DHA YURT BÜLTENİ - 6

Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi

Muğla'da, kavşakta kamyon çarpan otomobilin sürücüsü Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha (32) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Muğla- Antalya Karayolu'nun Gülağzı Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'den Ula yönüne giden Seferiye Menteş (44) yönetimindeki 09 LC 117 plakalı kamyon, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Gülağzı Mahallesi'nden anayola giriş yapan Savaş Çulha yönetimindeki 48 N 5260 plakalı otomobile sol yan tarafından çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışarak can verdiği belirlenen Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'nın cesetleri itfaiye ekiplerince hidrolik makaslarla kesilen otomobilden çıkarıldı. 2 çocuklu Çulha çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çiftin acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kazayı yaralı olarak atlatan kamyon şoförü Seferiye Menteş ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kamyon şoförü Menteş'in jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaşamını yitiren Savaş Çulha'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak eşi Fatma Çulha'nın ise bir marketler zincirinde kasiyer olarak çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kaza yerinden görüntü

-Cesetlerin otomobilden çıkarılışı

-Cesetlerin cenaze aracına konuluşu

-Ölenlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()

===========================

Akvaryum balığından 600 bin TL

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 2019 yılında akvaryum balığından 600 bin TL kazandı.

Antalya'da kurulu Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye genelindeki tüm iç sularda balık popülasyonunu artırmak adına çalışmalar yürütüyor. Özellikle süs balığı sektöründe Türkiye'nin birçok yerindeki toptancılara çeşitli süs balıkları ulaştıran merkez, bu yıl 600 bin civarı akvaryum balığı sattı.

TANESİ 1 TL'DEN SATILDI

19 yıldır akvaryum balıkları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Enstitü Müdürü Serkan Erkan, Singapur, Malezya ve Çin'den ithalatın önüne geçtiklerini söyledi. Bu yıl 800 bin akvaryum balığı ürettiklerini aktaran Erkan, tanesi 1 liradan 600 binini sattıklarını kaydetti. Erkan, “Amacımız özel sektörle rekabet değil. Onlara önderlik etmek. Sattığımız bu balıklarla 600 bin TL gelir sağladık. Bunun sektördeki yansımasının 2-3 milyon TL olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Enstitüden görüntü

- Balıklardan görüntü

- Detaylar

- Röp: Enstitü Müdürü Serkan Erkan,

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA ()

===========================

Mantar avcısı Arthur', 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, 130 katılımcıya 'Trüf Mantarı Toplayıcılığı ve Yetiştiriciliği Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında, İstanbul'dan gelen trüf mantarı uzmanı Ziyafettin Arslan, 'Arthur' isimli özel eğitimli köpeğiyle birlikte çam ormanlarında kilosu 1500 Euro'ya kadar satılan trüf mantarını bularak, kursiyerlerin mantarı yakından görmesini sağladı.

Çanakkale Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda verilen eğitime Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş, Trüf Mantarı Uzmanı Ziyafettin Arslan ve 130 kursiyer katıldı. Trüf mantarı, trüf mantarının toplanması, yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi konularını içeren sunum Şube Müdürü Mustafa Demirbaş tarafından gerçekleştirildi. Demirbaş'ın salonda verdiği teorik eğitimin ardından Radar mevkisindeki çam ormanlarında uygulamalı eğitime geçildi. Trüf Mantarı Uzmanı Ziyafettin Arslan, mantar avcısı özel eğitimli 7 yaşındaki İtalyan menşeli ’Lagotto Romagnolo’ cinsi 'Arthur' isimli köpeğiyle katıldı. Arthur, ormanın her karışını koklayıp trüf mantarı aradı. Kursiyerler de meraklı gözlerle onu izledi. Arthur, yerini tespit ettiği trüf mantarlarını ayaklarıyla toprağı kazarak çıkardı ve sahibine teslim etti. Kursiyerler Arthur'un bulduğu kilosu 500 ila 1500 Euro arasında satılan tüber borchii ve tüber melanosporum cinsi trüf mantarlarını ellerine alarak inceledi ve nasıl bir kokusu olduğunu anlamak için de kokladı.

'AMACIMIZ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI'

Eğitim ile ilgili bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bugün Çanakkale bölgesinde trüf mantarının yayılışı, yetiştirilmesi ve teşhisiyle alakalı salonda teorik eğitim verildi. Eğitimin ardından arazide köpekle birlikte trüf mantarı nasıl bulunur, nasıl toplanır uygulamalı eğitimini yaptık. Amacımız trüf mantarının daha iyi tanıtılması, tekniğine uygun toplatılması, ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi.

'ÖNEMLİ BİR HÜCRE YENİLEYİCİ VE İNSANA GÜÇ KAZANDIRAN ÖZELLİĞİ BİLİNMEKTE'

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş ise, "Dünya ülkelerinde bu trüfün değeri bilinmektedir. Bizim ülkemizde yeni yeni değer kazanmaktadır. Vatandaşlarımıza gelir kaynağı olması için Orman Genel Müdürlüğümüz bunu görev olarak üstlenmiştir. İspanya ve İtalya'da trüf mantarıyla ilgili borsa mevcuttur. Lokanta ve restoranlarda vardır. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılı itibariyle toplanan trüf mantarı miktarı 40 bin kiloya kadar ulaşmıştır. 2024'e kadar, eylem planlarına göre Türkiye genelinde envanter çalışmaları devam etmekte. Çok önemli bir hücre yenileyici ve insana güç kazandıran özelliği bilinmektedir. Bu eğitim ile vatandaşlarımıza faydalı olacağımız inancındayım" dedi.

'İYİ EĞİTİMLİ KÖPEKLER KULLANILIYOR'

Katılımcıların pratik eğitimi aldığını ve kendilerine sertifika verileceğini ifade eden Demirbaş, "Bu eğitimi alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerine başvuru yaparak, sertifikalarını gösterip, gerekli izinleri alıp ormanlarda trüf mantarını arayacak. Muğla ve Denizli'deki fidanlıklardan, üretilen fidanları temin ederek, kendi arazilerine dikip, 6 yıl sonra verim elde edebilirler. Trüf mantarı çıplak gözle de arazide bulunabiliyor. Ama eğitimli köpekler, koku duyularıyla daha iyi algılayabildikleri için daha verimli sonuca ulaşıyor. İnsan olarak bu mantarı bulma şansımız çok az. O yüzden iyi eğitimli köpekler kullanılıyor ve daha başarılı sonuçlar alınıyor. Çünkü trüf mantarı toprağın 8-10 santimetre altında oluyor. Her insanın görebileceği bir mantar türü değil" diye konuştu.

'3 TÜR ÜZERİNDE ENVANTER ÇALIŞMALARI YAPTIK'

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sahasında tüber borchii, tüber magnatum, tüber melanosporum olmak üzere 3 tür üzerinde envanter çalışmaları yaptıklarını ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Tüber borchii cinsinin kış trüfü, tüber magnatum ve tüber melanosporum cinslerinin ise yaz trüfü olarak envanter çalışmalarını yaptık. Bunu da halkımıza duyurduk. Değeri değişkenlik gösteriyor ama bildiğimiz kadarıyla tüber borchiinin piyasalarda 250-300 Euro'ya satıldığı söyleniyor. Tüber magnatum ve tüber melanosporumun ise 500 Euro'nun üzerlerinde satıldığı ifade ediliyor. Fakat henüz Çanakkale Bölge Müdürlüğü içerisinde böyle bir satışa tanık olmadığımız için net bir bilgi veremiyorum."

'BU KÖPEĞİN ÖZELLİĞİ OLGUN MANTARI BULMASI'

Trüf Mantarı Uzmanı Ziyafettin Arslan da, mantar avcısı köpeği Arthur'un şuan 7 yaşında olduğunu ve Türkiye'de şuanda yaklaşık 20 kişinin eğitimli köpekleriyle bu işi yaptığını söyledi. Mantar avcısı köpeğine bir değer biçemeyeceğini ifade eden Arslan, "Sonuçta benim iş ortağım. Ben bu köpekle bir iş yapıyorum ve iş yerimi satmak istemem. Bu işe ilk başlayanlara eğitimli bir köpek almalarını tavsiye ediyorum. Bu köpeğin özelliği olgun olan mantarı bulması. Köpeksiz bulduğunuz mantarın olgun olup olmadığını anlayamayız. Ancak kokusundan anlarsınız, çünkü olgunluğu da kokuyla alakalıdır trüfün. O yüzden köpekleri tercih ediyoruz ve olgunlaşmamış trüfü de çıkarmamış oluyoruz" dedi.

'DÜNYA MUTFAĞINDA EŞSİZ BİR YERİ VAR'

Ekonomik değerinin trüfün cinslerine göre değiştiğini belirten Arslan, "Fiyatı 50 Euro ile 1500 Euro arasında değişiyor. Tabi arz ve talebe göre fiyatlar daha da yukarı çıkabiliyor. İç pazarda yavaş yavaş talep oluşmaya başladı. Bu mantarın, salgıladığı koku ve aromadan dolayı dünya mutfağında eşsiz bir yeri var. Kabuğunda serotonin maddesi olduğu için aynı zamanda mutluluk hormonu olarak da biliniyor. Onun için gramajla alınan ve pişirilmeden yenen bir mantardır. Yani baharat tarzında kullanıyorsunuz. Ana yemeklerde, sıcak menünün üzerine rendeleyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda salatalarda da kullanabilirsiniz. Bir trüf borsası var ve fiyatları trüf borsası belirler. O yüzden bir ay önce ve sonra mantarın fiyatı aynı olmuyor. En değerlisi beyaz trüf olan tüber magnatum, siyah trüflerden ise tüber melanosporumdur. Tüber magnatumun fiyatı yaklaşık 1500 Euro. Tüber melanosporumun fiyatı ise 800-900 Euro arasındadır. Türkiye'de bulunabiliyor. Trüf mantarını arayan Arthur'a da küçük, ekonomik değeri olmayanları bırakabiliyoruz. Her zaman tüketmiyor. Arada bazen, kokuyu alsın ve heveslensin diye tattırıyoruz" diye konuştu.

'TRÜF MANTARINA MERAKLI OLDUĞUM İÇİN BU EĞİTİME KATILDIM'

Eğitime katılan ve organik tarımcı olduğunu belirten Gamze İlker, "Trüf mantarına meraklı olduğum için bu eğitime katıldım. Eğitimde gerekli bilgileri aldık. İnşallah biz de ormanda gezer, arar, buluruz. Aynı zamanda doğa yürüyüşü de olur" dedi.

'TRÜF MANTARI ÇOK DEĞERLİ VE ÇEŞİTLERİ DE YENEN BİR MANTARMIŞ'

Bir başka kursiyer Öznur Yılmaz ise, "Meraklı olduğum için eğitime katıldım. Trüf mantarını bilmiyordum. Eğitimde öğrendim, tanıdım. Trüf mantarı çok değerli ve çeşitleri de yenen bir mantarmış. Çikolata rengini aldığı zaman değerli olduğunu öğrendik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Trüf mantarı eğitimden görüntü

-Trüf mantarı'nın eğitimli köper Arthur ile toplanması ve bulunmasından genel ve detay görüntüler

-Arthur eğtiim köpeğinin trüf mantarının bulmasından genel ve detay görüntü

-Bulunan mantarlardan görüntü

-Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile röp.

-Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş ile röp.

-Trüf Mantarı Uzmanı Ziyafettin Arslan ile röp.

-Kursiyer Gamze İlker ile röp.

-Kursiyer Öznur Yılmaz ile röp.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

=========================

Stajyer öğretmenler gönüllü İngilizce dersi veriyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, staj yaptıkları lisenin uygulama anaokulunda gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor.

MAKÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıfında eğitim gören 3 öğrenci, haftanın üç günü staj için geldikleri Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu'ndaki minik öğrencilere staj dışında gönüllü pratik İngilizce öğretiyor.

Stajyer öğretmenlerden Güneş Ablak, "Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik stajımı yapıyorum, aynı zamanda arkadaşımla birlikte uygulama anaokulundaki minik öğrencilere gönüllü olarak pratik İngilizce öğretiyoruz. Bu fırsatı bize tanıyan okul idaresine ve okulun İngilizce öğretmeni Vehbi Akbaş öğretmenimize çok teşekkür ederim" dedi.

'BİR ŞEYLER ÖĞRETEBİLİRSEK MUTLU OLACAĞIZ'

Stajyer öğretmen Aslıhan Dinç, "Staj yaptığımız Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu'nda öğrencilere şarkılarla eğlenceli şekilde pratik İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Biz de öğretmenlik mesleğine hazırlanıyoruz. Minik öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Onlara bir şeyler öğretebilirsek mutlu olacağız" diye konuştu.

'PRATİK İNGİLİZCE ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR KONU'

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz da uygulamalı anaokulunda 3 yıldır pratik İngilizce kurslarının gönüllü öğrenciler tarafından verildiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Pratik İngilizce çok önemsediğimiz bir konu. Anaokulu öğrencilerimizin kendilerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. 3 yıldır gönüllü öğrenciler tarafından anaokulu öğrencilerimize kurs veriliyor. Ayrıca toplum yararına toplum hizmeti projesi kapsamında MAKÜ ile işbirliği yapıyoruz. Stajyer öğretmenlerimize ve okulumuz formatör öğretmeni Vehbi Akbaş'a çok teşekkür ederiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Dersten detay

- Güneş Ablak'la röportaj

- Dersten detay

- Aslıhan Dinç ile röportaj

- Dersten detay

- Özlem Karpuz ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===========================

Eziyet edilen 'Şeker' köpek, emin ellerde

Muş'un Bulanık ilçesinde, belediye personeli tarafından eziyet edilen ve Vali İlker Gündüzöz tarafından sahiplenilen 'Şeker' adlı köpeğin iyileşme süreci devam ediyor. Vali Gündüzöz, 15 kilograma ulaşan 'Şeker'i Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'ye emanet etti.

Bulanık Belediyesi personelinin geçen ekim ayında, bir sokak köpeğine eziyet ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki çekti. Olayla ilgili Muş Valiliği harekete geçerek, personel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bulanık Belediyesi de 1'i veteriner, 2'si temizlik görevlisi olmak üzere 3 personeli açığa aldı.

Kısa sürede bulunarak Bulanık Belediyesi tarafından bakıma alınan ve uyuz hastalığına yakalandığı belirlenen köpeği, Muş Valisi İlker Gündüzöz sahiplendi. Muş Valiliği hizmet binasının arka bahçesinde yer yapılan ve 'Şeker' ismi verilen köpeğin aşıları yapılmaya devam ediliyor. Antibiyotik ve destekleyici tedaviler uygulanan Şeker'in iyileşme süreci hızlandı. Yaklaşık 1,5 aydır Vali Gündüzöz tarafından bakılan köpek, 9 kilo alarak 15 kiloya yükseldi. Şeker'in iyileşme süreci, Muş Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor.

KAYMAKAMA EMANET

Şeker'in tüylerinin de çıkmaya başladığını belirten Vali İlker Gündüzöz, "Ekim ayında maalesef Bulanık Belediyesi'nin görevlileri tarafından eziyete maruz kalan köpeğimizin adını Şeker koyduk. Şeker'e bakıldı, tedavisi yapıldı. Uyuz tedavisinde başarı elde edildi. Görüldüğü gibi tüyleri önemli ölçüde çıktı ama iyileşme süreci devam ediyor. Hayvanların da insanlar gibi psikolojisi var. Şeker, o aldığı kürek darbeleri ve gördüğü eziyet karşısında psikolojisi bozulmuş bir hayvan. Dolayısıyla halen insanları görünce biraz çekiniyor, titriyor. Fakat gün geçtikçe iyi olacak. Biz ona çok alıştık, kendimiz özel ilgilendik, belli bir noktaya getirdik" diye konuştu.

Şeker'i, Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’ye emanet edeceğini vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu geçen süreç içerisinde Bulanık ilçe kaymakamımız, genç bir kardeşimiz köpeği sahiplenmek istedi. Benim bir köpeğim daha var malum, Şeker’i bugün Bulanık kaymakamına artık emanet edeceğim. Ona kaymakamlık konutunun bahçesinde bakılacak. Kaymakam kardeşimizin ısrarlı taleplerine karşı, yeni yuvası olarak köpeğim olan Şeker’i kaymakam beye verdim. İnşallah bir daha böyle problemler yaşamaz. Orada da bir aile ortamında. Psikolojik olarak insanı görünce titremesi ve korkması yavaş yavaş geçecektir. Belli bir noktaya geldi ama daha üzerinde çalışılması lazım" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ İŞLİYOR

Vali Gündüzöz, tüm hayvanların korunması gerektiğini, çocuklara küçükken hayvan sevgisini aşılamamız gerektiğini, Allah’ın yarattığı bu dilsiz varlıklara eziyet etmememiz gerektiğini söyledi. Köpeğe eziyet eden 1'i veteriner, 2'si temizlik işçisi olmak üzere 3 personelin açığa alındığını da vurgulayan Gündüzöz, 3 görevli hakkında hukuki süreçlerin işletildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Şeker adı verilen köpekten detaylar

-Vali İlker Gündüzöz’ün Şeker ile ilgilenmesinden detaylar

-Vali İlker Gündüzöz Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, ()