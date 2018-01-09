DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yılbaşından önce operasyon düzenledi. Suriye uyruklu S.H., H.A., M.N. ve İ.I.L. gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi olmak, propaganda yapmak ve sempatizanı olmak suçlamasıyla 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber -Kamera:Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), ()

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(ÖZEL HABER)

2)RİZE'DE YAT LİMANINDA ERİYEN TAŞLAR SUYA GÖMÜLÜYOR

RİZE, 19 yıl önce yapımına başlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 2001 yılında inşaatı yarım kalan yat limanında suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı ortaya çıktı. Eriyen taşlar nedeniyle yat limanı dolgusu deniz sularına gömülerek her geçen gün kayboluyor. Yat limanında eriyen taşlar tartışmalara neden oldu. Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, "Dolguda kullanılan taşların deniz suyuna dayanıksız olduğu ortadadırö açıklaması yaparken Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı da "Halkın parası suya gömüldüö diyerek tepkisini dile getirdi. Projeyi başlatan Rize eski Belediye Başkanı Hızır Hop ise "Taşlar erimiyor, yerleşiyorö savunması yaptı. Rize'de, 1998 yılında Gülbahar Mahallesi sahilinde Rize Belediyesi tarafından 200 yat kapasiteli 800 metre uzunlukta mendireğe sahip yat limanı projesi hazırlandı. Dönemin Başbakan'ı Mesut Yılmaz tarafından temeli atılan yat limanı, yaklaşık 1 milyon tona yakın taş nakledildikten sonra 2001'de ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu. Projeye yaklaşık bugünün maliyeti ile 3 milyon lira harcandığı belirtildi. Proje göreve gelen belediye başkanları tarafından maliyetli olduğu belirtilerek devam ettirilmedi. Ortada kalan projede zamanla dolgu yapılan mendireğin kaybolmaya başlandığı fark edildi. Yat limanı dolgusunda suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı, yüzeyde kalan taşların ise ufalanarak dağıldığı ortaya çıktı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI: TAŞLARIN DAYANIKLI OLMADIĞI ORTADA

Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, kendilerinden önceki dönemde projelendirilen ve dolgusu yapılan yat limanı inşaatının büyük bir proje olduğunu ve belediye imkanlarıyla yürütmenin olanaksızlığını görerek inşaatı devam ettirmediklerini söyledi. Yat limanı inşaatında henüz oluşumunu tamamlamamış yumuşak taşlar kullanıldığını ifade eden Bakırcı, şöyle dedi:

"Dolguda kullanılan taşların deniz suyuna dayanıksız olduğu ortadadır. Orada dökülen taşların denize dayanıklı olmadığı herkes tarafından biliniyor. Bunun için kimyasal laboratuar analizine gerek yok. Bir bakarsın sonra 6 ay sonra bir daha bakarsın zaten taşların eridiği görülüyor. Biraz taştan anlayan insanlar uzaktan bakınca bile o taşların böyle bir deniz dolgusuna uygun olmadığı çıplak gözle gözükmektedir. Bu taşların buraya doldurulurken bir teknik analiz yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum"

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: HALKIN PARASI ORAYA GÖMÜLDÜ, YAZIK

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı da ekonomik olarak böyle bir yatırıma yazık olduğunu belirterek "Halkın parasının oraya gömülerek amacına uygun bir şekilde projenin tamamlanmamasına yazık olmuş. Şimdi o yat limanı için dolduruluyor ve üzerine şehir hastanesi yapılacakmış. Bence orada bir yat limanı yaparak bu bölgedeki turizmi geliştirmek daha iyi olurdu. Dolgu alanı üzerindeki riskli binaları konuşurken tekrar dolgu yapılarak üzerine bir hastane yapılması fikri çok manidardır"dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: DENİZ ALDI GÖTÜRDÜ

Rizeli vatandaşlarda yat limanı dolgusunun her geçen gün eriyip kaybolmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar "Taşlar ufalanıp kayboluyor. Belirlenen taşlar uygun değildi. Yatırım yapıldı, deniz aldı hepsini götürdüö ifadelerini kullandı.

PROJEYİ BAŞLATAN ESKİ BAŞKAN: TAŞLAR ERİMİYOR, YERLEŞİYOR

Projeyi başlatan dönemin Rize Belediye Başkanı Anavatan Partili Hızır Hop, projenin Rize turizmine katkı sağlaması amacıyla hazırlandığını belirtti. Projede kullanılan dolgu taşlarının çekirdek taş dolgusu olduğunu ifade eden Hop, "Çekirdek dolguda kullanılacak taş zaten o kadar sert olması şart değil. Ama üzeri daha sert bir taşla kaplanacak. Taşlar erimiyor, yerleşiyor. Bu durum normaldir. Bu dolgunun üzerine daha sert bir taşla kamuflaj yapmak lazım. Tabii bu ödenek meselesi.Ödenek temin edilirse yapılması bence uygundur" diyerek projeye Rize'nin ihtiyacı olduğunu savundu.

Görüntü Dökümü

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-Yat limanı drone görüntüleri

-Yat limanı detayları

-Muhabir anonsları

-Vatandaşlarla röp.

-Rize Eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile röp.

-İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı açıklaması

(Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-)

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YEŞİL ERİĞİN TANESİ 10 KİLOSU 700 TL

Aş eren hamile kadınlara yönelik kış aylarında yaz meyvelerinin satıldığı işletmede yeşil eriğin tane 10, kilosu 700 TL, şeftalinin tanesi 25 TL, kirazın tane fiyatı ise 10 TL'den alıcı buluyor. Kayseri'de 7 yıldır manav işletmeciliği yapan 40 yaşındaki Halil İşler, kış aylarında işletmesinde aş eren hamile kadınlara ve hastalara yönelik bulundurduğu yaz meyvelerini bulunduruyor. Dükkan girişinde aş erenlere özel meyveler pankartı ile Kayseri başta olmak üzere ilçe ve civar illere hizmet sunan İşler, kilosu çeyrek altından 3 kat fazla olan yeşil erik başta olmak üzere şeftali, kiraz, kayısıyı hazırladığı özel paketler ile satıyor. Kayısı, şeftali ve yeşil eriğin Kıbrıs başta olmak üzere Ekvator ve diğer Güney Amerika ülkelerin kargo ile getirildiğine dikkat çeken İşler, " İşletmemizde kurumsal birçok gıda firmasında bulunmayacak yaz meyvelerini kış döneminde bulunduruyoruz. Kıbrıs ve Ekvatordan gelen ürünlerimiz var. 12 ay içinde yaz kış meyvelerini, kışın ise yaz meyvelerini bulunduruyoruz. Aş erenle hizmet etmek için bu yola baş koyduk. Saat sınırı olmadan işletmemize gelen veya arayan vatandaşlarımız için dükkanımızı açıp, meyve isteğini gideriyoruz. İçinde 3 tane olan yeşil eriğin paket fiyatı 35 TL, kilogram fiyatı 700 TL'dir Kayısı ve Kiraz'ın 100 gram paketleri 35 TL kilogram fiyatı ise 350 TL'dir. Aş eren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler kimi zaman uzun kilometreler yapmak zorunda kalabiliyorlar. Ama işletmemize gelip istedikleri her ürünü bulunca bizlerde onlarda mutlu oluyoruz" dedi.

'HAMİLE KADINLAR ERİK-KİRAZ, HASTALAR KARPUZ- ÜZÜM İSTİYOR'

Aş eren kadınların ilgi gösterdiği meyvelerin haftalık olarak değişiklik gösterdiğini söyleyen İşler," Bu hafta aş erenlerin geneli şeftali istedi. Geçtiğimiz hafta ise yeşil eriğe çok ilgi vardı. Müşterilerimize sosyal medya aracılığı ile ulaşıyoruz. Şehir dışından sipariş veren müşterilerimize ürünlerimizi kargo aracılığı ile gönderiyoruz. Aş eren kadınlar yeşil erik, şeftali ve kayısıya aş ererken, hastalar ise karpuz ve üzüm rağbet gösteriyor. Kış aylarında sattığımız meyvelerin tatlarında hiçbir değişiklik yok. Çünkü geldiği ülkelerde dalından koparılarak getiriliyor. Vatandaşlar aynı mevsimindeki gibi tadı gibi Ocak ayında erik yiyebiliyorlar " diye konuştu.

'ALTINDAN DAHA PAHALI MEYVELER DONDURUCUDA MUHAFAZA EDİLİYOR'

Kilosu çeyrek altından 3 kat daha fazla olan erik ve kiloları 300-400 TL arasında değişen şeftali ve kiraz'ın dükkandaki muhafazasını özenle yaptıklarını söyleyen İşler, " Dondurucularda muhafaza ediyoruz. Gündüzleri reyona çıkarıyoruz "şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kış aylarında yaz meyvelerinin satıldığı manav dükkanından genel ve detay görüntü

- Aş eren kadınlara özel meyveler afişinden görüntü

- Kilosu 700 olan yeşil erik, kiraz, kayısı ve diğer yaz meyvelerden görüntü

- İşletme sahibi Halil İşler ile röportaj

- Yaz meyvelerin yerleştirilmesi

- Diğer detaylar

5 dakika 50 saniye /186 MB

(Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-

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(ÖZEL HABER )

TERMİK SANTRAL, LÜLETAŞÇILARIN KABUSU OLDU

ESKİŞEHİR'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan termik santralin, Türkiye'de sadece Eskişehir'de bulunan ve 'Beyaz altın' olarak adlandırılan lületaşı yataklarına zarar vereceği öne sürülüyor. Termik santralin kurulacağı alanda lületaşı yatakları bulunuyor. Lületaşı, yaklaşık 50 metre derinliğinde açılan kuyulara giren işçiler tarafından çıkartıyor. Lületaşının olduğu yerin altında kömür yataklarının olduğu belirtiliyor. Eskişehir'de lületaşı işlemecileri kuyulardan çıkartılan lületaşlarını işleyerek pipolar ve çeşitli hediyelik eşya yapıyor. Bunlar da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine satılıyor.

Eskişehir Geleneksel Lületaşı El Sanatları ve Kültür Derneği Başkanı Behçethan Aktaş, "lületaşının çıktığı bölgeye yapılacak olan termik santral bizim kabusumuz oldu. Dernek olarak termik santrale karşıyız. Termik santral yapılmasını istemiyoruz. Türkiye'de lületaşı sadece Eskişehir'de çıkıyor ve o bölgenin üzerine termik santral yapılmak isteniyor. Termik santral kurulduğu zaman lületaşı kesinlikle biter" dedi

LÜLETAŞINI ÜZME

Behçethan Aktaş, TEMA Vakfı ile birlikte yaptırdıkları üzerinde 'Lületaşını üzme, Eskişehir'e kömür santrali dikme' yazılı afişi Odunpazarı Semti'ndeki Atlıhan Çarşısı'nda bulunan kendisine ait lületaşı ürünlerinin satıldığı işyerinin duvarına astı. Afişte ayrıca 'Eskişehir kömür oluyor, şehir merkezine termik santraller kuruluyor. Geleceğimizi kömür etme, şehrine ve lületaşına sahip çık' yazıları da yer alıyor.

Bu arada lületaşı yataklarının olduğu yerde kuyulardan lületaşı çıkaranlar da kömürlü termik santrale karşı olduklarını belirtti.

Görüntü dökümü

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-Lületaşı derneği başkanı Behçethan Aktaş'ın konuşması,

-Lületaşından yapılmış pipo ve hediyelik eşyaların görüntüsü,

-Behçethan Aktaş'ın lületaşını işlerken,

-Aktaş'ın üzerinde 'Lületaşını üzme' yazılı afişi işyerinin dış duvarına asması,

-Lületaşının çıktığı yerden görüntü,

-Lületaşını çıkaran bir kişini termik santral istemediklerini belirtir konuşması,

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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