DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BUCA'DA CEZAEVİ SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRI, 10 YARALI

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan el yapımı bombanın patlatılmasıyla, biri ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na yakın olan Buca-Koop Mahallesi'nde, Ahmet Piriştina Bulvarı ile 1401 Sokak kesişimindeki plastik çöp konteynerine konulan bomba, bugün saat 08.00 sıralarında, Y.S. yönetimindeki, İzmir F Tipi Cezaevi'nin servis otobüsünün geçişi sırasında patlatıldı. Patlamayla birlikte, otobüs şoförü Y.S.'nin de aralarında yer aldığı, servis aracında bulunan biri kadın toplam 10 kişi yaralandı. Olayda otobüste hasar meydana gelirken, yakındaki bazı evlerin camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför Y.S. ile kadın infaz koruma memuru M.Ç. yakındaki Özel Tınaztepe Hastanesi'ne, diğer infaz koruma memurları S.T., Ö.K., G.D., Y.K., Z.Y., R.Ş., B.A. ve A.T. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sol ayağından ağır yaralanan infaz koruma memuru Y.K., ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ndeki diğer 7 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Halen hastanelerde bulunan 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

EL YAPIMI PATLAYICI

Patlamanın ardından olay yerinde önlem alan polis ekipleri, inceleme yapıp delilleri topladı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. İlk incelemelere göre çöp konteynerine yerleştirilen bombanın el yapımı olduğu ve uzaktan kumanda ile servis aracının geçişi sırasında patlatıldığı anlaşıldı. Olay yerinden toplanan bomba parçaları, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hasar gören servis otobüsünün ise vinç ile olay yerinden kaldırılacağı belirtildi.

BAKAN GÜL SALDIRIYI KINADI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevi servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıyı twitter hesabından attığı tweet ile kınadı. Bakan Gül, "İzmir'de cezaevi personeli servis aracına yönelik hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifa diliyorum" dedi.

2)BOLU'DA KOMANDOLARA YOĞUN İLGİ

BOLU'da yağmur nedeniyle bugüne ertelenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sis bombaları eşliğinde geçiş yapan yüzleri kamuflaj boyalı komandolar büyük ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıt Park'ta dün düzenlenen çelenk koyma töreni yağmur altında yapıldı. Kutlamalar ise yağmur nedeniyle bugüne ertelendi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Güneşin yüzünü göstermesiyle törene halkın katılımı da yoğun oldu. Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonlardaki başarıları nedeniyle iki kez 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' ile ödüllendirilen 2'nci Komando Tugay Komutanlığı bünyesindeki komandolar geçiş yaptı. Kar kıyafetli komandoların da yer aldığı yüzleri kamuflaj boyalı askerler, sis bombaları arasında marşlar söyleyerek yürüdü. Tören alanından İzzet Baysal Caddesi'ni takiben Kent Meydanı'na kadar yürüyen komandolara vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

3)CİP OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde cipin önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Cem Üngör idaresindeki 34 ZU 7157 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan Bünyamin Demirel idaresindeki 18 DC 610 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Kazada, otomobilde bulunan 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Hediye Demirel ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçların yol kenarına alınmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)YAĞIZ'IN HAYATI HASTANE ODALARINDA GEÇİYOR

ANTALYA'da oturan 43 yaşındaki Şehbal Civeleker'in oğlu 19 yaşındaki Yağız Özsayın, beyin kanserine yakalandı. Bugüne kadar 10 kez ameliyat olan Yağız, son operasyonda görme yetisini de kaybetti. Antalya'da oturan Şehbal Civeleker'in oğlu Yağız Özsayın, beyninde oluşan tümör nedeniyle 3 yaşında ameliyat edildi. Ancak ölümcül risk taşıdığı için tamamen alınamayan tümör, yayılmaya devam etti. Hayatı hastane odalarında geçen Yağız, bugüne kadar 8'i açık 10 operasyon geçirdi. Yağız Özsayın, hastalığına rağmen okuluna devam edip geçen yıl liseden mezun oldu. Mobilyacılık yapan baba Hacı Ömer Özsayın, Yağız'ın tedavisi için uğraşırken üç yıl önce kalp krizi geçirip öldü. Geçen mart ayında yeniden ameliyata giren Yağız, operasyonda görme yetisini tamamen yitirdi.

'TÜMÖR YAYILDIKÇA AMELİYAT GEREKİYOR'

Oğluna babasından kalan maaş ve bakım parasıyla yaşamlarını idame ettirdiklerini söyleyen Civeleker, Yağız'ın beynindeki tümörün hayati risk nedeniyle tamamen alınamadığını, tümör yayıldıkça oğlunun yeniden ameliyat olması gerektiğini belirterek, "Bu tümörün kökü oğlumun beyninde kaldıkça daha ne kadar ameliyat olur bilemiyorum. Bizim isteğimiz bununla ilgili kesin bir tedavi yöntemi varsa bu konuda yardımcı olunması" dedi.

'SADECE RÜYALARDA GÖRÜYORUM'

Yağız Özsayın ise gözyaşları içinde tekrar sağlığına kavuşmak istediğini söyledi. Sadece rüyalarında görebildiğini anlatan Yağız, "Bu yüzden uyanmak istemiyorum. Benim hayatım ameliyatlarla geçti. Büyük acılar çektim. Ağrı kesicilerle yaşıyorum. Ne olur kurtarın beni" dedi.

5)MEZARLIKLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

ANTALYA'da mezarlıklarda Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Antalya Garnizon Kotumanı Albay Tahir Savran da şehitliği ziyaret etti.

Kurban Bayramı arifesinde, mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler mezarları temizledi, dua etti. Uncalı Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitliklerinde de hareketlilik yaşandı. Şehit yakınları, mezar başlarında okuduğu dualarla sevdiklerini andı. Antalya Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran da ziyaretçiler arasında yer aldı. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Albay Savran, polis şehitliğini de ziyaret etti.

Mezarlıkların yanında bulunan çiçekçilerde de yoğunluk görüldü. Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıttı. Araç girişinin yasak olduğu mezarlıklarda belediye akülü araçlarla vatandaşlara yardımcı oldu.

6)SİBEL CAN VE EMRE KINAY 15 YIL SONRA YİNE KANAL-D'DE



MARDİN'in ilçeleri ve Batman'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde 15 yıl önce çekilen ve yayınlandığı Kanal D'de reyting rekorları kıran 'Berivan' dizisinin başrol oyuncuları Sibel Can ve Emre Kınay, 15 yıl sonra 'Sevda'nın Bahçesi' adlı dizide yine biraraya geldi. 'Sevda'nın Bahçesi' dizisinin de, Eylül ayı içerisinde yine Kanal D'de izleyici ile buluşacağı belirtildi.

Sibel Can ve Emre Kınay'ın, 2002 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri Mardin merkez, Midyat ve Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde çekilen 'Berivan' adlı dizi, konusunun yanı sıra bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile de izleyicileri ekrana bağlamıştı.

Kanal D tarafından, 'Sırlarla dolu hüzünlü bir hayatta anlatılacak çok şey var. Bu hikayeye bir sırdaş olacak büyük keyifle izleyeceksiniz' yazısı ile fragmanı yayınlanan 'Sevda'nın Bahçesi' dizisinin de, 'Berivan' dizisi gibi seyirciyi ekrana bağlayacağı kaydedildi.

