DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ANTALYA MİLLİ PİYANGO'DA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

GEÇEN yıl Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan iller arasında yer alan Antalya, bu yılki 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi de boş geçmedi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden birinin satıldığı Antalya'da büyük heyecan yaşandı. Antalyalılar gecenin ilk saatlerinden itibaren biletlerini internet üzerinden sorgularken, bazıları ise sabahın ilk saatlerinde bayilerden liste istedi.

'SATAN BAYİ DE ŞANSLI'

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Antalya'nın geçen yıl da büyük ikramiyeyi kazandığını, bu yıl da yine büyük ikramiyeyi veren bileti satmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Biletin hangi bayiden satıldığını araştırdıklarını belirten Sayar, "61 milyon liralık bileti satın alan kişi kadar satan kişi de şanslı. Satan kişi bu bileti satmanın gururunu yaşayacak. Para belki elimize geçmiyor ama aracı görevini görmek bambaşka bir şey" dedi.

İKRAMİYEYİ TUTTURANA TAVSİYELER

Antalya'nın, son yıllarda en fazla ikramiyenin dağıtıldığı illerden biri olduğunu vurgulayan Sayar, birçok kişinin yılbaşı geldiğinde büyük illere bilet almaya gittiğini, son yıllarda Antalya'nın da bu iller arasında yer aldığını söyledi. Antalya'nın şans kuşağında birinci sırayı almak üzere olduğuna dikkati çeken şöyle konuştu:

"Bileti satan kişi sanırım kazandığından haberi yoktur ama ikramiyeyi gördüğünde bir sarhoşluk olacaktır. Benim tavsiyem sakin olsun, sabırlı olsun, 1 ay ne yapacağını düşünsün. İkramiyenin sarhoşluğu ile yanlış bir şey yapsın istemem. Milli Piyango'dan para çıktığı zaman yaramıyor değil de parayı kullanmayı bilmeyen insan olduğu zaman yaramıyor. Parayı kullanabilen kişi istihdam yaratır, kurum kuruluşlara ve çevresine faydası olur. Kendisini aşırı derecede teşhir etmemesi gayet doğaldır."

Görüntü Dökümü

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- Seyyar bayiden detay görüntü

- Yalçın SAYAR ile röp

- Detaylar

561 MB /// 5.1"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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2)SİNEK TUZAĞA TAKILDI, REKOLTE ARTTI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Karaburun'daki üreticiler için uyguladığı 'zeytin sineğine besi tuzağı' yöntemi, henüz ilk yılında hurma zeytindeki rekolte ve kalitede yarı yarıya artış sağladı. 50 bin adet zeytin ağacının dallarına asılan şişelerle besi tuzağı kuruldu, 302 üretici hem verimi hem de katiletiy artırdı.

Zeytin üreticilerinin büyük sorunu olan 'Zeytin sineğine' karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü Besi tuzağı ile mücadele projesi'nde büyük başarı sağlandı. Zeytin Okulu işbirliğiyle yürütülen proje sayesinde, Karaburun bölgesindeki zeytin sineği zararı büyük ölçüde giderildi. Rekolte artı, üreticilerin yüzü güldü. Pilot bölge seçilen Karaburun'un İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca Köyü'nde toplam 50 bin adet zeytin ağacının tamamında toplu mücadele edilebilmesi amacıyla pet şişelerin içerisindeki besi tuzağı ile yakalanan sinekler, meyveye zarar vermeden etkisiz hale getirildi. Karaburunlu 302 üretici de, hem zeytin ağacı sineğiyle en doğal yöntemle mücadele etmiş oldu hem de ürün kalitesini ve verimini artırdı, ürün kaybının önüne geçti. Tuzak şişelerin köydeki zeytin bahçelerinin tamamına asıldığı ve ekolojik şartların uygunluluğu halinde zeytin sineği zararının en aza indirileceği bildirildi.

VERİM ARTTI, ZEYTİN DEĞERLENDİ

Karaburun'un en önemli gelir kaynağının zeytincilik olduğunu ifade eden Eğlenhoca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağlayan Devrim, toplu mücadelenin devam etmesi halinde 3-4 yıl içinde sorundan tamamen kurtulunacağına dikkkat çekerek şunları söyledi: "Zamanında kendi çabalarımızla kimyasal ilaçlama yöntemine başvuruyorduk ancak yeterli verimi elde edemiyorduk. Zeytin sineği bu ağaca geldiği zaman hurmanın verimini azaltıyor ve dalından düşüyordu. Şişeyle mücadele yöntemine geçişimizle birlikte ise yüzümüz güldü. Kurtlardan kurtulduk, zeytinde sağladığımız verim arttı. Ekolojik şartlar yerinde giderse ve toplu mücadeleye devam edilirse, zeytin sineği 3-4 sene sonra bu ağaçlara uğramayacak ve bu sorundan tamamen kurtulacağız. Köylü zeytinde bu yöntem sayesinde en az yüzde 50-60 oranında verim artışı elde etti. Daha önce zeytin sineğinden kurtulmak için ilaçlama yapıyorduk ama bu sineğin önüne geçemiyorduk. Ürün kalitemiz de daha düşük oluyordu. Büyükşehir'in 'sihirli şişeleri' sayesinde artık en kaliteli zeytinler Karaburun'da üretilecek."

"SİSTEM KURULDU, SIKINTI BİTTİ"

40 yıllık zeytin üreticisi olan Hasan Derya, tuzak şişe sayesinde bu seneki zeytin kaybının önüne geçtiklerini ve kalitenin de arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçinin her zaman arkasında duran, onları her konuda geliştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyorum ve bizden yardımını esirgememesini diliyorum. Sinekle mücadeleyi kendi çabalarımızla yapıyorduk ancak tek tek mücadele edildiği için bir faydasını görmüyorduk. Bir bahçeyi ilaçlıyorduk, yandaki bahçe ilaçlı olmadığı için sinek yine bizim ağaçlara geliyordu, dolayısıyla ürün kaybımız çok oluyordu. Ancak ne zaman ki tuzak şişe bahçemize asıldı, işte o zaman yüzümüz güldü. Şişeler asıldıktan sonraki ilk hasat olmasına rağmen, üründen yüzde 50 verim artışı elde ettik. Önceden bir çuval zeytinin yarısı kurtlu ve çürük çıkıyordu, şimdi ise ürün kaybımız yok denecek kadar az. Besin tuzağı ile mücadele sayesinde artık hem hurma zeytinimiz daha çoğaldı hem de daha lezzetlendi."

Görüntü Dökümü

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- Zeytinliklerden genel görüntü

- Zeytin toplayanlardan görüntü

- Ağaçlara asılan zeytin sineği tuzaklarından görüntü

- Eğlenhoca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağlayan Devrim ile röp.

40 yıllık zeytin üreticisi olan Hasan Derya ile röp.

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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3)YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ PROFESÖR TUTUKLANDI



EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve hakkında 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesi 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'hudut kartalları' önceki gün yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ şüphelilerini yakaladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E. ve İzmir'de örgütün dershanesinde öğretmenlik yapan G.H. ile onlara kılavuzluk yapan Pakistan uyruklu R.C., gözaltına alındı.

'BYLOCK'TAN YAKALAMA KARARI

FETÖ şüphelisi Muzaffer Aydemir, sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Muzaffer Aydemir hakkında, 3 Haziran günü mahkemeye ulaşan örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' iletişim raporunun ardından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. İfadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Aydemir, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, ()

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