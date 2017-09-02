DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KÜÇÜK ÇOCUK ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDI



NİĞDE'de 4 yaşındaki Abdullah Eflas, ailesinin kurban etlerini kıydığı makineye elini kaptırdı.

Çiftlik İlçesi'nde meydana gelen olayda, ailesinin kurban eti kıydığı makineyi çalıştıran Abdullah Eflas, elini kaptırdı. Durumu fark eden annesinin makineyi kapatmasının ardından çağrılan sağlık ekibi, küçük çocuğun elini kurtaramadı. Bunun üzerine makine ile birlikte Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük Abdullah'ın elini çağrılan itfaiye ekibi makinenin içinden çıkardı. Parmaklarında derin kesikler bulunan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAFLAR

Ali KADI/ NİĞDE, () -

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2)TUNCELİ'DEKİ OPERASYONDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 8'E ÇIKTI

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında dün akşam saatlerinde başlatılan hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Pülümür İlçesi Uzuntarla mevkiiğinde dün gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor. Operasyonlarda öldürülen PKK'lı terörist sayısı 8'e ulaşırken, operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla Mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine operasyonun devamında Tunceli-Pülümür ilçemiz-Uzuntarla Köyü Kırsalında SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile bugün de 3 terörist etkisiz hale getirilmiş ve silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Jandarma özel harekat timlerimizce Operasyonumuz devam etmektedir" denildi.

TUNCELİ, ()-

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3)CANLI YAYINDAKİ MUHABİRİN KURBANLIK DANA İLE MÜCADELESİ

IRAK'ın kuzeyindeki Erbil kenti merkezli, uydudan yayın yapan K24 Televizyonu Ankara muhabiri Ercan Dağ'ın hayvan pazarında canlı yayın sırasında üzerine gelen dana ile mücadelesi görüntülere yansıdı.

Ankara'nın en büyük hayvan pazarı Ovacık Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği ve pazardaki hayvan alım satımları ile ilgili canlı yayın yapan K24 Televizyonu muhabiri Ercan Dağ, ilginç bir olay yaşadı. Yayın için stüdyonun kendisine dönmesini bekleyen muhabir Dağ, bulunduğu alanda huysuzlanan bir dananın üzerine doğru gelmesi, darbelerden kurtulmaya çalışması, yayına yansıdı. Şaşkın ifadelerinin ekrana yansıdığı görüntülerde muhabir Dağ, o sırada televizyon ekranındaki farklı muhabirlerin yeraldığı 4'lü görüntüde bulunması spiker tarafından da fark edildi. Bu sırada stüdyodaki spikerin muhabir Dağ'a, öncelik vermesi ve uyarılarda bulunduğu diyaloglar ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

Görüntü Dökümü

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-Merkezdeki speker konuşurken, muhabir kendini danadan korumaya çalışıyor

-Konuşmak için bekleyen muhabir iki kez irkiliyor

-Dananın arkadan muhabiri kafasıyla vurup itelemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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4)ÜLKÜ OCAKLARI İÇİN KURT HEYKELİ YAPTI

AFYONKARAHİSAR'da, teknoloji ve tasarım öğretmeni olan Ülkü Ocakları Sandıklı İlçe Başkanı Ali Eren, Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının önüne konulması için köpükten kurt heykeli yaptı.

Sandıklı İlçesi'nde Sandıklı İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, Afyonkarahsar Ülkü Ocakları için köpükten kurt heykeli yaptı. Yaklaşık 10 gün süren çalışma kapsamında Eren, ahşap kaide üzerine iskeletini oluşturduğu kurt heykelini önce köpükle kapladı. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 2,5 buçuk metre enindeki bozkurt heykeline son şeklini veren Ali Eren, daha sonra boyadı. Ali Eren'in Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanlığı'na teslim ettiği heykel, burada sergileniyor.

Heykel çalışması hakkında bilgi veren Ali Eren, "Ülkü Ocakları İl Teşkilatı'nın yeni binasının önünde sergilenmesi için hazırladım. Köpükten yaptım. İklime uygun hale getirmek için dış cephe boyası kullandım. Köpüklerin içerisinde ahşap kaide ve file var. Tabi metal aksamları da var. Heykelimiz uzun yıllar dışarıda kalabilecek yapıya sahip. Rengi de gök yeleli bozkurt şeklinde. Bozkurt sevdamız çocukluğumuzdan bu yana geliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ali Eren köpüğe bıçakla kurt şekli verirken

-Ali Eren köpüğü boya yaparken

-RÖP:Ali Eren

80,9 MB /// 02.32

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),()

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5)TOROSLAR’DA DOĞAL ‘KAR KUYUSU’

KONYA'nın Bozkır İlçesi’nde Toros dağları eteklerindeki kışın karların biriktiği mağarayı, yöre halkı 'kar kuyusu' olarak kullanıyor. Mağaraya yaklaşık 20 metre inip girdikten sonra ulaşılan kar birikintileri yazın yöre halkı tarafından çıkarılıp kullanılıyor. Mağaradaki karları çuvala doldurup tırmanarak çıkaran köylülerden Hayrettin Kara,"Ben buradan topladığım karı, çarşı merkezi ile düğün ve şenliklerde içine pekmez katıp ‘kar şurubu’ altında bardağını 1 ila 2 liraya satıp, ekmek paramı çıkartmaya çalışıyorum’’ dedi.

Konya'nın güneyinde bulunan Bozkır İlçesi'nde Merdiven Yayla Mevkii'nde Toros dağları eteklerinde yaklaşık 1900 rakımlı dağda içi kar dolu mağara bulunuyor.

Yöre halkı tarafından 'Kar Kuyusu' olarak adlandırılan mağaradaki biriken karlar, buzdolabı gibi soğutucuların bulunmadığı dönemlerde oradan çıkartılıp kullanılıyordu. Günümüzde ise yine yöre halkı tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bu kez ise yaklaşık 20 metre derinliği inildikten sonra çuvallara doldurulup tırmanılarak çıkartılan kar birikintileri pekmez veya başka tatlandırıcı maddeler katılıp 'kar şurubu' olarak satılıyor. Bölgenin Antalya il sınırında olması nedeniyle bu kuyudan çıkartılan karların büyük kısmı kamyonlara yüklenip sahil kenarlarında yeni 'Kar şurubu' ya da farklı isimlerle satılıyor.

Kar kuyusundaki biriken karla, ekmek parasını kazanmaya çalışan Bozkır İlçesi'nde oturan Hayrettin Kara, kuyuya inip çıkmak zor olsa da, ekmek parası için bunu yaptığını söyledi.

İsteyen herkesin kar kuyusundaki biriken karı alabildiğini ifade eden Hayrettin Kara, "Doğal bir yapı olan kar kuyusunda her yıl kar bulunuyor. Mağaranın tabanını bugüne kadar gören olmadı. O nedenle burada kaç metre kar tabakası var bilinmiyor. Buraya inip çıkmak zor. Özellikle karları çuvala doldurup tırmanarak çıkarken zorlanıyoruz. Ama ekmek paramız için bunu yapıyoruz. Buradan çıkarttığım kara pekmez katıp 'Kar şurubu' adı altında ilçe merkezinde, düğün ve şenliklerde bardağını 1 ila 2 liradan satıyorum." dedi.

(Görüntü Dökümü

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- Mağaradan detay

- Hayrettin Kara'nın çuvallara kar doldurması

- Hayrettin Kara röp.

- Sırtında çuvalla tırmanak çıkması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hüseyin DUMRU BOZKIR KONYA ))

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