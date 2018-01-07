DHA YURT BÜLTENİ-6 

(TEKRAR) Mezarlıkta kıble şaşkınlığı



BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi Sarıbeyler mahallesinde oturanlar defin işlemlerinde yıllarca kıble olarak mezarlığın duvarını baz aldı. Yıllardan bu yana devam eden yanlışın farkına varıldı. Yeni mezarların kıble yönünün doğru olması için cep telefonuna indirdiği programı kullanan Mehmet Bal, bu yüzden bazı kişilerle halen kıble tartışması görüldüğünü söyledi.

Savaştepe ilçesinin 2 bin 800 nüfuslu Sarıbeyler mahallesinin Osmanlı döneminden bu yana kullanılan mezarlığında, definlerin farklı yönlerde yapıldı. Osmanlı döneminde yapılan definlerin kıble yönünde olması nedeniyle bir sorun bulunmayan mezarlıkta, sonraki yıllarda kıble yönleri değişmeye başladı.Köyün ileri gelenlerinin, Osmanlı dönemindeki mezarların kıble yönünün duvar yönünde olması nedeniyle definlerde duvar hizasının baz alınmasını söylemesiyle bu alışkanlığın başladığı sanılıyor. Mezarlığın kıbleye bakan duvar hizasındaki alanın zamanla dolması üzerine definlerin mezarlığın diğer cephesinde yapılmaya başlandığı belirtildi.

Bu alandaki definlerde de mezarlığı çevreleyen duvar baz alınınca bazı mezarların kıble yönü değişmiş oldu. Bu duruma kimse aldırış etmeyince de ortaya mezarlıktaki bugünkü karmaşık durum çıktı.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Ali Şahin (63), dini kurallara göre defnedilen bir kişinin baş tarafının batı, ayakucunun ise doğuya gelecek şekilde ve sağ omzunun üzerine yatırılması gerektiğini söyledi. Ancak, Sarıbeyler mahallesinde yıllardır mezar kazan kişilerin kıble yönü olarak mezarı çevreleyen duvarı baz alması nedeniyle bugünkü manzaranın ortaya çıktığını belirten Şahin, “Uzun yıllar mezar kazan arkadaşlar kıbleyi duvara göre ölçü almışlar. Bu nedenle de zamanla büyüyen mezarlığımızda, mezarların kıbleye bakan yönü dönen duvar ile birlikte dönüp durmuş. Bazı mezarların kıble yönünde 90 dereceye varan sapmalar olmuş. Amacımız; kimseyi rencide etmek değil. Yetkililer artık bu işe bir çözüm getirsin" dedi.

Maden işinden emekli olduktan sonra Sarıbeyler Mahallesinde mezar kazmaya başlayan 45 yaşındaki Mehmet Bal ise, ilk mezar kazma işinde mezarların kıble yönündeki yanlışın farkına vardığını belirtti. Bal, "Mezar kazarken yanlışlık olmaması için cep telefonuma indirdiğim kıble bulma pusulası programı ile kıblenin yönünü belirlediğimde, diğer mezarların yönünün farklı olduğunu gördüm. Daha önce mezarı kazanların mezarlığı çevreleyen yolu ve duvarı kıble yönü olarak aldığını fark ettim. Şimdi her cenazenin defin işlemi sırasında kıble yönüyle ilgili mahalleliler ile aramızda tartışma çıkıyor. Mahalleliler, eski mezarları göstererek kazdığım mezarların yönünün yanlış olduğunu söyleyip itiraz ediyor. Ama ben mezarları teknolojiyi kullanarak pusulaya göre kazıyorum ve doğrusu da budur. Daha önce defin yapılan mezarların yönleri yanlış. Amacım; şimdiye kadar yapılan bu yanlıştan dönülmesi ve doğru kıble yönünün bulunması" diye konuştu.

Kızı ve damadının mezarlarını ziyaret etmeye gelen 80 yaşındaki İsmail Taşköylü ise, "Mezar kazıcılarının yanlış yaptığını savunarak, "Asıl kıble belirlenip de mezar kazılsa sorun olmayacak. Benim de kızım ve damadımın mezarları var. Yönleri iyi gibi şimdi. Ben bildim bileli gelir giderim bu mezarlığa, hep böyle. Osmanlı zamanında kazılan mezarlar kıbleye doğru ama, yeni kazılan mezarların bazıları doğru, bazıları yanlış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sarıbeyler mahallesinin tabelasından görüntü.

-Mahalleden görüntü.

-Kahvehane önünde oturan vatandaşlardan görüntü.

-Mezarlıktan ve kıble yönü yanlış mezarlardan görüntü.

-İsmail Taşköylü ile röp.

-Mezar kazan Mehmet Bal ile röp.

-Emekli öğretmen Ali Şahin ile röp.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), ()

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Amasya'da 60 bin Sarıkamış şehidi için yürüdüler

AMASYA'da Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümünde 60 bin şehidi anmak için yürüyüş düzenlendi.

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için anma yürüyüşü düzenlendi. Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi önünde başlayarak, Şehzadeler Gezi Yolunda sona eren yürüyüşe Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sonunda düzenlenen törende öğrenciler şehitler için şiirler okudu. Daha sonra Sarıkamış Şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Programda konuşan Vali Varol, "Bugün burada çok önemli bir olayın tarihimizde belki sayısız örneği olan çok önemli bir kahramanlık hikayesinin kurbanlarını anmak için bir arada bulunuyoruz. Bizim tarihimiz gerçekten bu tarz insanlarımızın fedakarlıklarını yarattığı efsanevi hikayelerle dolu, Sarıkamış’ta bunlardan bir tanesi o günün şartlarında ülkemizi savunmak için seferber olan milletimizin ülkenin dört bir yanından toplanan askerlerini belki de savaşma fırsatı bulamadan sadece ve sadece coğrafya ve doğaya yenik düştüğü ama bunu yaparken, bugün bakın çık kısa bir süre çok soğuk olmayan bir havada çok iyi giyinmiş bir vaziyette bir yürüyüş yaptık. Hepinizin yüzlerine bakıyorum. Çok ciddi soğuktan etkilenmiş görünüyorsunuz. Böyle bir havayı düşünün, kadife sesli hocamızın bile sesini çatlak çatlak hale getiren şu havada biz bu sıkıntıyı çekerken, ecdadın o kahraman çocukları eksi 45 derecede nereye yürüdüklerini sorgulamadan sadece vatan uğruna yürüdüler ve tek bir mermi atamadan birçoğu soğuğa yenik düşerek, şehit oldu" diye konuştu. Program sonunda yürüyüşe katılanlara simit ve çay ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detay

-Katılanlarden detay

-Amasya Valisi'nin konuşması

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

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102 metrelik bayrakla Sarıkamış şehitleri anıldı



GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 81 ildeki "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıya düzenlediği program çerçevesinde Manisa'da asker ve gençler 102 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı ile yürüyüş yaparak Sarıkamış şehitlerini andı.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında, Manisa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik gençlik grubunun yanı sıra, 1 Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndan 60 asker, 102 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı açarak, yürüşe geçti. Yürüyüşe AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç da katılarak destek verdi. Yürüyüşe ayrıca Şehzadeler Belediyesi'nin Mehter Takımı da katıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı önünde son buldu.

Yürüyüşün ardından Sarıkamış şehitleri için Kuran-ı Kerim okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Hepbir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençlerin Sarıkamış şehitlerinden aldığı güç ile geleceğin güçlü Türkiyesi'ni inşa etmek için kararlılıkla yürümeye devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından anma etkinliği sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Yürüyüşten görüntü

-Askerler ve gençlerin birlikte taşıdığı 102 metrelik dev Türk bayrağından görüntü

-Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde düzenlenen törenden görüntü

-Konuşmalardan kısa görüntü

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Sakarya'da Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

ADAPAZARI'nda yaklaşık 300 kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için ellerinde bayraklarla yürüdü.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adapazarı'nda Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenledi. Kent merkezindeki yüzme havuzu önünde toplanan yaklaşık 300 kişi ellerinde Türk bayrakları ve 'Sarıkamış' yazılı pankartla yürüdü. Yürüyüşe Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Aile ve Sosyal Politikalar Sakarya İl Müdürü Mutlu Işıksu, Gençlik Merkezi üyesi gençler ve vatandaşlar katılırken, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı takiben gerçekleşen yürüyüş Yorgalar Mezarlığı'nda son buldu. Sarıkamış ile ilgili konuşmaların yapılmasından sonra Kuran okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüşten görüntüler

Konuşmalar ve Kuran okunması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() -

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Eskişehir'de, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'nde ikizler en önde yürüdü

ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne 5 bini aşkın kişi katıldı. 8 yaşındaki ikizler Ümmü Gülsüm Eğilmez ile Zeynep Eğilmez de en önde yürüdü.

Eskişehir'deki yürüyüş Gar önünde başladı. Vali Yardımcısı Akın Ağca, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy'un da katıldığı yürüyüşte gençler 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. 50 metrelik Türk bayrağını tutanların en önünde Eskişehir Ticaret Odası 3-B sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki ikizler Ümmü Gülsüm Eğilmez ile Zeynep Eğilmez yürüdü.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyen kalabalık Hava Şehitliği'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından dua okundu, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek kırmızı karanfiller bırakıldı.

Görüntü dökümü:

-Gar önünde başlayan yürüyüşe katıların,

-50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını tutan gençlerin,

-Yürüyüşün başlaması,

-İkiz kardeşlerin 50 metre uzunluğundaki Trük bayrağının önünden yürümeleri,

-Yürüyüşten

-Hava Şehitliği'ne gelenlere karanfil verilmesi,gençlerin şehitlerin kabrine karanfil bırakması,

-İstiklal Marşı ve dua okunması,

-Şehitlerin kabrine çiçek ve karanfil bırakılmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKŞEHİR,()

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Adıyaman'da Sarıkamış şehitleri anıldı

ADIYAMAN'da, Sarıkamış harekatının 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış şehitleri anıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tarafından şehitler için düzenlenen yürüyüşe; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, bürokratlar, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Lisesi önünde başlayan yürüyüş Gölbaşı Caddesi üzerinden Adıyaman Valiliği önüne kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbirler getirerek, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Vatan Sana Canım Feda' sloganları attı.

Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, Sarıkamış Harekatı’nın tarihini anlatarak, "Allah bir daha Türk milletine böyle bir hadise yaşatmasın. Bundan 103 yıl önce Sarıkamış’ta on binlerce şehidimiz kutsal vatan topraklarının bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğü için şehadete yürüdü. Sarıkamış şehitlerimize ve ecdadımıza layık vatan evladı ve sevdalısı olarak dimdik ayakta durmaya ve bütün bu olaylarla mücadele etme azmini içimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin gösterdikleri bu fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Vali Kalkancı’nın konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, şehitler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Caddesi

- Protokolün yürüyüşe katılması

- Sloganlar

- Yürüyüşe katılanların elinde Türk bayrakları

- Valilik önü

- Saygı duruşu İstiklal marşı okunması

- Anıta çelenk bırakılması

- Vali Kalkancı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Niğde’de Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi

NİĞDE’de Sarıkamış Harekatı’nın 103. yılında Sarıkamış dağlarında şehit düşen askerleri yad etmek amacıyla Niğde Gençlik Merkezi tarafından 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Anma etkinlikleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Milletimizin tarihi birçok kahramanlık destanlarıyla, zaferlerle doludur. Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Savaşı bunlardan sadece bir kaçıdır. Ama Sarıkamış ayrı bir destandır, Sarıkamış bu milletin beyaz destanıdır. Bu destanda yaklaşık 90 bin vatan evladı Allahuekber Dağlarında eksi 40 derecede vatan için çarpışarak şehit olmuştur. İşte bu vatan aziz şehitlerimizin yazdıkları bu kahramanlık destanları ve milletimizin yaşadığı büyük acılar ile vatan olmuş ve onların sayesinde bayrak inmemiş ve ezan dinmemiştir. O nedenle bu hatıraları sıcak tutmamız çocuklarımıza, gençlerimize Sarıkamış'ı iyi anlatmamız, Sarıkamış'ı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz ki Sarıkamış'ı bilmeyen, Çanakkale’yi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceğe taşıyamaz"dedi.

Konuşmanın ardından yüzlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda Niğde Şehitliği’ne kadar Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

Görüntü dökümü

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-Yürüyüşten görüntü

-Detay görüntüler

-Şehitlikten görüntü

-Dua edilirken görüntü

-Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in konuşması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Çanakkale'de Sarıkamış şehitleri anıldı

ÇANAKKALE'de 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle, 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik anıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Katılımcılara burada Türk Bayrağı ile üzerinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' yazılı bere ve kaşkol dağıtıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Yıldız ile öğrenciler ve vatandaşların yer aldığı yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladıkları anma yürüyüşünü, Demircioğlu, Atatürk ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerini takip ederek kordon boyundaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında sonlandırdı.

Burada düzenlenen törende Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Gençlik Merkezleri Gönüllüsü ve ÇOMÜ öğrencisi Tuğçe Fidan, 1'inci Dünya Savaşı'nda, 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki birliklerin Sarıkamış'taki Allahuekber dağlarında, Rus kuvvetlerini püskürtmeye çalışırken kara kışa yenik düştüğünü belirtti.

Fidan, "Annelerin gözbebekleri, babalarının aslan parçaları sonsuz beyazlığın içinde hakka varmışlardır. 90 bin Mehmetçik topa düşmana topa tüfeğe değil ne yazikki yokluğa, yoksulluğa, açlığa yenilmiştir. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki subayların Allahuekber dağlarındaki sessiz anma törenleri, 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, başta gençler olmak üzere kamuoyuna mal edilerek hafızaların tazelenmesi ve ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkılmasını sağladı. Bugünde onun için burada tam 103 yıl önce Allahuekber dağlarında soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Anma töreninin sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüşten genel ve detay görüntü.

-Törenden genel ve detay görüntü.

-Tuğçe Fidan'ın konuşması.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() -

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Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Sarıkamış Harekatının 103. yıl dönümü nedeniyle Valilik tarafından Erciyes'te anma etkinliği düzenlendi. Onbinlerce vatandaş Erciyes'e ellerindeki ay-yıldızlı bayrakla yürüyerek 1915 yılında Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 60 bin Mehmetçiği saygı ve minnetle andı.

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen anma etkinliklerine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erciyes'in giriş noktasından başlatılan yürüyüşte vatandaşlar ellerindeki bayraklarla 1,5 kilometre yürüyerek slogan ve dualarla Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinliğe katılan 1. Komando Tugayı askerleri, "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Kayseri Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri de 1915 yılında yaşanan acı olayı temsili olarak sergiledi. Genç yaşlı her yaş gurubun bayrakları ile katıldığı yürüyüş sonunda konuşan Vali Süleyman Kamçı, Sarıkamış'ın tarihi açıdan önemine vurgu yaparak, " Sarıkamış, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan kahramanların yazdığı bir destanın adıdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, 90 bin kişinin şehit düştüğü Sarıkamış'ta Kayseri'de 500'ün üzerine askerin bulunduğunu ifade ederek, "Sarıkamış'ta sadece Kayserililer Sivaslılar değil, Türkiye'nin her coğrafyasından hatta Kerkük'ten Halep'ten askerler katıldı. Şimdi Suriye'de ve diğer yerlerde ne işimiz var diyenlere soruyorum, Halep'ten Kerkük'ten Sarıkamış'a gelen ve vatan sevdası için donarak şehit olan askerlerimizin ne işi varsa bizimde orada bundan dolayı işimiz var" diye konuştu. Düzenlenen etkinlik, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Anma etkinliğine atla katılan öğrenciler

- Temsili olarak Sarıkamış'ı canlandıran Kayseri Lisesi öğrencileri

- Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü

- Askerlerin Vatan Sana Canım Feda Sloganı atması

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın konuşması

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ- ()

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Çanakkale'de 24 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. TCSG-8 Bot Komutanlığınca karadan 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçak yakalandı.

İlçeye bağlı Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklardan biri kalp sıkışması, bir diğeri de hamile olduğu için ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, çorap ve battaniye ile yiyecek paketleri dağıtıldı.

Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Küçükkuyu Beldesi'ne getirilen kaçaklardan genel detay görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Saldırıya uğrayan kadın doktor, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu

AĞRI Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde acil serviste görevli Dr. Ece Gökyayla (24) şiddete uğrayarak, ölümle tehdit edildi. Dr. Gökyayla saldırganı polise şikayet edip, gözaltına aldırttıktan sonra sosyal medyadan yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulundu.

Olay, dün sat 09.30'da Ağır Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil serviste nöbetçi Dr. Ece Gökyayla, görevini devretmek üzereyken yanına gelen genç bir erkek tedavi altında olan çocuğuna yeniden bakılmasını istedi. Çocuğun yanına giden Dr. Gökyayla, başka bir doktor tarafından muayene edilerek ateşinin düşürülmesi için tedavi uygulandığını belirterek kendisini hastası hakkında bilgi alabilmesi için doktoruna yönlendirdi. Bunun üzerine hasta yakını Dr. Gökyayla'ya küfrederek çocuğuna bakmak zorunda olduğunu belirterek ölümle tehdit etti. Bu kişinin yanından kaçarak hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Dr. Ece Gökyayla ve 155'i de arayarak bilgi verdi. İzmir'den 2 ay önce mecburi hizmet görevinde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Ece Gökyayla'ya sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Ben Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, çocuk acilde pratisyen hekimim. Bugün nöbet süremi bir saat geçtiği halde, hastanede zaten muayene olmuş olan bir hastayı kendi doktoruna yönlendirdiğim için şiddet gördüm ve ölüm tehdidi aldım" dedi. Gökyayla, yapılan yorumlardan birine yanıt yazarken, "Olay kolluk kuvvetlerine intikal etti. Buradan da duyuruyorum. Can güvenliğim yok. Lütfen duyurmamam yardım edin" diye yazdı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ndeki görevli hekimin bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilerek Başsavcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli hekimin, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı, şiddet uygulayan kişinin, Doğubayazıt ilçesindeki emniyet görevlilerince gözaltına alındığı belirtildi. Doğubayazıt Başsavcılığı'nca gerekli soruşturmanın başlatıldığı kaydedilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, kanunlar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Saldırıya uğrayan hekimimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Dr. Ece Gökyayla, olayın adliyeye intikal ettiğini, Bakanlıktan izni olmadığı için açıklama yapamayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: AĞRI, ()-

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Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda başlayan program, Kurtuluş Şehitliği ve Devlet Bahçeli Meydanı'nda devam etti. Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Hasan Özdemir, Kurtuluş Savaşı'nda Osmaniyelilerin verdiği bağımsızlık mücadelesini anlattı. Özdemir, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yeniden yaşayalım. Birlik ve beraber olalım, bayrağımızı, vatanımızı sevin. İsmi destanlara sığmayan adsız kahramanlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülke uğruna şehit olanlar, ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun, rahat uyuyun. Türk ulusu dünyaya şunu kanıtlamıştır. Türk Milleti en güç koşullarda bile yurdunu müdafaa eder ve savunur" dedi.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise Cumhuriyetin kurucusu, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ile güney cephesi olarak bilinen Çukurova’daki kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanlık destanları ile dolu olduğunu vurguladı. Başkan Kara, "Osmaniye'mizin bir merkez olarak içinde yer aldığı bağımsızlık mücadelesi, Gaziantep'in ve Kahramanmaraş’ın kurtuluşuna vesile olmuş büyük zaferler manzumesidir. Rahime onbaşı’dan Palalı Süleyman'a nice Osmaniyeli vatan evladı bu topraklarda bağımsızlık ve özgürlük için şehit olmuştur. nicesi de gazilik makamına ulaşmıştır. Onlar, Osmaniye'yi vatan yaptılar, onlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün övgüsüne mazhar oldular. Onlar, Osmaniye'yi, yiğit Osmaniye yaptılar" diye konuştu.

Törende daha sonra şiirler okundu, Belediye Mehter Takımı mini bir konser verdi. Halk oyunları, Kurtuluş savaşı konulu tiyatral gösteri ve müzik dinletisi sonrasında, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Coşkun tarafından ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokolden genel detay

- Bayrak ve maket havan mermisi taşıyan yaşlı kadınlar

- Belediye Başkanı Kadir Kara'nın konuşması

- Belediye Mehter Takımının tören alanına gelişi

- Mehtere bayrak sallayıp eşlik eden vatandaşlar

- Mehter konserinden detay görüntüler

- Protokolde Türk bayrağı sallayan bir kadın

- Tiyatral gösteriden detay

- Müzik dinletisi

- Halkoyunları gösterisi, detay görüntüler

- Öğrencilere ödüllerin dağıtılması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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