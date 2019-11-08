DHA YURT BÜLTENİ-6 

PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu



İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Ağustos'ta Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından 27 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayan 'Kıran-2' operasyonunu gerçekleştirdi. Siirt ve Şırnak'taki Helekol ve Bestler Dereler'de 'Kıran-3' operasyonu 21 Eylül'de; Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu ise 24 Eylül'de başlatıldı. Bu operasyonlar sürdürülürken, bugün de Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u kapsayan 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan teröristleri etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla operasyonun düzenlendiği belirtildi. Jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla birlikte 175 operasyonel tim ve 3 bin kişilik personelin operasyona katıldığı kaydedildi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başol'un yönettiği operasyonda, sarp ve kayalık arazilerdeki teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan timlere insansız hava aracı (İHA) ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriliyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, ()

=========================

Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi



'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı. Devriye görevi, Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki 75 kilometrelik hatta yapılıyor.

Türkiye'nin güneyindeki Suriye'nin sınır hattında, terör örgütü PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenerek, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünün desteklenmesi amacıyla 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Havadan ve karadan yürütülen harekat kapsamında ilerleyen TSK ve SMO askerleri, kısa sürede Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalındaki yerleşim alanlarını teröristlerden temizledi. Bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla ABD ile yapılan görüşmeler kapsamında teröristlerin çıkması için 120 saatlik süre tanındı. Bu süre sonunda teröristlerin çekilmemesi ve sınırdaki kentlere yönelik saldırıların devam etmesi üzerine 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Yapılan toplantı sonunda varılan 13 maddelik mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için bu kez 150 saatlik süre tanındı. Bu sürenin sona ermesinin ardından 1 Kasım'da Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, Soçi mutabakatı kapsamında, Suriye'nin Derbesiye bölgesinde ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. 70 kilometrelik hatta, Türkiye ile Rusya'nın 4'er zırhlı aracıyla gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi, başarıyla tamamlandı. Soçi mutabakatı kapsamında teröristlerin çekilmesinin tamamlandığı belirtilen Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arab bölgesinde, ikinci ortak kara devriyesi ise 5 Kasım'da gerçekleştirildi. Suruç'un Mertismail köyü karşısında bulunan Suriye'nin Ayn el Arab kırsalındaki sınır hattında bir araya gelen Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, zırhlı araçlarla Ayn el Arab'dan doğudaki Tel Abyad'a doğru gidiş- geliş 72 kilometrelik hatta, yaklaşık 4 saat süren ikinci ortak devriyesini gerçekleştirdi.

ÜÇÜNCÜ ORTAK DEVRİYE

Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün de Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki Alakamış bölgesinde bir araya geldi. Haseke'ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde görüşen iki ülke güvenlik güçleri, üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, Kahtaniye ile Malikiye ilçeleri arasındaki 75 kilometrelik alanda, 6 saat sürmesi beklenen üçüncü ortak kara devrisini gerçekleştirecek.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ/ İDİL (Şırnak), ()

===========================

Tehlike arz eden tescilli bina belediye ekiplerince yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal nedenlerle bir bölümü yıkıldıktan sonra tehlike arz eden tescilli bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine ait olduğu düşünülen Yeniköy Mahallesi Kelerlik Mescit Sokak üzerindeki 100 yıllık taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki bina için mal sahibi tarafından Bodrum Belediyesi'ne yıkım isteği müracaatı yapıldı. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca alınan karara istinaden, binada sabah başlayan yıkım çalışması, akşama kadar sürdü. Turgutreis Caddesi üzerindeki binaya bağlı elektrik ve telefon hatları üzerinde çalışmalarını tamamlayan elektrik dağıtım şirketi ve telekomünikasyon şirketinin ardından Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makinesiyle yıkıma başladı. Polis ise, çevrede güvenlik aldı. Yıkım, Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde görevli arkeolog gözetiminde yapıldı. Tescilli binanın zemine dokunmadan, riskli bölge olan kısımları yıkılarak, can ve mal güvenliği riski ortadan kaldırıldı. Kısmi yıkım çalışmaları sonrasında çıkan hafriyat ise, belediye ekiplerince bölgeden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Yıkım çalışmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM / (Muğla), ()

===========================

Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı

Bursa'da seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü şoförü Nuri Acar (37), yangın anında yaşananları anlattı. Yangını erken fark edip, kapıları açarak olası facianın önüne geçen Acar, "Eğer ben panik yapsaydım yolcular camdan atlamaya bile çalışabilirdiö dedi.

Yıldırım İlçesi Gökdere Kavşağı'nda, geçtiğimiz çarşamba günü, içinde yaklaşık 20 yolcuyla 'Heykel' istikametine giden Nuri Acar (37) idaresindeki 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, yolcuları indirerek olası facianın önüne geçti. Yolcuların büyük panik yaşadığı yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yolcuların panik hali ise otobüs içindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

'YANGINI AYNADAN GÖRDÜM'

5 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Nuri Acar (37), "Olay günü 35-C hattında çalışıyordum. Gökdere'ye gelmeden, araçtan dumanlar çıktığını aynadan gördüm. İlk durakta durdum. Pek görülmese de yangın olduğunu tahmin ettim. Kapıları açıp, yolcuların inmesini sağladım. Elimden geldiği kadar yangına müdahale etmeye çalıştımö dedi.

'PANİK YAPSAYDIM YOLCULAR CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞABİLİRDİ'

Otobüsün içinde kargaşa olmaması için soğukkanlılığını korumaya çalıştığını belirten Acar, "Telaş ve kargaşa olmaması için durumu yolculara çok belli etmemeye çalıştım. Eğer panik yapsaydım yolcular camdan atlamaya bile çalışabilirdi. Yolculara, 'Araç arızalandı inin' dedim. Yolcular otobüsü boşalttı. İlk olarak lastiğin orada bir alev gördüm. Yangın tüpüyle müdahale ettim. Lastik kısmı söndükten sonra motor bölümünde de alev olduğunu gördüm, asıl yangın oradaydı. Bir yangın tüpü de oraya boşalttım ama sönmedi. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdüö diye konuştu.

YOLCULARIN PANİK ANI KAMERALARARDA

Otobüsteki sesli kayıt yapan 4 kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, arkadaki dumanların fark edilmesiyle bazı yolcular panik yaşıyor. Otobüs şoförü Nuri Acar ise soğukkanlılığını koruyarak, aracı sağa çekip, yolcuları tahliye ediyor. Ardından da otobüsteki yangın söndürme tüpünü alıp, dışarı çıkıyor. Alevlerin büyümesiyle birlikte otobüsün içini duman kaplıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olay anı otobüs içi güvenlik kameraları

-Yolcuların paniği

-Otobüs şoförünün yolcuları tahliye etmesi ve yangına müdahalesi

-Yangın anı cep telefonu görüntüsü

-Şoför Nuri Acar röportaj

-Nuri Acar otobüs kullanırken

-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

=========================

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı

Afyonkarahisar'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan N.C.Ö., kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. Aracın üzerinde hacizden dolayı yakalama kararı bulunduğu, sürücünün bu nedenle kaçtığı belirlendi.

Olay, Emirdağ-Bolvadin karayolu 29'uncu kilometresi Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yol üzerinde hız kontrolü yapan jandarma ekipleri, N.C.Ö'nün kullandığı 03 HB 548 plakalı aracı durdurmak istedi. Tüm uyarılara rağmen N.C.Ö. durmayarak yoluna devam etti. Jandarma ekipleri kısa süreli kovalamacanın ardından aracın önüne keserek durdurdu. Aracı terk ederek yaya kaçmaya çalışan N.C.Ö., gözaltına alındı. Yapılan incelemede aracın üzerinde hacizden dolayı yakalama kararı olduğu, sürücünün bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında işlem yapılan N.C.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aracına ise el konuldu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Jandarma ekiplerinin aracın peşine düşerken

HABER: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

========================

6 trafodan bakır kabloları çalan şebeke çökertildi

Konya'da, yüksek voltajlı 6 trafodaki bakır kabloları çalan şebekenin gözaltına alınan 5 üyesi tutuklandı. Çalıntı malzemeleri alan 2 hurdacı ise ifadeleinin ardından serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Meram ilçesindeki trafolarda meydana gelen bakır kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada olayları gerçekleştiren şüphelilerin Cemal Erol (18), Ramazan Menek (20), Mehmet Ali Aydın (22), Ahmet Güneş (25) ve Şaban Arslanlar (25) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Çumra ilçesinde 2, kent merkezinde de 4 olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı kabloları sattıkları hurdacılar Ferit K. (21) ve Musa K. (25) da gözaltına alındı.

CANLARINI HİÇE SAYIP ÇALIYORLAR

Şüphelilerin yüksek voltajlı olan ve üzerlerinde 'ölüm tehlikesi' yazan trafolara ve elektrik direklerine tırmanarak bakır kabloları kesip, çaldıkları tespit edildi. Yaklaşık 100 bin lira değerinde zarar yaratan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Cemal Erol, Ramazan Menek, Mehmet Ali Aydın, Ahmet Güneş ve Şaban Arslanlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iki hurdacı serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

--------------

- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-