DHA YURT BÜLTENİ-6

Düğün magandaları korkuttu

Niğde'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada tepki çekti.

Olay, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi beldesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre sokak düğününe katılanlar tabancayla havaya defalarca ateş etti. Çocukların da bulunduğu düğündeki görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Beldede geçen hafta Latif Arı'nın havaya ateş açan düğün magandaları tarafından yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Havaya ateş açanların görüntüsü

Haber:Adnan ÇELEBİ-Kamera:NİĞDE,()

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(ÖZEL) - Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve kalıcı listeye girmesi için çalışmalar yapılan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmaları, Kazı Heyeti Başkanı ve İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane'nin gelmesiyle başladı.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı ve İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane'nin gelmesiyle başladı. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı. Arslantepe UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için 2014 yılından beri çalışmalar yürütülüyor.

'ASUR VE SARGON GELDİ, SAVAŞ OLDU VE ARSLANTEPE BİTTİ'

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı ve İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane, bu yılki kazıların başladığını belirterek şunları dedi:

"35- 40 kişilik ekiple kazılara başladık. Arkeolog ve profesyonel ekiple birlikte hep beraber çalışıyoruz. İnönü Üniversitesi ile çok ilginç bir araştırma yapıyoruz. Biliyorsunuz Arslantepe'de çok uzun bir tarih var. En az milattan önce 6 binlerde başlıyor tarihi, belki daha erken. Geç Hitit ve Roma döneminden grup şeklinde evler bulunuyor. En son olarak da Bizans mezarları bulunuyor. Arslantepe, çok önemli bir merkez. Biliyorsunuz en önemli dönem 4 bin yıl önce. Bir saray var, o saray çok güzel bir şekilde korunuyor. Sarayın duvarları kerpiçten. Her bir odası 2- 2,5 metre yükseklikte. Orijinal sıva ile yapılmış, resim var ve biz orada kalıntılar bulduk. Şimdi Malatya Müzesi'nde. Daha geniş, daha büyük müze ile çok güzel bir sergi yapacağız. En son Hitit İmparatorluğu dönemiyle Orta Anadolu'da bağlantısı var. Biz tepenin diğer köşesinde çalışıyoruz bu sene. Kazıyla ortaya çıkan görüldüğü gibi büyük duvar, sur duvarı ve anıtsal binalar var. Çok büyük kerpiç mimarı var. Demek ki burada elit yaşantılarına devam ettiler. En son Geç Hitit krallığı burada oldu, 700- 712 yılları arasında. Sonra Asur ve Sargon geldi, savaş oldu ve Arslantepe bitti. Arkeoloji çok uzun bir iş. Biz yavaş yavaş gidiyoruz. 6 - 7 bin senelik tarihi biliyoruz. En önemli yer ve dönem 4 bin yıl önceki Kalkolitik dönem. İlk saray sistemi ve saray mimarı burada başlıyor."

'3 YIL ÖNCE MEZOPOTAMYA'DAKİNDEN DAHA ESKİ TAPINAĞI BULDUK'

Mezopotamya'da bulunan ve dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen tapınağın daha eskisini 3 yıl önce Arslantepe'de buldukları ifade eden Frangipane, şöyle devam etti:

"Mezopotamya'dan biraz daha sonrası var burada. 3 sene evvel çok güzel bir parça bulduk. 1 küçük oda, avluda bir platform var. O platformda odun parçası bulduk. O zamanlar belki burada bir taht vardı. Çok önemli bir şey. İlk defa bu sistem başlıyor, saray sistemi. Mühür baskıları bulduk. O zaman da bir bürokrasi olduğunu anlıyoruz. Bu saray nereden çıkıyor, nereden başlıyor, nereden geliyor, bunları öğreneceğiz. Eylül'de başlayacağız orada ki kazılara. İkinci yer ise Hitit Dönemi'nden kalıntıların olduğu yer. Burada da çok güzel mimarı eserler çıkıyor şu anda. Eylül sonunda daha güzel sonuçlar olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arslantepe'nin havadan detayları

- Çalışan işçilerin çalışmasından geniş detaylar

- Çıkarılan parça küplerin birleştirilmesi

- Arslantepe'nin slider ve şaryo görüntüleri

- Marcella Frangipane röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Hükümlüler motokros alanını temizledi

Afyonkarahisar'da 6-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, şampiyonanın yapılacağı alanda 90 denetimli serbestlik hükümlüsü 'Temiz Çevre Projesi' kapsamında temizlik yaptı.

Afyonkarahisar'da 17. ayak yarışlarının yapılacağı Dünya Motokros Şampiyonası öncesi alanda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak olan şampiyona birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 'Temiz Çevre Projesi' kapsamında Afyonkarahisar'da 90 hükümlü, çevre temizliği yaptı. Afyon Motorsporları Merkezi'ndeki çevre temizliği programına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı vekili Muammer Özcan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kadir Avara, Kampüs Açık Cezaevi Müdürü Bülent Işık, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve hükümlüler katıldı. Hükümlüler, Motorsporları Merkezi'ndeki pist alanı ve çevresi, kamp alanları ve festival alanında çevre temizliği yaptı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, proje kapsamında, "Temiz çevre için Afyon Motorsporları Merkezi'ndeki kamp alanı, festival alanı ve şampiyonanın yapılacağı parkurda temizlik çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde en anlamlısı. Çünkü hükümlülerimizin topluma yararlı bir şekilde geri dönüşleri sağlanıyor. Onların faydalı birer birey olma yolunda önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hükümlülerden detay

- Hükümlüler temizlik yaparken detay

- Genel detaylar

- Akülke ile röp

- Alandan detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Egzoz emisyon değerini sıfıra indirdi, destek bekliyor

Adana'da, ürettiği yazılımla araçlarda egzoz emisyon değerini sıfıra düşürdüğünü öne süren oto tamirci Servet Doğan (52), çalışmalarını geliştirmek için destek istedi. Akdeniz Üniversitesi ile ortak projeye başladıklarını; ancak devamının gelmediğini belirten Doğan, projenin desteklenip, araçlarda standart haline getirilmesi halinde devletin milyarlarca lira gelir sağlayacağını savundu.

Seyhan ilçesinde yaşayan, 36 yıllık oto tamirci Servet Doğan, egzoz emisyon değerini düşüren, 'SED' adını verdiği araç yazılımını 2007'de hayata geçirdiğini söyledi. Yazılımı geliştirdikten sonra 2011 yılında 490 sayfalık SANTEZ projesi hazırladığını anlatan Doğan, Akdeniz Üniversite ile bir süre ortak çalışma yaptıklarını kaydetti. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e projesini sunduğunu aktaran Doğan, 5 ay Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını; ancak daha sonra bir gelişme olmadığını öne sürdü.

'ÜNİVERSİTEDE YAPILAN ÖLÇÜMLERLE İSPATLADIK'

SED yazılımı hakkında bilgi veren Servet Doğan, "Dünya genelinde emisyon dengelerini değiştirebilecek, araç üretimlerindeki emisyon kriterlerini çok aşağı çekebilecek canlı bilgilerden oluşan yazılım. Aracın kendi yazılımını iptal etmeden, emisyonu aşağı çektiği gibi tork artışı sağlayan, motoru daha sessiz çalıştıran ve bir miktar yakıt tasarrufu sağlayan yazılım bu. Emisyonu yüzde 90'ın üzerinde, sıfıra yakın değerlere taşıdığımız araçlar oldu. Aynı anda karbonmonoksitle hidrokarbon aşağı düşerken azot oksitlerinde ve karbondioksitte düşüşler göründü. Aynı anda 4 tane gazın aşağı indiği dünyadaki tek örnek. Bunu üniversitede yapılan ölçümlerle ispatladık" diye konuştu.

Servet Doğan, projenin desteklenerek, araçlarda standart haline getirilmesi halinde devletin milyarlarca lira gelir sağlayacağını savundu.

Görüntü Dökümü

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- Oto tamircisi Servet Doğan ile röportaj

- Servet doğan'dan genel ve detay görütüler

Haber:Nuri PİR -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Atölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdi



Edirne'nin Keşan ilçesinde 24 yıldır biblo üreten Murat Kaya (47), atölye ve çevresini adeta açık hava sanat galerisine çevirdi. Saros Körfezi'ne tatil için gelenlerin uğrak yeri haline gelen atölyede binin üzerinde biblo, görenleri hayran bırakıyor.

Keşan'a bağlı Büyükdoğanca Köyü'ne 1995 yılından itibaren gelmeye başlayarak, yol kenarına kurduğu atölyesinde alçıdan biblolar üretmeye başlayan Murat Kaya, eserleriyle Saros Körfezi'ne gelen tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Kaya, 1994 yılında mesleği öğrendikten sonra Keşan'da atölyesini faaliyete geçirdiğini belirterek, "İstanbul'da cansız manken ustası olan Hasan Çetinkaya'dan işi öğrendim. Kullanılacak malzemeyi, yapılacak kalıbı, modelin yapımını ondan öğrendim. Sonrasında da kendimi geliştirdim. Hayvan figürlü biblolar ve heykeller yapıyorum. İnsanların hoşuna gidecek ne varsa onları yapmaya çalışıyorum. Yüzlerce model var. Herkesin hoşuna gidecek şeyler yapıyorum. Oldukça kaliteli malzemelerle çalışıyorum. Satın alanlara da 1 yıl garanti veriyorum. 1 yılın ardından boya akması olursa yine boyuyorum. Müşterimiz de oldukça memnun. İnsanların yüzündeki tebessüm bize yetiyor" dedi.

ÇOCUKLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Özellikle çocukların biblolara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, "Çocuklar bibloları çok seviyor. Sadece fotoğraf çekilmek için gelenler bile var. Biblolarda oldukça uygun fiyata satılıyor. 10 TL'den, 130 TL'ye kadar ürünlerimiz var. Saros Körfezi'ne gelenler oldukça ilgi gösteriyor. Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen müşterilerim de var. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Eksiklerimiz de var. Onları da tamamlıyorum. Bir işin en güzelini yapmaya çalışıyorum. Hedefim, en güzelini yapmak" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Havadan drone ile sergilenen biblolar

-Havadan drone ile bibloları inceleyenler

-Sergilenen biblolar genel gör.

-Bibloları fotoğraflayanlar

-Bibloları inceleyen çocuklar

-Bibloların yapımı ve boyanması

-Biblocu Murat Kaya röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

