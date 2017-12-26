DHA YURT BÜLTENİ-6

1)FETÖ'NÜN 'MAHREM ASKERİ YAPILANMASI' ADLİYEDE

ANTALYA'da, FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında muvazzaf teğmen, astsubay, polis akademisiyle ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheliyi 13 Aralık günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 27'si tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisten detay görüntü

- Zanlılardan detay görüntü

- Zanlıların hastaneye girişi

- Zanlıların hastaneden çıkışı

- Zanlıların araçlara bindirilişi

251 MB /// 2.15"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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2)3 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN EMLAKÇI: İFTİRA ATILIYOR

KONYA'da, 16 yaşındaki 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. (46) hakkında, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamaları kabul etmeyen B.U., çocuklardan birini otomobilinde taciz ettiği iddiasıyla ilgili "Araçtan inerken 'Allah razı olsun' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum. İftira atılıyor" dedi. İstismar olaylarından ilki, 3 Ekim günü, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki A.Y. yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre, yanına otomobille tanımadığı B.U. yanaştı. Evli ve 3 çocuk babası B.U., "Buranın yabancısıyım. Yunak ilçesinden geliyorum" diyerek, çocuğa bir hastanenin adresini sordu. B.U., adresi tarif eden A.Y.'ye otomobiline binip, hastanenin yerini göstermesi halinde kendisini evine bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine A.Y. de otomobile binerek, B.U.'ya hastaneyi bulması için yardımcı olmak istedi. Bir süre sonra B.U., araca binen A.Y.'ye elle tacizde bulundu.

İkinci olay ise 15 Ekim'de meydana geldi. B.U., iddiaya göre, 1.5 yıl önce adres sorduğu sırada tanıştığı E.K. ile arkadaşlık kurdu ve bir süre sonra E.K.'nin arkadaşı E.Ç. ile tanıştı. B.U., gezdirme bahanesiyle otomobiline aldığı E.K. ve E.Ç.'yi de elle taciz etti. Çocuklar, daha sonra taciz olayını konuşmak için buluştukları B.U. tarafından tekrar taciz edildi. E.K. ve E.Ç.'nin olay sırasında bağırması üzerine çevredekiler, durumu anlayıp, polis çağırdı. B.U., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.U., mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra A.Y. de emniyete giderek, tutuklu bulunan B.U.'nun kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Y.'nin dosyası, diğer istismar dosyasıyla birleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından B.U. hakkında hazırlanan iddianamede, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Konya 1'inci Ağır Cezası Mahkemesi'nde dava açıldı.

'ALLAH RAZI OLSUN, DİYEREK ELİMLE DİZİNE VURDUM'

Tutuklu sanık B.U., mahkemedeki savunmasında, A.Y.'ye alkollü olarak araç kullanırken rastladığını ileri sürdü. B.U., "Sarhoş bir şekilde araba kullanırken, A.Y.'ye yolda rastladım. Ona bir hastanenin adresini sordum. Sonra arabaya bindi. Bana adresi gösterdikten sonra onu aldığım yere bıraktım. Araçtan inerken 'Allah razı olsun' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

B.U., diğer iki çocukla ilgili cinsel istismar olaylarına ilişkin, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben, mağdurlara cinsel istismarda bulunmadım. Bana iftira atılıyor" dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜYOR

Duruşmada hazır bulunan pedagog ise mağdurlardan E.Ç.'nin, psikolojik tedavi gördüğünü ve çocukta travmatik belirtilerin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, son savunmaların alınması için duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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-Fotolar

-Adliye dıy plan görüntüsü

Tolga YANIK/KONYA, ()

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3)TÜRKİYE'NİN İLK FELSEFE ODİTORYUMU ANTALYA'DA AÇILDI

ANTALYA Konyaaltı Bahçeşehir Koleji'nde, Türkiye'nin ilk 'Felsefe Oditoryumu' törenle açıldı.

Türkiye'deki en büyük özel eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, Konyaaltı Kampüsü'ndeki okulunda Felsefe Oditoryumu'nu törenle açtı. Törene Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile aileleri katıldı. Kurdele kesimiyle kapılarını açan Felsefe Oditoryumu'nda öğrenciler, felsefenin temel isimlerini canlandırdığı küçük bir piyes sahnelendirdi.

'BİZ BÜTÜNÜ ARIYORUZ'

Gösterinin ardından konuşan Enver Yücel, Türkiye'nin iyi eğitime çok büyük ihtiyacı olduğunu söyledi. Okullarında öğrencilere 'Başıma icat çıkarma', 'Eski köye yeni adet getirme', 'Bırak şimdi felsefe yapma' sözlerinin tam tersini yaptırmak istediklerini belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyük bir markası neden yok, felsefe yok da ondan. Eğitim bana göre bir araçtır, insanın mutluluğudur. Şu andaki eğitimimizin yanlış olduğunu kabul etmemiz lazım. Müfredatı ezberleten bir sistem. Meselenin bir felsefi boyutu yok. Felsefi boyuta ulaşmayan hiçbir şey başarılı olamaz. Öğretmen sadece bir yol gösterici olabilir, ama bugün öğretmenler belli bir müfredatı öğretme çabasında. Biz bütünü arıyoruz, felsefe de bütünü arıyor. Bütün sınıflarımızda her alanı birbirine karıştırma niyetindeyiz. Neden niçin aranmazsa toplum gelişemez, üretim de olamaz. Burayı bütün Antalya'nın kullanması bize keyif verir."

Oditoryumun danışmanlığını yapan Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Doç. Dr. Çetin Balanuye ise buranın tek amacının öğrencilerin felsefeyi doğrudan deneyimleyebilecekleri ortam yaratmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin burada eşit olduğunu kaydeden Doç. Dr. Balanuye, "Her düşünce ağır ağır irdelenecek. Felsefenin kendisi tecrübe edilecek. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Türkiye'de sarf felsefe amaçlı bir oditoryum amfi yok. Dünyada iyi üniversitelerde böyle sınıflar var. Türkiye'de ilk kez Antalya'da açıldı" dedi.

OVAL MASA ETRAFINDA BULUŞACAKLAR

Yaklaşık 600 m2'lik kapalı alanda, Antik Yunan ve erken Roma döneminin mimari unsurlarını serbest bir yorumla birleştiren Felsefe Oditoryumu, sütun ve kemerleri, tavan tonozları, duvar ve zemin döşemeleri, olbia tipi basamaklı oturma alanlarıyla özgün bir mimariye sahip. Oditoryum, 25 kişilik ahşap oval masası, özel eskitme deri sandalyeleri, geniş hacimli ahşap kitaplıkları, dekoratif meşale ve işlevsel aydınlatmaları, antik görünümlü çeşme ve yalağıyla görkemli bir atmosfer yaratıyor.

Görüntü Dökümü

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Oditoryum içinden görüntü

Tablolardan görüntü

Kitaplıktan görüntü

RÖP: Doç. Dr. Çetin Balanuye

Protokol üyelerinin açılış kurdelasını kesmesi

Katılımcılardan görüntü

Müzik dinletisi

Protokolün görüntüsü

Öğrencilerin gösteriminden görüntü

Enver Yücel'in konuşması

626 MB /// 05.43

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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4)KAZDAĞLARI'NDA ELMA AĞAÇLARINDA KAR GÜZELLİĞİ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında, yaprakları dökülen ağaçlardaki elmaların üzerine yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı.

Bir ucu Çanakkale, diğer ucu da Balıkesir sınırları içerisinde kalan Kazdağları; bitki, hayvan zenginliği ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Her mevsim oluşan güzel görüntüler için doğaseverler bölgeyi ziyaret ediyor.

Çanakkale'de geçen hafta sonu gerçekleşen kar yağışının ardından, Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Çırpılar köyünde, bir üreticiye ait elma bahçesinde de güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaprakları dökülen, üzerinde sadece meyveleri kalan ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Ziraat yüksek mühendisi Salih Bozkurt (57), elmaların bir çoğunun olumsuz hava şartlarına rağmen dökülmemesinin ilginç bir olay olduğunu belirterek, "Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Ağaçlardaki elmaların cinsi 'Granny Smith'. Ender de olsa böyle olaylar görülebiliyor. Bence ağaçlara bakım yapılmaması ve bol su verilmemesi meyvenin ağaçta kalmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bir anlamda elmalar mumyalanmış" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Elma ağacı ve tarladan genel ve detay görüntü.

-Karla kaplı elmalardan görüntü.

-Ziraat Yüksek Mühendisi Salih Bozkurt röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ, ()

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(ÖZEL HABER)

5)KURUŞUNA KADAR AYNI TEKLİFLERİN VERİLDİĞİ İHALE İPTAL EDİLDİ

BURSA'nın Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce taşeron hizmetinin devamı için açılan ihaleye 5 şirket katıldı. Şirketlerin kuruşuna kadar aynı ücreti vermesi, ihalenin iptal edilmesine neden oldu. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Şüphe olmasın, diye iptal ettik. Hükümetin, taşeron işçileri kadroya alması sonucu yeni ihaleye gerek kalmadı" dedi.

Gemlik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından taşeron hizmetinin sürdürülmesi ve 29 personelin 21 ay süreyle tekrar çalıştırılması için ihale açıldı. Toplam 12 firmanın doküman aldığı ihaleye 5 firma katıldı. Belediyenin ihale salonunda düzenlenen zarf açılımında, 5 firmanın da 2 milyon 49 bin 19 lira 98 kuruş teklif verdiği görüldü. Bunun üzerine ihale, komisyon üyeleri tarafından iptal edildi.

Gemlik Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz, ihalenin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesinin yolunu açan düzenlemeyi hatırlattı. İhaleye gerek kalmadığını belirten Yılmaz, "İşçilere asgari ücret üzerinden maaş verileceği için firmaların hazırladığı teklifin aynı olması doğal. Biz, ihaleyi iptal ettik. Tekrar yapmış olsaydık ve yine aynı rakamlar ile karşılaşsaydık bu kez ihaleyi kazanan firmayı kura ile tespit edecektik. Hükümetin, taşeron işçileri kadroya alması sonucu yeni bir ihaleye gerek kalmadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Gemlik genel görüntüler

Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile ropörtaj

Detaylar

Hasan BOZBEY/GEMLİK (Bursa), () -

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6)GENÇ KADIN, PARA İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

ADANA'da 28 yaşındaki Gamze İlhan'ın, para için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 23 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi. 1 erkek çocuğu olan Gamze İlhan, 6 yıl önce eşinden boşanarak Soner Uçku ile evlendi. Uçku'nun borçları için çift anlaşmalı alarak boşanarak aynı evde yaşamaya başladı. Genç kadın, bunun üzerine eşinin borçlarını ödemek için, genelevde ev kiralayıp, kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son haftalarda Uçku'na eskik para vermeye başladı. Bunun üzerine, çift arasında evde kavga çıktı.

Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla İlhan'ı 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede öldü. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emniyette ifade veren genç kadının babası 63 yaşındaki Tevfik İlhan, şöyle dedi:

"Kızım bize tekstil fabrikasında çalıştığını söyledi. Eşi ile aralarında sorunları vardı. Soner'in borçları yüzünden 1 yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku'dan şikayetçiyim. Yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum."

Polis, firari katil zanlısını yakalamaya çalışıyor

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Olayın meydana geldiği sitenin görüntüsü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Polislerin apartmana girmesi

- Dairenin önündeki polislerden görüntü

- Polislerin evde inceleme yapması

- Soner Uçku ve Gamze İlhan'ın birlikte çekildiği fotoğraf

- Gamze İlhan'ın sağlık fotoğrafı

Süre: 01'23" Boyut: 84,3 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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7)FETÖ'NÜN 'MAHREM ASKERİ YAPILANMASI' ADLİYEDE

ANTALYA'da, FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında muvazzaf teğmen, astsubay, polis akademisiyle ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheliyi 13 Aralık günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 27'si tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisten detay görüntü

- Zanlılardan detay görüntü

- Zanlıların hastaneye girişi

- Zanlıların hastaneden çıkışı

- Zanlıların araçlara bindirilişi

251 MB /// 2.15"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()



