DHA YURT BÜLTENİ-6

1)'DEAŞ'IN DİYARBAKIR EMİRİ' OLDUĞU İDDİASIYLA YARGILANAN N.T., TAHLİYE EDİLDİ

DİYARBAKIR'da, 26 Ekim 2015 günü DEAŞ'ın hücre evlerine düzenlenen ve 7 teröristin ölü ele geçirildiği, 2 polisin şehit olduğu operasyon ile ilgili gözaltına alınan, yargılandığı davada 20 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilen, kısa süre önce yeniden tutuklanan ve DEAŞ'ın Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T., bugün yeniden tahliye edildi. Tahliye kararı, mahkemenin üye hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı. Kayapınar İlçesi'nde 26 Ekim 2015 günü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda, polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit olurken, çatışmada terör örgütü DEAŞ üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alınarak tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz 2 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tehlikeli madde bulundurma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 15- 37'şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesi ardından 16'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına 2016 yılında Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın 25 Ekim 2016 günü görülen duruşmasında tutuklu sanıklardan 12'si, 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmada ise, 1'i olmak üzere 13'ü tahliye edilirken, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın 20 Haziran 2017 tarihinde görülen 4'üncü celsesinde ise, DEAŞ'ın Diyarbakır bölge emiri olduğu iddia edilen, N.T.'nin de aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanığın da tahliye edilmesi ile davada tutuklu sanık kalmadı. Hakkında bir tanık beyanı gerekçe gösterilen N.T., geçtiğimiz günlerde kuvvetli suç şüphesi nedeniyle yeniden tutuklandı.

İSTİHBARATIN KOMPLOSU

Davanın bugün görülen son celsesine geçtiğimiz günlerde tutuklanan N.T., bu dosya ile birleştirilen davanın tutuklu sanığı A.S.ile avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık A.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımda açılan dava istihbaratın komplosudur. Dışarıda bulunduğum sürede beni sürekli olarak isim vermem konusunda tehdit ettiler. Aksi halde bana dünyayı zindan etmekle tehdit ettiler." dedi.

Duruşmada daha sonra görüşü sorulan savcı, sanık A.S.'nin tahliyesini talep etti. IŞİD'in Diyarbakır emiri olmakla suçlanan N.T.'nin hücre evlerinde parmak izi tespit edildiğini belirten savcı, sanığın evinde ele geçirilen özel yapım bel korsesi, dijital eşyalar, örgüt propagandasını içeren belgeler, telefon görüşmeleri ve hakkındaki tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi.

"SENİ CEZAEVİNDEN ÇIKARMAYACAĞIZ"

Söz hakkı verilen sanık N.T., parmak izlerinin çıktığı iddia edilen evin kendi ikameti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Korse dedikleri şey ve dijital materyaller benden yakalanmamıştır. Biz cezaevine girdikten 1 yıl sonra birileri üzerime ifade vermeye başladı. Bunun sebebi medyada bizim kötülenmemizdir. Hakkımda 2 ayrı dava daha açıldı. Hem DEAŞ hem El Kaideci olduğum söyleniyor. Bu iki örgüt birbirine düşmandır. 2013 yılından beri beni teknik takiple izleyenlerin, benim Suriye'ye gidip- gitmediğimi tespit etmeleri lazım. Zeynep isimli biri çıkıp benim Suriye'ye gittiğimi söylüyor. Benim dükkanlarım var. Hangi ara Suriye'ye gitmişim? Üzerime atılanların hepsi iftiradır. İftira sebebi de Türkiye'de yapılan kirli oyunlardır. 2013-14 yıllarında yaptığım basın açıklamasından dolayı Emniyet ve içindeki bazı gruplar üzerime oyun oynamaya başladı. 2 yıldır cezaevindeydim. 2010 yılında Fethullah Gülen'i eleştirdiğim için bana 'Seni cezaevinden çıkarmayacağız' dediler. Darbe bitmiş ancak darbeyi planlayanların oyunları hala bitmemiştir"

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNSA DA TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜ OLMAYACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık N.T.'nin daha önce uzun tutukluluk nedeniyle tahliyesine karar verilmiş olması,bu karardan sonra 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanığın yeniden tutuklandığı, bu şekilde tutukluluk süresinin daha da artması, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında her ne kadar aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da tutukluluğun devamına karar verilmesinin ölçülü ve orantılı olmayacağından adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık A.S.'nin de tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmesine hükmetti. Sanık N.T.'nin tahliye edilmesi mahkemenin üye hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi, muhalefet şerhinde, "Sanık hakkındaki mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle, tutukluğunun devamına karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum." dedi.

Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/

2)BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, RİZE'DE

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi programlara katılmak üzere Rize’ye geldi.

Sabah saatlerinde Ankara’dan uçakla Trabzon’a oradan karayolu ile Rize’ye geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valiliği’nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleri ile Rize'nin havalimanı, Ovit tüneli, lojistik merkez, kentsel dönüşüm, meydan ve sahil güzergahının düzenlenmesi gibi önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtti. Bakan Bak, “Bugün idarecilerimiz ve siyasilerle burada bu yatırımlarını değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Kendisi dün gece Afrika seyahatinden döndü, inince kendisiyle görüştüm Rize'ye gideceğimi söyledim, size çok selamlarını iletti. Dönünce de burada yaptığımız çalışma ve toplantıları kendisine aktaracağız. Buradaki çalışmalarımıza milletvekili arkadaşlarım Hasan Karal ve Hikmet Ayar’da katılacak. Rize'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için ne gerekli ise bu konuları birlikte değerlendireceğiz" dedi. 2018 yılının Türkiye için hayırlı bir yıl olması temennisinde bulunan ve Kudüs'le ilgili gelişmeleri değerlendiren Bakan Bak şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Filistin ve Kudüs'teki yaşanan sürecin yönetilmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edilmesinin ve ardından Birleşmiş Milletlerde Amerika'nın aldığı karar karşısında 128 ülke dik durdu. Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür sözü üzerine olumlu ve önemli adımlar atıldı. Böylesine önemli adımları atan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten İslam alemi ve dünya için çok önemli adımlardı bunlar. Kudüs barışın şehri ve dolaysıyla Kudüs'ün barışı bütün dünyayı etkileyen önemli bir adım. Bu noktadaki gayretlerinden dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza laik olmaya ve onun gösterdiği yolda yürümeye gayret edeceğizö

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

3)FATMA ŞAHİN: BAZEN BİR FOTOĞRAF BİNLERCE YAZIYA BEDEL

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazen bir fotoğrafın binlerce yazının, kalemin ve kitabın verdiği mesajı çok net verdiğini belirterek, “Geçmişe dair bu şehrin bütün kültürel hafızasını resmeden, tarihini fotoğraflayan kaybettiğimiz değerler, geleceğimizi aydınlatacaktır"dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Turizm Derneği ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğiyle hazırlanan 'Kentimiz Gaziantep: Kazandıklarımız Kaybettiklerimiz' konulu karma fotoğraf sergisi açıldı. Kentin tarihi mekanlarını yansıtan 158 fotoğrafın sergilendiği sergi, 10 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık tutulacak.

Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu ve ailesine, kentin derinliğini yansıtan böylesi önemli bir sergiyi açtığı için teşekkür etti. Başkan Şahin, “Gaziantep, bir tarih, kültür ve medeniyet şehridir. İnsanın hafızası nasıl önemliyse kentin hafızası da bir o kadar önemlidir. Şehrin hafızasını geçmişten geleceğe taşımak için açılan bu sergi bir köprü görevi görüyor. Sergilenecek fotoğraflar, bizlere kentimizin derinliğini, medeniyetini gösterecek. Bazen bir fotoğraf binlerce yazının, kalemin ve kitabın verdiği mesajı çok net ve kısa bir biçimde verir. Geçmişe dair bu şehrin bütün kültürel hafızasını resmeden, tarihini fotoğraflayan kaybettiğimiz değerler, geleceğimizi aydınlatacaktır. Bu şehrin tarihine, medeniyetine ve kültürüne uygun gelecek imarı açısından bu sergide büyük bir öğreticilik var. Ben ve arkadaşlarım, aydınların, bilim insanlarının ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yol göstericiliğiyle şehrimizi geleceğe taşıyacağız, onları ilham kayrağı olarak alacağızö dedi.

Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu ise serginin açılmasına destek veren Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, Başkan Şahin, Severoğlu ve katılımcılar sergiyi gezdi.

4)GÖÇ POLİTİKALARI KURULU 4'ÜNCÜ KEZ TOPLANDI

TÜRKİYE'nin göç politikaları ve stratejilerini belirleyen Göç Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen toplantıya, bakanlık müşteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz katıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Toplantıda, Türkiye'nin stratejik hedefleri ve milli menfaatleri doğrultusunda milli göç politikasının oluşturulmasına yönelik güncel gelişmeler ve yeni hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi. Ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Türkiye'nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nında kurul üyelerinin görüşlerine sunulacağı öğrenildi.

5)VAN'DA 102 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri 102 kilo 100 gram eroin ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Yeni Mahallede bir evde ve yanında bulunan garajda uyuşturucu madde bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik eğitimli köpek 'Zeyna' birlikte yapılan aramada, garaj içerisinde 4 çuval içerisine saklanmış 200 paket halinde 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili H.U.ve N.U. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

