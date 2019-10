DHA YURT BÜLTENİ-6 

Sivas'ta apartman dairesinde yangın

Sivas'ta 6 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Ertuğrul Özüker'e ait evde içinde kimsenin olmadığı bir sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yapılan müdehaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Susurluk Çayı'nda balıklar, kıyıya vurdu

Bursa Mustafakemalpaşa'dan geçen Susurluk Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, ilçe sakinlerini tedirgin etti. Bölge sakinleri, her yıl ekim ayında balıkların kıyıya vurduğunu belirterek, önlem almasını istedi.

Mustafakemalpaşa'dan geçerek, Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı'nda, toplu balık ölümleri meydana geldi. Çeltikçi Mahallesi'nden geçen çaydaki balıklar, kıyıya vurdu. Balık ölümleri, mahalleliyi tedirgin ederken, bazı kişilerin, balıkları çuvallara doldurduğu görüldü. Her yıl ekim ayında balıkların kıyıya vurduğunu belirten bölge sakinleri, ağır koku olduğunu ve çevrenin de kirlendiğini söyledi.

'FABRİKA ATIKLARI YÜZÜNDEN BALIKLAR ÖLÜYOR'

Susurluk Çayı'nın, mahallelerinin içinden geçtiğini belirten Çeltikçi Mahallesi'nin muhtarı Rasim Acar, "Balık ölümleri var. Deremiz, atık dere haline gelmiştir. Her yıl bu aylarda, yukarıdaki fabrikaların atık maddelerinden dolayı balık ölümleri yaşanmaktadır. 15- 20 yıldan beri bu şekilde ölümler, artarak devam ediyor. Biz bütün yetkilileri aradık. Bu yıl da geldiler, numune alarak, analize geldiler ama neticelenmedi. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli değil. Ölmek üzere olan balıkları toplayıp, evine götürüp, çoluk çocuğu ile yemeye çalışıyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Karacabey'de yaşayan Hasan Balças ise yıllardan beri bu mevsimde balık ölümleri olduğunu belirterek, "Biz doğayı farkında olmadan öldürüyoruz. Marmara Denizi'ne giden bu kimyasal atıklar, Nilüfer Çayı'ndan, Uluabat ve Manyas göllerinden gelen bu kirli atıklar, olduğu gibi dünyaca ünlü Karacabey Longozu'na ulaşıyor. Orada zehirli atıkların tortulları kalıyor. O güzelim ormanlar zaman içeinde yok olmaya mahkum" dedi.

'ÇEVRE KİRLENİRSE İNSAN KİRLENİR'

Dernek olarak 2017'den beri balık ölümleriyle mücadele ettiklerini söyleyen DOĞADER Karacabey Temsilcisi Murat Kahraman da "Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. İmzalar topladık, yetkililere haber verdik. Bu sorunun önüne bir türlü geçemedik. Bu dereye karışan fabrikaların atıkları var. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Bu fabrikayı denetleyenler, ÇED raporlarını hazırlayanlar var. Bunlar neye göre bu raporları düzenliyorlar? Burada su kirleniyorsa çevre de kirleniyor. Çevre kirleniyorsa insan da kirlenir. Çiftçimiz bu sudan sulama yapıyor, hayvancımız buradan su içiriyor. Bu balığı öldürüyorsa biz insanlara da zarar verecektir" diye konuştu.

Genel-İş'ten Dikili'deki bıçaklı sendika kavgasıyla ilgili açıklama



İzmir'in Dikili ilçesinde, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şubesi üyeleri, Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcileri Cemal Eryılmaz ve beraberindeki sendikacılara, Belediye-İş Sendikası üyelerince yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına, dünkü olayda saldırıya uğrayan Eryılmaz da katıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikaları (Belediye-İş Sendikası) yöneticisi bir grup, dün öğle saatlerinde, Dikili Belediyesi'nin Dikili Sanayi Sitesi'ndeki şantiyesine gitti. Burada, Dikili Belediyesi'nde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz ve beraberindeki bir grup sendika çalışanı ile karşılaşan Belediye-İş Sendikası yöneticileri arasında tartışma çıktı. Buradan ayrılan taraflar daha sonra yeniden karşılaştıkları Bülent Ecevit Meydanı'nda tartışmayı sürdürdü. Çıkan kavgada, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Eryılmaz, dövülmesi sonucu yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavgada elinde bıçaklı kişilerin de olduğu öğrenildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş edip, biber gazı sıktı. Grup dağılırken, polis olay sırasında elinde bıçak bulunduğu belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatan polis, her iki sendika temsilcilerinin de olayla ilgili ifadelerine başvurdu.

DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şubesi tarafından konuyla ilgili olarak Dikili Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, İzmir Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Dikili Belediyesi Tüm-Bel-Sen iş yeri temsilcisi Gülay Demir ve Aliağa Belediyesi'nde işten çıkarılanlar ile Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven katıldı. Kavgada dövülen Genel-İş Sendikası Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz da açıklama yer aldı.

'20- 30 KİŞİ ÜZERİME SALDIRDI'

Belediye-İş Sendikası'nın Dikili'de örgütlenmeye çalıştığını belirten Cemal Eryılmaz, "Ancak biz Genel-İş Sendikası olarak yıllardır DİSK'in içinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bu arkadaşlara kendileriyle birlikte olmak istemediğimizi söyledik. Ancak, kabul etmeyip, sendikamız üyesi arkadaşlarımızı sürekli taciz etmeye başladılar. Son olarak çalıştığım şantiyeye giderken 4- 5 araçla önümü kestiler. 20- 30 kişi bana saldırdı. Daha sonra Bülent Ecevit Meydanı'nda tekrar bazı sendikalı arkadaşlarımıza saldırdılar. Polisin müdahalesiyle olaylar sona erdi. Sonuna kadar hukuki açıdan hakkımızı savunacağız" dedi.

'BIÇAKLA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULDU'

DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara tarafından okunan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"DİSK Genel İş Sendikası olarak yıllardır üyemiz olan kadrolu işçilerin yanı sıra geçtiğimiz yıl taşerondan belediye şirketine KHK ile geçen işçileri de örgütleyerek, Çalışma Bakanlığı'ndan aldığımız yetki ile Dikili Jeotermal A.Ş.'de 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere toplu sözleşme imzaladık. Ancak Belediye -İş Sendikası yöneticileri, yetkimizin ve imzaladığımız toplu sözleşmenin geçersiz olduğu yalanlarıyla, üyelerimizi yanıltmaya, sendikamızdan istifa etmeye zorlayan ve kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kendi sendikalarına üye olmaları için üyelerimize yönelik baskı ve sindirme politikalarını bir süredir devam ettiriyorlar. Bugün bu politikaları, saldırıya ve şiddete dönüştü. Belediye dışından topladıkları kişilerle baş temsilcimize pusu kurup, darbettiler. Dikili dışından işçilikle alakası olmayan kişiler bu saldırıya katılmış, içlerinden birisi üyelerimize bıçakla saldırı teşebbüsünde bulunmuştur. Zorbalık yapanlar hakkında en başta hukuki mücadele olmak üzere her türlü demokratik yol ve yöntemlerle hesap soracağımız bilinmelidir."

Çöpte bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Hasan Karatay (36), çöpte bulduğu yavru köpeği sahiplenip biberonla beslemeye başladı. Yavru köpeğin evin maskotu olduğunu söyleyen Karatay, "Onu her gün sütle besliyorum, temizliyorum" dedi.

Yenice Mahallesi'nde oturan akrabalarını ziyarete giden Tarsus Belediyesi temizlik işçisi Hasan Karatay, evden çıktığı sırada çöpten gelen sesi duydu. Konteynerin yanına giden Karatay, çöplerin arasında yavru bir köpekle karşılaştı. Köpeği yanına alıp evine götüren Karatay, hayvanı biberonla beslemeye başladı.

Yavru köpeği ailenin bir ferdi olarak gördüğünü anlatan Hasan Karatay, "Konteyner yakınlarına yaklaştığımda ses geliyordu. Ben önce kedi sandım. Konteyneri kontrol edip çöpleri kaldırdığımda içinde daha henüz 2-3 günlük, bir köpek yavrusu gördüm. Onu oradan almadan gelemezdim. Aldım eve getirdim, biberonla beslemeye başladım. Böylelikle hayatını kurtarmış olduk. Bu insan olur, hayvan olur hiç önemli değil, sonuçta bir can taşıyor bu hayvan. Kayıtsız kalamazdım. Her insanın da böyle yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

EVİMİZİN MASKOTU OLDU

Yeni doğan köpeği kimin çöpe attığını bilmediğini söyleyen Karatay, "Bunu hangi insan yapabilir. Yeni doğmuş, daha göbek bağı duran bir köpeği hangi zihniyet ve düşünce ile çöp konteynerine atabilir. Hiçbir canlıya kayıtsız kalmamak gerekiyor. Bu sevimli küçük şey, evimizin maskotu oldu. Onu her gün süt ile besliyorum, temizliyorum" diye konuştu.

Şarkıcı Della Miles, Cumhuriyet Balosu'na katıldı

Soul Rock Müziği'nin önemli yorumcularından olan ABD'li sanatçı Della Miles, İzmir özel bir okulun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Atatürk'ün Latife Hanım'la evlendiği Uşakizade Köşkü'ndeki etkinlikte şarkıcı Della Mİles, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemini yansıtan kostümüyle dikkat çekti. Gece boyunca hayranları ve sanatseverlerle tek tek ilgilenen Miles, Türkiye'ye olan aşkının hem inanç hem de insanlarının güzelliği ile bağlantılı olduğunu belirtti. Miles, gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Nil Burak'ın 'Yalnızım' adlı eserini Türkçe seslendirdi. Gece boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyen Miles, "Atatürk bir rejim değiştirip halkına demokrasi sundu. Ben de ona saygımı sunuyorum" dedi.

