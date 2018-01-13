DHA YURT BÜLTENİ-6

ÇANAKKALE'DE GÖKÇEADA SEFERLERİ FIRTINA NEDENİYLE İPTAL

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege'deki etkili fırtına yüzünden, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Gestaş Feribot iskelesinden görüntü.

-Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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2)'TEKNE BATTI' İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü'ne Karadeniz sahilinin yaklaşık 2 kilometre açıklarında bir teknenin alabora olduğu yönünde ihbar yapıldı. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.Samsun'da '155 Polis İmdat' hattını arayan bir kişi, Tekkeköy ilçesi dolgu sahasının yaklaşık 2 kilometre açığında, bir balıkçı teknesinin alabora olduğu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, sahil bandından arama ve gözetleme çalışması yaparken, durum Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine de bildirdi. Denizde ve karada yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucu bir ize rastlanmadı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()-

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3)KIZILTEPE'DE KUŞ GRİBİ PANİĞİ

MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı Boğazye köyünde kuş gribi olduğu ortaya çıktı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, köye giderek buradaki kanatlı hayvanların itlaf edilmesi için çalışma başlattı.Kızıltepe ilçesine bağlı Boğazye köyünde yaklaşık bir hafta önce alınan bir nümunenin yapılan inceleme sonucunda, kuş gribi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, köye giderek kanatlı hayvanların itlaf edilmesi için çalışma başlattı.

Kuş gribinin insan üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirten yetkililer, her şeye rağmen gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Ekiplerin köydeki itlaf çalışmaları devam ediyor.

MARDİN/

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4)13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TÜFEKLE ŞAKA YAPARKEN ARKADAŞININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi kırsal kesiminde hayvan otlatan 13 yaşındaki A.A.'nın şakalaşırken ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 15 yaşındaki Sığan Kertez öldü.

Olay, ilçeye bağlı Ensar Mahallesi kırsalında meydana geldi. A.A., hayvan otlatırken şakalaşmak amacıyla Sığan Kertez'e doğrulttuğu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Sığan Kertez yaralandı. Arkadaşını yanlışlıkla vuran A.A.'ın yardım istediği çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık görevlileri Kertez'i ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise müdahale edilen Kertez, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma A.A.'yı gözaltına aldı.

Görüntü dökümü

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- Ceylanpınar Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Hastane önünde bekleyen ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

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5)MUHTARIN TEKERLEMESİ ZEKİ MÜREN'İ HATIRLATTI

ANTALYA'nın Akseki ilçesi Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, Türkçe'nin en uzun tekerlemesi olarak bilinen ve yıllar önce Zeki Müren'in de okuduğu 'Kekere Mekere' tekerlemesi eşliğinde evrak mühürlemesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, sosyal medyada yayınladığı videoyla ilgi çekti. 'Noterlerin fenomeni' olan türküler eşliğinde evrak mühürlemesi gibi türküler eşliğinde Türkçe'nin en uzun tekerlemesi olan ve tiyatrocuların sahne çalışmasında kullandığı 'Kekere Mekere'yi okuyup evrak mühürleyen Harun Çınar, çok sayıda beğeni aldı. Muhtarın sosyal medyada ilgi gören görüntüleri Zeki Müren'in yıllar önce konuk olduğu Halit Kıvanç'ın bir programında aynı tekerlemeyi okumasını hatırlattı.

İŞTE O TEKERLEME

"Bu tarlaya bir şinik (ölçek) kekere mekere (kuş yemi) ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya da ekilen bir şinik kekere mekereye de boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk, diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğa demiş ki; 'Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksun.' O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksan ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğum demiş."

Görüntü dökümü

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- Muhtar Harun Çınar'ın tekerlemeyi okuması

- Zeki Müren'in tekerlemeyi okuması

Kaset Durumu: Lİnk geçildi

( Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Antalya-)

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6)KARTEPE'NİN KAYAK UMUDU SÖMESTR TATİLİNE KALDI

KOCAELİ Kartepe kayak merkezinde kayak yapma umudu sömestr tatiline kaldı. Kurak geçen kış nedeniyle pistlerin kapalı olduğu kayak merkezine gelen tatilciler, yer yer bulunan kar birikintilerinin içerisinde kartopu oynadı. Green Park Oteller Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal önümüzdeki hafta kar yağışının tahmin edildiğini, sömestr tatilinde pistleri açmayı planladıklarını söyledi.

Kartepe kayak merkezinde kurak geçen kışın sıkıntısı yaşanıyor. Aralık ayında etkili olan kar yağışının ardından pistlerde kayak ve snowboard yapılırken, daha sonra hava sıcaklığının artması ile pistlerdeki karlar eridi. 21 kilometre uzunluğundaki 17 pist kapatıldı. Kartepe'de sadece bazı bölgelerde kar kaldı. Kartepe'ye hafta sonu tatili için gelenler, pistlerin kapalı olması nedeniyle kar birikintilerinin içerisinde kartopu oynayarak eğlendi. Telesiyejlerle dağın zirvesine çıkanlar manzaranın keyfini çıkararak, fotoğraf çekildi.

Kartepe Green Park Oteller Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal önümüzdeki hafta kar yağışı beklendiğini belirterek, "Kayak yapmak için yeteri oranda kar yok. Ama bir miktar alanda kar var. Kar görmek isteyen insanlar, kışın kara hasret olan insanlar yine günübirlik olarak buraya geliyorlar. Karda oyun oynuyorlar ama kayak yapmaya şuanda müsait değil. Tahminlere bakarsak ayın 16-18 arası iyi bir kar yağışı bekleniyor. Sömestr tatiline tüm pistlerimiz açık ve her yer bembeyaz şekilde gireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Kar olsa da olmasa da Kartepe'nin tatil için tercih edildiğini söyleyen Zeki Ünal, "Şuanda ki kar tahminlerimiz kar oranının yüksek olacağını söylüyor. Hepimizin temennisi budur. Hafta sonları kar olsa da olmasa da misafirlerimiz sürekli burayı tercih ediyor. Hafta sonu hem doğa ile buluşmak, telesiyejlere binmek ve iyi bir vakit geçirmek için günübirlik olarak talep görüyoruz. Kar yağsa da yağmasa da personel azaltmaya girmiyoruz. Kışın kar sporu ve kar etkinlikleri, yazları da futbol sahalarımız ve kapalı basketbol sahamızda takımları ağırlıyoruz. Pistlerimizin toplam uzunluğu 21 kilometre kar yağdığında bütün pistleri açıyoruz ve insanlar doya doya kayıyorlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Kartopu oynayan çocuklar

-Yer yer birikmiş kar görüntüleri

-Telesiyejlerden görüntüler

-Koordinatör Mehmet Zeki Ünal ile rop

-Otelden detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), ()

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