak, denize 25 metre kala yamaçta asılı kaldı

KTÜ'lü Profesör havalimanındaki tehlikeye dikkat çekti

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı tekerleklerinin balçığa dönüşen toprağa saplanması üzerine denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatın kurtarıldığı olayda faciadan dönüldü. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey istikametinde deniz tarafına yöneldi. Tekerlekleri balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı tahliye etti. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

VALİ YAVUZ: YARALI YOK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirterek olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz, "Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" dedi.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, "Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı" dedi. Bir başka yolcu ise, nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

PİST UÇUŞLARA AÇILDI

Bu arada olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı saat 09.00'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı. Trabzon-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak Trabzon Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın sabah saat 06.00'da yapması gereken sefer bu uçuşla 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşmiş oldu.

DENİZE 25 METRE KALA DURDU

Ankara-Trabzon seferini yapan PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken sağa dönüş yapması gerekirken hız alarak sola doğru dönüş yaptı. Pistin kuzey tarafından yamaçtan denize yönelen uçak tekerlerinin balçığa dönüşen toprağa saplanması üzerine denize yaklaşık 25 metre kala durdu. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ve 6 mürettebatın tahliyesini sağladı. Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için önlem alındı.

KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME BAŞLATTI

Bu sabah bölgeye gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi inceleme başlattı. Uçak ve Havalimanında inceleme yapan ekip kazayla ilgili rapor hazırlayacak. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan telefonla aradığı Trabzon Valisi Yücel Yavuz dan bilgi aldı. Vali Yavuz da beraberinde bir ekiple Sahil Güvenlik teknesi ile açıldığı denizden incelemelerde bulundu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma ksapmımda 2 pilot ve 4 mürettebatın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Öte yandan Trabzon Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası sonrasıDrone uçurulması ile ilgili de ayrıca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Havalimanının uçuşlara açıldığı sırada gerçekleşen Drone uçuşu ile ilgili tespit yapıldığı belirtildi.

KURTARMA PLANI HAZIRLANIYOR

Trabzon Havalimanı'nda yaşanan kaza ile ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi, pist başında yamaçta asılı kalan uçakla ilgili kurtarma planı hazırlıyor. Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için tedbir alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor Denize kaymaması için halatla sabitlenen uçak için bölgeye ağır tonajlı vinçler çağrıldı. Vinçler yardımıyla uçağın piste çekilerek hangara alınması planlanıyor. Uçakta kalan yolcuların valizleri de tehlikeli olabileceği değerlendirilerek alınamadı. Uçağın piste çekilmesinin ardından yolcu valizleri alınacak.

VATANDAŞLAR HAVALİMANINA AKIN EDİYOR

Trabzon Havalimanına paralel uzanan Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlarını durduran sürücüler pisti üst bölgeden gören kaldırım ve üst geçitler üzerinden uçağı görmeye çakışıyor. Havalimanına gelen çok sayıda kişi cep telefonları ile uçağı görüntülüyor.

HAVALİMANI TADİLATA ALINMIŞTI

Trabzon Havalimanı Kasım ayında iyileştirme ve pist genişletme çalışması için tadilata alınmıştı. Devlet Hava Meydanları İdaresi tarafından ihale edilen pist genişletme ve iyileştirme çalışmaları 2'inci etabı kapsamında havalimanı saat 11:00 ile 16:00 saatleri arasında uçuşlara kapatılmıştı. Pist, yapılan iyileştirme ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden hava trafiğine açılmıştı.

KTÜ'LÜ PROFESÖR HAVALİMANINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atakan Aksoy, Trabzon Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu tür kazaların önlem alınmaması halinde yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Aksoy, "Havaalanı kaplamasının kuzey kesiminde yer alan zemin sathının darlığından ve şeve olan komşuluğundan dolayı bu tür kazalar yine yaşanabilir. Bu nedenle acil önlem alınmalıdır. Bölgenin yağışlı bir bölge olması dolayısıyla dolguda olan alanların dolgu mekanik analizlerinin yapılması, havaalanı kaplamasını da içine alabilecek şev kaymalarının olmaması için gerekli çalışmalar yürütülmelidirö dedi.

'İKİNCİ PİST YAPILMALI'

Trabzon Havalimanının şu aşamada bir pist ile hizmet verdiğini ifade Aksoy, şunları dedi: "Uzun zamandan bu yana hizmet veren Trabzon Havaalanı asfalt kaplamasının mühendislik bozucu gerilmeleri olan su hasarı, tekerlek izi, düşük sıcaklık çatlaması, yorulma gibi bakımlardan irdelenmesi gerekmektedir. Eğer Trabzon havaalanı asfalt kaplamasının yeniden yenilikçi bir asfalt kaplama ile kaplanmaması durumunda Trabzon havaalanı önemli bir süre hizmet veremez duruma dönüşür ki bu durum son derece önemli görülmektedir. İkinci pistin yapımı hızlanmalı. Trabzon'un gelişme trendi ve açılım noktaları düşünüldüğünde ikinci pistin inşası ve alan modernizasyonu ivedi ele alınmalıdır. İkinci pistin, asfalt kaplamaların kenarlarındaki geometrik genişlik kriterleri de dikkate alınarak daha büyük açıklıklarda olmak üzere dolgu çalışmaları yürütülmelidir.İkinci pistin varlığı birinci pistin bakım ve onarım noktalarında önemli bir avantaj sağlayacağı ileriki süreç için önemlidirö

Görüntü Dökümü

-Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atakan Aksoy'un açıklamaları

Haber: TRABZON ()

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Polisin açtığı ateşle vurulan liseli yaşama tutunamadı, organları can olacak

GAZİANTEP'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan lise öğrencisi 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aile, beyin ölümü gerçekleşen Karakan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobile kaçtı. Bu sırada polis memuru H.B., araca ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, dün gece 13 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Karakan ailesi, beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru H.B.'nin ifadesinde, 'dur' ihtarına rağmen durmayan araca hedef almadan ateş ettiğini söylediği belirtildi. Karakan'ın cenazesi, Ankara'dan gelecek ekibin organlarını almasının ardından yarın toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(ARŞİV) (31 ARALIK)

- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil

- İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri

- Ekiplerin otomobilde inceleme yapması

- Patlayan lastik ve camdaki kurşun izi

- Ölen Ekrem Görkem Karakan'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)

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Halk otobüsünü çaldı, yolcu aldı

İZMİT'te sürücüsünün anahtarı üzerinde bıraktığı halk otobüsünü çalan kişi, yolda üzerinde bulunan duraktan bulunan iki kişiyi de alarak yola devam etti. Otobüs sürücüsü taksi ile otobüsün önünü keserken, otobüsü çalan kişi kaçtı. Yaşanan anlar aracın kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Salı günü, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü temizledikten sonra ellerini yıkamak için tuvalete gitti. Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakınca bir kişi aracı çalıştırarak çaldı. Geri döndüğünde otobüsünü hareket halinde gören Kazım Bozkurt, terminalde bulunan bir taksiye binerek peşine düştü. Otobüsü çalan kişi bu sırada yolda üzerinde bulunan durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bırakırken adres sordu. Kazım Bozkurt'un içerisinde bulunduğu taksi, İzmit Turan Güneş Caddesi'nde otobüsün önüne keserek durdurdu. Otobüsü çalan kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazım Bozkurt hırsızın peşine düşmesine rağmen yakalayamadı. Yaşanan anlar araç içerisindeki kameralara yansıdı.

Kazım Bozkurt hırsızın 17-18 yaşlarında olduğunu belirterek, "Otobüsü temizledikten sonra ellerimi yıkamak için tuvalete gittim. Sıramın gelmesini bekliyordum. Geri döndüğümde aracı birisinin çalıştırdığını gördüm. Sıramın gelmesini bekliyordum. Arkadaşların şaka yaptığını sandım. Taksiye binip peşine düştüm. Taksici aracın önünü kesti. Aracı çalan kişinin peşinden koştum ama yakalayamadım" dedi.

Polis, Kazım Bozkurt'un şikayeti üzerine güvenlik kamerasını kayıtlarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri,

yolcu alması,

yolcuların inmesi,

taksinin aracın önünü kesmesi,

sürücünün araçtan inmesi, hırsızın kaçması

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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Van'da araç lastiğinde eroin sevkiyatı



VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurubaş Mevkii'nde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpek 'Şila' ile arama yapıldı. Aramada, aracın arkasındaki yedek lastiğin içinde 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar ilçesi Kurubaş Mevkii'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, aracın arkasındaki yedek lastiğin içine gizlenen 11 paket halinde 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan araç

-Araçta narkotik köpek 'Şila' ile yapılan arama

-Köpeğin tepki vermesi

-Araç lastiğinde çıkartılan eroin paketleri

-Genel ve detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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Sınır köyündeki iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve taşların kullanıldığı çatışmada, 2'si kadın 10 kişi yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesinin Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde bugün 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığın ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile silahlı, sopalı ve taşlı çatışma çıktı. Çatışmada, Abdulvahap A. (43), Ammar A. (21), Abdurrezzak A. (34), Erkan A. (36) Nuray A. (30) ile Suriyeli İbrahim Ali (55), İbrahim Şerif (19), Berna Ali (36) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kavga ardından çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehale ardından Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı Suriyelilerin, kavgaya karışan bir ailenin arazisinde çalıştıkları ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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HDP'de eş genel başkanlık düğümü 22 Ocak'ta çözülecek

HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını cezaevinden gönderdiği mektupla parti yönetimine bildiren HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın yerine kimin aday olacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. HDP'nin 8 ilde gerçekleştirdiği bölge konferanslarından sonra 22 Ocak'ta yapacağı MYK toplantısında hem Demirtaş hem de eş genel başkanlık konusunun konuşulacağı belirtildi.

Hakkında açılan soruşturma ve dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 11 Şubat Pazar günü yapılacak HDP 3'üncü Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını mektupla parti yönetimine bildirmesinden sonra kimin eş genel başkan olacağı konusunda başlayan tartışma sürüyor. Eş genel başkanlık için bazı isimler ön plana çıkarılırken, HDP'nin 2'si Marmara Bölgesi'nde olmak üzere 8 ilde yaptığı bölge konferansların sonuncusu bugün Adana'da düzenlendi.

Parti tabanına, 'Nasıl bir HDP görmek istiyorsunuz?' ve 'HDP'nin önümüzdeki dönemde öncelikleri neler olmalıdır?' sorularının yöneltildiği ve yanıtların alındığı konferanslarda, eş genel başkanlık için isim önermelerinin gündeme getirilmediği belirtildi. muhabirinin HDP kaynaklarından aldığı bilgiye göre, söz konusu konferanslarda eş genel başkanlık için isim öneren parti tabanı, bu önerilerini bağlı bulundukları il ve içe yönetimi ile parti yönetimine bildiriyor. Yapılan toplantılarda, eş genel başkanlık için bugüne kadar sadece Demirtaş'ın isminin gündeme getirildiği öğrenildi. HDP'nin 22 Ocak'ta yapacağı MYK'sının bütün sorunların yanıt bulacağı bir toplantı olacağı belirtildi.

TABAN, DEMİRTAŞ'IN İKNA EDİLMESİNİ İSTİYOR

Eş genel başkan adayı olmayacağını bildiren ve ardından yaptığı açıklamada "Bugüne kadar hiçbir göreve aday olmak suretiyle gelmedim. Her zaman ortak konsensüs ve ortak önerilerle görev aldım" diyen Demirtaş'ın, yeniden aday olması için ikna edilmesinin tabandan gelen baskı üzerine gündeme getirilebileceği öğrenildi. Daha önce de 2 kez aday olmak istemeyen; ancak ikna edilerek, aday gösterilen Demirtaş'ın tekrar ikna edilmesiyle aday olmasının planlandığı öğrenildi.

Öte yandan 22 Ocak Pazartesi günü bölge konferanslarının sonuçlarının değerlendirileceği MYK'da, eş genel başkanlık konusunda, Demirtaş'ın ikna edilememesi durumunda farklı bir yöntemin tartışılabileceği de öğrenildi. Erkek eş genel başkanı Kürt, kadın eş genel başkanı Türk olan HDP'nin 11 Şubat'taki kongrede bunu değiştirebileceği belirtildi. Kadın eş genel başkanın Kürt, erkek eş genel başkanın ise Türk olabileceği öğrenildi. HDP'nin tüzüğünde bu konuyla ilgili sorun olmadığı kaydedildi.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () -

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Kızılay yılda 20 bin kişiye ilk yardım öğretiyor

TÜRK Kızılayı Samsun Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Soykıray, Türk Kızılayı'nın Türkiye genelinde 25 ilde 32 ilk yardım Eğitim merkezi bulunduğunu belirterek, "Türkiye genelinde yılda yaklaşık 20 bin kişiye Samsun'da ise 600 kişiye ilk yardım eğitimi veriyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Samsun Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Soykıray, ilk yardım eğitiminin çok önemli olduğunu, doğru ve zamanında uygulamalarla insanların hayatının kurtarıldığını söyledi. Son olarak kısa süre önce Kocaeli'de bir otobüs şoförünün dili boğazına kaçan bebeğe yaptığı ilk yardımla hayata döndürdüğünü bu olayın kamuoyunda yer almasıyla ilkyardımın yeniden gündeme geldiğini belirterek, şöyle dedi:

"Türk Kızılayı'nın Türkiye genelinde 25 ilde 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunuyor. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 20 bin kişiye, Samsun'da ise 600 kişiye ilk yardım eğitimi veriyoruz. 2 günlük bir eeğitim sonunda teorik ve uygulamalı sınavı geçen kişiler sertifika alıyorlar. İlk yardım hayat kurtarır. 18-65 yaşındaki her insan öğrenebilir. İlk yardım bilgilerinin ne zaman nerede size lazım olacağı hiç belli olmaz. Kocaeli'deki olayda bebeğin anne ve babası bile bir şey yapamazken ilkyardım eğitimi alan şoför bilinçli bir müdahalede bulundu. Herkes bu eğitimi alarak insanlara yardımcı olabilir. İlgili mevzuat gereği yapılan işin tehlikesine bağlı olarak kamu veya özel sektör çalışanlarının 10-20 kişide birinin zorunlu olarak ilkyardım eğitimi alması gerekiyor. Bu kapsamda eğitim veriyoruz ancak bunun dışında gönüllü olarak ilk yardım eğitimi almak için bize başvuran kişiler mevcut. Gönüllü başvuruların her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Alınan bir eğitim en yakınınızın ya da hiç tanımadığınız bir kişinin hayatını kurtarmanıza neden olabilir. 'İki günlük bir eğitimle bunu yapabilir miyim' diye düşünmeyin. İnsan bildiği uygulamayı olağanüstü bir durumda zorunlu kaldığında gerçekten yapabiliyor."

Görüntü Dökümü:

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-Kızılay binası dışından detay

-İlk yardım ile ilgili uygulamalı bilgi verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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Nusaybin'deki Demokrasi Parkı'nda ağaçta kuşlar için yuvalar yapıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Demokrasi Parkı'ndaki bir ağaçta kış şartlarında soğuktan korusunlar diye kuşlar için kartondan renklik yuvalar yapıldı.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce, ilçedeki Demokrasi Parkı'nda kuşların yararlanması için bir ağacın etrafında kartonlardan renkli kuş yuvaları yapıldı. Nusaybin Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kış aylarında kuşların daha sıcak bir ortamda kalmaları için yuva yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "Doğanın dengesi, dünya üzerindeki yaşam için büyük bir öneme sahiptir. Bu denge sağlıklı bir şekilde sürdürebildiği müddetçe, yaşam kalitesi de zarar görmeden devam eder. Doğadaki tüm canlı ve cansız varlıklar doğrudan ya da dolaylı olarak doğanın dengesinin korunmasında önemli rol oynarlar. Son yıllarda çevresel bozunmalardan dolayı bazı kuş türlerinin sayılarında önemli azalmalar olmuştur. Yavrular için yapılan kuş yuvalarının en önemli amaçlarından biri, yavruları soğuktan korumaktır. Yavrular tüysüz doğarlar ve aynı zamanda pek hareket edemedikleri için kaslarını hiç çalıştıramazlar. Bu nedenle yavruların donmamaları için soğuktan izole edilmiş yuvalara ihtiyaçları vardır. Olumsuz dış etkenler nedeniyle üreme ve barınma ortamları bozulan kuşlar için güvenli ve korunaklı yaşam ortamları oluşturarak, doğal dengeye katkı sağlayabilmek adına Demokrasi Parkına kuş yuvası ağacı kurduk, bu gibi çalışmalarımız devam edecektir."

Görüntü Dökümü:

-Ağaçtan görüntü

-Ağacın etrafında kurulan yuvular

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () -

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Evine 50 metre kala öldürüldü

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç (51), evine 50 metre kala kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Sandıklı'ya bağlı Çakır Mahallesi Barutçu Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yerde erkek cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede cesedin Selahattin Koç'a ait olduğu belirlendi. Koç'un yanında 5 litrelik su şişesiyle biri patlamamış 3 tüfek mermisi kovanı bulundu. Selahattin Koç'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Selahattin Koç'un Sandıklı'da yalnız yaşadığı ve evine 50 metre kala öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı bölgede cenaze ve boş mermi kovanları

- Olay yerinde polis incelemesi

- Olay yerinde 112 sağlık ekipleri

- Olay yerindeki boş ve dolu kovanlar

- Olay yerinde savcı incelemesi

- Cenazenin araca konulması

- Selahattin Koç opak

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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