DHA YURT BÜLTENİ-6

1)VAN FERİT MELEN HAVALİMANI'NDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

VAN Ferit Melen Havalimanı'nın İç Hatlar Yolcu Girişi'nin ön tarafında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle uçuşlar bir süreliğine ertelendi.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Van Ferit Melen Havalimanı'nın İç Hatlar Yolcu Girişi'nin ön tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede havalimanının çatısına doğru yükselirken, binanın yan tarafında hasar meydana geldi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan havalimanı teknisyeni Hüseyin Yalçın da dumandan etkilendi. Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalimanı itfaiyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, alevlere hemen müdahale edip, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bu arada yangın, uçak seferlerinin aksamasına neden oldu. Yetkililer, alana inecek uçakların çevre illere yönlendirildiğini, yangının tamamen söndürüldüğünü, uçuşların da 13.00'e kadar ertelendiğini söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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2)SINIRDA SURİYELİ YOĞUNLUĞU; 50 BİN KİŞİ ÜLKESİNE GİTTİ

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacıların sınır kapısındaki yoğunluğu sürerken, başvuru yapan 67 bin kişiden 50 bini işlem yaptırıp Suriye'ye geçti. Kilis Valiliği'nin izniyle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli sığınmacıların Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinde sınır kapısına gelip sıraya giren Suriyeliler, oluşturulan kontrol noktalarında işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanan, yaşlı ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği geçişler sırasında güvenlik güçleri de yoğun önlem alıyor. Kalabalık nedeniyle hırsızlık olaylarına karşı sivil kıyafetli polislerin görev yaptığı sınır kapısında, ülkesine gitmek için başvuru yapan 67 bin kişiden 50 bini işlem yaptırıp Suriye'ye gitti.

Görüntü Dökümü

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Kababalık

- Demir kapılara çıkan Suriyeliler

- Uzun kuyruklar

- Suriyelilerin içeri alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 513 MB

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3)SURİYE SINIRINDAKİ DUVARA TÜRK BAYRAKLARI VE ATATÜRK PORTRESİ

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde Suriye sınırına örülen modüler beton duvara, askerler tarafından Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi.

Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Talebyad ilçesine komşu Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nde nöbet tutan askerler, daha önce kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla örülen beton modüler duvara 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayraklarının arasına Atatürk portresi çizdi. Askerlerin çizdiği Türk bayraklarının altına ise, şu şiirler yazıldı:

"Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır,

Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır,

Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden,

Bir millet bakmaktadır, senin bir çift gözünden.

***

Beklediğin, ne araçtır‚ ne topraktır‚ ne taştır‚

Beklediğin, kardeşindir‚ evladındır‚ yuvandır‚

Beklediğin, tarihindir‚ namusundur‚ anandır‚

Beklediğin şerefindir‚ özünde vatandır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınır hattı

- Nöbet tutan askerler

- Duvara çizilen Türk bayrakları ve Atatürk portresi

- Genel detay ve görüntüler

( Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

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4)BAYKAL, ADRASAN'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kumluca İlçesinde ziyaretlerde bulundu.

Deniz Baykal'ı ilçeye gelişinde, CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner ve partililer karşıladı. Bir mobilya mağazasını ziyaret eden Baykal, sonrasında Adrasan'da mahalle kahvesinde toplanan vatandaşlarla sohbet etti. Ülkemizde son günlerde çıkan KHK'lerin, eskilerin değiştirilmesi için çıkarıldığını belirten Baykal, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı şirket ve firmalara kayyum atadığını belirterek, “Bu kayyumlar 80 bin TL maaşla çalıştı. Bu yolla çok sayıda şirket ve firma yok oldu" dedi. Ya kendisinin ya da yakınlarının çocuklarının bir işe yerleştirilebilmesi için vatandaşın hükümetin yanlışlarına ses çıkaramadığını belirten Deniz Baykal, "16 Nisan'da hükümet yüzde 60 sonuç bekliyordu. Ama sağduyulu vatandaşlarımızın verdiği sağlıklı kararlar yüzünden hayal kırıklığına uğramıştır. Devlet demek iradesini tek kişiye teslim etmek değildir. Her devletin bir anayasası vardır. Devlette işler hukuka bağlı olarak yürürse o zaman adalet olur. İşler liyakat sahibi olana verilir. Dünyada anayasası olmayan tek devlet İngiltere'dir. Ama milletimizin köklü bir anayasa geçmişi vardır. Bu millet kanunlara, yasalara göre yönetilmeye alışmıştır.yargıçları, hâkimleri ben kendim tayin ederim dedi. Peki seni kim denetleyecek. Onu da ben tayin ederim dedi. Böyle anayasa, böyle hukuk olur mu?" dedi.

Adrasan'ın referandumda yüzde 64 'hayır' oyu ile hükümete en güzel cevabı verdiğini aktaran Baykal, "Şimdi onu bir telaş aldı. Daha seçime 2 yıl var. Ağzından 2019'u düşürmüyor. Artık milletle inatlaşılmayacağını gördü. Neymiş de metal yorgunluğu varmış. Hepsi hikâye, telaş başladı. Her çıkışın bir inişi vardır. Artık çöküş başladı. Telaş ondandır. Bu insanlar, bu ülkenin Mursi'nin Mısırına, Esad'ın Suriyesine, Saddam'ın Irakına doğru gittiğini görüyor. Artık dur demenin zamanıdır. Sevgili vatandaşlarım sabredin, az kaldı. Siz kararınızdan vazgeçmeyin. Bu ateşin kıvılcımı neden Adrasan'dan başlamasın. Bu ülkenin kurtuluş kıvılcımı nasıl Samsun'dan başlamışsa, Şimdi de Adrasan'dan, Antalya'dan başlayabilir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLAR

ANTALYA/

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5)MERSİN'DE KORSAN KİTAP OPERASYONU

MERSİN'de polis yaptığı operasyonda çok sayıda korsan kitap ele geçirilirken 4 kişiyi de gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bandrol ve Sertifika Denetim Komisyonu, korsan kitap satışı ihbarı üzerine, merkez Mezitli İlçesi Tece Mahallesi ve Erdemli İlçesi Tömük Mahallesi'nde 4 noktada eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan kontrollerde, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı çoğaltılarak satışa sunulduğu belirlenen bin 905 bandrolsüz kitaba el koluydu, 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis tezgahda kitapları kontrol ederken

- Polis korsan kitapları toplarken

- Kitaplardan genel ve detay görüntüler

- Torbalalara konulan kitaplar taşınırken

- Kitaplar araçlara yüklenirken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'48" BOYUT:57,96

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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6)MADENİ PARALARLA 3 YILDA 3 BİN 500 LİRA BİRİKTİRDİ

ZONGULDAK’ta esnaf Sinan Toprak, 3 yıl boyunca cebindeki madeni paraları çantaya koyarak 3 bin 500 lira biriktirdi. Mithatpaşa Mahallesi’nde esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Sinan Toprak, 3 yıl önce cebindeki madeni paraları eski bir çantaya koymaya başladı. Çantayı kumbara gibi düşünen Toprak, 3 yıl boyunca paraları biriktirmeyi sürdürdü. Toprak, dolan çantadaki paraları sayması sonucu 3 bin 500 lira biriktirdiğini fark ettiğini söyledi. İnsanların cebindeki 1 liraya değer vermediğini ifade eden Toprak, şöyle dedi: "Günlük yapmış olduğumuz alışverişler ile bakkal, market, manav gibi her türlü alışverişlerde para üstü olarak bizlere verilen bozuk paraları cebime koyup biriktirdim. Daha sonra büyük bir çantanın içerisine her gün biriktirdiğim bozuk paraları attım. Attığım bozuk paraların içerisinde 50 kuruş ve 1 lira ağırlıklıydı. Önemsemediğimiz 1 liralar bugün yaklaşık 3 bin 500 civarında cebimize geri dönmüştür. Bu paraları 3 yıl boyunca biriktirmemin nedeni ise cebimizdeki bozuk paraların ne kadar kıymetli olduğunu göstermektir. 1 lira deyip bir kenara atmayalım, kumbara yapalım. Ekonomiye katkımız da olacaktır. Ben bugün bu bozuk paraları biriktirmiş olmasaydım bu paranın hiçbir değeri olmayacaktı. Şimdi ise aşağı yukarı benim 3 bin 500 liraya yakın bir sermayem oldu."

Görüntü Dökümü:

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-Madeni paralardan detay

-Sinan Toprak ile röp.

Süre: (2.43) Boyut: (169 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()



