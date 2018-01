DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER’E DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere geldiği Giresun’da, havalimanında partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11:20’de tarifeli uçakla geldiği Ordu-Giresun Havalimanında, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ tarafından karşılandı. Havalimanında toplanan partililer, Akşener’e sevgi gösterilerinde bulundu. Davul ve zurna ile karşılanan Akşener partililerle tokalaştı, fotoğraf çektirdi. Partili kadınlarla bir süre sohbet eden Akşener, VİP çıkışında kalabalık partili grubunun sevgi gösterileri nedeniyle makam aracına güçlükle ilerledi. Akşener, parti binasının açılışına katılmak üzere Giresun’a hareket etti.

2)ANTALYA'DA BÜYÜK İKRAMİYENİN TALİHLİSİ SERVİS ELEMANI

MİLLİ Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak (25) olduğu ortaya çıktı. Murat Tokmak'ın 1 Ocak'tan itibaren işe gelmediği belirtildi.Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, bir servis personeli olduğu ortaya çıktı. 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL'sine sahip olan Murat Tokmak'ın, Lokman Ecza Deposu'nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak'ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak'ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak'ın, büyük ikramiyeyi de Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden tahsil ettiği öğrenildi. Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak'tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak'ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.

MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Antalya'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı. Muratpaşa'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

======================================================

3)14 YIL SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

KONYA'da 14 yıl önce kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen tavşanla niyet çektiren 27 yaşındaki Çetin Kalaycı'yı, o dönem 17 yaşında olan Şahin Berber'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet ise olaydan 10 ay sonra yine Şahin Berber tarafından öldürülen babası Mevlüt Berber'in aynı tür silahla öldürülmesiyle aydınlatıldı. Suçunu itiraf eden Şahin Berber'in, Kalaycı'yı, tavşanla çektiği niyetlerin birkaç kez boş çıkması üzerine tartışıp, Kalaycı'nın kendisine tokat atması sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan bir caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın, faili meçhul olarak kapatılan dosyasını yeniden açtı. Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenen olayları tek tek incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu Kalaycı'nın öldürülmesinden 10 ay sonra aynı tür tabancayla o dönem 56 yaşında olan Mevlüt Berber'in öldürüldüğünü tespit etti. Berber'in, hırsızlık ve yağma suçundan kaydı bulunan oğlu Şahin Berber tarafından öldürüldüğünü ve Berber'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğunu belirledi. Bu olay üzerinde araştırmasını derinleştiren polis, Şahin Berber'in, babasını öldürdüğü olayla ilgili poliste susma hakkını kullandığını ancak mahkemedeki ifadesinde, "Anne ve babama eziyet ediyordu. Dayanamayıp öldürdüm." dediğini saptadı. O dönemlerde Antalya'da yaşayan Şahin Berber'in, Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden önce Konya'ya ailesinin yanına geldiğini, Kalaycı'nın öldürülmesinden bir gün sonra Antalya'ya döndüğünü saptayınca, şüphelenip çalışmasını Şahin Berber üzerine yoğunlaştırdı. Şahin Berber'i, 3 ay teknik ve fiziki takibe alan polis, Berber'in uyuşturucu kullanıp, sattığını belirledi. Polis, şüphe üzerine dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda Şahin Berber’i, merkez Meram İlçesindeki evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

NİYETÇİYİ TOKAT ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Şahin Berber, yapılan sorgulamasında Çetin Kalaycı'yı kendisinin öldürdüğünü, babası Mevlüt Berber'i de olayı duyup ihbar etmek istemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti. Niyetçi Çetin Kalaycı'yı tokat attığı için öldürdüğünü söyleyen Berber'in ifadesinde, "Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim birkaç daha çektim. Çetin Kalaycı, buna izin vermedi. Tartıştık, bana tokat attı. Bende yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçarak eve gittim. Bir gün sonra çaldığım motosikletle Antalya'ya kaçtım. "dedi.

BABASINI POLİSE İHBAR EDECEĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Çetin Kalaycı'yı öldürdükten 10 ay sonra tekrar Konya'ya döndüğünü ve babası Mevlüt Kalaycı'nın, depoya sakladığı tabancayı bulup polise ihbar edeceğini söylediğini ileri süren Şahin Berber, "Babam depoda bulunan tabancayı bulmuş. 'Senden bıktım, polise ihbar edeceğim' dedi. Bende başka bir kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm." dediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Şahin Berber, adliyeye sevk edildi. Şahin Berber, basın mensuplarının 'Çetin Kalaycı'yı niçin öldürdünüz? sorusu üzerine "Yanlışlıkla oldu, çocuktum, bilmiyordum" dedi. 'Babanız Mevlüt Berber'i niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine ise Berber, "Kazayla öldürdüm." dedi.

=======================================================

4)SURİYE SINIRINDA PKK/PYD ÜYESİ TESLİM OLDU



MARDİN Valiliği, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.Mardin Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2 Ocak 2018 günü, saat 08.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edecektir" denildi.

MARDİN,()

==========================================================

5)MOTOSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI

KARAMAN'da motosikletin, önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Koçak (27), idaresindeki 07 MJV 87 plakalı motosiklet, önündeki Meltem Orman (36) yönetimindeki 70 BA 695 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Nurullah Koçak ve arkasında oturan Mehmet Berat Harman (22), motosikletten fırlayıp yere düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı iki kişi çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

============================================

6)CHP'Lİ MUSTAFA AKAYDIN'DAN ABDULLAH GÜL ÇIKIŞI

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddialarına ilişkin, "Kesinlikle karşıyım. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, partisinin Manavgat ilçe örgütünü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Akaydın, bu haftadan itibaren kendisini bir konunun tedirgin etmeye başladığını belirterek şöyle dedi:

"Türkiye'de CHP başkanlık için aday gösterirse başarılı olmayabilir Tayyip bey karşısında, acaba sağ tarafı daha iyi kucaklayan bir aday mı göstersek' gibi bir kamuoyu oluştu. Burada da adı geçen kişi Abdullah Gül, biliyorsunuz. Kesinlikle karşıyım. Bunu ifade ediyorum. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam. Ve şu an Abdullah Gül'ün atadığı rektörlerden 4-5'i FETÖ'den içeridedir. Bunu açık açık beyan ediyorum."

'EKMELEDDİN KONUSUNDA HATALI POLİTİKA YAPTIK'

Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesinin de yanlış olduğunu kaydeden Mustafa Akaydın, şöyle devam etti:

"Genel başkanımızı korumak için hiçbir zaman dokundurmadığımız halde Ekmeleddin konusunda da bence hatalı bir politika yaptık, yanlıştı. Ama tabii ki parti içinde kapattık, bunun üzerine hiç gitmedik. İnşallah böyle bir yanlış yapmadan bir süreç geçiririz. Bu benim düşüncem. Genel merkezi bağlayan bir düşünce değil. Birçok CHP'linin de düşüncesinin bu olduğundan eminim."

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()-

=================================================

7)KAMYONLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Fahrettin Yılmaz (63) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Korkuteli Esentepe Kavşağı'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya'dan Fethiye istikametine giden Abdurrahman Gencer (38) idaresindeki 15 HH 449 plakalı kamyon, Fahrettin Yılmaz'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çıkarken, kamyon ise refüjün yanındaki su tahliye kanalını aşarak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Yılmaz ile aynı araçtaki Kenan Saçan (32) ve kamyon sürücüsü Abdurrahman Gencer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürdü. Fahrettin Yılmaz götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı.

Bölgede ikamet edenler kavşaktaki sinyalizasyonun yaklaşık 1 haftadır çalışmadığını iddia etti.

====================================================

8)BAYRAMİÇ'TE BEŞİZ DOĞURAN KOYUN ŞAŞIRTTI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Cahit Gezgin'in 4 yaşındaki Sakız cinsi koyunu, bir batımda beşiz doğurarak şaşkınlık yarattı. Bayramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Pınarbaşı köyünde, dededen kalma küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işini 10 yıldır devam ettiren Cahit Gezgin'in (35) Sakız cinsi koyunu, bir batımda 5 yavru dünyaya getirdi. Yavruların hepsini birden doyurmakta zorlanan koyunun yardımına sahibi yetişti. Anne, 2 yavrusunu emzirerek büyütürken, Gezgin ise diğer üç yavruyu kendi elleriyle besliyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Cahit Gezgin, 150 koyunu bulunduğunu, birinin 5 yavru birden dünyaya getirmesiyle hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadığını söyledi. Beşiz doğumun ender bir olay olduğunu belirten Cahit Gezgin şöyle konuştu:

"Dededen kalma bu hayvancılık işini yapıyoruz. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Bir koyunun beşiz doğurduğunu ilk defa gördük. Annesi şuanda iki yavruyu emziriyor. Diğer 3 yavruya ise ben annelik yapıyorum. Diğer anaç koyunlardan aldığımız sütü biberonla yavrulara içirip karınlarını doyuruyorum."

=======================================================

9)ÇUKUROVA’DA HER SALI BİR AÇILIŞ DEVAM EDİYOR

DOĞU Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslı Mahallesi’nde 6 Nolu Spor Tesisi ve Çocuk Parkı’nın açılışını yaptı.

Karslı Mahallesi vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çetin, Karslı Mahallesi sakinlerine, mahallelerine yapılacak ve projesi yakın zamanda tamamlanacak olan Çanakkale Şehitler Parkı hakkında da bilgi verdi. Yaptıkları açılışlarla Türkiye rekoru kırdıklarını belirten Çetin, yapılan tesis ve parkların tamamına yakınını ihale etmeden belediyenin kendi imkanlarıyla yaptıklarını vurguladı. Parkın açılışına vatandaşların yanı sıra, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve partililer katıldı. Açılışta konuşan CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, “Belediye Başkanımızın her salı yaptığı açılışlar devam ediyor. Başkanımız her kesime ulaşıyor, dokunuyor. Kendisini kutluyorumö derken Karslı Mahalle Muhtarı İrfan Kayagüç, yapılan hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibine teşekkür etti.

YAPTIĞIMIZ AÇILIŞLAR BİR TÜRKİYE REKORUDUR

Her salı açılış her perşembe temel atma töreni yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapılan parkların hemen hemen tümünün belediyenin kendi imkanlarıyla yapıldığını vurguladı. Yaptıkları açılışlarla Türkiye rekoru kırdıklarını belirten Çetin, “Belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizler belediyemizin her kuruşunu en doğru en verimli şekilde kullanıyoruz. Bizim aldığımız eğitim, kültür ve parti terbiyesi bunu gerektiriyor. Biz mümkün olduğunca hiçbir işi ihale etmemeye çalışıyoruz. Açtığımız onlarca parkın önemli bir çoğunluğunu, tamamına yakınını kendi imkanlarımızla malzemesini kendimiz temin ederek kendi emekçilerimizin çalışmalarıyla oluşturduk. Şu an devam eden 11 parkımızın yapımında da bizim kendi işçilerimiz çalışıyor, Çukurova’mıza, Adanamıza değer katıyorlar. Belediyemize büyük bir nefes aldırıyorlar. Ben buradan bir kez daha bu parkın yapımında emek harcayan ve diğer parklara katkı koyan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorumö dedi.

KARSLI’YA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ PARKI

Karslılar Mahallesi 7 Nolu Çocuk Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Başkan Çetin, yakın zamanda Karslı Mahallesi’nde Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi ile Emekli Dinlenme Evi’nin açılışını yapacaklarını belirtti. Karslılar Mahallesine yapılacak Çanakkale Şehitleri Parkı projesi hakkında da bilgi veren Çetin şu bilgileri verdi: Aşıklar Bulvarı üzerinde 31 dönümlük alana Çanakkale Şehitleri Parkı yapacağız. Çanakkale şehitliğine gitmek için bize çok sayıda talep geliyor. Ve biz Çanakkale’yi buraya getireceğiz. Çanakkale Komutanlığı ile devamlı istişare halindeyiz Görev süremiz bitmeden buranın açılışını yapacağız.Adana’ya muhteşem bir değer katacak parkımızda, Çanakkale Şehitleri Abidesi, temsili şehitlik, tören alanı, müze ve sergi salonu, simülasyon merkezi, siperler ve anıt heykeller olacak. Bu parka gelen Adanalı hemşehrilerim Çanakkale’ye gitmiş gibi o ruhu yaşayacaklar. Orayı hem park olarak kullanabilecek, hem de Çanakkale ruhunu yaşayarak gezebilecekler. Böylece, Çanakkale Zaferi’ndeki o ruhu, hep birlikte Çukurova’da da yaşayacağız. Açılış sonrası mahalle sakinleri ile parkı gezerek incelemelerde bulunan Başkan Çetin, spor aletlerini kullanarak spor yaptı, çocuklarla basket maçı yaptı.

