DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SAĞLIK BAKANLIĞI, HASTANEDEKİ HEMŞİRE SKANDALI İÇİN DEVREDE



SAMSUN'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğin

ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çektiği haberleri üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlatıldığını açıkladı. Samsun'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğe yaptıklarına ilişkin haber üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada; "Medyada, 'Samsun’da özel hastanede skandal' başlığı ile yer alan haberler üzerine Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Görüntülerde özel hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğin ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çekmesi tepkilere neden olmuştu.

SAMSUN,()

====================================================

2)TARİHİ EVİN DUVARI HAREKET HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE YIKILDI



ŞANLIURFA'da kullanılmayan tarihi evin taş duvarı, hareket halindeki hafif ticari aracın üzerine yıkıldı. Sürücü Muhammet Subaşı'nın (27) şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu. Olay, öğle saatlerinde Kendirci Mahallesi Alay Sokak'ta meydana geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli olan tarihi evin taş duvarı büyük gürültüyle yıkıldı. Bu sırada sokaktan geçen Muhammet Subaşı yönetimindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari araç, yıkılan duvarın altında kaldı. Sürücü Subaşı, camı kırıp aracın içine düşen taşlardan son anda kurtuldu. Sürücünün şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin bulunduğu sokaktan her gün onlarca çocuk ve halkın geçtiğini belirten mahalle sakinleri, evin tescili oluşu nedeniyle bir çivi çakılmadığını ancak duvarın her an yıkılacağını defalarca yetkililere bildirdiklerini söyledi.

GÖRÜTÜ GEÇİLECEK

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

======================================================

3)VİZE'DE KÖYLÜLERİN 'TAŞ OCAĞI' İSYANI

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy'de kurulmak isteyen taş ocağına karşı çıkan köylüler, bilgilendirme toplantısı için gelen görevlileri protesto etti. Bölgede devlet destekli arıcılık ve hayvancılık yapıldığını kaydeden köylüler, devletin destek verdiği yerlere taş ocağı açılması için izin vermesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Kırklareli'nin Yıldız Dağları eteklerindeki Vize ilçesine bağlı Kömürköy'deki ormanlık alana özel bir şirket taş ocağı açmak istedi. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınırken, bugün köylüler için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Köylerinin yakınını taş ocağı açılmasını istemeyenler meydanda toplandı ve ellerinde pankartlarla protesto eylemi düzenledi. Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve şirket temsilcilerinin yer aldığı heyet köy kahvesinde sunum yapmak için hazırlandı. Ancak köylüler bilgilendirme toplantısına karşı çıktı. 'Köyümüze taş ocağı istemiyoruz' sloganları atan köylülerin tepkisi üzerine tutanak yazılarak 'tepkiler nedeniyle toplantının yapıladığı' imza altına alındı.

Vize Ziraat Odası Başkanı ve Vize İnsan Dağ Yaşam Derneği Başkanı Demir Aypar Eker, taş ocağı yapılmak istenen bölgenin kültüre ve tarihsel olarak zengin bir yer olduğunu ifade ederek, "Bölgemiz doğal ve kültürel olarak zengin bir yer. Tarımsal ve orman alanları olarak zengin bölge, kıyı şeridinde turizm yapılıyor. Taş ocağının açılması planlanan yerden bir tek geçen karayolu var oradan da Kıyıköy'e gidiliyor. Orman işletmesi bin dekarlık ruhsat alanı yanında bal ormanı ağaçlandırma sahası yaptı. 14 bin adet kızılcık dikti, daha sonra ıhlamur ağaçları dikilecek. Bölge bakanlık tarafından koruma altındaki Trakya arısı için ari bölge. Burada ari arıcılık yapılıyor. Normalde bu bölgede kuyu bile açılmaması gerekiyor. Arıların o toz içerisinde polen toplaması imkansız. Hayvancılık ve arıcılık burada biter" dedi.

'BİRİNCİ DERECE SİT ALANINA TAŞ OCAĞI'

Taş ocağı yapılması planlanan ormanlık alanın birinci derecede SİT alanı olduğunu anlatan Eker, "En önemlisi taş ocağının yapılacağı alan 1'nci derece arkeolojik sit alanı. Bunu Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu resmi yazısıyla ifade ediyor. Biz 2 sene öncede açılmak istenen taş ocağı için dava açtık. Edirne Bölge İdare Mahkemesi durdurdu. Yeniden karşımıza geldi. Şirketlere sormak istiyorum, biz onların yaşam alanlarında bırakın taş ocağını kuyu açmamıza izin verirler mi? Bizim burası yaşam alanımız ve taş ocağı istemiyoruz. Bunun için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'BÖLGEDE İZOLE ARICILIK YAPILIYOR'

Taş ocağından etkilenecek köyler arasında yer alan Kömür Köylüler Dernek Başkanı Seyfi Özgerçek da taş ocağının kurulmak istendiği alanlarda izole edilmiş arıcılık faaliyetinin yürütüldüğünü söyledi. Türkiye'nin en iyi ikinci balı olan piren balının bu ormanlarda üretildiğini ifade eden Özgerçek, şunları söyledi:

"Kömür köylüler olacak bölgemize taş ocağı kurulmasını istemiyoruz. Köyümüz doğalın, yeşilin içerisinde yaşıyor. Bizim köylümüzün yaşam tarzı hayvancılık ve tarım üzerine. Bizler bu yaşam içersinde ne olursa olsun, bunları etkileyecek taş ocağı istemiyoruz. Arıcılık üzerine izole edilmiş bölgedeyiz. Türkiye'deki 2 bölgeden biri longoz ormanlarının devamı olan köyümüz izole edilmiş arıcılık yapıyor. Türkiye'de anzer balından sonra besin değer en yüksek bal üretiliyor. Burada devletimiz arıcılığı geliştirmek için taş ocağı açılması planlanan yere yakın bölgede bal ormanı inşa edildi. 10 bin ağaç dikildi. Köyün geçim kaynağına haline geldi. Bu gibi özellikleri olan köye taş ocağı kurmak arıcılığı bitirmek anlamına geliyor. Tepkimiz devlete değil taş ocağı kurmak isteyen taş ocaklarınadır. Bana arıcılık, tarım ve hayvancılık yapılan bir yere taş ocağı neden kurulmak isteniyor anlamıyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri ile şirket temsilcileri bilgilendirme için geldiler. Ancak köy halkımız istemediklerini söyledi. Bunun üzerine tutanak yazıldı ve bilgilendirme toplantısı yapılmadı."

Kömürköy Muhtarı Yücel Güt de köye taş ocağı yapılmasını istemediklerini ve hukuki mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Bal ormanlarımız var, hayvancılık var. Buralarda taş ocağı istemiyoruz. Bizim şuanda 2 tonu geçen bir üretim var. Arıcılıkla uğraşanların sayısı çoğaldı ve devlet destek veriyor. Anlamadığımız kısım, devletimizi destekliyor ama ortasına da taş ocağı kurmak istiyor" dedi.

'BİN KİŞİ OCAKTAN ETKİLECEK'

Kömür ve Akpınar köylerinde yaklaşık bin kişilik nüfus olduğunu belirten Akpınar Köyü Muhtarı Behzat Kömürcü de taş ocağına karşı olduklarını söyledi. Bölgenin her anlamda zenginlik olduğunu anlatan Kömürcü, "Biz taş ocağı olaylarından bıktık. İki köyümüzü de etkiliyor. Ayrıca birinci derecede SİT alanı, çevresi orman. Mantık olarak devlet büyüklerimiz gelip yeri görseler 'durun bakalım' diyeceklerdir. Yıldız dağlarının uzantısında doğası, yeşili ve arıcılığı ile bilinen 2 köye zarar verecek. Yaşadığımız alanları korumaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor, ' hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır'. Taş ocağı istenen yer bizim ortak yaşam alanımız. Taş ocağı yapılmak istenen bölgede tarihi kalıntıları bulunan bir kule de hala mevcut" dedi.

'ÇEVREYİ HOR GÖREN GELECEĞİ ZOR GÖRÜR'

Köylüler protesto eylemi sırasında 'köyümüze taş ocağı istemiyoruz' sloganları atarken ellerinde, 'Çevreyi hor gören, geleceği zor görür', 'Ormanıma, suyuma, havama dokunma', 'Köyüme dokunma', 'Taş ocağı deyip geçme o zehirdir', 'Kanser fabrikası istemiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Köy tabelası

-Köy giriş ve meydan

-Toplanana kalabalık

-Ellerinde pankartlar ve slogan atmaları

-Görevlilerin tutanak hazırlaması

-Köylülerin alkışlı protestosu

-Topluca yürüyüşleri

-Demir Aypar Eker ile röp.

-Seyfi Özgerçek ile röp.

-Akpınar muhtarı Behzat Kömürcü ile röp.

-Taş ocağı kurulması planlanan orman

-Tarihi kalıntılı kule

-Orman ve çevreden görüntüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/VİZE(Kırklareli),()-

====================================================

4)İSTE’DE RESİTAL

İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı’nda sahne alan Odessa Müzik Akademisi öğretim üyesi Oksana Mosenz ile İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Valentyna Keremet ünlü bestecilerin eserini seslendirdi.

Piyano resitaline İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli, Ekinciler Holding Yönetim Kurlu üyesi Recep Ekinci, Ekinciler Demir çelik Fabrikaları Genel Müdür Fatih Keseroğlu ile öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

Resitalde konuk sanatçı Oksana Mosnez sahne aldı. Ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Piyano resitalinin ikinci bölümünde İSTE Öğretim üyesi Valentyna Keremet ile birlikte sahne alan iki sanatçı birlikte ünlü bestecilerin eserlerini seslendirerek dinleyenlere unutamayacakları bir müzik dinletisi sahnelediler.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Oksana Mosenz'ın resitali

- İSTE Öğretim üyesi Valentyna Keremet'in Oksana Mosenz ile piyano çalması

- İzleyenlerin alkışlaması

- Kaymakam Recep Soytürk ve İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli'nin sanatçılara çiçek vermesi

- İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli'nin konuşması

- Kaymakam Recep Soytürk'ün konuşması

SÜRE:5'00" BOYUT:645 MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

======================================================

5)OTİSTİK SERKAN'IN EN BÜYÜK HAYALİNİ POLİS GERÇEKLEŞTİRDİ



ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde özel bir merkezde eğitim gören otistik Serkan Yıldırım (20), Emniyet Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ne götürüldü. Burada teleskopla uzayı izleyen Serkan Yıldırım en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Sarıcasu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada eğitim gören Serkan Yıldırım (20), Cemil Doğan'a kendi yaptığı yağlı boya tabloyu hediye etti. Tabloda güneş sisteminin çizilmiş olduğunu gören Cemil Doğan, Yıldırım'a böyle bir tabloyu neden etkilenerek yaptığını sordu. Serkan Yıldırım da güneş sistemini ve gezegenleri çok merak ettiğini, bu yüzden bu yönde kitaplar ve dergiler okuduğunu söyledi. Müdür Cemil Doğan Serkan Yıldırım'a en çok ne istediğini sordu. Serkan Yıldırım da uzay gözlem evini ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Serkan Yıldırım, eğitim gördüğü merkezden özel araçla alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Buradan da Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ne götürülen Serkan Yıldırım'a Toplum Destekli Polis memurları Satılmış Karataş, Sinan Önal ve Okul Müdür Yardımcısı Fatih Çelik eşlik etti.

TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde Serkan Yıldırım'a uzman astronom Yücel Kılıç ve astronom Sıla Eryılmaz Kılıç tarafından galaksi sitemini görüntüleyen teleskopla uzay izletildi. Özellikle güneşin yapısını inceleyen Serkan Yıldırım'a uzmanlar daha sonra kapalı ortamda güneş sisteminin temsili maketleriyle nasıl işlediğini anlattı. Ay ve güneş tutulmasının canlandırıldığı bölümü heyecanla izleyen Serkan Yıldırım, "Çok güzel bir geziydi, eğlendim. Heyecan duydum. Gökyüzü denizini incelemek çok hoşuma gitti. Okuluma ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve TUBİTAK'a teşekkür ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Cemil Doğan da Serkan Yıldırım'ı memnun edebilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Otistik Serkan Yıldırım'ın okulundan özel araçla alınması

- Serkan Yıldırım'ın emniyete getirilmesi

- Emniyet Müdürü ile görüştürülmesi

- Serkan Yıldırım'ın TUBİTAK'a getirilmesi

- Teleskopu incelemesi

- Teleskopla uzaya bakması

- Astronomların Serkan Yıldırım'a bilgi vermesi

- Serkan Yıldırım'ın TUBİTAK Müdürü Astro Fizik Profesörü Dr. Halil Kocabıyık'a hediye vermesi

- RÖP 1: Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan

- RÖP 2: Serkan Yıldırım

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()