DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAKAN TÜFENKCİ, MALATYA'DA GAZETECİLERLE BULUŞTU

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, daire ve kurum müdürleri, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Bakan Tüfenkci, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Yerel ve ulusal basının 15 Temmuz darbe girişimindeki duruşu ve göstermiş oldukları dirayet gerçekten bizler için mesleği yapanlar için, milletimiz için de basının ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından önemli bir milattır. Bu vesileyle zor şartlarda çalışan emek sarf eden bütün çalışan gazetecilerin gününü de kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını belirterek, "İçinde geçtiğimiz süreçte 2019'a giderken herkesin hassas olması gerekir. Bu partinin lideri belli. Bu Ak Parti'nin lideri sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve biz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 2023 hedeflerine giderken yol yürüyoruz. Bu yol, yürüyüşe engel olmak, bilerek veya bilmeyerek engel olmak veya bir takım hesapların çevresine girmek veya bir takım hesapları olanların hesaplarına ortak olmak gerçekten milli duruş veya gerektiren milli mutabakatların oluştuğu bu dönem içerisinde farklı senaryolara yol açacak söylemlerde bulunmaması gerekir. Bu partinin ilkeleri, bu partinin Genel Başkanı, bu partinin lideri, bu partinin 2019'daki Cumhurbaşkanı adayı belli olduğuna göre bu noktada söylenecek sözü Cumhurbaşkanımız zaten söyledi" diye konuştu.

2)3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA ANNE, YENİ DOĞAN BEBEĞİYLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

KONYA'da, önündeki kamyonetin kasasından düşen panolar nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan 28 haftalık hamile Güneş Özdemir'in, sezaryenle bebeği dünyaya getirildi. Aynı kazada eşi, 1.5 yaşındaki oğlu ve kayınvalidesi ölen Güneş ile erkek bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Resul Abukan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza, geçen Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ergün Özdemir (26), hamile eşi Güneş Özdemir'i (27), Konya kent merkezinde hamilelik süreci nedeniyle rutin sağlık kontrolünü yaptırdı. Ergün Özdemir, eşinin sağlık kontrolünün ardından yönetimindeki 42 KM 192 plakalı otomobille Kadınhanı ilçesi Çeşmecik Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı.

ÖNÜNDEKİ KAMYONETİN KASASINDAKİ PANOLAR YOLA FIRLADI

Ertuğrul mevkiine geldiğindeki önündeki Resul Abukan'ın (34) kullandığı 42 ABP 40 plakalı kamyonetin kasasında sadece halatlarla bağlı panolar, kasadan fırlayıp yola düştü. Özdemir de, kamyonetten düşen panolara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, boş su kanalındaki menfeze çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, sürücü Ergün Özdemir ile otomobilde bulunan annesi Rahime Özdemir (56) ve 1.5 yaşındaki oğlu Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan hamile Güneş Özdemir, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SEZARYENLE DOĞUM YAPILDI

Tedavi altına alınan 28 haftalık hamile Özdemir'in hayati tehlikesi devam etmesi üzerine doktorlar bebeğin, sezaryenle erken doğum yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine Özdemir, sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe henüz bir isim konulmadığı öğrenilirken, annenin oğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazadan sonra kamyonet sürücüsü Resul Abukan gözaltına alındı. Abukan, jandarmadaki ifadesinde, "Seyir halindeyken kasadaki panolar yola düşmüş. Arkamdan gelen otomobilin menfeze çarptığını gördüm. Sonra hemen kamyoneti kenara çekip aşağıya indim. Panolar iple bağlıydı. Nasıl düştü bilmiyorum" dediği öğrenildi. Abukan, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

3) 20 YILDIR ŞİDDET MAĞDURU KADINLAR İÇİN ÇALIŞIYOR

KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Van Kadın Derneği'nin kurucusu olan mali müşavir Zozan Özgökçe, aktivist olarak yine kadınlar için çalışmaya devam ediyor. 1 çocuk annesi Özgökçe (42), 20 yıldır kadınlar için mücadele ettiğini, bastonla gezeceği yıllara kadar da şiddet mağduru kadınlar için çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra Van'a dönen Zozan Özgökçe, açtığı mali müşavirlik bürosuyla iş hayatını atılırken, bir taraftan da bölge kadınının sorunları ile ilgilenmeye, onların sıkıntılarına çözüm bulmaya çalıştı. Gittiği kırsal köylerindeki kadınlarla tanıştıkça onlarla daha çok ilgilenmeye karar veren Özgökçe, 2004 yılında Van Kadın Derneği'ni açtı. Dernek faliyetleri çerçevesinde Van, Hakkari ve Muş'taki birçok köy ve mezrayı ziyaret edip, kadınlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Hikayelerini dinleyip, sorunları ile ilgilendiği şiddet mağduru kadınlar için dernek faaliyetleri kapsamında ayrıca sığınma evi açtı. Özgökçe, İnsan Hakları ile ilgili düzenlenen bir toplantıdan sonra Van'a kadın derneğini açmaya karar verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kadınlarla sık sık bir araya geliyordum. Sürekli kadınların sokakta, evde, işyerinde, aile içi ve aile dışında yaşadığı sorunlar vardı. Sadece kadın olduğumuz için bunu yaşadığımızı sorgulamaya başladık. Mesela bir erkekle, bir kadın boşandığı zaman toplum erkeği dışlamıyor, ama kadını dışlıyor. Bunu, kadınlar sadece kadın oldukları için yaşıyorlar. Evlilikte, işe girişte, cezaevinde, karakolda kadınlar farklı bir ezilme biçimi yaşıyorlar. Bu kapitalizm burada hepimizi eziyor. Ama biz kadın olarak dört kez daha fazla eziliyoruz. Aile içinde koca tarafından, sokakta tanımadığımız bir erkek tarafından, iş yerinde ise patron tarafından. Ben de okulda öğretmenlerle kadın gruplarıyla tanışıp bu konuda kafa yormaya çalıştım.Türkiye'deki kadın örgütleriyle tanıştım. Onların yaptığı çalışmalara, eğitimlerine, toplantılarına katıldım.Özellikle Muş ve Hakkari'de kadınların örgütlenmeleri ve bilinçlenmeleri için çalışmalar yaptım. Özellikle Van depreminden sonra köylere gittim. Burada kadınların yaşadıklarına tanık olmak ve aynı zamanda onlarla beraber çözüm üretmek için mesai harcadım. Ve kadınlara yönelik eğitim programlarını ben de yapmaya başladım."

KADIN DERNEĞİ KHK İLE KAPATILDI

Özgökçe, bu çalışmaları yaparken ve önemli masafeler kaydetmişken geçen yıl OHAL kapmasında çıkartılan KHK ile Van Kadın Derneği ve derneğe bağlı Kadın Sığınma Evi'nin kapatıldığını söyledi. Özgökçe, bunun haksız ve hukusuz şekilde yapıldığını öne sürerek, "Kapatıldıktan sonra başlattığımız hukuk mücadelemiz sürüyor. 20 yıl boyunca Van, Hakkari ve Muş'ta kadın sorunlarıyla ilgili güzel çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızın yaklaşık 15 yılını da kurduğumuz kadın derneği adı altında yürüttük. En son geçen yıl 677 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle, derneğimiz ve derneğimize bağlı olan tüm kurumlar kapatıldı. Biz bağımsız bir dernektik. Bunu Türkiye'deki ve Van'daki bütün kurumlar, basın, hatta devlet de biliyordu. Nasıl olduysa bizi de kapattılar. Bizim şu anda dava ve hukuki sürecimiz devam ediyor. Van Kadın Derneği bağımsız bir dernektir. Hiçbir örgüte bağlı değil. Tamamen kadınların verdiği kararla hareket eder, aynı zamanda kadınların istek ve talepleri doğrultusunda da çalışmalarını şekillendirir. Biz, bu konuda kendimizden eminiz. Araştırsınlar, derneğimize üye hiç bir kadının bir örgütle bağlantılı olmadığına kefiliz" dedi.

'MÜCADELEMİZ TAMAMEN KADIN ÜZERİNE'

Dernek kapatıldıktan sonra çalışmalarını aktivist olarak sürdüren Özgökçe, kadınlar için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğini, bastonla gezeceği yıllara kadar da şiddet mağduru kadınlar için çalışmayı sürdüreceğini anlattı. Özgökçe, "Kadına yönelik mücadelem devam edecek. 20 yıldır kadın çalışması yapıyorum, bundan sonra da aktivist olarak bu çalışmalar devam edecek. Bir taraftan da haksız yere kapatılan derneğimizin açılması için bir grup kadın arkadaşımızla hukuk mücadelemiz devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında cinsel istismar ve şiddete uğrayan bir çok olayla karşılaştık ve bunların önüne geçtik. Kadınlarla dayanışma içinde olduk. Dava takip ediyoruz. Şiddet yaşayan kadınların varolan mekanizmaları kullanmaları için ön ayak olmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz tamamen kadın üzerindedir. Beni çok etkileyen ve üzen bir olay oldu. Bu mücadele gücümü biraz zayıflattı ama sonra 'Şiddete karşı kamu kurumları daha iyi nasıl işleyebilir ?' sorusunun cevabını aramamıza vesile oldu. Eşinden şiddet gören 6 çocuk annesi bir kadın, bizim aracılığımızla Van ve Türkiye'deki çeşitli sığınma evlerinde kaldı. Kadın en son bizim haberimiz olmadan, eşine döndü ve bir süre sonra bu kadının öldürüldüğü haberini basından duyunca çok üzülmüştüm. Bu beni derinden etkilemişti"diye konuştu.

4)BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ, FUTBOL OYNARKEN KALP KİRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

GAZİANTEP'te halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni Mehmet Şahin (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emek Mahallesi'nde bulunan Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde beden eğitim öğretmeni Mehmet Şahin, öğrencileriyle birlikte dün akşam halı sahada futbol oynarken fenalaşıp birden yere yığıldı. Öğrencilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'e müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, halı sahadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ersin Arslan Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şahin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Şahin'in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahin'in görev yaptığı okulda bu sabah tören düzenlendi. Törende öğretmen ve öğrencilerin üzüntülü olduğu görüldü.

5)TELEFON İLE 3 AYDA 750 BİN TL DOLANDIRDILAR

BURSA İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şanlıurfa merkezli, Gaziantep, Tokat ve Sakarya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilerden 7 kişi daha yakalandı. Dolandırıcıların son üç ay içersinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk parası dolandırdığı öğrenildi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipler, merkezi Şanlıurfa'da bulunan çıkar amaçlı suç örgütünün, Bursa, Gaziantep, Tokat ve Sakarya illerinde vatandaşları telefon ile arayıp kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtarak dolandırdığını tesit etti . Savcılıktan alınan izin geçtiğimiz ay yapılan operasyonda 8 kişi yakalanıp tutuklandı. Soruşturmayı genişleten İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kez 7 kişiyi daha dolandırıcılıkta kullandıkları cep telefonları ve SİM kartlar ile suç aletleri ile gözaltına aldı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" ve "Dolandırıcılık "suçlarından adliyeye çıkartıldı.

Telefon dolandırıcılarının üç ay içersinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası aldığını söyleyen yetkililer ismi belirlenen 6 kişinin ise arandığını açıkladılar

6)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DONAN ŞELALEYE HAYRAN KALDI

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etiği Muradiye Şelalesi, kısmen dondu. Donan şelale, istanbul'dan doğuyu tanıma turuna çıkan üniversite öğrencilerine de büyük hayranlık yaşattı. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kısmen dondu. Yer yer buzlarla kaplanan ve Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle büyüleyen şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Donan şelale, üniversite öğrencilerine de büyük heyecan yaşattı. İstanbul- Ankara ve oradan da Kars Travel Terminal gezisine çıkan 4 üniversite öğrencisi Muradiye Şelalesi'ne adeta hayran kaldı.

Doğuyu tanımak için İstanbul'dan hızlı trenle Ankara'ya oradan da Doğu Ekspresi ile Kars'a geldiklerini, yol boyunca güzel manzaralar ve tarihi yerlerle karşılaştıklarını, Çıldır Gölü, Ani Harabeleri'ni gördüklerini, kısmen donan Muradiye Şelalesi'ne de hayran kaldıklarını anlattı. Öğrenciler, "Görüştüğümüz arkadaşlarımıza da bu güzellikleri, doğu insanının sıcaklığını, gösterdikleri ilgiyi anlatıyoruz. Amacımız, doğuyu tanıtmaktı. Kars'tan sonra Ağrı'ya geçtik orada İshak Paşa Sarayı'na gezdik. Sonra buraya geldik. Muradiye Şelalesi muhteşem bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Doğu'yu tanıtmaya çalışıyoruz umarım her kese faydalı oluruz."diye konuştu.

7)ÖĞRENCİLER SEMAZEN OLUP MEVLANA'YI ANDI

ZONGULDAK'ta, Teoman Papila Ortaokulu öğrencileri, 'Mevlana'yı anma programı' kapsamında ilahiler okuyup sema gösterisi yaptı.

Mevlana'nın 743'üncü Vuslat Yıldönümü nedeniyle öğrenciler anma programı hazırladı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler, Mevlana'nın sözlerini okudu, koro eşliğinde ilahiler söyledi. Öğrenciler daha sonra sema gösterisi yaptı. Sema gösterisinin ardından program dua ile sona erdi. Programda öğrencilerin aileleri de duygulu anlar yaşadı. Teoman Papila Ortaokulu Müdürü Yakup Balçın, öğrencilerin Mevlana'yı tanıması gerektiğini söyleyerek, "Öğretmenlerimizin uzun süren hazırlıkları sonrası öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Mevlana'yı, o hoşgörü insanını bir kez daha tanıdık ve tanıttık. Köklü değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız lazım. Programın amacına ulaştığını düşünüyorum. Çocuklarımız ve aileleri Mevlana'yı daha iyi tanıdılar" dedi.

8)30 YILDIR KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Senirkent ilçesinde oturan 63 yaşındaki Veli Çeliköz, çıkardığı enstrüman sesinin yanı sıra söylediği şarkılarla ilgi çekiyor. Belediyeden emekli olan Çeliköz, 30 yıldır keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Senirkent'te oturan Veli Çeliköz, amatör olarak müzikle uğraşıyor. Ağzıyla çeşitli enstrümanların sesini çıkarak Çeliköz, arkadaşlarının isteklerini yerine getirmek tek kişilik orkestra gibi hem çalıyor hem de şarkı- türkü söylüyor. Dostları için mini konserler veren Veli Çeliköz, "Biri elimden tutmadı, yoksa şimdiye meşhur olmuştum" dedi.

2 erkek çocuk ve 3 torun sahibi Veli Çeliköz, "Eskiden düğünlere giden bir çalgıcıydım. Darbukacı olarak çok düğünlere katıldım. Beni dinleyenler her zaman desteklediler ama adımı duyuracak birini bekledim durdum. 30 yıldırı keşfedilmeyi bekliyorum" dedi.

Yetenek yarışmalarına neden katılmadığına ilişkin soruya ise Çeliköz, "İmkansızlıklar" diye yanıt verdi. Yaşına rağmen hala müzik konusunda iddialı olduğunu anlatan Veli Çeliköz, ümitli olduğunu ve bir gün keşfedileceğine inandığını dile getirdi.

