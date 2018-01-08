DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KAÇTIĞI KIZIN DAYISIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN GİDİP, ÖLDÜRMÜŞ

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K.'nin dün girdiği işyerinde 55 yaşındaki Basri Akkuş'u başından vurarak öldürdüğü, üniversite öğrencisi Rukiye Z.'yi de başından vurup yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı. Murat K. ilk ifadesinde, daha önce kaçtığı ve ailesinin geri aldığı kız arkadaşının dayısı olan Basri Akkuş'la konuşmak için geldiği sonuç alamayınca da tüfekle öldürdüğünü anlattı. Yaralanan Rukiye Z.'nin ise tesadüfen işyerinde bulunduğu belirtildi.

Yalvaç'ta dün saat 17.00 sıralarında O.G.K. ile birlikte eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya gelen Murat K., yanındaki pompalı tüfekle işyeri sahibi Basri Akkuş'u başından vurarak öldürürken, işyerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye Z.'yi başına ateş ederek yaraladı. Takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş'un işyeri önünde park halindeki aracının lastiğine de ateş eden Murat K., O.G.K. ile birlikte koşarak olay yerinden uzaklaştı. Murat K.'nin olaydan sonra kaçarken etrafa da ateş ettiği ve içerisinde insanların bulunduğu bir aracın bagaj kısmına isabet eden merminin aracın ön koltuğa saplandığı tespit edildi.

'RASTGELE ATEŞ ETTİM, KIZI GÖRMEDİM'

Şüphelilerin peşine düşen polis Murat K.'yi dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Salur Mahallesi'ndeki ikametinde suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Yalvaç Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat K. buradaki ilk ifadesinde, öldürdüğü Basri Akkuş'un kız yeğeniyle yaklaşık 4 ay önce kaçtıklarını ancak ailenin izin vermemesi üzerine kızın baba evine geri döndüğünü anlattı. O günden bu yana da ailenin kendisini takip ve taciz ettiğini öne süren Murat K., "Sevdiğim kızı geri almak için dayısı olan Basri Akkuş ile öğleden önce (dün) görüştüm. Bir sonuç alamayınca olay saatinde pompalı tüfekle yeniden işyerine gittim. İçeride Basri ve yeğenleri de vardı. Rastgele ateş ettim. Kızı görmedim, onu tanımam" dediği belirtildi.

KIZ TESADÜFEN İŞYERİNDE

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaçarak işyerine sığındığı söylenen Rukiye Z.'nin ise Basri Akkuş'un bir yeğeninin arkadaşı olduğu ve olay sırasında tesadüfen işyerinde bulunduğu ortaya çıktı. Başının sol arka kısmından yaralanan Rukiye Z.'nin SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

'BUGÜN 4 KİŞİYİ DAHA TEMİZLEYECEĞİM'

İsminin açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, O.G.K.'nin dün saat 20.00 sıralarında bir işyerine gelerek, içeride bulunan ve husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan S.'yi, kurusıkıdan bozma bir tabancayla vurmaya çalıştığını ancak engellendiğini öne sürdü. Bunu üzerine O.G.K.'nin "Bugün 4 kişiyi daha temizleyeceğim" diyerek, dışarı çıkıp birkaç el ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. O.G.K.'nin daha sonra bu işyerinden uzaklaşırken, polis tarafından ilçe merkezindeki Yoğurt Pazarı girişinde saat 21.00 sıralarında yakalanıp, gözaltına alındığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- İşyerinin içinin göründüğü görüntüler

- Öldürülen Basri Akkuş'un fotosu

- Şüpheli Murat K.'nin fotosu

- Yaralanan Rukiye Z.'nin fotosu

63.4 MB /// 01.02"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), ()

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2)İRAN SINIRINDA YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİNİN DONMUŞ CESEDİ BULUNDU

VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu. Başkale ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında arama tarama çalışması yapan jandarma ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi ile karşılaştı. Otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetlerin çeşitli yerlerinin hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan yabancı uyruklu 2 kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()

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3)EMNİYET MÜDÜRÜNÜN KURTARDIĞI YAVRU ATMACA KORUMAYA ALINDI

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli'nin, bir köpeğin ağzında götürürken kurtardığı bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmaca korumaya alındı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, önceki gece geç saatlerde Dinar Cumhuriyet Meydanı'nda bir köpeğin ağzında yavru atmaca olduğunu fark etti. Küpeli, köpeğin ağzından kurtardığı atmacayı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Geceyi burada geçiren atmaca için dün sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sandıklı Şefliği ekiplerinden yardım istendi.

Sandıklı ilçesinden gelen doğa koruma ekipleri bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmacayı Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli'den teslim aldı. Özel kafese konulan atmaca tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Atmacanın kutudan çıkarılması

- Emniyet müdürünün hayvanı bulduğunu anlatması

- Atmacanın kafese konulması

- Emniyet müdürlüğü önünde atmaca ve ekiplerin görüntüsü

- Atmacanın doğa koruma aracına konulması

54 MB /// 00.53"

HABER- KAMERA: DİNAR (Afyonkarahisar), ()

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4)VİRAJI ALAMAYAN TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

İZMİT'te, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. TIR'da bulunan otomobil parçaları yere savrulurken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan S.E. idaresindeki 41 UG 769 plakalı TIR, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan otomobil parçaları yere savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yan yatan TIR'ın görüntüleri

-Detay görüntüler

Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), ()

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5)EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

SİVAS'ta memur emeklisi Ali Galip Atısever(61) yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi üzerinde bulunan Zümrüt Apartmanın 1'nci katında meydana geldi. 6 yıl önce eşinden boşanan ve evde yalnız yaşayan Ali Galip Atısever'den bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenince yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever'in kızı Semiha Atısever, babasını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atısever'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede şahsın 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Eve gelen şahsın yakınları ve kızları Emine ile Semiha Atısever birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Semiha Atısever, "Güçlüydü o yıkılmazdı, kesin tanıdığı birileri öldürdü babamı" diye feryat etti. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever'in bir süre önce kızı Emine'yi nişanlamak için bankadan kredi çektiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Aydoğan, evin kapısında zorlama tespit edilmediğini ve olay öncesi bir boğuşma yaşandığını belirlediklerini söyledi. Atısever'in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlı veya zanlılarını belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Kızlarının yaşadığı üzüntü

-Emniyet Müdürünün açıklamaları

-Cenazenien götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(280 mb)

