DHA YURT BÜLTENİ-6 

Kılıçdaroğlu: Büyüme yüzde 11 ise bu asgari ücret ne ?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, "Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ? Ankara'da oturanların vicdanı yok. Biz asgari ücreti net 2 bin lira yapacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Adana İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Aydan Barut ile CHP Adana eski milletvekili Sedat Doğan'ın aday olduğu kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, 2019'un çok önemli olduğunu hatırlatıp, destek istedi. Asgari ücretin 1603 lira, evli 3 çocuklu işçinin eline geçecek paranın ise 1709 lira olacağını belirten Kılıçdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulundu. CHP iktidarında asgari ücretin net 2 bin lira olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Asgari ücret net 2 bin lira olsun' dedik. 'Net 2 bin lira olursa asgari ücretli ailemiz borç harç, kıt kanaat geçimini sağlar' dedik. Maden yüzde 11 büyüme var, verdiğin rakam ne o zaman ? Evli 3 çocuk sahibi işçinin eline net 1709 lira geçecek. Ankara'da oturan beylere soruyorum. Siz 1709 lira ile geçinebiliyor musunuz? Sizler binlerce para alıyorsunuz, asgari ücretliye gelince evli 3 çocuklu aileye 1709 lira ile geçin diyorsunuz. Otobüse binecek para lazım, çocuğunu okula gönderecek para lazım. Ankara'da oturanların vicdanı yok. Asgari ücret 1500 lira olmalı dediğimizde 'Parayı nerden bulacaksın?' dediler. Sen her türlü lüksü yaşarsın asgari ücretliye gelince parayı nerden bulacaksın diyeceksin. Ağalardan beylerden keseceğim asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğim. Sözüm söz."

DELEGE HESABI YAPANLAR İSTİFA ETSİN

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine kişisel hesap içerisinde olmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım?' derse derhal CHP'den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Derhal istifa etsin. Ayrıca Adana milletvekillerine sesleniyorum önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verin. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye'nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur. Bizim sorumluluğumuz diğer partilerin sorumluluğuna benzemez biz avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz"dedi.

15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktıklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'a karşı çıktık hep beraber niye karşı çıktık demokrasiyi yok ettikleri için silahla demokrasiye müdahale ettikleri için. Şehit ve gazilerimiz var. 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra OHAL ilan edildi. Bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile mücadele ettiği yok. Daha 15 Temmuz'dan 1 gün sonra yaptığım konuşmada devlete yakışır bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledim. Bugün geldiğimiz noktada devlet 1 kişinin tek eline teslim edilmiştir. Bugün Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Ben bunu söylediğimde kıyamet koptu. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. 20 Temmuz sonrası artık Türkiye'de kimin suçlu olup olmadığına önce birileri karar veriyor. Onun hakkında soruşturma açılıyor hemen. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak? Sırtında çocuğunun cesediyle onlarca kilometre giden babanın hakkını kim savunacak? Bunları deyince bizi suçluyorlar. Biz bir davanın insanlarıyız. Biz hukuktan, aştan ve işten yanayız. Bizim mücadelemiz şahsi bir mücadele değildir. Bizim mücadelemiz Türkiye'nin bekası mücadelesidir. Onun için bütün insanlar kim kendisini nasıl tanımlıyorsa, nasıl görüyorsa, nasıl bayrağımız bir ise demokrasimizde bir olmalıdır. Demokrasimizi büyütmeliyiz. Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur. Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak?" diye konuştu.

2019'DA BÜTÜN HER YERİ ALACAĞIZ

Kavgadan yana olmadıklarını da belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Eğer siz mercimeği, nohudu dışarıdan ithal ediyorsanız düşünmeniz lazım. 15 yıl Türkiye'yi bu hale getirdi. İcra daireleri tıka basa dolu. Önümüzdeki süreç hepimizin oturup düşünmesi lazım. Biz kavgadan yana değiliz. Biz oturup uygar insanlar gibi düşünmekten yanayız. Bu ülkeye huzuru ve barışı getirecekseniz güçlü bir devlet olması lazım. Kini, öfkeyi beslerseniz bu doğru değildir. Komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık. Siyasetin derdi üretme olmalıdır. Başka yerde düşman aramaya gerek yok bütün dünyayı kendimize düşman ilan ettik. Suriye de akan kanın sorumlusu kim ? Düşünmesi lazım herkesin. 2019'da bütün her yeri alacağız. Sosyal demokrat yönetim nasıl oluyormuş göreceksiniz. İzmir'i, Tekirdağ'ı, Burdur'u gidip görün. Biz bütün illeri alınca herkes kazanacak. Bizim projelerimizin kaybedeni yok. Demokrasiden yana olan bütün güçler bir arada olmak zorundadır. Kendimiz için değil çocuklarımız için. Otoriter yapıdan yana olanlar istediği yerde olabilir. 2019'da demokraside birleşmek zorundayız."

KENAN EVREN İLE ERDOĞAN'IN YAPTIKLARI ARASINDA FARK YOK

Türkiye'nin 15 yılda geldiği noktayı değerlendiren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kenan Evren ve yaptıklarına bir de Erdoğan ve arkadaşlarının yaptıklarına bakın hiçbir farkı yok. O dönem sıkı yönetim bildirileri yayınlanıyordu şimdi KHK yayınlanıyor. Bu ülkenin dinamik güçleri var. Bu ülkenin aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Bedel mi ödenecek gerekirse ben o bedeli ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayıp çekinmeyeceğiz. Bu ülkenin insanı baskıdan bıktı. Kapanan iş yeri sayısı açılandan fazla. Birisinin buna dur demesi lazım. Biz bir konuşuyoruz onlar yüz konuşuyor. Milletvekilleri, gazeteciler, STK yöneticileri hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur. Ülke 20 Temmuz darbe sürecini yaşamaktadır. Bizim mücadelemiz işsizin mücadelesidir. Çiftçinin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hapisteki milletvekilleri mücadeledir. Parti içerisinde asla kavga istemiyorum. Hedefimiz bellidir. Biz 4 yılda yoksulluğu, terörü bitireceğiz. 4 yılda bu ülkeyi dünyanın en saygın ülkeleri haline getireceğiz. 5 yılda değil. Bizim işimiz kolay iş değil. Metronun kilometresini İzmir 50 milyona, Ankara 100 milyona, İstanbul 150 milyona yapıyor. Bütün mesele kul hakkı yememekte."

ŞEHİT BABASINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kongrede 2 aday olduğunu hatırlatıp, kaybedenin kazanın eline kaldırıp, 'Emrindeyim' demesi gerektiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, kongrenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören bir şehit babasının ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Akşener, Sakarya'daki programa rahatsızlığı nedeniyle katılamadı



SAKARYA'da, il başkanlığının binasının açılışına katılması beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanması nedeniyle genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ, programa katıldı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın açılışı için Sakarya'ya gelmesi beklenen Genel Başkan Meral Akşener için uzun süreden bu yana çalışma yapılıyordu. Akşener ve beraberindekileri karşılamak için TEM Adapazarı gişelerine araçlarıyla giden partililer, parti otobüsünde Meral Akşener'i göremedi. Akşener'in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı ve İstanbul'da serumla tedavi gördüğü açıklandı. Sakarya programına Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan katıldı. Aydın ve Özdağ, kendilerini karşılayan partililerle selamlaşarak programa devam etti.

Uludağ'da yılbaşı ve hafta sonu yoğunluğu

KIŞ Turizminin göz bebeği Uludağ'da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkartıyor.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da haftasonu ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ'daki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 83 santimetre olarak ölçüldü. Hem haftasonu tatilini hem de yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçıların pistlere çıkmak için akın ettiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler, pistlerde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alıyor.

Futbol takımı yararına geleneksel hindi ödüllü okey turnuvası



ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 40 yıldan bu yana her yılbaşında düzenlenen okey turnuvasında bu yıl da 1'inciye canlı hindi, 2, 3 ve 4'üncüye de kesilmiş hindi edildi.

Zonguldak 2. Amatör Lig'de mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yapılan okey turnuvasının 40'ıncısı bir restoranda gerçekleştirildi. 60 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuvanın ilk 3 gününde finale kalan 4 kişi belirlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen finale, masanın kenarındaki sandalyeye konulan canlı hindi renk kattı. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Ahmet Ardıç birinci, Yasin Dursun ikinci, İsmail Hasdemir üçüncü ve Türker Kapkaç dördüncü oldu. Ahmet Ardıç, turnuvaya katılanların alkışları eşliğinde hediye edilen canlı hindiyi aldı. Dereceye giren diğer 3 yarışmaya kesilmiş hindi hediye edildi. Turnuvanın her yıl başı öncesi dost ve arkadaşları bir araya getirdiğini ve amatör kulübede destek sağladığını belirten Ahmet Ardıç, "Tersanespor'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği hindi turnuvası bu yıl da coşku içerisinde geçti. Birlikte olmak derken amaç sadece spora destek olmaktı. Taş okeyi oynadık ama kumar oynamadık. Yardımlaşma yaptık" dedi.

Kadınlar okuma-yazmayı öğrendi

KARABÜK'te Belediye Sosyal Yaşam Merkezleri'nde kurs gören 500 kişi okuma-yazma sertifikası aldı.

Karabük Belediyesi tarafından 27 mahalleye yapılan 23 sosyal yaşam merkezinde Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde okuma-yazma kursu düzenleniyor. 8 yıldan bugüne kadar 500 kişi kurs sonunda okuma ve yazmayı öğrenerek sertifikalarını aldı. Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi'nde okuma-yazma kursu gören 6 çocuk annesi 55 yaşındaki Arife Murat, "Okuma yazma kursu açılıyormuş dediler bizde geldik buraya. Okuyoruz Allahımıza şükür. Hiç harf bilmiyorduk. Hepsini öğrendik. Ama henüz harfleri tam olarak birleştiremiyorum. Onu çalışıyorum şimdi. Biraz daha kursa gelmem ve okumam lazım. Eşim evde okumam yazmam konusunda yardımcı oluyor. Bilemediğim zaman kızıyor. 'Şimdiye kadar niye okumadın' diyor. Ben 16 yaşında evlendim. Kaç sene olmuş evleneli ama bana 'Niye okumadın genç kız iken' diyor. Ben de 'Kaç sene oldu, sen okutsaydın' diyorum. Allah razı olsun. Şimdi kursa git ve öğren diyor. Kendiside yardımcı oluyor. Mahallemizde okuma yazma bilmeyen çok. Çok istiyorlar okumayı yazmayı ama imkan bulamadıkları için gelemiyorlar. Yine de hepsine 'Gelin gidelim, biz bir harf bilemiyorduk şimdi öğreniyoruz' diyorum" dedi.

4 çocuk annesi 67 yaşındaki Sevim Bezirci ise, "Elektrik, su faturalarını yatırırsın, hastaneye gidersin, doktor kapılarını öğrenirsin. Her zaman biz yanında olamayız' dediler. Kursta hocalarımız çok yardımcı oluyor. Kurstan sonra da eşim ile birlikte ders yapıyoruz. Bilemediğim şeyleri bana söylüyor. Bilemediğim zaman da kızmıyor. Belediye başkanımız buraya geldiğinde kendisine 'Biz daha harfleri öğrenemedik, biz yine kurs istiyoruz' dedik. Allah razı olsun bu sene yine açtı. Bu sene biraz daha iyiyiz" diye konuştu.

4 çocuk annesi 63 yaşındaki Ayşe Yılmaz'da şunları söyledi:

"Biz cuma sıralarına gidiyorduk. 'Dua et' diyorlardı. Ben dua edemiyordum. Okumaya gideceğim dedim. Allah'a şükür şimdi okuyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Okuyorum ama yazamıyorum. Yazmayı da istemiyorum. Bende şeker, tansiyon, kolestrol var. Yazmayı kafam almıyor"

BELEDİYE BAŞKANI VERGİLİ:'BİR KİŞİ BAŞVURMUŞ OLSA BİLE SINIF AÇIYORUZ'

Belediye Başkanı Rafet Vergili bütün mahallelere sosyal yaşam merkezi yapmak hedeflerinin olduğunu söyleyerek, "Şu anda 27 mahallemiz 23 sosyal yaşam merkezimiz var. 2 mahallenin birleşmiş olduğu bazı mahallelerimiz sosyal yaşam merkezini ortak kullanıyor. Bu merkezlerde her türlü eğitim hizmetleri, kuran kursları, okuma yazma kursları veriliyor. Ama bizim üstüne durmuş olduğumuz en önemli hadise okuma yazma kursları. Bu kurs için 1 kişi başvurmuş olsa bile sınıf açıyoruz. Biz bu şekilde bugüne kadar 500 kişiye okuma yazma sertikası verdik. Bu nüfusumuza göre iyi bir rakam. Okur yazarlık oranını Karabük'te yükseltmiş oluyoruz"dedi.

