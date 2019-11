DHA YURT BÜLTENİ - 6

YURT BÜLTENİ - 6

Enkaz altında kalan mühendis 19 saattir aranıyor

Gaziantep’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 19 saattir sürüyor.

Olay dün öğleden sonra Akkent Mahallesi’nde inşası devam eden ve yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan göçük sırasında inşaata olan mühendis Korkut Küçükcan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan’ı bulmak için başlatılan çalışma gece boyunca sürdü. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için yaklaşık kurtarma ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 19 saattir süren 250 kişinin katıldığı çalışmalara rağmen sonuç alınamazken, Küçükcan’ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 250 kişilik ekip ile çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesinde uzun süre önce yapımı başlatılan ve 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmeyen cami inşaatının içerisindeki ahşap iskelede göçük meydana gelmiştir. 14 Kasım 2019 Perşembe günü (dün) 15.42’de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın göçen iskelelerin altında kaldığı belirlenmiştir. Olayın esnasında cami yakınında bulunan 2 kişi de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralanmıştır. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, polis, AFAD, ilkyardım, belediye, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Olay yerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 250 kişilik ekip İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın bulunduğu tahmin edilen yerdeki ahşap iskeleleri keserek şahsa ulaşma çalışmalarını sürdürürken göçüğün büyük olması nedeniyle Korkut Küçükcan’a henüz ulaşılamamıştır."

Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Kayseri'de, 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın (20), görevliler tarafından darbedilerek karga tulumba tutulup, pencereden binaya sokulduğu görüntülere tepki yağarken, biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Valilik inceleme ve soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, yüzde 60 zihinsel engelli M.A., iddiaya göre bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle küserek, yere oturup, ağlamaya başladı. Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği olayda M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Bu sırada beden eğitimi öğretmeni K.K., "Kalkıyor musun kalkmıyor musun?" diyerek, öğrenciye ayağıyla vurdu. Öğrencinin, "Oynatmıyor, oynatmıyor" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., "Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?" diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.'ya kafasıyla vurmak için hamle yaptı.

Daha sonra K.K. ve yanındaki görevliler, ağlayan öğrenciyi kol ve bacaklarından karga tulumba tutup, pencereden binaya soktu. Görüntüde, öğretmen K.K. ve bazı görevlilerin, öğrencinin arkasından pencereden içeriye girdiği görüldü.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekerken biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Kayseri Valiliği, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75'inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 Sayılı Yasa'ya göre ön inceleme, 657 Sayılı Yasa'ya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır" denildi.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte termal turizmde yoğunluk

Son zamanlarda gelişen sağlık turizmiyle birlikte termal esisleri ilgi her geçen gün artıyor. Okulların 9 günlük ara tatile girmesi nedeniyle de Yalova'daki termal oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan termal sulara yerli turistin yanı sıra Kuzey Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Romatizma, eklem ağrıları, kalp, damar, deri, solumum yolları rahatsızlığı gibi hastalıklar başta olmak üzere strese de iyi gelen termal sular, termal tatil sezonunun başlaması ile birlikte yoğun ilgi görüyor. Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte tatilcilerin çok tercih ettiği termal oteller, farklı birçok milleten ve her yaş grubundan misafirleri ağırlıyor. Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden olan Yalova'nın Termal ilçesinde, Karaderili Şirketler Grubu tarafından işletilen 2 bin 200 yatak kapasiteli Terma City Termal Otel'de doluluk oranı, okulların 9 günlük tatile girmesi dolayısıyla yüzde 100'lere kadar ulaştı.

GELENEKSEL TERMAL TESİSTEN MODERN TESİSE

Terma City Termal Otel ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük termal tesisi olma özelliğini taşıdıklarını belirten Karaderili Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Tevfik Talas, "Toplumumuzda geleneksel bir algı var. Belli bir zaman öncesine kadar termal denildiği zaman klasik kaplıca ve hamam figürü oluşuyordu. Son yıllarda sağlık turizminin biraz daha dillendirilmesiyle, termalin konumlandırılması yıllar içerisinde gelenekselden biraz daha moderne doğru değişmeye başladı. Geçmişteki yatırımlara baktığımız zaman Türkiye'deki termal kaynakların zenginliğiyle paralel ölçüde turizm yatırımlarının ve yatak kapasitesinin olmadığını görüyoruz. Bu şekildeki termal ve sağlık turizminin ön planda olduğu Almanya, Amerika'yı göz önünde bulundurursak Türkiye bu anlamda daha gerekeni yapabilmiş durumda değil. Bizimle birlikte bu çitanın biraz daha yukarı geldiğini düşünüyorum. Termal denildiği zaman, termal de turizm endüstrisinin bir bölümü. Dolayısıyla farklı bir kategoride bunu konumlandırmak bu çemberi daraltıyor" dedi.

'FİZİK TEDAVİ İHTİYACI OLAN HASTALARI DA KABUL EDİYORUZ'

Termalin içerisinde alternatif tıp tedavileri olduğunu söyleyen Tavas, "İlgili bakanlıktan sevkli bir takım fizik tedavi ihtiyacı olan hastaları da kabul ediyoruz. Gördüğünüz otel salt termal ihtiyacı talebi olan insanlara yönelik değil, bunun yanında turizm endüstrisi içerisinde her türlü ihtiyacını görebilecek bir tesis yaratmak istedik. Son dönemlerdeki gelişmeler ve doluluk oranı, bunu başardığımızı gösteriyor" diye konuştu.

'TERMAL TURİZMİ 12 AY BOYUNCA SÜRÜYOR'

Termal merkezlere yılın her günü gidilebileceğini belirten Tavas, "Termal kış turizmi olarak algılanıyor fakat böyle bir şey yok. Termal turizme baktığımız zaman senenin 12 ayı bu sektörden hizmet alabilirsiniz. Bu biraz da yatırımlarınızı ne şekilde dizayn ettiğinizle de alakalı bir şey. Bizim sahil şeridinde tesislerimiz var. Onları Mayıs ayında açıp Ekim ayında kapatıyoruz. Ama termalle ilgili tesislerimiz 12 ay da açık" diye konuştu.

'ARA TATİLDE YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTIK'

Okulların 9 günlük ara tatile girmesiyle var olan ilginin daha da arttığını belirten Tavas, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene hayata geçirdiği bir uygulama ile sömestr öncesinde ve sonrasında irer haftalık ara tatiller oldu. Bu, kış turizmini ve termal turizmi destekleyen bir uygulama oldu. Sadece ticari olarak bakmamak lazım. Aileler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri zaman yaratılmış oldu. Bunların da sektöre pozitif yansımaları oldu. İki üç hafta öncesinde yüzde 100'leri yakalamıştık. Bağlantılı olduğumuz seyahat acentelerine stop çekmek zorunda kaldık. Şu anda ilave rezervasyonu kabul edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Hamileyim' yalanıyla otomobil sürücüsünün çantasını çaldılar

Adana'da, durdurduğu otomobil sürücüsüne hamile olduğunu söyleyip yardım istedikten sonra, sürücü Fikret E.'nin çantasını çalan Tülay Y. (22) ile Leman K. (20), yakalandı.

Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde iddiaya göre Tülay Y. ile Leman K., D-400 karayolu üzerinde otomobil sürücüsü Fikret E.'yi durdurdu. Fikret E.'ye hamile olduğu yalanını söyleyen Tülay Y., eve gidecek paraları olmadığını söyleyerek yardım istedi. Fikret E.'den otomobiliyle kendilerini gidecekleri yere bırakmasını isteyen Tülay Y. ile Leman K., yolculuk sırasında içerisinde 100 lira para, kredi kartları ve ruhsatlı bir tabancanın olduğu çantayı çaldı.

ÇANTAYI BULAMAYINCA İHBAR ETTİ

Bir süre sonra inecekleri yere geldiklerini söyleyip araçtan inen ikilinin ardından aracındaki çantasını bulamayan Fikret E., polise ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Tülay Y. ve Leman K., kısa sürece çaldıkları çantayla birlikte yakalandı. İki şüpheli, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Tokat'ta öğrenciler hayal kurmayı öğreniyor

Tokat Valiliği tarafından başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hayal kurma etkinliği düzenleniyor. Tokat Valisi Ozan Balcı, "Buradaki temel hedefimiz önü açık, güçlü Türkiye'de, çocuklarımızın da alnı açık, göğsü dik, dünya çocuklarıyla rekabet edebilmesi" dedi.

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında ilkokul, ortaokul lise öğrencilerinin ufkunu açmak ve değişik fikirler oluşturmak amacıyla hayal kurma etkinliğini düzenlendi. Kişisel Gelişim Uzmanı İsmail Karasu, kent merkezinde okullarda önce öğretmenlere hayal kurma ile ilgili seminer verdi. Karasu daha sonra ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hayal kurma teknikleri ile ilgili ders verdi. Kişisel Gelişim Uzmanı İsmail Karasu "Tokat'taki öğretmenlere ve öğrencilere yönelik müteşebbislik, girişimcilik ve yaratıcılık hayal gücüyle alakalı çocuklarımızı hayata hazırlamak. Öğrencilere gelecekte olmak istedikleri yerle, hayalleri ile alakalı, hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu ve önce hedefine ulaşabilmesi için hayal kurması, daha sonra o hayali yolunda i tasarımını yapması ve hedefine ulaşması için gerekli olan çalışma kültürünü aktarıyoruz" dedi.

'İNSANLAR HAYALLERİ KADAR DÜŞÜNEBİLİR'

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda Tokat Valiliği olarak bir çok proje yürüttüklerini ifade eden Vali Ozan Balcı, "Tokat'ı 2023'e hazırlamak istiyoruz. Bu bağlamda eğitimi özel olarak ele aldık. Güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Türkiye'nin önü açık. Buradaki temel hedefimiz önü açık, güçlü Türkiye'de çocuklarımız da anlı açık, göğsü dik, dünya çocuklarıyla rekabet edebilsin. Onların her alanda gelişmesine katkı sağlamak bizim asıl vazifemiz. Bu konuda da hayal kurma adına bir proje geliştirdik. Her çocuğun bir hayali olmalı, çocuklar küçükken büyük hedefler hayal etmeli. Geleceğe, yaşama ilişkin hayal kurmalı. İnsanlar hayalleri kadar düşünebilir. Hayallerini gerçekleştirebilmek için mücadele edebilirler. Çocukların hayalleri sadece bir meslek sahibi olmak olmamalı. Kendilerine ilişkin, ailelerine ilişkin, yaşadıklar coğrafyaya ilişkin, ülkeleri için büyük hayaller kurabilmeleri gerekir. Biz bunun sadece metodunu öğretmek istiyoruz" dedi.

'HAYAL KURMANIN DA BİR METODU OLMALI'

İl genelinde bütün okullarda projenin uygulanacağını belirten Vali Balcı, "Bu proje giderek büyüyecek. Bu hayal kurma işini bizim çocuklara öğretmemiz lazım. Desteklememiz lazım. Elbette ki çocuklarımız hayal kuruyor. Ama hayal kurmanın da bir metodu olmalı. Hayaller neyle olur? Ya okuduklarınla olur, ya gördüklerin le olur, ya da dinlediklerinle olur. Ama biz bunların, büyük hayal kurmanın farkındayız. Çocukların hepsini önemsiyoruz. Hepsi çok kıymetli, kendi hayatlarının şiirlerini yazmalarına, hikayelerini yazmalarına, romanlarını yazmalarına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hüseyin Erdem, "Gelecekteki en büyük hayalim elektrik mühendisi olup, kendi ailemin başına geçerek iyi bir baba olmak" dedi. Ahmet Memişoğlu ise, "Tabi ki hayal kuruyorum. Hayalim olmadan kendimi geliştiremem. Hayalim ise bundan 10-15 yıl sonra aklı ve vicdanı hür bir birey olabilmek. Devletime milletime ve aileme hayırlı bir şeyler yapabilmek" diye konuştu.

Mimar olma hayali kuran İsmet Güler ise, "Küçüklükten belli bunun hayalini kuruyorum. Tek isteğim insanların rahatça yaşayabileceği mimari projeler çizmek. Kitap okuyarak kendimi geliştirmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'da seyyar satıcılara yönelik yapılan operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 400 tek dal sigara ve 125 kaçak içki ile 2 bin 583 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı. Baskınlarda, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 400 tek dal sigara ve 125 kaçak içki ile 2 bin 583 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Kaçak malzemeleri temin ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

61 yıllık demir doğrama ustası, hayallerini bakıra işliyor

Afyonkarahisar'da 61 yıllık demir doğrama ustası Yakup Çetinkaya (75), yaklaşık 30 yıldır bakır üzerine hayalindeki motifleri işliyor. Ürünleri büyük ilgi gören Çetinkaya, atölyesinin bir bölümünde de yıllardır biriktirdiği kibrit kutuları, elektronik eşyalar ile daktiloları sergiliyor.

Afyonkarahisar'da 14 yaşında bakır işlemeciliğine başlayan Yakup Çetinkaya, 61 yıldır mesleği sürdürüyor. Kendi atölyesinde kentin simgelerinden Karahisar Kalesi, Utku Anıtı ve haşhaş başta olmak üzere birçok figürü işleyen Çetinkaya'nın özel motifler ve demir doğramadan yapılan kapılara işlediği figürler de birçok kişinin ilgisini çekiyor. Çetinkaya'nın en büyük arzusu, gelecek nesillere bakır işlemeciliğini aktarmak. 3 çocuk babası Yakup Çetinkaya, ayrıca 59 yıl önce annesinin hediye ettiği ahşap kutudan etkilenerek, kibrit biriktirmeye başladı. Kibritin yanı sıra Çetinkaya'nın atölyesinde daktilo, fotoğraf makineleri, teypler, televizyon gibi birçok eski elektronik eşya da bulunuyor. Atölyesinin yan tarafında özel bir bölüm açan Çetinkaya, bakır işlemelerini ve diğer koleksiyonlarını burada sergiliyor.

'500 CİVARINDA BAKIR İŞLEMELİ DEMİR KAPI YAPTIM'

Yakup Çetinkaya, 1968 yılında atölyesini açarak esnaflığa adım attığını söyledi. Atölyesinde ferforje ve özel motifler yaptığını aktaran Çetinkaya, "Demir doğramanın yanı sıra 30 yılı aşkındır da bakır işlemesi yapıyorum. 500 civarında bakırlı kap yaptım. Şu an ise küçük şeylerle vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir bakır işlemeli kabın yapımı 1.5 ay sürüyor. Bakır işlemesi yani bizim tabirimizle bakır dövmesini de günde 2 veya 3 tane yapabiliyorum. Bir yere bakıp çizmeden bakıra işleme yapabiliyorum. Bakıra işlediğim en küçük manzara için 4 ile 6 bin vuruş arası çekiç vuruyorum" dedi.

'İLHAM NE GELİRSE BAKIRIN ÜZERİNE İŞLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Atölyesinin bir bölümünü sergi alanı olarak kullanan Çetinkaya, özellikle kentin simgelerinden Utku Anıtı, Karahisar Kalesi, top arabaları, haşhaş kapsüllerini işlediğini anlatarak, "Şairin şiir yazdığı gibi bize de ilham ne gelirse bakırın üzerine işlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'KİBRİT KOLEKSİYONUM VAR'

1960 yılında annesinin hediye ettiği ahşap kutudan etkilenerek kibrit kutusu biriktirmeye başladığını anlatan Yakup Çetinkaya, "Bu güne kadar 2 bin civarında kibrit kutum oldu. Bir ara pul üzerine çalıştım. Yapabildiğim ve biriktirebildiğim kadar yaptım. Bunun yanı sıra elektronik eşya koleksiyonum da var. Müzik setleri, plaklar, teypler ve radyolar biriktirdim. Ayrıca atölyemde mumluklar, şamdanlar, aynalıklar var. Akıldan üretebildiğim her şeyi yapmaya çalıştım. Ayrıca daktilolardan oluşan bir koleksiyonum da var" dedi.

Sipariş üzerine özel figürler de yaptığını söyleyen Çetinkaya, "Geçen günlerde kapı üzerine lale resmi istediler yaptım. Yine bir vatandaş bulut arasından güneşin batmasını istedi ve onu da yaptım" diye konuştu. Çırak ve kalfa yetişmediğinden dert yanan Çetinkaya şöyle dedi: "30 yılı geçkindir yalnız çalışıyorum. Çırak kalfa yok. Öğretmek istiyorum. Fakat kimse bu mesleğe ilgi göstermiyor. Bakıra işleme esnasında 4 ile 7 bin çekiç vurduğumuzu söylediğimizde maalesef kimse ilgi göstermiyor. Bu da beni üzüyor."

