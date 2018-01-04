DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KATLİAMA GİDEN CİNAYET ZANLISI ÖZEL GÜVENLİKÇİ, ÖLDÜRDÜĞÜ TAKSİCİ İLE KAHVALTI YAPMIŞ(EK)

Görüntü Dökümü

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*DRONE GÖRÜNTÜSÜ*

- Zırhlı araç ve özel harekat polisi

- Ormanlık alandan görüntüler

- Ekiplerin görüntüleri

SÜRE:02'07" BOYUT:130 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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2)VALİ OVACIK'I ZİYARET ETTİ, ZİYARETTE KOMÜNİST BAŞKAN VALİYE ORGANİK BAL VE NOHUT HEDİYE ETTİ

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel ilk kez ziyaret ettiği Ovacık ilçesinde Kaymakalık ve Adliye ile birlikte Türkiye'nin tek Komünist Partili Belediyesini de ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu Vali Sonel'e yörede organik olarak yetiştirilen kuru fasuliye, nohut ve bal hediye eti. Tunceli'ye yaklaşık 6 ay önce atanan Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte ilk kez Ovacık ilçesini ziyaret etti. İlçede Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Sonel'e Kaymakam Selim Çomaklı ilçenin sorunları hakkında bilgi verdi. Ovacık Adliyesin de giden Vali Tuncay Sonel, 2012 yılında PKK'lılar tarafından Şehit Edilen Ovacık savcısı Murat Uzun ve 2016 yılı Nisan ayında Pülümür'de düşen helikopterin içinde bulunan ve 11 güvenlik görevlisi ile birlikte şehit olan Hakim Onur Alan'ın odalarını da ziyaret etti. İlçe Jandarma komutanlığını da ziyaret eden Valyi Sonel ve beraberindekiler daha sonra Ovacık Belediyesini ziyaret etti. Türkiye'nin ilk ve tek Komünist Partili Belediyesi olan Ovacık belediyesini ziyaret eden Vali Sonel'e Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, önce belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi ardından ilçede organik olarak üretilen kuru fasulye, nohut ve bal hediye etti. Vali ve beraberindeki heyet Belediye ziyaretinden sonra Ovacık sokaklarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir fırından sıcak pide alan Vali Sonel ve beraberindekiler daha sonra markette aldıkları muzları çocuklara dağıttı. Ziyaret ile ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ovacık ilçemize Tunceli ailemizin üyeleri ile birlikte çok verimli bir gezi gerçekleştirdik. İlçede her kesim ile görüştük, yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik, Esnafla gençler ile okullarda öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz ile mehmetçik ile görüştük. Tunceli'nin her köyüne kadar ulaşacağız. İnsanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz, misafirperverlikten dolayı da Ovacık halkına teşekkür ederiz"denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Valinin ilçe ziyaretinden görüntüler

-Yaşlıların ziyaret edilmesi

-Fırından sıcak pine alınması

-Sokakta çocuklara muz dağıtılması

-Halk ile buluşma

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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3)KESİKBAŞ DAVASI SANIĞI NEVİN YILDIRIM: BEN YAPTIM, BEN ÖLDÜRDÜM

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım (32) yeniden yargılanmaya başladı. Duruşmada Nurettin Gider'in eşi Keziban Gider, "Nevin hiç eşimi tehdit etmedi, hep babası Zekeriya Yıldız tehdit etti" dedi. Nevin Yıldırım ise "Ben yaptım, ben öldürdüm. Keziban hanım çok iddialı konuşuyor. Madem bunu biliyor o zaman onunla beraber öldürdük" dedi. Yalvaç'a bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015 tarihinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.

YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI

Yerel mahkemeye gönderilen dosya yeniden görülmeye başlandı. Yalvaç 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Nevin Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Antalya Cezaevi'nden katılırken, sanığın babası Zekeriya Yıldız, öldürülen Nurettin Gider'in annesi Zeynep, eşi Keziban Gider ve çeşitli kadın derneklerinden aralarında 6 avukatın bulunduğu 15 kadın katıldı.

ÇOCUĞU SAYMADI

Duruşma öncesi kimlik tespiti sırasında zabıt katibinin sorularını yanıtlayan Nevin Yıldırım, 'Kaç çocuğun var?' sorusuna evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğunu söylerken, öldürdüğü Nurettin Gider'den olduğu DNA testiyle belirlenen ve devlet korumasına alınan çocuğunu saymadı. Mahkeme başkanının "Yargıtay bozma ilamına bir diyeceğin var mı?" sorusuna Yıldırım, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum avukatlarım söyler" dedi.

AVUKATLARI TAHLİYE TALEP ETTİ

Antalya, Adana ve İstanbul barolarından 11 avukatla Yalvaç'tan eski avukatının vekalet aldığı davanın duruşmasında 6 avukat hazır bulundu. Avukatlar savunmalarında Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına dikkati çekerek, "124 sayfalık gerekçeli kararın 8'inci maddesinde belirtmiş olduğunuz 'Sanığın suçu başkası ile işlediği kanaati oluştuğundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği' ifade edilmiştir. Nevin Yıldırım 5.5 yıldır tutuklu bulunmaktadır. Yargılama sonrası alacağı ceza bugüne kadar yattığı süreyi çoktan geçmiştir. Dolayısıyla tahliyesine, bu imkansızsa gerekli her türlü tedbirin alınarak ev hapsi ya da denetimli olarak serbest bırakılmasını talep ederiz" şeklinde savunma yaptı.

'ONUNLA BERABER ÖLDÜRDÜK'

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan Nurettin Gider'in eşi Keziban Gider, "Ben baştan beri hep 'Bu işi Nevin tek başına yapamaz' diyorum. Nevin hiç eşimi tehdit etmedi, hep babası Zekeriya Yıldız tehdit etti. Gerçek suçlular bulunsun" diye konuşunca söz alan Nevin Yıldırım, "Ben yaptım, ben öldürdüm. Bunu en başından beri söylüyorum, cezama da razıyım. Keziban hanım çok iddialı konuşuyor. Madem bunu biliyor o zaman onunla beraber öldürdük" dedi. Mahkeme Başkanı Mustafa Tünay, "Burası mahkeme salonu duruşmada olduğunuzu unutmayın, birbirinize laf atarak savunma yapılmaz. Yargıtay'ın bozma ilamına bir diyeceğin varsa konuş, uzatma" diyerek tepki gösterdi.

'ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARAYIN'

Nurettin Gider'in annesi Zeynep Gider, oğlunun gerçek katillerinin bulunmasını isteyerek, "Çocuğumun hakkını arayın, size güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verdikten sonra tarafları salona alarak ara kararını açıkladı. Heyet, sanık avukatlarının Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması ve tahliye taleplerini reddederek bozma ilamına karşı avukatlara savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'MEŞRU MÜDAFAA İNDİRİMLERİ UYGULANMALI'

Davayı takip eden avukatlardan Fatoş Hacıvelioğlu, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Nevin Yıldırım'ın sistematik bir tecavüz sonrası tecavüzcüsünü öldürdüğünü, verilen kararda hiçbir meşru müdafaa indiriminde bulunulmadığını belirten Hacıvelioğlu, "Biz bozma kararında tüm yasal indirimlerin uygulanmasını talep edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye dışında kadınlar ve Zeynep ile Keziban Gider'in görüntüleri

- Avukat Fatoş Hacıvelioğlu'nun açıklaması

64.9 MB /// 02.02"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), ()

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4)500 LİRALIK OYUN KONSOLUNUN ÇALINMASI KAMERADA

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin girdiği internet kafe ve oyun salonundaki 500 lira değerindeki oyun konsolunu çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kale Mahallesi'nde bulunan Burhan Erhan Şanlı'ya ait internet kafe ve oyun salonuna müşteri gibi giren kimliği belirsiz kişi, üst kattaki langırt masasının üzerinde duran 500 lirada değerindeki oyun konsolunu elindeki bezle örtüp çaldı. Oyun konsolunun yerinde olmadığını fark eden Şanlı, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde oyun konsolunu kimliği belirsiz kişinin çaldığı belirlendi. İhbarla gelen polisler, kamera kayıtlarını inceleyip şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kafenin güvenlik kamera kayıtları

- Üst kata çıkan hırsız

- Hırsızlık anı

- Hırsızın kasada hesap ödemesi

- Hırsızın kafeden çıkması

- Caddede koşarak uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46 MB

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5)DİREKSİYON BAŞINDA TELEFONLA MESAJLAŞAN SÜRÜCÜYE, 190 LİRA PARA CEZASI

KONYA'da seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan minibüs sürücüsü Hakan Terzi'ye, 190 lira para cezası uygulandı. Geçen Cumartesi günü saat 17.45 sıralarında Eski Garaj-Gödene seferini yapan Hakan Terzi, idaresindeki 42 M 8485 plakalı minibüsle seyir halinde ve içerisinde yolcular varken cep telefonuyla mesajlaştı. Terzi, bir eliyle direksiyonu tutmaya çalışırken, diğer eliyle de cep telefonuyla uzun süre mesajlaşmaya devam etti. Bu anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü ve minibüsü kısa sürede buldu. Hakan Terzi'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, seyir halinde cep telefonuyla görüşmek' suçlarından 190 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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- Sürücünün mesajlaşma görüntüsü

Haber: Tolga YANIK KONYA )

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6)YAVRU KEÇİLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Oyuklu Dağı'nda kayalıklarda mahsur kalan iki yavru keçi, AKUT ekibinin 8 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Konacık Mahallesi'nde çoban 39 yaşındaki Cemil Çoban'ın sürüsünden ayrılan iki yavru keçi, 680 rakımlı Oyuklu Dağı kayalıklarında mahsur kaldı. İndikleri kayalıkta, 60 metrelik uçurumun kenarında kalan ve yukarı çıkamayan yavrular için Çoban, AKUT Bodrum ekibinden yardım istedi. Dün (çarşamba) öğle saatlerinde gelen ihbarla AKUT üyesi Ulaş Akman önderliğindeki 5 kişilik AKUT ekibi, yağmur altında yaklaşık 8 saat süren operasyonla keçileri kurtardı.

AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, "Ekiplerimiz, iki yavru keçinin mahsur kaldığını öğrenir öğrenmez harekete geçti. Herhangi bir canlının mağdur ve mahsur kalması bilgisi bize geldiğinde hemen harekete geçiyoruz. Bu nedenle, AKUT ekipleri olarak günün 24 saati yılın her günü bu tür canlı kurtarma operasyonlarına hazırız. Ekiplerimiz, deneyimleri sayesinde iki keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. Bugüne kadar birçok insan ve hayvan kurtardık" dedi.

Görüntü Dökümü

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- AKUT ekibinin kayalıklardan keçileri indirişi

Haber- Kamera. Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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7)ESKİ FİNİKE'Yİ FOTOĞRAF ARŞİVİYLE YAŞATIYOR

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan 49 yaşındaki Berati Arıcan, bir arkadaşına yardım için başladığı eski fotoğraf toplama işini hobiye dönüştürdü. Berati Arıcan, "Yaklaşık 7 yıldır topluyorum. Bu sürede 5 bine yakın fotoğrafa sahip oldum. 1910'lardan, 1920'lerden ve sonrasına ait fotoğraflar var elimde" dedi.

Finike'de oturan Berati Arıcan, yaklaşık 7 yıl önce İstanbul'daki bir arkadaşının eski bir Finike fotoğrafı istemesi üzerine belediye ve kaymakamlıktan araştırma yaptı. Her iki kurumda da aradığını bulamayan Berati Arıcan, ilçenin yaşlı insanlarını ziyaret edip eski fotoğrafları topladı. Berati Arıcan daha sonra eski fotoğraf toplamayı hobi haline getirdi. Eski Finike fotoğraflarını bir araya getiren Arıcan, bugüne kadar topladıklarıyla yaklaşık 5 bine yakın fotoğraflık bir arşiv oluşturdu. Orijinallerini evinde saklayan Berati Arıcan, aralarında eski belediye başkanları da olmak üzere bazı fotoğraflarını sergilenmesi için belediyeye verdi.

'YAKLAŞIK 7 YILDIR TOPLUYORUM'

Berati Arıcan, her fotoğrafın kendisi için ayrı bir değer taşıdığını belirterek, "İstanbul'dan bir arkadaşım 'Birkaç tane Finike fotoğrafı lazım' dedi. Belediyeye gittim eski Finike'ye ait arşivleri vardır diye. 'Arşivimiz yok' dendi. Sonrasında kaymakamlığa gittim. Kaymakamlıkta da olmadığı söylendi. Finike fotoğraflarını nereden bulabilirim diye düşünürken ilçedeki yaşlı insanları ziyaret ettim. Birkaç evden topladım. Daha sonra ilgiye dönüştü bu. Yaklaşık 7 yıldır topluyorum. Bu sürede 5 bine yakın fotoğrafa sahip oldum. 1910'lardan, 1920'lerden ve sonrasına ait fotoğraflar var elimde" dedi.

'İLÇEMİZ İÇİN GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU'

Bu albümü oluşturmanın kendisinde bile çok şaşkınlık yarattığını vurgulayan Arıcan, tarihe tanıklık eden bu fotoğrafları gelecek nesillere aktarma fikrinin kendisini çok mutlu ettiğini aktardı. Arıcan, "İlçemiz için güzel bir çalışma oldu. Ancak önceki Finike fotoğraflarına baktığımda eski kiremitli ve cumbalı evlerin kalmadığını ve ilçenin çok değiştiğini görmek üzüyor beni. Eski Finike'yi ve yeni Finike'yi fotoğraflarda şaşkınlıkla izliyorum" diye konuştu.

ESKİ BAŞKANLARIN FOTOĞRAFLARI DA VAR

Fotoğrafların orijinallerini muhafaza edeceğini anlatan Arıcan, bunların yüksek çözünürlükte yeniden çekilerek büyütülmesi ve sonrasında kent müzesi oluşturulması halinde orada sergilenmesinden çok mutlu olacağını söyledi. Cumhuriyet tarihinden itibaren ilçede belediye başkanlığı yapmış olan kişilerin fotoğraflarını da arşivinde sakladığını kaydeden Arıcan, bu fotoğrafların kopyalarını daha sonra belediyeye hediye ettiğini aktardı. Arıcan, "Belediye başkanı fotoğraflar için bir çalışma yaptırdı. Tablo haline getirilen belediye başkanları fotoğrafları restore edilen eski belediye binasında sergilenmeye başladı. Ayrıca belediye binasının bir odasında da eski Finike fotoğraflarının bazıları sergileniyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Eski Finike fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan Berati Arıcan, geniş bir takipçi kitlesine de ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Berati Arıcan büyütülmüş eski Finike fotoğraflarını anlatırken

- Fotoğraflardan yakın plan

- RÖP: Berati Arıcan

- Berati Arıcan fotoğraf toplarken

- Eski belediye binasında sergilenen fotoğraflardan detay



HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

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8)ZİRAAT ODASI BAŞKANI: 2017 YILINDA EKİLEN TOHUMLARIN YÜZDE 98'İ ÇİMLENDİ

KONYA'da Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, geçen yıl yağışlar nedeniyle, hububatta en verimli yıl olduğunu belirterek, "Gerek hava sıcaklıklarının, gerekse meteorolojik olarak yağışların iyi gitmesi son 30-40 yılın en iyi yıllarından bir tanesi olarak Konya ovasında gerçekleşmiş oldu. Buna yansıma olarak ekilen tohumların yüzde 98 oranında çimlenmesini getirdi. Bu da tohumlarımızın gelişimi açısından çok güzel bir gelişme süreci yaşadık." dedi.

2017 yılının tarım sektöründeki verimlilik açısından kötü bir yıl olarak geçmediğini söyleyen Ali Ataiyibiner, şunları söyledi:

" 2017 yılı çokta kötü bir yıl olarak geçmedi. Mevsimsel olarak gerek hava sıcaklıklarının, gerekse meteorolojik olarak yağışların iyi gitmesi son 30-40 yılın en iyi yıllarından bir tanesi olarak Konya ovasında gerçekleşmiş oldu. Bu yansıma olarak ekilen tohumların yüzde 98 oranında çimlenmesini getirdi. Çimlenmiş olan tohumlarımızın gelişimi açısından çok güzel bir gelişme süreci yaşadık. Hububattaki rekoltenin de bu yıl fazla olduğunu düşünüyorum. Onun miktarı da nisan ayı gibi belli olur. Niğde, Karaman ve Konya’yı kapsayan Konya ovasında da fevkalade güzel yağışlar oldu. Bölgemizin tamamında 100 milimetrenin üzerinde eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayları itibariyle 100 milimetrenin üzerinde yağışlar var."

KAR YAĞIŞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Önümüzdeki günler için kar yağışının çok önemli olduğunu söyleyen Ataiyibiner, " Önümüzde bizi bekleyen karasal iklimin olmazsa olmazlarından olan soğuk kış mevsimi bekliyor. Meteorolojik bilgilerde çok soğuk bir 15 gün görünmüyor. Ama yine de gerek ürünlerin gelişimi açısından gerekse yer altı ve yerüstü sularımızın beslenmesi açısından bundan sonra bölgemizin coğrafi açısından ihtiyacımız olan ciddi anlamda bir kar yağışı. Kar yağışı bizim için fevkalade önemli. Bundan sonraki ocak, şubat aylarındaki geçebilecek sert iklim koşullarındaki soğuk perdelemesini yapabilecek, bitkiyi muhafaza edebilecek bir kar yağışı bizim için çok önemli. Hem de özellikle kapalı havza olan bölgemizde dış havzalardan su alamayan bölgemizde kendi havzamızın yer altı ve yer üstü su kaynakları besleyebilmesi açısından kar yağışı bizim için çok önemli." diye konuştu.

(Görüntü Dökümü

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- Ali Ataiyibiner röp.

- Ali Ataiyibiner detay

- Ekili arazilerden detay

(KJ:Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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