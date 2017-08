DHA YURT BÜLTENİ-6 

Lice'de PKK'dan bombalı tuzak: 2 asker şehit (3)

VALİLİK ŞEHİT İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Lice İlçesi kırsalında devam eden operasa giderken teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 2 askerin rütbesi ve isimleri, valilik tarafından açıklandı. Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Lice İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcıya basılması neticesinde Jandarma Binbaşı Ümit Çelik (2000-124) ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan SAKAL (2013-100) isimli 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR ()

Şirince'de yıkım hazırlığı

İZMİR'in Selçuk İlçesi'ne bağlı olan ve 1986 yılında doğal sit alanı ilan edilen Şirince Mahallesi'nde, o tarihten sonra yapılan veya tadilattan geçirilen evler yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı. Selçuk Belediyesi yetkilileri, bugün Şirince'ye gelerek, mahallenin girişinde bulunan kulübenin kaldırılmasını istedi. Ayrıca Zeytinli Konak Butik Oteli'nin terasının da sahibi tarafından yıkılması bekleniyor.

Selçuk'un Şirince Mahallesi, 1986 yılında doğal sit alanı ilan edildikten sonra 1997 yılında 3. derece doğal sit alanı statüsüne alındı. Sit alanı ilan edilen Şirince'de bu tarihten sonra yapılan evleri ya da eski evlerde yapılan tadilatları kaçak sayan İl Özel İdaresi, bu tip binalar için 2010 ve 2011 yıllarında yıkım kararı aldı. Ancak o dönemde kararın uygulanması ertelendi. Kararların üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Şirince yıkım kararının uygulanmasıyla karşı karşıya kaldı. Selçuk Belediyesi yetkilileri zabıta ekipleri ile birlikte bugün sabah saatlerinde Şirince'ye geldi. Yıkım tebligatı yapılan mekanlara gelen ekipler, buraların boşaltılması ve yıkımı için takip başlattı.

Teras katı kaçak sayılan ve bu alanın yıkımı söz konusu olan Zeytinli Konak Butik Otel'in işletmecisi Pınar Kızıl, binanın 1980 yılında yapıldığını belirterek, "Kot farkından dolayı bodrum olan katı 1. kat saydıkları için anıtlar kurulu 2005 yılında buranın 3. kat olduğuna ve yıkımına karar veriliyor. Davalar açılıyor ama mahkeme sürecini iyi takip edemediğimiz için yıkımına karar veriliyor. 2010 yılından sonra alınan bu yıkım kararları için 2011 yılında zamanın Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıkımların durdurulması ve çözüm üretilmesiyle ilgili karar almıştı. Fakat aradan 6 yıl geçtikten sonra yıkım kararı şu an gündemde. Sadece bizim binamızda değil 100'ün üzerinde bina hakkında yıkım kararı var. Eski Rum evleri izinsiz tadilat gördüğü için yıkım kararları var. Yıkım olursa köyümüz turizm anlamında, prestij anlamında değer kaybedecektir. Biz kalıcı çözümler üretilmesini istiyoruz" dedi.

Yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için İzmir İdare Mahkemesi'nde açtıkları davanın devam ettiğini belirten Kızıl, henüz süreç devam ederken yıkım karırının uygulanmak istendiğini belirtti.

Kulübesinin kaldırılması kararı olan otopark işletmecisi Tekin Karadağ ise "2013 yılından beri burayı açık otopark olarak çalıştırıyorum. Burası benim tapulu mülküm. İzmir İl Özel İdaresi benden bir takım işlemleri yapmamı istedi. Gereklerini yaptım marjinal alan olduğu için tarımdan çıkarıldı. Burada 3 adet zeytin ağacı vardı. 2013 yılında otopark ruhsatı aldım. Benden 9 metrekarelik bir kulübe yapmamı istediler. 1 Nolu Koruma Kurulu, imar olmadığı gerekçesiyle kulübenin kaldırılmasına karar verdi" diye konuştu.

Belediye yetkililerinin ve Şirincelilerin bekleyişi sürüyor.

Haber-Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR, ()

Bakan Zeybekci: Mazeret yok ihracata devam

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Manisa'daki programında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı verileri değerlendirip, ihracatta son 6 yılın en iyi artışıyla rekora imza atıldığını söyledi. Bakan Zeybekci, "Bundan sonra yeni sloganımız; 'Mazeret yok, yola devam. Mazeret yok, ihracata devam.' İhracatımızda tarihi zirvenin çok yakınına geldik. Bugün Temmuz ayı sonu itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.2 arttı" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Manisa'da katıldığı etkinlikte, TİM Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Vestel City'deki programa TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Murat Baybatur, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sait Türek, TİM Yönetim Kurulu üyeleri, Zorlu Holding üst yönetimi ve sanayiciler katıldı. Program işçilerin üretime devam ettiği alanda yapıldı. İhracat rakamlarının açıklanacağı alana gelen Bakan Zeybekci, üretim bantlarını gezip Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'dan bilgi aldı. Çalışanlarla da konuşan Bakan Zeybekci, fabrikada üretilen devre kartlarını inceledi.

"JAPONLAR FABRİKALARIMIZA MÜKEMMEL FABRİKA ÖDÜLÜ VERDİ"

Törende konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, ihracat yaparak büyüdüklerini söyledi. Zorlu, geçmişte kimsenin Türkiye'nin teknoloji üretip satacağına inanmadığını ancak, bunu başardıklarını anlatırken şöyle dedi: "Şu anda 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bugün 2 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Kendi alanımızda 19 yıldır şampiyonuz. Bir zamanlar teknolojisine bakıp hayran kaldığımız Japonlar fabrikalarımıza mükemmel fabrika ödülü verdi. Bugünkü gelişmeler gurur ve mutluluk vericidir. İhracat gönül işi, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirecek olandır."

"TARİHİ ZİRVENİN ÇOK YAKININA GELDİK"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci endüstri 4.0'ın hayat bulduğu bir yerde olduklarını belirterek şunları söyledi: "Türk mühendislerinin yarattığı ortamı gördük. Vestel, Türkiye'nin gurur duyduğu şirketlerden biri olmaya devam edecek. Tarihi ihracat rakamlarını paylaşacağız. Bugün tarihimizin en önemli aylık ihracat artışlarımızdan birini Temmuz ayında yaşayacağız demiştim. İhracatımızda tarihi zirvenin çok yakınına geldik. Bugün Temmuz ayı sonu itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.2 arttı. Ağustos 2011'den yana en iyi performans. 2017'nin en iyi ihracat artışı. Toplam 200 ülkeye ihracat yaptık. Temmuz ayındaki ihanet girişiminin ardından ne kadar planlı programlı isteyerek vermiş olduğumuz desteklerin sonuçlarını alarak bu noktaya geldik. Şuanda 9 aydan bu yana ihracatımızda artarak yukarı giden bir artış var. Şuanda bu ayın rakamları itibariyle 2016 yılındaki yıllık ihracatımız 142.3 milyar dolar. Bugün itiribariyle150 milyar dolar ihracata ulaştık. Yılsonu itibariyle hedefimiz olan 155 milyar doları geçeriz. 155 milyar doları geçtikten sonra 157.6 milyar doları da aşmak istiyoruz. Biz Türkiye'de Türk sanayisine Türk ihracatçısına inanıyoruz. 157.6 milyar dolar sınırını aştıktan sonra önümüzdeki sona 170 milyar doların üzerini konuşacağız. Ondan sonra da 200 milyar dolarları konuşacağız."

"İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKI VERDİĞİ ORTAMI BOZDURMAYACAĞIZ"

İleri teknoloji ihracatındaki gelişmelere değinen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:"2016 yılında yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 3.5, çok düşük bir rakam. Ama bu sene yüzde 4'e çıktı. Bu çok büyük bir artıştır. Bizi diğer cesaretlendiren ise 2016'da orta yüksek teknolojinin ihracat içindeki payı yüzde 16'ydı. Ama bu sene yüzde 34'e çıktı. Bu alanda dünya liderleri yaratmamız lazım. Türkiye'nin orta gelir tuzağından hızla uzaklaşması gerektiğini biliyoruz. Bu yıl da 2017. Büyümenin yüzde 5.5 ortalamasına oturtmak için ihracat önemli. Ne yapacağız ihracatın büyümeye katkı verdiği ortamı bozmayacağız ve bozdurmayacağız. İkinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. 3'üncü çeyrekte ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesi ile yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. 2017 Türkiye'nin sanayileşme, uyanış, silkinme yılıdır."

YENİ SLOGANI AÇIKLADI

Bakan Zeybekci, konuşmasının sonunda ihracatçılara yeni sloganı söyleyerek şöyle seslendi:"Bundan sonra yeni slogan;'Mazeret yok, yola devam. Mazeret yok ihracata devam.' Mazeret yok yüzde 5,5'un üzerinde büyümeye devam. Mazeret yok, işsizlikte yüzde 10'un altına ineceğiz. Mazeret yok, bu millete hizmet etme görevini sonuna kadar devam edeceğiz."

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. İlk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olduğunu belirten Büyükekşi, "TÜİK verilerine göre 2011 yılı Ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31.9'luk artıştan sonra en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi performansı. İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza atmış olduk" dedi. Sektörel bazda artışlarla ilgili bilgi de veren Büyükekşi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.1 artışla 2 milyar 434 milyon dolara ulaşan otomotiv sektörünün zirvede olduğunu belirtti.

İHRACAT RAKAMLARI

TİM verilerine göre ihracat rakamları şöyle:

"Temmuz ayı 2017 ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla göre yüzde 31.2 artışla 11 milyar 474 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünü 1 milyar 483 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 190 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Temmuz ayında en fazla artış kaydeden sektörler ise ihracatını 4 katına çıkaran gemi ve yat ile 3 katına çıkaran mücevher ve 2 katına çıkaran zeytin ve Zeytinyağı sektörleri oldu. Genel ihracatta, tarım ihracatı yüzde 22, Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 32 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüzde 42 arttı. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise ihracatı sırtlayan sektör yine otomotiv oldu."

ALMANYA'YA İHRACAT ARTTI

İhracat pazarları bazında, 173 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 54 ülke ve bölgeye ise geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya ihracat yüzde 28.2; İngiltere'ye yüzde 37; İtalya'ya yüzde 27.9; Irak'a yüzde 55.7 ve ABD'ye yüzde 48.3 arttı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28.2'lik ihracat artışıyla yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş olması bizleri mutlu etti.İki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri dönmesi" dedi.

EN YÜKSEK ARTIŞI SAKARYA YAPTI

İller bazında ise Temmuz ayında 71 şehir ihracatını artırırken, 9 ilde gerileme görüldü. En fazla ihracat yapan ilk 5 il ve artışlar şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul'un ihracatı yüzde 27.4; Bursa'nın yüzde 29.8; Kocaeli'nin yüzde 25.3; İzmir'in yüzde 25 ve Ankara'nın yüzde 31.9. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilin tamamı ihracatını artırırken, en yüksek ihracat artışını yüzde 175 ile yine Sakarya gerçekleşti.

Konuşmaların ardından TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bakan Zeybekci'ye ve Ahmet Nazif Zorlu'ya plaket verdi. Nazif Zorlu ise TİM Başkanı başta olmak üzere yeni ürettikleri Venüs Z10 telefonu hediye etti.

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU, Mücahit BEKTAŞ / MANİSA, ()

Elektrik akımına kapılan çocuk öldü

ŞANLIURFA’da, prizle oynarken elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Yavuz Demir öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenisu Mahallesi'nde meydana geldi. Yavuz Demir, mutfakta oynarken prize dokununca akıma kapıldı. Çığlığına koşan yakınları tarafından bulunan, Demir yakınları tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

Ala'nın ziyareti annesine ilaç gibi geldi

İÇİŞLERİ eski Bakanlarından Efkan Ala'nın hastanede tedavi gören annesi Gönül Ala'yı ziyaret etmesi, 'ilaç gibi' geldi. Gönül Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı görünce "Onu her gördüğümde yaralarım iyi oluyor" dedi.

Bugün saat 09.45'de uçakla Erzurum'a gelen Efkan Ala'yı hava limanında Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) protokol ve partililer karşıladı. Hava limanından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine geçen Ala, bir süre önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Kardiyoloji Anabilim Dalında tedavi gören annesi Gönül Ala'nın yanına gitti. Hastaneye girişte hastalar tarafından ilgi gören Efkan Ala tüm hastarala 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Daha sonra annesinin bulunduğu odaya çıkan Efkan Ala, annesi Gönül ve babası Temel Ala'nın ellerini öptü. Efkan Ala, Kardiyoloğ Prof. Dr. Serdar Sevimli'den annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bir süre annesinin yanında kalan Efkan Ala daha sonra hastaneden ayrıldı.

Eşi Temel Ala'nın hastanede biran olsun yalnız bırakmadığı Gönül Ala, oğlunun her yanına geldiğinde moralinin yükseldiğini bildirdi. Ritim bozukluğu nedeniyle hastanede bulunduğunu hatırlatan Gönül Ala, "Onu her gördüğümde yaralarım iyi oluyor. Hastaneye yatmadan önce kendisi ile görüştüm. Sık sık telefonla arıyor Sağlık durumum iyi olduğu için Erzurum'dan başka bir yere gitmeme gerek yok" diye konuştu.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

