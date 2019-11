DHA YURT BÜLTENİ - 6

Eşi tarafından öldürülen kızı için 'adalet' istedi

Denizli'de, 2 çocuk annesi Hafize Kurban'ın (23) boşanmak isteyen eşi tarafından bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili bugün görülecek davası öncesi bir grup kadın, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına katılan ve gözyaşı döken Hafize'nin babası Mustafa Balık, "Adalete güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Boşanmak istediği eşi Hafize Kurban'ı 27 Ağustos'ta bıçaklayarak, öldüren, 'tasarlayarak eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Uğur Kurban, bugün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak. Kadın Örgütleri Denizli Platformu üyesi bir grup kadın, ilk duruşma öncesi bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Adliye önündeki basın açıklamasına, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan da katılarak, destek verdi. Kadınlar, Denizli Adliyesi önünde 'Hafize Kurban için adalet' yazılı pankartı açtı. Grup adına açıklama yapan Perihan Üge, "Her türlü şiddeti uygulayarak, bizleri ve mücadelemizi yok edemezsiniz. Kadın mücadelemiz ve dayanışmamız devam edecek" dedi.

Basın açıklamasına katılan ve gözyaşı döken Hafize'nin babası Mustafa Balık ise "Yüce adaletimize güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Her şeyi önce Allah'a sonra adaletimize havale ediyorum. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Gerekenin yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu

Muğla'nın Datça ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Datça'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için 2 ayrı noktada fidan dikim etkinliği düzenlendi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın da yer aldığı 2 bin kişi etkinliğe katıldı. Cumalı Mahallesi Palamutbükü mevkisinde geçen Haziran ayında çıkan yangında kül olan 22 hektar alana, 2 bin harnup ve 4 bin kızılçam olmak üzere 6 bin fidan dikildi. Gebekum mevkisindeki ikinci programda ise, 23 dönüm alana, 3 bini harnup olmak üzere lavanta, erguvan, menengiç, defne, zakkum ve biberiye gibi gelir getirici tür bitkilerden oluşan 4 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

SAT komandolarından nefes kesen tatbikat

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nın ev sahipliğindeki '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nda deniz safhası eğitimlerine geçildi. Tatbikatta, senaryo gereği düşman unsuru gemiye SAT komandolarının gerçekleştirdiği operasyon gerçeği aratmadı.

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'nda deniz safhası eğitimlere geçildi. Dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışılabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvvetleri (TURMARFOR) Karargahı'nın eğitilmesini sağlamak maksadıyla düzenlenen tatbikata,16 farklı devletten 48 gemi katılırken, tatbikat boyunca 4 bin 700 personel görev yapıyor. Tatbikatı, farklı ülkelerden 40 gözlemci de takip ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KRBN Timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri de Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikatın bugünkü bölümünde deniz safhasına geçildi. Saatler 04.00'ı gösterdiğinde, Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti. Gemideki düşman unsurları etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı. Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde, savaş gemileri arasında malzeme aktarımının sağlanması amacıyla posta eğitimi yapıldı. Birbirine seyir halinde 30 metre yaklaşan TCG Barbaros ile TCG Sancaktar gemileri arasında gerekli olan eşyalar, iki savaş gemisi arasında transfer edildi.

Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi

İzmit’te okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yapıda yangın çıktı. Yoğun duman sebebiyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Olay İzmit Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrik yapıda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, prefabrik yapıda kullanılan izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de okuldaki öğrencilerin tahliyesini sağladı. Şans eseri yangın esnasında derste olan öğrencilerden hiçbiri dumandan etkilenmezken, okul binasının yangın dumanı ile dolmasından ötürü eğitime bir gün ara verildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.

Maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para saçtı

Adana'da maddi sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla bir inşaatın 15'inci katına çıkan M.H.A.Y., cebindeki bir deste sahte parayı kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşlara attı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde inşaat işçileri, çalıştıkları binanın 15'inci katına çıkan M.H.A.Y.'nin intihar etmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, M.H.A.Y.'yı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak çok miktarda borcu olduğunu öne süren M.H.A.Y., binadan inmek istemedi.

İKNA ETMEK İSTEDİLER, PARA ATTI

Bu sırada M.H.A.Y., binanın altında kendisini ikna etmek için bağıran vatandaşlara cebinden çıkardığı düğünlerde atılan sahte paradan attı. Uzun süren ikna çabaları sonucu M.H.A.Y., kararından vazgeçip, bulunduğu yerden indikten sonra polis merkezine götürüldü.

Su kuyusuna düşen inek öldü

TOKAT'ın Zile ilçesinde su kuyusuna düşen inek öldü.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılca köyünde yaşandı. Mustafa Sayar'a ait inek otlandığı sırada, köydeki 5 metre genişliğinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusunun içerisine düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark edenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, su kuyusundaki ineği kepçeye bağladıkları ip yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İneğin düşme sonucu öldüğü belirlendi.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 1000 polisle şafak operasyonu (2)

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Bursa'da, sabah saatlerinde, 1000 polisin katılımıyla 13 adrese, eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda; 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından arananların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 tabanca fişeği ve satışa hazır olarak paketlenmiş kokain ele geçirildi.

İzmir'deki Gaziantep Günleri'nde düşmeyen baklavalara yoğun ilgi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostan Pazar Yeri'nde bu yıl ilk kez düzenlenen ve üç gün süren Gaziantep Tanıtım Günleri'nde maharetli ustalar hünerlerini sergilerken, mutfağa özgü birbirinden ilginç lezzetler yoğun ilgi gördü. Baklavadan katmere, Antep fıstığından kebaplara kadar yöresel birçok ürünün sergilendiği tanıtım günlerinde, dikkati en çok tepsi ters çevrilmesine rağmen düşmeyen baklavalar çekti. Öte yandan ustalar, Antep'in yalnızca mutfağını değil, yöresel kıyafetlerini de İzmirlilere tanıttı. Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve Antep'e özgü bir ayakkabı çeşidi olan yemenileri giyen ustalar, ziyaretçileri yöresel kıyafetlerle karşıladı.

İzmir'de 8-11 Kasım'da gerçekleştirilen etkinlikte, maharetli ustalar hünerlerini sergilerken, Antep mutfağına özgü lezzetler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gaziantep baklavasından katmere, kebaptan fıstığa kadar yöreye özgü birçok ürünün sergilendiği tanıtım günlerinde, en çok dikkati ise tepsi ters çevrilmesine rağmen özel şerbeti nedeniyle yere düşmeyen baklavalar çekti. Yaprakzade, dilber dudağı, prens, çikolatalı baklava, midye baklava gibi birbirinden ilginç baklavaların sergilendiği stantlarda, tepsileri ters çeviren ustalar, İzmirliler tarafından beğeniyle izlendi. Öte yandan ustalar, Antep'in yalnızca mutfağını değil, yöresel kıyafetlerini de İzmirlilere tanıttı. Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve Antep'e özgü bir ayakkabı çeşidi olan yemenileri giyen ustalar, ziyaretçileri yöresel kıyafetlerle karşıladı. Gaziantep'in gastronomi bakımından dünya listeleri içinde yer aldığını söyleyen Gaziantepli Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, "Dünyaca ünlü mutfağımızı vatandaşlarımıza tanıtmayı amaçlıyoruz. Gaziantep'e gelemeyen ve orayı göremeyen kişilere bu tarz etkinliklerle Gaziantep'i anlatmaya çalışıyoruz. Burada gördük ki, İzmirliler, gerçekten Gaziantep mutfağını merak ediyorlarmış. Şu anda Gaziantep Tanıtım Günleri'nde çoğunluğu Gaziantepli ustalardan oluşmak üzere 60 farklı standımız var. Burada hedefimiz ise 150 bin vatandaşımızı ağırlamak" dedi.

'HAYRETLE KARŞILANDI'

Gaziantep'te çok fazla baklava çeşidi olduğunu söyleyen baklava ustası Ali Polat, "Yıllardır Gaziantep'te bu işi yapıyorum. Şimdi de İzmir'i tatlandırmaya bin 100 kilometre mesafeden geldik. Bugün de standımızda şöbiyet, yaprak şöbiyet, yaprakzade, dilber dudağı, prens, çikolatalı baklava, midye baklava gibi birçok baklava çeşidini sergiliyoruz. Antep baklavasının özelliği ters çevrildiğinde dökülmemesidir. Her kim bu tepsileri çevirirse çevirsin baklavalarımız dökülmez. Bu durum İzmirli vatandaşlar tarafından büyük hayretle karşılandı. En çok dikkat çeken bu oldu" diye konuştu.

'İLK DEFA GÖRDÜM'

Gaziantep Günleri'ni ziyaret eden vatandaşlardan Nermin Yazan, "Ters çevrildiğinde düşmeyen baklavayı ilk defa görüyorum. Ustalarımızın gösterilerini hayretle izledik. Gaziantep'e daha önce gitmedim ancak buranın afişlerini görüp gezmek istedik" dedi.

İzmir'de yaşayan ancak Gaziantepli olan vatandaşlardan Beyhan Özdemir ise, "Ben Gaziantepliyim ancak orada ters çevrildiğinde düşmeyen baklavaları görmemiştim. Ustamızın marifeti olduğunu düşünüyorum. İzmir'de böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel olmuş. Gaziantep kültürünün tanıtılması açısından oldukça faydalı buluyorum" diye konuştu.

İzmirlilerin katmere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gaziantepli katmer ustası Cuma Güler, "Katmer hamurumuzu önceden hazırlayarak bekletiyoruz. Kaymağı, fıstık, şeker ve yağımızı koyuyoruz. Katmer farklı illerde de yapılıyor ancak asıl ünlendiği yer Gaziantep'tir. Gaziantep'in havası, suyu bambaşkadır. Orada yenen katmer diğerlerine benzemiyor. Fıstık kendi yöremizde, kendi topraklarımızda yetişiyor" diye konuştu.

YEMENİYİ GİYDİ, SATIŞ YAPTI

Gaziantep'e özgü 'yemeni' adlı ayakkabılarıyla satış yapan baharatçı Sehma Nurdurur, "Burada yöresel ayakkabıyla satış yapıyorum. Gaziantep'li olduğumuz her halimizden belli oluyor. Antep yemenisi ismindeki bu ayakkabıyı görüp de soran, hatta fotoğrafını çeken çok fazla kişi oldu. Gaziantep'de 7'den 70'e herkesin ayağında bu ayakkabı vardır. Gaziantep lezzetlerini İzmir halkına tanıtmak için buraya geldik. Kuru biber, biber, salça, patlıcan, kabak, acur, kuruyemiş gibi birçok ürünü burada sergiliyoruz. Misafirlerimizin ayağına Gaziantep'i getirdik. Burada en çok Antep fıstığı satışı yapıyoruz. Yeni mahsül antep fıstıklarımız yoğun ilgi gördü. Damak zevkini bilenler bu fıstığı alıyor" diye konuştu.

'SEDEF VE BAKIRIYLA ÜNLÜDÜR'

Sedef ve bakırların Gaziantep'e özgü olduğunu söyleyen bakır ustası Muzaffer Demir ise, "Gaziantep'e özgü sedef ve bakırları İzmir'e getirdik. Sedef işi dünyada Türkiye, Türkiye'de de Gaziantep'tedir. Bu iş bizim baba mesleğimiz ve sedef ile bakırdan akla gelebilecek her türlü hediyelik eşyayı üretiyor, bugün de burada sergiliyoruz. Bakır da her yörede var ancak Gaziantep'e özel işlemeler diğerlerinden farklı olarak nakışlıdır" dedi.

