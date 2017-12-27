DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL HABER)

1)SAMSUN'DA DÜNYA STANDARTLARINDA GOLF SAHASI

TÜRKİYE'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren ve dünyada deniz doldurularak oluşturulan ilk golf sahasına sahip Samsun Golf Kulübü'ne ilgi her geçen gün artıyor. Saha genişliği 650 dönüme ve 9 çukurlu parkuru da 18 çukura çıkarılacak kulüpte, açıldığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 500'ün üzerinde kişi eğitimlerden geçerek golf oynamayı öğrendi.

Türkiye standartlarının üzerindeki altyapısıyla büyük ilgi gören Samsun Golf Kulübü, ülkede ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla 15 Temmuz 2016'da kapılarını açtı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum sahilinde 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu tesisin saha genişliğini 650 dönüme, 9 çukurlu parkuru ise 18 parkura çıkardı. Genişletilmiş sahanın 2018'in ilk 6 ayı içerisinde golf severlerin hizmetine gireceği belirtildi. Kulüp çalışmaları ve eğitimler ile ilgili bilgi veren milli golfçü ve kulübün direktörü Hamza Sayın, şunları söyledi: "Türkiye'de ilklere imza atan kulübümüz hizmete girdiği günden bu yana handikaplı çok sayıda golfçüyü misafir etti. 7'den 70'e herkesin gelip üye olmadan golf oynayabildiği tesiste bugüne kadar 500'ü aşkın öğrenci eğitimlerden geçerek golf sporu ile tanıştı. Bu süreç zarfında olimpiyat, federasyon ve yerel kupalarda hizmetler verdik. Deniz dolgusuyla oluşturulan dünyanın ilk golf sahasına sahip Samsun'da golf kulübüne ilgi giderek artıyor. Zorluğu seven profesyonel golfçüler için Karadeniz'in ilk ve tek modern golf sahasına sahip kulübümüz 3 bin metrekarelik kapalı alanıyla misafirlerine benzersiz deneyimler sunuyor. USGA standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevin Ramsey'in tasarladığı tesis, modern fitness salonunu ve dünya mutfağının bütün lezzetlerinin tadılabileceği restoranını da içinde bulunduruyor."

Samsun'da deniz doldurularak yapılan 9 delikli golf sahası, 15 Temmuz 2016'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla hizmete girdi. Yaklaşık 1 yılda denizin büyük bölümü doldurularak inşa edilen golf sahası, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 84 sporcunun katıldığı 'Federasyon Kupası Turnuvası' ile faaliyete geçti.

Görüntü dökümü

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-Golf oynayanlardan detaylar

-Sahanın Drone görüntüsü

-Muhabir anonsu

(Süre:02.40 dk) - (Boyut: 300 mb)

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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2)EPİLEPSİ HASTASI ERKEK TEMİZLİKÇİYE HASTANEDE TECAVÜZE 18 YIL HAPİS İSTEMİ



DİYARBAKIR'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan, epilepsi hastası D.S.'yi (33) döverek, birden fazla kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla geçen Haziran ayında tutuklanan temizlik personel şefi E.K. ile hastane temizlikçisi B.E. hakkında, 'kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı' suçundan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan epilepsi hastası, D.S., 26 Haziran gecesi rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Babasının ısrarla sorması üzerine başından geçenleri anlatan D.S., hastanenin temizlik işleri şefi E.K. (35) ve temizlikçi B.E.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Mağdurun olayı anlatması üzerine ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iki şüpheli tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'TECAVÜZ SIRASINDA BAĞIRINCA AĞZIMI POŞETLE BAĞLADI'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur D.S., şüpheli E.K.'nin temizlik personel şefi olduğunu belirterek, "Hastanede onun emrinde çalışıyorum. Bana sürekli kötü davranıyor. Bir kez beni hastane çatısına götürüp ağzıma vurarak, dişimi kırdı. E.K. bir ay önce de beni hastanenin yangın merdivenine götürdü. Boğazımı sıkıp, tokat attı. Aynı gün yangın merdiveninde bana tecavüz etti. Ağzımı poşetle bağladı ve sesimin çıkmasına engel oldu. Diğer şüpheli B.E. ise soyunma odasında bana tecavüz etti. Bir kez evini gösterme bahanesiyle evine götürüp tecavüz etti" dedi.

'BİZE SÜREKLİ KÖTÜ DAVRANIYORDU'

Mağdur ile aynı hastanede temizlikçi olarak çalışan kardeşi S.S. ise temizlik şefinin kendisine ve kardeşine sürekli kötü muamelede bulunduğunu belirterek, "Birkaç kez kardeşimin boğazını sıkıp tartakladığına şahit oldum. Hatta defalarca kardeşimi gördüğü yerde sarkıntılık ettiğini gördüm. Diğer şüpheli B.E. de kardeşime sürekli bağırıp, çağırıyordu. Olayın olduğu akşam iki şüphelinin kendi arasında telefonda konuştuğunu duydum. B.E., sonraki gün hastaneye gelerek bütün temizlik personelini topladı ve kimsenin olayla ilgili konuşmaması konusunda tehdit etti" diye konuştu.

'İŞİNİ YAPMADIĞI İÇİN BAĞIRDIM'

Şüpheli temizlik personel şefi E.K. soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, mağdurun cinsel sorunları olduğunu belirterek, "Mağdur, hastane personelinin hepsine, özellikle erkekleri gördüğü zaman tekliflerde bulunuyordu. Bu durumu hastane güvenlik şefi ve koordinatör hemşireye anlattım. Ancak işlem yapılmadı. Temizlemesi gereken yerleri temizlemediği kendisini zemin kata götürüp işini düzgün yapması konusunda bağırdım ancak cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.

Şüpheli B.E. ise Ergani Devlet Hastanesi giyinme odasındaki tecavüz iddiasını kabul etmediği belirterek, "Mağdur ile boş arazide ilişkiye girdim. Bunun dışında herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadık" diye konuştu.

MAĞDURU DÖVDÜĞÜNÜ BÜTÜN HASTANE GÖRMÜŞ

Temizlik şefinin mağdura ilişkin iddiaları üzerine savcılık hastane personelinin tanık olarak ifadesini aldı. İfadesi alınan hastane personelleri mağdur D.S.'nin edep ve ahlak yönünden olumsuz bir davranışının olmadığını, karşı cinse ilgi duyup duymadığı hakkında herhangi bir duyum almadıklarını, görmediklerini, saf ve temiz biri olduğunu söyledi. Hastane personeli ayrıca, şüpheli temizlik şefi E.K.'nin hastaneye gelen kadınlara çok ilgi duyduğu için hastaneden uzaklaştırma cezası aldığını, daha önce de hastanede bir kadın ile basıldığını ve Ramazan ayı içerisinde bodrum katında mağdur D.S.'nin boğazını sıktığını ve duvara vurduğunu gördüklerini söyledi. Hastanenin sorumlu hemşiresi L.B.K. ise tanık olarak alınan ifadesinde, sanığın iddia ettiği gibi mağdurun hastane personelinin cinsel organını tutup ilişki teklifinde bulunması iddialarını duymadığını belirtti.

BOYNUNU VE KOLUNU ISIRMIŞ

Soruşturma kapsamında Dicle Üniversitesi'ne sevk edilen mağdur D.S.'nin vücudunun değişik yerinde yaralamalar tespit edildi. Mağdurun ifadesine göre bu yaralanmaların şüpheli E.K.'nin boynunu ve kollarını ısırması sonucu oluştuğu belirtilen raporda, muayenede mağdurun makatında yırtık tespit edildiği belirtildi. Ergani ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı araştırma sonucunda hazırlanan tutanakta, mağdur D.S.'nin engelli kontenjanından devlet hastanesinde temizlik personeli olarak çalıştığı, zihinsel ve fiziksel engelinin olduğu, bazen unutkanlıklar yaşadığı için evine bile gitmeye zorlandığı, normal zamanlarda kendi halinde olduğu, çevredeki kişiler ile bağlarının güçlü olduğu, kimseye kötülüğünün dokunmadığı, herkesle iyi anlaştığı ve erkeklere karşı cinsel düşkünlüğü olduğu yönünde bir bilgi tespit edilemediği belirtildi. Tutanakta, görüşme yapılan kişilerin mağdur hakkında olumlu görüşlerinin olduğu da kaydedildi. Tutanakta, hastane temizlik şefi olan şüpheli E.K.'nin ise cinselliğe düşkünlüğünün olduğu, cinsellik yönünden zaafları olduğunun araştırma sonucu tespit edildiği kaydedildi.

18'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu şüpheliler E.K. ve B.E. hakkında, 'kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı' iddiasıyla 18'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, mağdurun amiri pozisyonunda olan E.K.'nin giyinmek üzere soyunma odasına inen mağduru burada gördüğünü belirten savcı, şüphelinin daha önce de D.S.'yi defalarca elle ve sözle taciz ettiğini kaydetti. Şüphelinin merdivenin altına götürdüğü mağdura cinsel saldırıda bulunduğunu belirten savcı, hastanede D.S. ile aynı pozisyonda görev yapan temizlik görevlisi B.E.'nin ise 21 Haziran günü mağduru dinlenmek için soyunma odasına götürdüğü ve kapıyı kilitleyip cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. B.E.'nin sonraki günlerde de mağduru kendi evine götürerek cinsel saldırıda bulunduğunu belirten savcı, kriminal incelemede mağdur D.S.'nin atletinde şüpheli B.E.'nin kan örneği ile uyuşan bulgular tespit edildiğini ifade etti.

Hazırlanan iddianame Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın Şubat ayında yapılmasına karar verildi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()

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3)HIRSIZLIK GİRİŞİMİ KAMERALARA YANSIDI

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde yüzü maskeli bir kişi elinde tornavida ile bir işyerinin kapısını açıp girmek istediği sırada çevredekilerin 'Hırsız var' diye bağırması sonucu hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin kapıyı açmaya çalışma anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Olay, geçen 24 Aralık günü saat 01.50 sıralarında Hıdırlık Mahallesi Yıldız Sokak'taki Fatma Ak'a ait fatura ödemi merkezinde meydana geldi. Yüzü maskeli ve eldivenli bir kişi, işyerinin önüne gelip, yanında getirdiği poşet içinden tornavidayı çıkartıp, kapıyı açmak istedi. Bir süre kapıyı açmak için çalışan şüpheli üst katta oturanların durumu fark edip 'Hırsız var' diye bağırması üzerine kaçtı. Şüphelinin kapıyı açmaya çalışma anı ise işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İşyerinde son 3 aydır 2 defa hırsızlık girişiminin olduğunu belirten Fatma Ak, " Hırsız cumartesi günü gelip, kapıyı açmaya çalışmış. O sırada üst katta oturan dükkan sahibi durumu fark edip 'Hırsız var' diye bağırınca, hırsız kaçmış. İşyerime son 3 aydır 2 defa hırsızlık girişimi oldu. Güvenlik kamerası taktırdım, çeşitli önlem aldım ama maalesef yine aynı olayı yaşadık." dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin kapıyı açmaya çalışması

- Fatma Ak röp.

- İşyerinden detay

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA )

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4)YABANCI KADINLAR EN İYİ TÜRK KAHVESİNİ YAPMAK İÇİN YARIŞTI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kırk Yılın Hatırına Yarışsana adlı etkinlikte yerleşik yabancı kadınlar en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı. Yabancıların yarışma öncesi sundukları Türk halk oyunları, semazen gösterisi ve sahne şovları da ilgiyle izlendi. Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından düzenlenen 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' adlı Türk kahvesi pişirme yarışmasında yabancı gelinler ve yerleşik yabancılar ter döktü. Titeyengöl mevkiindeki otelde Manavgat Belediyesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası desteğiyle düzenlenen yarışmaya yerleşik yabancılar büyük ilgi gösterdi. Yarışma öncesi yabancılar oluşturuldukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.

OCAĞIN BAŞINA GEÇİP KAHVE PİŞİRDİLER

Yarışmada Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy jüri olarak yer aldı. Yarışmaya katılan 8 yerleşik yabancı önce kahve çekirdeklerini el değirmenlerinde öğüttü, daha sonra kendileri için hazırlanan ocaklarda Türk kahvesi pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışmanın sonunda İsveçli Malin Larsson birinci, Rus asıllı Valentina Oruç ikinci olurken, Moldova doğumlu Ayşe Demirbaş ise üçüncü oldu.

'ÜYELERİMİZ TÜRK KÜLTÜRÜNE ÇOK MERAKLI'

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, bu sene 3'üncüsünü düzenledikleri yarışmaya üyelerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu sene özellikle halk oyunları grubu kurduk, semazen gösterileri yaptık. Üyelerimiz Türk kültürüne çok meraklı, öğrenmek istiyor. Bununla birlikte Türk kahvesiyle de renklendirmek istedik" dedi.

'TÜRK KAHVESİ ÇOK FANTASTİK'

Yarışmanın birincisi İsveçli Malin Larsson, Side'ye 15 yıl önce geldiğini anlatırken, "Benim tercihim neskafedir. Türk kahvesi çok fantastik ve yapımı oldukça zor. Özellikle köpüğünü ayarlamak çok zor. Kazandığım için mutluyum" diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve MATSO Başkanı Ahmet Boztaş tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntü

- Halk oyunları, semazen gösterisi ve sahne şovu

- Kahve pişirme yarışması

- Yarışmacıların kahveleri el değirmeninde öğütmesi

- Ocaklarda kahve pişirmeleri

- Jüri üyelerine ikramı

- Dereceye girenlerin açıklanması

- Dereceye girenlere ödül verilmesi

- MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı açıklaması

- Birinci Malin Larsson açıklaması

- Toplu foto çekimi

225 MB /// 03.42"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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(ÖZEL)

5)LÜKS OTOMOBİLLERİ TAKSİ YAPAN ŞOFÖRLER DERTLİ

MALATYA'da satın aldıkları lüks otomobilleri, taksiye dönüştüren esnaf, tarifenin yüksek olduğunu düşünüp araçlarına kimsenin binmemesi üzerine kontak açamaz hale geldi. 2 bin 500 taksinin bulunduğu kentteki taksi şoförlerinden 600'ü, ÖTV muafiyetinden faydalanıp araçlarını yenileyerek lüks model araçlar satın aldı. Taksi duraklarına doluşan sıfır lüks otomobilleri görenler araçlardaki tarife fiyatlarının farklı olduğunu düşünüp eski model taksilere binmeyi tercih etti. Taksiciler, durum karşısında iş yapamaz hale geldi.

Ne yapacaklarını şaşıran taksiciler, araçlarını yenilediklerini ancak kontak açamaz duruma geldiklerini söyledi.

Kentteki bir durakta 20 yıl boyunca geçimini taksicilik yaparak sağlayan Mehmet Özer, geçen yıl ÖTV muafiyetinden faydalanıp 225 bin liralık lüks otomobili 140 bin liraya satın alarak taksisini yenilediğini söyledi. Özer, kentte taksiye binme kültürünün olmadığını savunarak, "Otobüse 4 kişi binip verdikleri parayı birleştirerek taksiye verseler daha uygun ve konforlu olur. Otobüse 3- 4 kişi biniyor gideceği yere kadar gidiyor ama taksiye 3- 4 kişi bindiği zaman zaten aynı paraya gideceği yere kadar yine gidiyor. Bizim halkımız halen taksiyi pahalı zannediyor ama bu sıkıntı yeni bir olay değil. Geçmişte de taksiye binme kültürü yoktu bizim halkımızda, şimdi de taksiye binme kültürü yok. Taksi gerçekten çok pahalıya gelecek bir şey değil" dedi.

38 yıldır taksilik yapan İsmail Karaca ise lüks aracını görenlerin şikayetçi olduğunu, "Bu aracı nasıl ticari yapmışsın?" diye sorduklarını söyledi. Karaca, halka hizmet için yaptıklarını, halkın ve kendilerinin de rahat edeceğini, aracını gören vatandaşların afallayarak "Malatya'da böyle bir arabayı nasıl ticari araç yaparsınız?" diye söylediklerini anlattı.

Vatandaşlar ise lüks araçları görünce tarifenin değerlerinden pahalı olacağını düşündükleri için tercih etmediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Lüks taksilerin görüntüleri

- Taksilerden detaylar

- Mehmet Özer ile röp.

- İsmail Karaca ile röp.

- Vatandaşla röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 352 MB

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