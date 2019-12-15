DHA YURT BÜLTENİ-6 

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Güvercin borsasında ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor



Şanlıurfa'da, güvercinler, Kuşçular Kahvesi'nde hafta sonları, ihale usulü satışa çıkarılıyor. 'Güvercin borsası' olarak adlandırılan ihalelerde; güvercinler cinsi ve özelliğine göre 5 liradan, 50 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Güvercin besleme alışkanlığının yaygın olduğu Şanlıurfa’da Haşimiye Meydanı'nda bulunan 'Kuşçular Kahvesi'nde toplanan kuş meraklıları, yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık artırmayla satışa sunuyor. Hafta sonları 2 lira çay parasına bu kahvede bir araya gelen kuş tutkunları hem aile geçimlerini sağlamak hem de güvercin kuşları hakkında bilmedikleri bilgileri de ediniyor. Kahvenin ortasına kurulan sepetli kafeste ‘kuş tellalı’ diye adlandırılan kişi tarafından kuşlar düşükten yükseğe doğru fiyatı artırılarak satışa sunuluyor. Renkli görüntülerin yaşandığı Güvercin borsasında otomobil fiyatına kadar yükselen kuşları almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. Çayların yudumlandığı kahvelerde kuş tellalının özelliklerini bağırdığı ihalelere; Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Türkiye’nin birçok yerinden gelen güvercin satıcıları, burada hem güvercin alıyor hem satıyor hem de kuş meraklılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı ihalelerde, satılan her kuş için yüzde 15 pay ise güvercinin satışına aracılık yapan kuşçu kahvesindeki görevli kişiye veriliyor.

EN KIYMETLİ DOST KUŞLARDIR

Çocukluğundan beridir kuş tutkunu olduğunu ve kıymetli dostu kuş olduğunu söyleyen Mehmet Aktaşan, her hafta sonu ihaleye katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa’da kuşçuluk bir sektör oldu. Araba fiyatına burada kuşlar alınıp satılıyor. Kuşçulukla ailesini geçindirenler var. Kuş besleyen insanlara, hayvanlara kıymet verir. Kuşçuluk kuyumculuktan dahi çok farklı bir meraktır. Bu kuşları gözümüz gibi bakarız. Onlara yem verir, rahatsızlanınca ilacını veririz. Bizim zevkimiz havadadır. Geçen gün bir çift kuşu 100 bin liraya satıldığına şahit oldum."

Şanlıurfa’da 2 yıldır kuş tutkunu olduğunu anlatan Kadir Yeşil ise "Sarı Alaca Bağdadı, Gübbe, Şamo, Şarabı, Nakışlı, İsrail gibi kuşları fiyatlarının bir araba fiyatına alınıp satıldığını duyunca bende gelip bu kuş borsasına gelmeye başladım. Bir süre sonra kuşları sevmeye başladım. Yeni nesil gençlerinde bu sevincine şahit oldum. Kısa bir süre sonra kuşlarla bir bağım oldu. Güvercini sevmek bir çocuğu bir insanı sevmek gibidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuşçu kahvesinde toplanan kalabalık

- Kuş tellalı tarafından şatışa sunulan kuşlar

- Kuş tutkunlarıyla yapılan röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - )

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Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser



Türkiye'nin önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar yağışı altında konser verdi. Grubun solisti Harun Tekin üşüyen ellerini zaman zaman gitar çalmayı bırakıp cebine koyarak ısıttı. Grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de düzenlen ICEBREAK festivalin son gününde Mor ve Ötesi hayranları ile buluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, Mor ve Ötesi'ne eşlik etti. After Ski etkinliğinde Pera konserinin ardından sahne alan Mor ve Ötesi soğuk hava nedeniyle hayranlarının karşısına kat kat giyinerek çıktı. Sanatçıların üşümemesi için de sahnenin dört bir tarafına ısıtıcılar yerleştirildi. Bazen hızını artıran kar yağışı, rock grubu Mor ve Ötesi ile izleyenleri etkiledi. Grubun solisti Harun Tekin parmaklarının üşümesi nedeniyle zaman zaman gitar çalmayı bırakıp ellerini cebine koyarak ısıtmaya çalıştı. "Hava ne kadar soğuksa siz de o kadar sıcaksınız" diyen Tekin ve arkadaşları söyledikleri birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Mor ve Ötesi, soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Palandöken kayak merkezinde kayak yapanlar

-Konser alanı

-Kar yağıyı altında konser

-Grubun sanatcısı Harun Tekin'in konuşması ve elini cebine koyup ısınması

-İzleyenler

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Hayallerini gerçekleştirdi

Düzce’de aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaşan Seçil Horata(31), zayıflama hayalini gerçekleştirdikten sonra üniversite hayalini de gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü’nü kazanan Seçil Horata ders sınavlarına giriyor.

Düzce’de 3 çocuğu ile yaşayan ve hayallerini tek tek gerçekleştiren Seçil Horata'nın, aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaştı. 170 kilo olan Seçil Horata, kilo vermeye karar vererek 87 kiloya düştü. 1 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Seçil Horata, 83 kiloya düştü. Erken yaşta evlendirilen ve en büyük isteği olan lise ve üniversite okuyamayan Seçil Horata ilk olarak açık liseyi bitirdi. Ardından girdiği üniversite sınavlarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi’nin 4 yıllık maliye bölümünü kazandı. İkinci sınıf öğrencisi olan Seçil Horata, bugün ders sınavına girdi.

Hafta sonu yapılan Anadolu Üniversitesi’nin sınavlarına çocukları Berat, Azat ve Ceyda Uslu ile gelen Seçil Horata, “Benim birçok hayalim vardı. Hayallerimi gerçekleştirmeye kilo vererek başladım. O benim için dönüm noktası oldu ve şu anda hayallerimi gerçekleştirmeyi devam ediyorum. Üniversiteyi kazandım, sınavlarım da gayet başarılı geçiyor. Çocuklarımla beraber ders çalışıyoruz. Ancak çok istekliyim. Araştırmayı seviyorum, çocuklarıma yardım ederken kendim de bir yandan derslerime çalışıyorum. Onlara örnek olmak en önemlisiydiö dedi.

Seçil Horta’nın çocukları da anneleri gibi üniversiteyi kazanarak iyi bir meslek sahibi olmak istediklerini ve anneleri ile gurur duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seçil Horata ve çocuklarının görüntüsü

Seçil horata ve çocukları ile röp

Çocuklar oyun oynarken görüntü

Çocuklar annelerini sınava uğurlarken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()