DHA YURT BÜLTENİ - 6

Rize'de Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleri eşliğinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri karşı çıktıkları yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Laf atma cinayetinin zanlısı tutuklandı

Adana'da iki komşu arasında laf atma yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 4 komşusunu da yaralayan Deniz Kaynar (35) tutuklandı.

Olay, 17 Ekim günü Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan Mehmet Y. (20) ile İ.B. (15) arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine İ.B. eve gidip, av tüfeğini aldı. Durumu fark eden komşu Deniz Kaynar, İ.B.'ye engel olmak istedi. Ancak bu sırada tüfek ateş aldı ve İ.B. yaralandı. Sinirlenen Deniz Kaynar da tüfeği alıp, ateşledi. Kadir Yavuz (27), Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. adlı komşular vurularak, yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadir Yavuz, hayatını kaybetti.

Şüpheli Deniz Kaynar ile kavgaya karıştıkları belirlenen Önder B. (40), Resul Y. (22), İsmail Resul K. (19), Serkan M. (31) ve Mehmet Y. gözaltına alındı. Emniyeteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Deniz Kaynar tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İ.B.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Kütüphaneden çıkan liseliye kamyonet çarptı

Karaman'da arkadaşları ile birlikte ders çalışmak için gittiği kütüphaneden çıkan lise öğrencisi Nuri Şimşek (15), kamyonet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Nuri Şimşek arkadaşları ile birlikte ders çalışmak için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde bulunan kütüphaneye gitti. Kütüphaneden çıktığı sırada Nuri Şimşek'e, Muzaffer Yücetaş idaresindeki 70 AD 730 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan Şimşek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer Yücetaş ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Bulgaristan'dan gelip, Tekirdağ'da ürettikleri lavanta balı büyük ilgi görüyor

Bulgaristan'dan 4 yıl önce gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerleşen Fatma ve Rasim Tülmen çiftçinin ürettiği lavanta balları ilgi görüyor. Lavanta balının Türkiye'ye yeni girdiğini söyleyen Rasim Tülmen, "Talepleri çok artı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var" dedi.

Bulgaristan'da yaşayan Fatma ve Rasim Tülmen çifti, 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesine yerleşti. Çifte vatandaş olan Tülmen çifti, 1960 yılından bu yana Bulgaristan'da yaptıkları lavanta üretimini Türkiye'de de sürdürmek istedi. Kendilerine ait tarlada ürettikleri lavantalar büyük ilgi görünce işleri büyüterek 100 dönüm tarlayı eken Tülmen çifti, lavanta balını da üretmeye başladı. Lavanta balının, akciğer, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiğini savunan Rasim Tülmen, lavantanın yağı, kolonyası ve sabunu derken şimdi de balının Türkiye'de ilgi görmeye başladığını söyledi. Tülmen, "Lavanta balı, Türkiye'ye yeni girmeye başladı. Bir dönüm lavanta 10 kilo bal verir. Lavanta balı tam bir ilaç. Talepleri çok arttı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var. Kendi müşterilerimize indirimli veriyoruz" dedi.

LAVANTAYA İLGİ ARTIYOR

Rasim Tülmen, lavantaya Türkiye ve yurt dışında ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Biz geçen yıl 1.5 milyon kök ürün elde etmiştik. Bu yıl ise 2 milyonu geçecek gibi görünüyor. Masrafsız bir ürün, ilacı yok suyu yok, sürme derdi yok. Çapalama olur bir kere biçilir ve yağı alınır. Dönüm başı 10 ile 15 litre yağı elde edilir. İyi bir kar bırakır. Bunun için de çiftçilerin lavantaya ilgi artırıyor. Bunu büyük çiftçiler zaten biliyor" diye konuştu. Yurt dışındaki çiftçilere de lavanta fidanı ihraç ettiklerini ifade eden Tülmen, "Yurt dışındaki çiftçiler de lavantayı tercih etmeye başladı. Nedeni maliyetsiz ve kazançlı bir ürün olduğu için. Şu an kısa bir zaman içinde bu kadar artış olduysa 1-2 yıla kadar başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada birinci sırada ekilecek ürün olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kangal köpeğinin tescili alındı

Sivas'ın Kangal ilçesinden Türkiye ve dünyanın birçok noktasına yayılan kangal cinsi köpeklerin tescili alındı. Geçen yıl alınan tescille kangal köpeğinin yurt dışına kaçırılmasının önüne geçildi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, "Eskisi gibi gelişigüzel götürme olayı olmayacak. Yani kangal olduğunu, izinli olduğunu ve çoban köpeği olduğunu herkes bilecek" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) önceki yıllarda da birkaç kez katılan Sivas'ın dünyaca ünlü kangal köpeği, bu yıl da fuarın maskotu oldu. 3 yaşındaki 'Bozo' adlı dişi kangal, Sivas standında ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Zaman zaman stanttaki görevlilerce fuar alanında gezdirilen 'Bozo'yu en çok da çocuklar sevdi.

ARTIK KİMSE ÇALAMAZ

Uysal yapısı ve korumacılığıyla bilinen kangallar, Sivas'ın Kangal ilçesine tescillenerek bu ırkın özellikleri koruma altına alındı. Önceki yıllarda kangal cinsi köpeklerin farklı yollarla hem Sivas dışına hem de Türkiye dışına kaçırıldığını belirten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, “Devlet koruması altına alınan Sivas kangal köpeğinin eskiden şehir ve yurtdışına kaçırma, yani izinsiz götürme olayları çok yaşanırdı. Artık koruma altında olduğu için izin alınması gerekiyor. Eskisi gibi gelişigüzel götürme olayı olmayacak. Yani kangal olduğunu, izinli olduğunu ve çoban köpeği olduğunu herkes bilecek. Sorumluluk Kangal Kaymakamlığı'ndadır. Hatta Kangal Kaymakamlığı'nın, Sivas Valiliği ve Özel İdaresi'ne ait özel çiftlikler kuruldu. Bu köpeklerimize sahip çıkmamız lazım. Bu Türkiye'nin değeri" diye konuştu.

Sivas'ta özel çiftliklerde de yavru yetiştirme ve ıslah çalışmaları yapanlar olduğunu dile getiren Hastaoğlu, eskiden sadece çoban köpeği olarak bilinen Sivas kangalının son yıllarda uysallığı ve ailesi, sahibine sadakati dolayısıyla evlerin bahçelerinde, askeri ve narkotik birimlerde de kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Kangal köpeğini Aksaray malaklı cinsiyle karıştıranlar olduğunu da aktaran Hastaoğlu, “Malaklı, kangaldan biraz daha yüksek olur ve ağız yapısı biraz daha sarkıktır. Görüntü itibarıyla o belki biraz daha hoş gözükebilir. Kangal köpeğinin ağız yapısı biraz sivri, patileri çok geniş, kuyruk kıvrımdır, ırkımız tam bu şekildedir" dedi.

Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı

Bolu'da, Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapımı sürerken, müteahhit ve İl Özel İdaresi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci başlayan spor salonu, 3 yıldır atıl kaldı. Yanında lise ve kreşin bulunduğu spor salonu, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi.

Bolu'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine spor salonu yapılması için 2013 yılında ihale gerçekleştirildi. İnşaat sürdürüldüğü sırada müteahhit firma tarafından yapının zamanında tamamlanamadığı ve istenilen şekilde olmadığı gerekçesiyle konu, 2016'da mahkemeye taşındı. Bolu İl Özel İdaresi tarafından açılan dava süresince spor salonu inşaatı durduruldu. Büyük ölçüde tamamlanan ve 1 milyon 300 bin TL harcanan spor salonu inşaatı, atıl kaldı. Kapısı açık olan inşaat binası, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri halinde geldi. Binanın yanında ise hem lise hem kreş bulunuyor. İnşaatın bahçe duvarlarında ve çeşitli yerlerinde demirler açıkta dururken, birçok yerinde de merdiven boşluğu gibi boşlukların önlem alınmadan bırakıldığı görülüyor. Çevrede oturanlar ise binanın tamamlanmasını ya da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, mahkeme süreci, 15 gün önce tamamlandı. Bolu İdare Mahkemesi kararının ardından spor salonunun yeniden ihaleye çıkarılacağı ve tadilat yapılarak, hizmete açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşü

Adanalı doğa gezginleri, dünya doğal ve kültürel miras listesinde bulunan Nevşehir’in Zemi ve Kılıçlar Vadisi'nde, tarih, kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi yaklaşık 50 doğa gezgini, yer yer 1 metreye kadar daralan tüneller, güvercinlikler, kemer ve ilginç kaya yapısından oluşan, vadiye hayran kaldı. Göreme Açık Hava Müzesi içerindeki kilise ve tarihi mekan ziyaretleri ise geziye farklı anlam kattı. İçerisinde üzüm bağları, elma, ayva ve kuşburnu gibi meyve ağaçlarının bulunduğu vadide 12 kilometre yürüyen Adanalı doğa tutkunları, hem doğa hem tarih kokan jeolojik bölgede düzenlenen geziye katılmanın memnuniyetini dile getirdi.

GÖREME'Yİ GÖRMEK GEREK

Kapadokya'nın yürümeden gezilmiş sayılmayacağını belirten PRODOSS Kulüp Başkan yardımcısı Murat Arıkan, “Kapadokya'da, her birinin ayrı ayrı özelliği, güzelliği olan vadiler bulunuyor. Vadilerin içerisinde yürümeden, güzellikleri görmeden, şarap fabrikaları çanak çömlek atölyeleri gibi sadece belli merkezlerin ziyaretleri ile bölgeyi gezmiş sayılmazsınız. Gidin, vadilerde yürüyün, güzellikleri yaşayınö dedi.

