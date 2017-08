DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE BAYRAMLAŞMA İZDİHAMI

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kİlis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, geçişlerin son gününde izdihama yol açtı.Valiliğin izniyle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak için 67 bin Suriyeli başvuru yaptı. 15 Ağustos'ta başlayan geçişler bugün sona erecek. 15 gün boyunca Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptıran Suriyeliler, geçişlerin son gününde de gece saatlerinden itibaren kapıda yoğunluk oluşturdu. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, izdihama yol açtı. Suriyeliler, demir kapıyı raydan çıkarıp güvenlik güçlerinin uyarılarına aldırış etmeden işlem yapılacak alana koşarak gitti. Bu sırada arada kalan kadın ve çocuklar zor durumda kaldı. Suriyeliler, işlem yaptırıp ülkelerine geçiş yaptı.Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 65 bin Suriyeli'den, 55 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi. Geçişler, bugün mesai bitimine kadar sürecek.

2)YOLA FIRLAYAN OĞLUNU KURTARMAK İSTEYEN ANNE VE KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL ÇARPTI

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde annesinin elinden kurtulan 6 yaşındaki çocuk Samsun-Sinop Karayolu'na fırladı. Tek yönden karşıya geçen çocuk orta refüjdeki yaya geçidinde beklemeye başladı. Bunu gören annesi de kucağındaki 3 yaşındaki diğer evladı ile çocuğunun yola çıkmasından korkup koşmaya başladı. İlk şeritten karşı geçmek istediği sırada ise bir otomobil çarptı. Anne ile kucağındaki çocuğu yaralandı.

Kaza Bafra İlçesi Samsun-Sinop Karayolu Emirefendi Mahallesi mevkiinde dün meydana geldi. 6 yaşındaki bir çocuk çift yönlü yolun tek yönünden karşıya geçti. bir süre orta refüjde yürüyen çocuk diğer yönden de karşıya geçmek için yaya geçidinde beklemeye başladı. Oğlunun yola fırladığını ve diğer tarafa geçmek için beklediğini gören anne Firdevs D.(35) ise bir anda paniğe kapıldı. Genç kadın da kucağındaki 3 yaşındaki diğer oğlu Sinan D. ile birlikte yola fırladı. Diğer evladına ulaşmaya çalışan kadın yoldan koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada Sinop istikametine gitmekte olan Kemal Ş.(33) idaresindeki 19 NB 638 plakalı otomobil anne ve kucağındaki çocuğuna sağ yan taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve kucağındaki çocuk yola savruldu. Kazayı gören 6 yaşındaki çocuk ise yaya geçidinden geri dönerek annesinin yanına koştu. Anne Firdevs D. ise yere savrulan oğlu Sinan D.'yi alıp ayağa kalktı ancak daha sonra bayıldı. Kazayı gören vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koştu. Olay yerine gelen ilk 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Firdevs D. oğlu Sinan D. ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

3)GEBZE'DE MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Gebze ile Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasında sefer konusunda çıkan anlaşmazlıkta kavga çıktı. Polis, minibüsçülerin bulunduğu durakta yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Gebze ile Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasında dün gece kavga çıktı. Seferler konusunda tartışan sürücüler arasında çıkan kavgada bir kişi silahla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Bugün sabah saatlerinde sürücüler arasında yeniden başlayan tartışmalar kavgaya dönüştü. 4 minibüsün camları taşlar ve sopalarla kırıldı. Gebze Otogarı'nda Harem-Gebze minibüs durağında yaşanan olaylar üzerine polis olay yerine geldi. Polis tarafları sakinleştirerek olayların büyümesine engel oldu.

4)GURBETÇİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER TOPLANDI

YAZ tatillerini anavatanda geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçilerin geri bıraktıkları çöpler, karayolları ve Edirne Belediyesi ekiplerince temizlendi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Trakya gümrüklerinden son 48 saatte 18 bin 662 araçla 81 bin 986 yolcu çıkış yaptı.Yaz tatillerini anavatanda geçiren Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere karayoluyla dönüş yolculuğu devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçi araçları gümrük sahası dışında yaklaşık 2.5 kilometre kuyruk oluşturdu. Taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için gelen TIR araçları ise Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 6 kilometre kuyruğa neden oldu.

Gurbetçilerin günlerdir süren kuyruklarının ardından geride bıraktıkları çöpler ise özellikle sosyal medya da büyük tepkilere neden olmuştu. Uluslararası niteliğindeki Kapıkule yolu orta refüjünde biriken çöpler için karayolları ekipleri bu sabahtan itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafede bulunan çöpler karayolları ekiplerinin yanı sıra, Edirne Belediyesi temizlik ekiplerince temizlendi. Edirne Belediye Meclis üyesi Mahmut Keskin, gurbetçilerin ardından kalan çöplerin temizlenmesinin karayolları sorumluluğunda olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın talimatıyla burada bulunan çöpleri destek vermek için temizlik çalışmalarına 12 personelle yardım ediyoruz. Karayolları ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren bizde diğer taraftan çöpleri temizliyoruz. El birliği ile kısa sürede çöpler tamamen temizlenmiş olacak" dedi.

48 SAATTE 82 BİN YOLCU

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre gurbetçi yoğunluğu yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan son 48 saatte 7 bin 81 araç çıkış yaparken, Trakya gümrüklerinden toplam 18 bin 622 araçla 81 bin 986 kişinin çıkış işlemi yapıldı.

5)İZMİR'DE ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

İZMİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi törenlerle yapıldı.İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na saat 09.30'da, çelenk bırakmasıyla başladı. İzimr Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bu ilk tören sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra İzmir Valiliğine geçti. Burada saat 10.15'de başlayan törende Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti.

COŞKU CUMHURİYET MEYDANI'NA TAŞINDI

Kentteki Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuldu. Geçen yılların aksine İzmirlilerin fazla ilgi göstermediği törenlerde, sıkı güvenlik önlemleri alındı. Protokol üyeleri ve davetliler hariç diğer katılımcılar, tek tek aranıp alana alındı. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, üstü açık askeri araçla katılımcıların bulunduğu tribünleri selamlamasıyla tören başladı. Kutlamalara AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam ve Özcan Purçu da katıldı. Ayrıca Jandarma Eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de protokol tribünde törenleri izledi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Pernosel Yüzbaşı Mehmet Ağır yaptı. Yüzbaşı Mehmet Ağır, Türkiye'nin büyük zaferi vatan ve millet sevgisiyle kazandığını, Türk ordusunun dün olduğu bugün de ulusunun emrinde olduğunu söyledi. Konuşmalardan sonra geçit töreni yapıldı. Kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlerin geçiş yaptığı törende, vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı.

6)ADANA'DA ZAFER BAYRAMI KUTLANDI



ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Adana'daki ilk tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk Bayrağı'nın çekilmesiyle başladı. Buradaki tören ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, resmi geçit töreninin yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'na gelerek, askeri araçla töreni izlemeye gelenleri selamlayarak bayramını kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan 30 dereceyi bulan ve nemin etkisiyle daha fazla hissedilen aşırı sıcak, ayrıca Kurban Bayramı tatilinin de başlaması nedeniyle 2 milyon nüfuslu Adana'da töreni izlemeye çok az kişi katıldı.

7)ADIYAMAN'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

ADIYAMAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Adıyaman Valiliği önünde yapılan törene Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Türk bayrağı göndere çekildi. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından konuşan Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, şöyle dedi:"Ebedi başkomutan Atatürk'ün önderliğinde kazanılan ve yüce Türk ulusuyla, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü tüm dünyaya gösteren şanlı 30 Ağustos Zaferimizin 95'inci yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyorum. 5 gün devam eden geceli, gündüzlü tearuzlar sonucunda 30 Ağustos günü düşmanın Dumlupınar bölgesinde kuşatılarak imha edilmesiyle sona ermiştir."

Şiirlerin okunup halk oyunları gösterilerinin yapıldığı kutlamalar, tören geçişi sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın, makamında protokol üyeleri ve vatandaşları kabul etmesinin ardından sona erdi.



8)HAKKARİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

ZAFER Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü Hakkari'de törenlerle kutlandı.

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin düzenlediği valilik önünden geçen Cumhuriyet Caddesi'nin her iki tarafında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç,Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mustafa Köçek, Hakkari İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Binbaşı Zafer Çağlar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim törene katılan öğrneci, asker ve polislerin bayramlarını kutladıktan sonra makamında kutlamaları kabul etti.

9) KÖRFEZ VE ARAP ÜLKELERİNE TAZI SATIYOR

ŞANLIURFA’da hobi olarak avcılığa başlayan 3 çocuk babası Abbas Öztürk, 5 yıldan bu yana yetiştirdiği tazıları, yarışların yapıldığı Körfez ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 40- 200 bin liradan satıyor. Daire fiyatına satılan tazıları 24 saat güvenlik kameralarıyla izleyen Öztürük, Türkiye’de pist açılmasını istiyor.

Abbas Öztürk, babasında kalma tazı yetiştirme merakına hobi olarak başladı. Öztürk, tazıların Körfez ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarıştırıldığı ve değerli olduğunu öğrenince evinde baraka yaptı. Öztürk, yetiştirdiği tazıları, 5 yıldan bu yana başta Dubai olmak üzere Körfez ülkeleri, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıyor.

Evinde güvenlik kameralarıyla izlediği tazılarla, çocuk gibi ilgilenen Abbas Öztürk, Türkiye'de tazılar için at yarışları gibi pistleri yapılmasını istedi. Öztürk, şöyle dedi:

"Bölgemizde bulunan tazılarla daha önceden tavşan avına çıkıyordum. Daha sonra Suriye’den gelenler, bu tazıların çok değerli olduğunu söyleyince ilk başka bir tazıyı yüklü bir miktarda sattım. Daha sonra damızlık olarak tazı yetiştirmeye başladım. İyi bir tazı yavrusu aldım. Şimdi bu tazıma 200 bin lira fiyat biçtiler. 'Beyaz Şimşek' adını verdiğim tazım çok hızlı ve oldukça hareketli bir hayvandır. Tazılarla çocuklarımdan daha fazla zamanımı geçiriyorum. Günde en az 3 kere yemeğini veriyorum. Et, süt ve mamayla özel besliyorum."

"KÖPEK SATTIĞIM İÇİN BENİ AYIPLADILAR"

Şanlıurfa’da tazı ticaretine başlaması üzerine bazı kesimlerce önce yadırgandığını anlatan Abbas Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu tepkiyi gösterenler, şimdi benim gibi tazı yetiştirmeye başladı. Bizim burada yetişen tazılar, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerinde tazılar için özel yarışlar düzenleniyor. Yarışmayı kazanan tazının sahibine büyük ödül veriliyor. Bu bölgenin tazıları oldukça hızlılar saatte 62 kilometreye kadar hızlı koşabiliyorlar."

10)TARİHİ FİNİKE EVLERİ TURİZME HİZMET EDECEK

ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde 150 yıllık geçmişe sahip ve çoğu kullanılmayan 33 ev, restorasyon çalışmalarının ardından turizme hizmet edecek.

Cumhuriyet'in ilanıyla 1923 yılında belediye statüsüne kavuşan Antalya'nın Finike İlçesi'nde tarihi 150 yıl öncesine dayanan evlerde restorasyon çalışmaları yapılacak. Çoğu kullanılmayan, 10'u tescilli toplam 33 ev, eski kimliğine yeniden kavuşturulacak. Antalya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilecek projenin yapım işini Finike Belediyesi üstlenecek. Tarihi evlerin birinde de Atatürk sevgisi işlendi. 1 Ekim 1938 tarihinde yapılan evin duvarlarında, Atatürk ve İsmet İnönü'nün kabartmaları yer alıyor.

EVLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TERK EDİLMİŞ

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, projenin yok olmaya başlayan tarihi eserlerin geleceğe kazandırılması amacı taşıdığını söyledi. Evlerin, geçmişine aykırı olmayacak şekilde giydirileceğini kaydeden Karabayram, aynı zamanda sokak çalışması yapılacağını aktardı. Karabayram, "Tescilli yapıların yanı sıra tescilsiz yapıların da geleneksel olarak giydirilmesi sağlanacak. Finike evleri turizme kazandırılacak, bu evler butik otel çerçevesinde değerlendirilecek. Bu yapılar geçmişteki depremler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamış. Yakın zamanda restorasyon çalışmaları başlayacak. Çatı örtüsüne kadar yenilenecek. Yapılar terk edilmiş durumda" diye konuştu.

RUMLAR DA YAŞAMIŞTI

Finike Belediye Başkanı Ak Partili Osman Kaan Sarıoğlu, bu evlerde mübadeleden önce Rumların da yaşadığını söyledi. Tarihi evleri kaybetme noktasına geldiklerini hatırlatan Sarıoğlu, "İskele mahallemizde de çok sayıda tarihi ev varmış ama sahip çıkılmadığı için bu evler artık yok. Eski yapılarımızı tekrar gün yüzüne çıkartıyoruz. Kullanarak korumayı insanımıza öğretmeye çalışıyoruz. Eski yapılarımızı koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım istiyoruz. Evlerin turizme de katkısı olacaktır" dedi.

11)KOVBOY KASABASI BAYRAMA HAZIR

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde Mustafa Deniz'in 'West Virginia City' adıyla kurduğu kovboy kasabası banka soygunu gibi çeşitli animasyon gösterileriyle bayramda tatilcileri bekliyor.

Türkiye'de bir kovboy kasabası' sloganıyla 16 yıl önce Manavgat'ın kırsal bölgesi Aksaz Mahallesi'nde açılan tesis, vahşi batının gizemli kasabalarını andırıyor. Tesise gelenler vahşi batıdan örneklerle karşılaşıyor. Ziyaretçiler kovboy filmlerinde gördükleri şerifin ofisi ve bankayı ziyaret ediyor. Üzerinde 'Banka', 'Sheriff' ve 'Nezaret' yazılı ahşap yapılar yine tatilciler için düzenlenen animasyon şovlara sahne oluyor. Bu yapılar aynı zamanda konaklamak isteyenler için de oda olarak tahsis ediliyor.

Tesisteki salonda ise sandalyelerin üzerinde at eyeri bulunuyor. İçeceklerini yudumlamak isteyenler eyerlerin üzerine oturuyor. Kızılderililerin kullandığı ok ve yayın yanı sıra kovboy tüfeği ile hatıra fotoğrafı da çektirmek mümkün. Kasabadaki 15 at ise meraklılarını bekliyor. İsteyen ata binerek bu keyfi yaşayabiliyor. İdam sehpası ve su kuyusunun da bulunduğu tesise gelenler, ayrıca Yörük hayatını da tanıma şansı buluyor. Tesiste, banka soygunu, hazine arama, suçluları cezalandırma gibi çeşitli animasyon gösterileri ve canlandırmalar yapılıyor.

Tesisin sorumlusu Mustafa Deniz, kovboy kasabasında her an her dakika maceranın tatilcileri beklediğini söyledi. Bayrama özel hazırlıklar yaptıklarını ve misafirlerini ağırlamaya başladıklarını belirten Deniz, "Burada her an bir macera yaşamak mümkün. Kızılderililer ya da at hırsızları gelebilir. Banka soyulabilir. Aksiyon seven tatilci keyifli vakit geçirecek" dedi. Tesiste günü birlik ziyaretçiler olduğu kadar konaklama da yapılabildiğini aktaran Mustafa Deniz, farklı bir deneyim yaşamak isteyen tatilcileri beklediklerini kaydetti.

