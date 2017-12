DHA YURT BÜLTENİ-6

(YENİDEN)

1)KOCAELİ'NDE KAĞIT VE GIDA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda başlayan yangın ardından yan tarafında bulunan gıda deposu ve otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Kağıt ve gıda deposu alev alev yanarken, itfaiye yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak'ta bulunan Kuzenler Ofset adlı kağıt deposunda yangın çıktı. Alevler kağıt deposunu tamamen kapladı. Depo bekçisi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada alevler kısa süre içerisinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yan tarafında bulunan Eskar Gıda'ya ait depoya daha sonra da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken, kağıt ve gıda deposu çalışanları iş makineleriyle içerideki ürünlerini tahliye etmeye çalıştı. Otomobil bayisinin servis bakım bölümünde de bazı hasarlı araçlar alevlerden zarar gördü. Yangının büyümesi nedeniyle çevrede ilçelerden de çok sayıda itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de destek olarak yangına müdahalede bulundu. Yangında kağıt deposu ve gıda deposu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının kağıt deposundaki bir elektrik kablosunun kopmasının ardından çıktığı iddia edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Gıda deposu ortaklarından Burhan Kara, "Yangın yan komşumuz olan kağıt deposunda başladı. Biz olayı haber alıp geldiğimizde bizim depomuzda yangın yoktu. Daha sonra alevler bizim oraya doğru gelince itfaiyeci arkadaşlara bizim gıda deposuna müdahale etmelerini söyledim. Hiç değilse sıçramasın dedim. Fakat alevler bizim depomuzu da sardı. Yaklaşık 10-15 dakikada gıda depomuz yandı, her tarafı alevler sardı. Müdahale etmeye çalıştılar ama maalesef tamamen yandı" dedi.

Yangının enerji hattı kablosunun kopması nedeniyle çıktığını iddia eden kağıt deposu çalışanlarından İbrahim Örmeci, "Ben kağıt deposunda çalışıyorum. Enerji hattı kablosu kopmuş. Sabah saatlerinde rüzgardan kopan kablo kıvılcım yapmış. Sonra da yangın çıkıyor. Bekçi görmüş ve itfaiyeye haber vermiş ama her taraf yandı" diye konuştu.

Yangına kopan enerji hattından kaynaklandığını belirten kağıt deposu çalışanlarından Enes İlhan, "Sabaha karşı rüzgardan dolayı enerji ana hat kablosu kopmuş ve kıvılcımlar çıkmış. Depo bekçisi bu durumu görünce itfaiyeyi arayıp yardım istemiş. İtfaiye 10 dakika gibi bir sürede gelmiş ama maalesef alevler kağıt deposunun her tarafını sarmış. Bir anda alevler kaplamış ve itfaiyeci arkadaşlar müdahalede bulundular ama her yer alev alev yandı" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE(Kocaeli), ()

2)OTOYOLDA DURDURULAN OTOMOBİLDEN 4'Ü GLOCK, RUHSATSIZ 10 TABANCA ÇIKTI

OSMANİYE'de polis, otoyolda şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin ön kaputundaki gizli bölme içerisinde, 4'ü Glock marka olmak üzere toplam ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirdi.İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın ön kaputu altındaki gizli bölmenin altında, poşetlere sarılı 4'ü Glock marka, ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan İ.K. (33) gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)SADIK KÖPEK ACİL SERVİSİN ÖNÜNDE SAATLERCE SAHİBİNİ BEKLEDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir köpek, rahatsızlık geçiren oğlunu acil servise getiren sahibini 2 saat boyunca kapıda bekledi.

İki yaşındaki 'Keş' isimli Sibirya Kurdunun sahibi Sadullah Kaldırım, oğlu Ali Kaldırım'ı rahatsızlandığı için İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Bisikletiyle oğlunu Acil Servise götüren Kaldırım'a, köpeği Keş de eşlik etti. Kaldırım, acil servise hayvanlar alınmadığı için köpeği Keş'e dışarıda beklemesini söyledi.

ACİL ÖNÜNDE SAHİBİNİ BEKLEDİ

Acil Servisin kapısı her açılıp-kapandığında sahibi gelir umuduyla pür dikkat kesilen Keş, hem hastane çalışanları hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sahibine bu kadar sadık olması nedeniyle vatandaşlar, köpeğin bu davranışını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Acil serviste oğlunu tedavi ettirdikten sonra geri gelen sahibini gören Keş'in 2 saatlik bekleyişi ise büyük bir mutlulukla son buldu.

4)BESNİ'DE HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir lokantadan televizyon çalan ve Gaziantep'in Araban ilçesinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan Halit Leman'a ait lokantaya giren 2 kişi, içerideki televizyonu çaldı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası polis, inceleme başlattı ve hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Fikret Ç. ile Mehmet A. olduğunu belirledi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında 2 şüpheli, Gaziantep'in Araban ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde çalıntı televizyon ile yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından Besni'ye getirilen 2 şüpheli, buradaki sorgulamasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

5)PİYANİST GÜLSİN ONAY MERSİNLİLERİ BÜYÜLEDİ

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahneye çıkan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri büyüledi.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konsere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Ufuk Kasar ile yaklaşık 600 sanatsever katıldı.

Üstün yetenekli çocuklar kanunu kapsamında Paris Konservatuarında müzik hayatına başlayan ve uluslararası eleştirmenler tarafından sıra dışı bir Chopin icracısı olarak nitelendirilen Onay, konserinde şef Nathalie Marin yönetimindeki MDOB orkestrası ile birlikte, Camille Saint-Saens'in 2'nci Piyano Konçertosu, Antonin Dvorak'ın Slovak Dansları ve Johannes Brahms'ın Macar Dansları eserlerini seslendirildi.

3 KEZ BİS YAPTI

Konserinin sonunda sahnede ayrılan Gülsin Onay, salonu dolduran yüzlerce sanatseverin kendisini uzun süre alkışlaması üzerine 3 kez piyanosunun başına dönerek eseri yeniden seslendirdi.

Daha sonra ise fuayeye çıkararak hayranları ile bir araya gelen Onay, bol bol fotoğraf çektirip son albümünü imzaladı. Hayranlarından büyük ilgi gören Onay, Mersin seyircisi karşısında her zaman heyecanlandığını dile getirerek, kentte gelmekten büyük bir keyif aldığını söyledi.

