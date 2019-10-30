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DHA YURT BÜLTENİ - 6

  Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı Aydın'ın Germencik ilçesinde, bariyerlere çarpan cipin sürücüsü Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (41) öldü. Cipteki milli sporcu Merve Sağlam (20) ise yaralandı. Kaza,...

GÜNDEM 28.10.2019, 11:40
DHA YURT BÜLTENİ - 6

 

Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bariyerlere çarpan cipin sürücüsü Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (41) öldü. Cipteki milli sporcu Merve Sağlam (20) ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir'den Muğla yönüne giden Kickboks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı, kullandığı 48 ABA 465 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki demir bariyere çarpan cipte büyük hasar oluştu. Kırılan bariyer, aracın sol tarafından içeriye girerek Karlı'nın vücudunu ve kafatasını yaraladı. Araçtaki kickboks milli takım sporcusu, 2 yıl önce Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Merve Sağlam da kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Karlı, ambulansla, hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Sağlam tedaviye alındı. Merve Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Kazadan görüntü
- Demir bariyerin girdiği yerden görüntü
- Kırılan demir bariyerden görüntü
- Hasan Karlı ve Merve Sağlam fotosusu

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, ()

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İş hanı bekçisi ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş hanı bekçisi Mehmet Araç (56), görev yaptığı binada ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Araç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.  
Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'ndeki iş hanına bu sabah gelen han esnafı, giriş kapısının kilitli olması ve bekçi Mehmet Araç'a (56) ulaşamamaları nedeniyle endişelenip, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hana gelen polis ekipleri, saat 08.30 sıralarında çilingirle kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler, 1'inci kattaki bekçi odasında, Araç'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Araç'ın öldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Araç'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda yapılan ilk incelemede darp ve kesici alet izine rastlanamadığı belirtilen Araç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü
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- İş hanından detay görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Esnaflardan detay
- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Yol kenarında yürürken otomobil çarpan genç kadın canından oldu

Muğla'da, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Ayşegül Şimşek (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinir krizi geçiren otomobil sürücü Ahuzar Doğan (35) ise uzun süre yaşadığı şoku atlatamayıp, 'Allah'ım ben ne yaptım?', 'Ben kadını ezdim, ezdim' diyerek gözyaşı döktü.
Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işe gitmek üzere Menteşe ilçesindeki evinden, bugün saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Doğan, Orhaniye Mahallesi, Pazaryeri Sokak'a geldiğinde yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i fark etmeyip, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşüp, kanlar içinde kalan Şimşek'e, ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek yaşamını yitirdi.
Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan'ı olay yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Doğan, 'Allah'ım ben ne yaptım?', 'Kadını ezdim, ezdim', 'Annem, ben ne hallere düştüm' diye, ağladı. Sinir krizi geçiren Doğan'ı yakınlarının ve polis ekiplerinin uzun süre çaba göstermelerine rağmen sakinleştirmeyi başaramadı. bunun üzerine Doğan, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 
Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Kazaya neden olan otomobilin görüntüsü
- Otomobil çarpanAyşegül Şimşek'in yerde yatarken görüntüsü
- Şimşek'in ambulansla hastaneye kaldırışı
- Sürücü Ahuzar Doğan'ın sinir krizi geçirmesi
- Sürücü Ahuzar Doğan'ın hastaneye kaldırılışı 
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()

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Batman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada işçilerden Mahsum Aksoy yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ziyaret köyünden tekstil işçilerini Batman'a götüren R.A.'nın kullandığı 06 DV 5393 plakalı minibüs, Eskice köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada işçilerden Mahsum Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mahsum Aksoy'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Ambulanslar
-Güvenlik önlemleri
-Kaza yapan minibüs
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Sayım ÖZMEN-Kamera: BATMAN,()

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Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Saat 03.00 sıralarında, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ali Demir, yangını fark ederek eşi, kızı, damadı, torunu ve misafirliğe gelen oğlunu uykudan uyandırıp dışarıya çıkmalarını sağladı. Bir süre sonra alevler evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ailenin bazı üyelerine ambulansta müdahale edildi. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Ev alev alev yanarken
-Söndürme çalışmaları

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Seyhan kreşlerinde Cumhuriyet coşkusu

Seyhan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla belediyeye bağlı kreşlerde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi.
Seyhan Belediyesi Tellidere, Gürselpaşa ve Yeşil Yurt Kreşlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, çocukların coşkusu görülmeye değerdi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da katıldığı kutlamalarda, çocuklar birbirinden renkli gösterilerini sergiledi. Velilerin de katıldığı etkinlikte Başkan Akay, çocuklarla birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.
En çok önemsediği konulardan birinin kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına katkı sunmak olduğunu ifade eden Başkan Akay,  "Kreşlerimizle kadına bu konuda hareket etme imkanı sunarken, emanet aldığımız çocukları da geleceğe hazırlıyoruz. Çok iyi bir bina yapabilirsiniz ama asıl meziyet içinde Atatürk sevgisi olan ve nitelikli çocuklar yetiştirmektir. Kreş öğretmenlerimiz bunu çok iyi başarmışlar. Bunun benim için değeri çok büyüktür. Kreş yöneticilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çocuklarla birlikte 10. Yıl Marşını seslendiren Başkan Akay kreşlerdeki tüm çocuklar ve velilerle de fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü
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- Başkan Akay'ın anaokuluna gelmesi
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
- Çocukların müzik eşliğinde gösterileri
- Genel görüntüler

Haber-Kamera: ADANA,()

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Pet şişeye tekme atan ortaokul öğrencisine darp iddiası (2)
İNCELEME BAŞLATILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin babası Tanju Ç. (40), okulun beden eğitimi öğretmeni Ş.A. hakkında, oğlunu pet şişeye tekme attığı için dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

İZMİR, ()

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