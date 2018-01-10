DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DEREDEN FAZLA SU ÇEKEN FİRMA HAKKINDAKİ DAVA REDDEDİLDİ

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir su fabrikasının dereden belirlenen alanlar dışında su çektiği gerekçesiyle bölge halkının açtığı dava, aynı konuda birden fazla dava bulunduğu, davaların birleştirilmesi yönündeki isteklerin gerçekleşmemesi nedeniyle usul yönünden reddedildi. Sakarya Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Elif Yar, davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.Akyazı Bıçkıdere Mahallesi'nde faaliyette bulunan Emsey isimli su fabrikası, Bıçkıdere'de belirlenen alanlar dışında su çektiği gerekçesiyle Bıçkıdere ve Havzası Yaşam Derneği davacı oldu. Sakarya Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu'nun da müdahil olduğu davanın 4. duruşması Akyazı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, aynı konuda birden fazla dava bulunduğunu, bu davaların birleştirilmesi yönündeki isteklerin gerçekleşmediğini belirterek, davanın usul yönünden reddine karar verdi. Mahkeme önünde açıklama yapan bölge halkı, mahkeme kararına tepki gösterdi. Derenin geçtiği Bıçkıdere, Küçücek, Salihiye ve Ahmediye Mahallesi sakinleri köylerinin su kaynağı olan derede izin alınan bir göze dışında başka gözelerden kaçak su alındığının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğunu belirterek, mahkemenin kararını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

UZUN VE ZORLU BİR YOL

Davaya müdahil olarak katılan Sakarya Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Elif Yar, "Mahkeme davamızı reddetti. Şunu söylüyor ben sizin haklılığınıza inandım diyor. Yani burada suç işlendiğini gördüm tutanaklar zaten her şeyi ispatlıyor, fakat bu kararın Akyazı Orman İşletmesi'nin açmış olduğu diğer ceza dosyalarıyla bu dosyanın birleşmiş olması gerekirdi. Bu nedenle usul yönünden reddediyorum dedi. Yani haklılığınız görüyorum, ama siz temyiz edersiniz bir üst mahkemeye gidersiniz benim önüme gelir benim vereceğim karar belli diyor. Ben bu konuda cezaya hükmedeceğim diyor aslında demeye getiriyor. Ama bugün itibariyle yürütülen diğer dosyalardan reddettiğini söylüyor. Şimdi bana göre evet bunu temyiz edeceğiz ama bir diğer seçeneği kullanabilirdi. Ceza verirdi onlar temyize giderlerdi. Bu anlamda bizim temyiz yolumuzu açmış oldu. Bir üst mahkemeye gideceğiz. Bir üst mahkemeden de bakalım nasıl dönecek göreceğiz. Benim için çok üzücü, bir hukukçu ve benim gördüğüm şeyleri o da görüyor. Sizin gördükleriniz dışında bizim gördüğümüz çok fazla şey var. Bu kararı veremiyor olması da eminim ki onun içinde çok üzücüdür, onu durduran bir şeyler vardır. Bunlar sadece hukuki nedenlerse eğer zaten bunları aşacağız. Onun ötesinde de önümüzde uzun bir yol var, idari mahkemesi devam ediyor. Buradaki diğer Akyazı'daki işletmenin dosyalarını da takip edeceğiz" dedi.

TUTANAKLARLA TESCİLLİ

Bıçkıdere eski muhtarı Talat Aşan ise, "Bıçkıdere, Ahmediye ve Salihiye'nin tüm halkın ortak kullanmış olduğu bu deredeki izin alınan bir gözenin dışındaki dereyi oluşturan bütün gözenekler alındı. Bunlar bilirkişi heyetlerince iki ayrı tutanakla Valiliğin ve Bölge idare Mahkemesi'nin de yaptığı tutanaklarla tescillendi. Buna rağmen bugün 4.duruşmaydı. Bizim için kara bir gün çok üzgünüz. Davamız reddedildi. Mahkeme başkanıyla duruşmadan sonra da görüştük ben buradaki usulsüzlüğü görüyorum dedi. Bir üst Mahkemeye gidin benim kararım belli diyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Adliye önündeki açıklamalar

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () -

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2)150 YIL SONRA GÖRÜLEN 'KANDAMLASI' BİTKİSİ KORUMAYA ALINIYOR

GİRESUN ve Gümüşhane'de, 1867'de tespit edilerek Türkiye endemik türü literatüre giren 'kandamlası' bitkisi, 150 yıl aradan sonra geçen yıl mayıs ayında Giresun'da yeniden görüldü. Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan bitki için Koruma Eylem Planı hazırlandı. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında, 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlası' bitkisi, o tarihten sonra kayda alınamadı. Yörede 'horozgülü' ve 'sarıdağgülü' olarak varlığı bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra geçen yıl mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer ve Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir öncülüğündeki bir ekip tarafından tespit edildi. Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan tür için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, Koruma Eylem Planı hazırladı.

'2'Sİ SARI, 7'Sİ KIRMIZI 9 TÜRÜ BULUNUYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, Türkiye endemik türü olarak literatüre giren ve 150 yıl aradan sonra görülen bitkinin, Giresun Karasal ve Sucul Biyoçeşitlilik Envanter çalışması kapsamında koruma altına alındığını söyledi. Kuduban, "Bitki, 1950-2070 rakımlara kadar yetişebiliyor. Sığırkuyruğu, sarı kantaron, yabani soğan, geven, ada çayları ile birlikte aynı yaşam ortamında görülebiliyor. Kuzeybatıyı, nemli toprağı sevdiği ve küçük kayalık alanlarda yayılış yaptığı da tespit edildi. Bitki cinsinin 2'si sarı, 7'si kırmızı çiçekli, 9 türü bulunmaktadır" dedi.

'KORUNMASI ÖNEMLİ VE GEREKLİDİR'

Mayıs ayında çiçek açan türün mevsime göre temmuz ayının ortasına kadar çiçekli kalabildiğini ifade eden Kuduban, şöyle dedi:

"Zehirli alkoloid içeren bu bitki 'tıbbi aromatik bitkiler' arasında gösterilmektedir. Bu nedenle korunması önemli ve gereklidir. 2017 yılında tamamlanan 'Giresun İlinin Karasal ve Sucul Biyoçeşitlilik Envanteri'nde, izlenmesi, korunması gereken önemli bitkiler arasında da gösterilmiştir. 2018 yılında bitki için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, Giresun ve Gümüşhane illerini kapsayan 'Tür Koruma Eylem Planı' çalışması hazırlandı. Bununla ilgili bir dizi eğitim, saha analiz ve koruma çalışmasını içeren faaliyetler gerçekleştireceğiz."

KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI'NDAN SURİYELİ AİLEYE YARDIM

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gelen 14 kişilik Süleyman ailesi, kaymakamlığın kirasını karşıladığı bir eve yerleştirilerek, yakacak ve gıda yardımı yapıldı. Suriye'de 6 yıldan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gelen 14 kişilik Süleyman ailesi, kaymakamlığın kirasını karşıladığı bir eve yerleştirildi. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ailenin fertlerine ayrıca Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından gıda, yakacak, mama ve çocuk bezi yardımı da yapıldı. Karakoçan Kaymakamlığı, sağlık kontrolü sırasında doğuştan ayağında ortopedik rahatsızlık olduğu belirlenen 2 yaşındaki Hamza Süleyman'ı da Elazığ'da özel bir hastanede ameliyat ettirdi. Daha önce metruk evlerde kalan ve kötü yaşam koşullarında hayatlarını sürdüren Süleyman ailesi, kendilerine kucak açan ve 2 yaşındaki Hamza bebeğin ameliyatını yaptıran Karakoçan Kaymakamlığına teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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- Aileye kiralanan evin görüntüsü

- Ailenin hastane görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ),() -

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3)KENDİ BİSİKLETİNİ BIRAKTI, ELEKTİRİKLİ OLANI ÇALDI

ADANA'da 21 yaşındaki Umutcan A. kendi bisikletini bırakıp elektirikli olanı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmana bisikleti ile gelen Umutcan A. başkasına ait kilitli durumdaki elektrikli bisikleti gördü. Sırt çantası içerisinde getirdiği demir kesme makasıyla kilidi kıran Umutcan A., kendi bisikletini bırakarak elektrikli bisikletle olay yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Elektirikli bisikletinin çalındığını gören Durdu Kahveci'nin ihbarıyla çalışma başlatan polis, kamera kaydından tespit ettikleri zanlıyı yakalayıp adliyeye sevk etti. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Umutcan A., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın bisiklet ile garaja gelmesi

- Hırsızın kendi bisikletini bırakıp elektrikli bisikleti çalması

- Hırsızın eletrikli bisiklet ile gidişi

SÜRE:02'18" BOYUT:140 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera: ADANA,()

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4)ÇUKUROVA BELEDİYESİ KİTAP DÜNYASINDA

ADANA'da bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Çukurova Kitap Fuarı’na Çukurova Belediyesi de Adanalı altı yazarla katıldı. Belediye standını gezerek vatandaşlara kitap hediye eden Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çukurova Belediyesi olarak her yıl TÜYAP’ta yazarlarımızla birlikte yer almaya devam edeceğiz. Kültür ve sanat etkinliklerine katkı yapmanın ötesinde bizzat o faaliyetleri gerçekleştiren bir belediye olmaktan gururluyuzö dedi.

Çetin, Çukurova Belediyesi standına uğrayan tüm çocuklara Victor Hugo’dan Balzac’a, Charles Dickens’dan Tolstoy ve Cervantes’e kadar ünlü yazarların bilinen eserleri ile Atatürk kitaplarını armağan etti.

Görüntü Dökümü

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- Adana çukurova belediye başkanı soner çetin kitap dağıtırken

- Kitap alan çocukların selfi çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'15" BOYUT: 137 MB

Haber-Kamera:ADANA,()

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5)SİLOPİLİ KIZLARIN VOLEYBOL BAŞARISI

ŞIRNAK Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası küçük kız voleybol turnuvasında Silopi ilçesi Dicle Ortaokulu İl birincisi oldu. Turnuvada 1'inci olan takım, Şırnak’ı Adıyaman’da temsil edecek.

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen okullar arası küçük kız voleybol turnuvasına Silopi ilçesinden 5 takım katıldı. Şırnak merkezde yapılan turnuvada finale kalan her iki takımın Silopi’den çıkması üzerine final maçı Silopi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva maçına Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Silopi Vatan Ortaokulu ve Silopi Dicle Ortaokulu arasında oynanan final maçını 2-0’lık üstünlükle kazanan Dicle Ortaokulu Kız Voleybol takımı İl şampiyonu oldu. İl birincisi takım 1-4 Mart 2018’de Adıyaman’da düzenlenecek olan bölge finallerinde Şırnak’ı temsil edecek. Kız öğrenciler şampiyonluk düdüğü ile birlikte takım antrenörlerinin yanına giderek dairesel hareketler ile sevinç gösterisi yaptı. Ödül töreninde öğrencilere madalya ve kupaları teslim edilerek toplu fotoğraf çektirildi.

Silopi Dicle Ortaokulu öğrencisi Medine Ürün, Geriden gelip Şırnak 1'incisi olduklarını belirterek, "Önce zorlandık ama onları seyrettik ve sonradan da onların önüne geçtik ve kazandık. Şimdi de bölge şampiyonasına gideceğiz. Oralarda da inşallah kazanırız."dedi.

Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer ise "2017-2018 eğitim öğretim yılında bu sene okul sporlarında ilçemiz büyük bir başarı göstermiştir. Voleybol turnuvasına 5 takımımız katıldı. Ligde ilçemizi temsil etmek üzere 2 takımız Şırnak’a gitmişlerdi. Şırnak’ta Cizre, İdil ve merkez takımları ile yapılan müsabakalarda bu iki takımımız il finalini oynama hakkı kazanmıştır. Bu finali Silopi ilçesinde yaptık. Birinci Silopi Dicle İlköğretim okulumuz, İkinci Silopi Vatan İlköğretim okulumuz olmuşlardır. Bu okullarımız ileriki tarihlerde Şırnak’ı temsilen müsabakalara katılacaklardır."dedi.



Görüntü Dökümü

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-Voleybol maçının başlaması

-Voleybol oynayan kızlar

-Tribündeki seyirciler

-Seti kazanan kızların sevinci

-Maçı kazanan takımın sevinç gösterisi

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Kızların konuşmaları

- Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer’in konuşması

-Genel ve Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-)

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6)MUTKİ'DE PKK'NIN PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'in Mutki ilçesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı; PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için Mutki'nin Kavakbaşı beldesi kırsalında operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütüne ait çeşitli yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()



