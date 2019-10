DHA YURT BÜLTENİ - 6

Samsun'a şehit ateşi düştü (YENİDEN)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Meşeci’nin acı haberi, Samsun’daki baba ocağına ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep Devlet Hastanesi’nde 10 gün sonra şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin acı haberi Samsun’un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin baba evine Türk bayrağı asıldı.

DEDESİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan’ı şehidin dedesi İbrahim Şener asker selamı vererek, karşıladı.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN ÖNCE YARALANDI

Bir ağabeyi bulunan Meşeci’nin yaralanmadan 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fadime ve şehit babası Mevlüt Meşeci’nin Gaziantep’te bulunduğu bildirildi.

NOTU YÜREK YAKTI

Öte yandan Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’da Bafra’ya gelişi sırasında gittiği bir pide salonuna bıraktığı ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ yazan notu ise sosyal medyada paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan asker baba ocağında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzey bölgesinde yuvalanmış terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görevli iken Münbiç’te gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz (26), hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Mersin’in Tarsus ilçesine geldi.

Yaralı askeri ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selam ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette mahalle muhtarı Rıza Türkmen de hazır bulundu.

Bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin yaralandığı terör saldırısında Münbiç’te yaralanan Faruk Yılmaz, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.

Anne Teslime Yılmaz ise iki oğlundan büyüğü olan Faruk’un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, "Oğlumun yaralandığını duyunca çok üzüldüm. ‘İyi’ dediler, ama ana yüreği O’nu görene kadar içim rahatlamadı. Çok şükür ki iyi" diye konuştu.

Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa götürülmek istenen 4'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı. 4'ü Suriye uyruklu 8 örgüt işbirlikçisi de tutuklandı.

Kırsal bölgelere düzenlenen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurulurken, Van Emniyet Müdürlüğü de şehir merkezlerindeki yapılanmayı çökertmek için büyük çaba sarf ediyor. Bodrum'da inşaatlarda çalışan 17 yaşındaki 2 çocuğa, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden ulaşarak terör örgütüne götürmeye çalışan 4 kişiyi, teknik ve fiziki takibe alarak yakalayan, çocukları da ailelerine teslim eden Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Son 20 günde PKK’nın kandırarak dağa götürmeye çalıştığı 4’ü çocuk 6 kişi kurtarılırken, teknik ve fiziki takipler sonucu yakalanan işbirlikçi sayısının da 8'e çıktığı bildirildi. Bu işbirlikçilerden 4'nün Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Kurtarılanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, ailelerine teslim edilirken, işbirlikçiler tutuklandı.

Dövdüğü gelininin evini yaktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyim kuşamına karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü döverek hastanelik ettiği iddiasıyla cuma günü gözaltına alınıp, uzaklaştırma kararıyla salıverilen kayınpeder M.Ö., kendisini şikayet ettiği için sinirlendiği gelini ile oğlunun evini ateşe verip, yaktı.

Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., cuma günü sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ile vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö. gelinine karşı uzaklaştırma kararı verilerek, salıverildi. 5 yıllık evli olan Fatma Selen Ö. de tedavisinin ardından kızı ve eşiyle birlikte ailesinin evine gitti.

EVİ ATEŞE VERDİ

Şikayet edilip, adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö., dün gece oğlu ve gelinine ait evi ateşe verdi. Alevler 2 katlı ahşap evi kısa sürede sardı. Ev alev alev yanarken, mahalle halkı itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra, söndürdü. Yangını seyreden M.Ö.'yü fark eden bazı kişiler ise ona saldırı girişiminde bulundu. M.Ö., bu sırada gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Yangın haberini alıp, olay yerine gelen Fatma Selen Ö. ise polis aracının içerisinde, "Evimi yaktı. Allah belanı versin senin. Sapık, yaktın evimi sapık. Evimi yaktı, evimi" diyerek feryat etti.

İki ayda tüm ailesini kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Emine Kurnaz (45), son 2 ayda eşini beyin kanamasından, çocukları Okay (15) ile kızı Ayşe Kurnaz'ı (18) da motosiklet kazasında kaybetti. Her gün eşi ve çocuklarının mezarını ziyaret edip, fotoğraflarından teselli bulmaya çalışan Emine Kurnaz, organlarını bağışladığı Ayşe için, "Benim çocuğum ölmedi. Bir yerlerde yaşıyor" dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, 27 Eylül günü 07 YLY 20 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet, Doğanay Sitesi önünde Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Motosikletle savrulan ve ikisinde de kask bulunmayan kardeşler, ağır yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okay Kurnaz, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde (AÜ) tedaviye alınan Ayşe Kurnaz'ın ise 3 Ekim günü beyin ölümü gerçekleşti. Anne Emine Kurnaz kızının kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri ile kornealarını bağışladı.

ORGANLARI HAYAT VERDİ

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, Ayşe Kurnaz'ın sol böbreğini Trabzon'dan gelen Cemil Büyükkara'ya (37), sağ böbreğini Van'dan gelen Eyüp Koçak'a (30), karaciğerinin yarısını Denizli'de yaşayan Veli Şadı'ya (51), diğer yarısını da Şanlıurfa'dan gelen akçaağaç şurubu hastalığı olan 3 yaşındaki Ayşe Karakuş'a nakletti. Ayşe Kurnaz'ın kalbi İstanbul'da, akciğeri de Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledildi.

KIZININ KABRİNE DUVAK BIRAKTI

Yaklaşık 2 ay önce eşi Faik Kurnaz'ı beyin kanamasından kaybeden, çocukları Okay ve Ayşe'yi trafik terörüne kurban veren Emine Kurnaz, her gün mahalle mezarlığındaki kabirleri ziyaret ederek, kaybettiklerinin fotoğraflarına bakarak teselli bulmaya çalışıyor. Kızının kabrine duvak bırakan Emine Kurnaz, "Acımız büyük. Ne yapabiliriz? Elimizden gelen bir şey yok. Çocuklarım kaza geçirdiğinde ambulansların olay yerine geç geldiğini görgü şahitlerinden duydum. Hastaneye daha erken varsa daha erken müdahale edilseydi belki kızım kurtulabilirdi. Tamam oğlumun durumu çok ağırmış, o kurtulamazdı ama kızım kurtulabilirdi. En azından 2 evlat acısı yaşamazdım" dedi.

'KÜÇÜCÜKTÜ BENİM ÇOCUĞUM'

Boğazkent Mahallesi'ne sürekli sabit duracak ambulans verilmesini talep eden Emine Kurnaz, "İki ciğerim gitti. Başkalarının da ciğeri yanmasın. Başkalarının gözyaşları akmasın. Ambulans olursa en azından bu tür kazalarda erken müdahale olur. Benim çocuğum 15 yaşındaydı. Küçücüktü benim çocuğum. Sesime kulak verilmesini istiyorum. Kimsenin kuzuları gitmesin. Buraya ambulans verilsin" diye konuştu.

'ONLARDA BENİM ÇOCUĞUMUN ORGANI YAŞIYOR'

Organ bağışı yapılan hastalarla ilgili de Emine Kurnaz, şöyle dedi:

"Beni küçük Ayşe'nin anneannesi aradı. Çocuk uyandığında videosunu çekmişler. Bana telefon ettiler. Aileyle konuştum. Herhalde diğerleri de şu an hastanedeler. Çıktıklarında arayacaklardır. Ayşe'nin annesiydim. Onların da annesi olmak istiyorum. Benim çocuğum toprak oldu. Onlar yaşasın. Sağlıklarına inşallah bir an önce kavuşurlar. Benim ciğerim yandı, onlar evlat acısı, anne-baba acısı görmesin. Organ nakli yapılanlardan davet gelirse ve imkanım olursa gitmek isterim. Onlar da benim çocuğumun bir organı yaşıyor. Kalbi birinde atıyor. Ciğeri birinde yaşıyor. Benim çocuğum ölmedi. Bir yerlerde yaşıyor. Öyle teselli bulmaya çalışıyorum."

'KAFALARINDA KASK YOKTU'

Motosiklet kullanıcılarına kask kullanmaları tavsiyesinde bulunan acılı anne, "Benim çocuklarım küçük yaşta gitti. Çocuklarım motosiklete bindiklerinde kafalarında kask yoktu. Benim haberim yoktu ama kimse çocuğunu kasksız motora bindirmesin. Binenler de dikkat etsin. Kaza durumlarında da çocuklarının organlarını bağışlasınlar. Bir kişi ölüyor ama birçok kişi yaşıyor. Bence çok iyi bir şey. Toprak oldular ama organları yaşasın bir yerlerde" dedi.

AMCADAN AMBULANS MERKEZİ TALEBİ

Amca Mithat Kurnaz da şöyle dedi:

"Yeğenlerimi böyle kötü bir kazada kaybetmek ayrı bir acı. Mahallemizde ambulans yok. Burası turizm bölgesi, 5 yıldızlı 15 otel var. Burası büyüdü ama maalesef bir ambulans yok. Olay günü ambulansın kaza yerine 45 dakikada geldiğini görgü tanıklarından duyduk. Mahkemede mutlaka dile getirilecektir. Ben devlet büyüklerimizden ve duyarlı insanlardan bir ricada bulunmak istiyorum. Daha önce burası belediyelikken 112 ambulans merkezi vardı ama büyükşehir yasasından sonra burası kaldırıldı ve Serik'e gitti. En yakın merkez Belek'te. Biz mahallemize de bir 112 ambulans merkezi kurulmasını talep ediyoruz."

Otomobil traktöre çarptı; 3 yaralı

Hatay'ın Hassa İlçesi’nde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Hassa ilçe merkezinde meydana geldi. Çevre yoluna ilerleyen Mahmut Arslan yönetimindeki 27 SS 091 plakalı traktöre, İslahiye yönünden gelen Mehmet Kara yönetimindeki 31 NR 501 otomobil çarptı. Kazada traktör sürücüsü yara almazken, otomobilde bulunan Mahmut Sabir, Şahan Sabir ve Yusuf Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çıralı'daki kum zambakları için kamera ve güvenlik görevlisi talebi

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürütülen koruma çalışmaları sayesinde kum zambaklarının sayısı yüzde 30 oranında arttı. Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Bu alanlardan kum zambaklarının koparılması ya da köklerinden sökülerek götürülmesini engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera sistemiyle de takip edilebilir bir çalışma istiyoruz" dedi.

Kemer'in dünyaca ünlü Çıralı sahilinde Caretta caretta kaplumbağaları için yapılan koruma çalışmaları sayesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambaklarında yüzde 30 civarında artış yaşandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma altında alınan kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezası bu yıl 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarılırken, Çıralı'da bu çiçekler için daha fazla önlem alınması, sayılarının artacağını gözler önüne serdi.

'ÇOCUKLARIMIZA MİRAS OLARAK BIRAKABİLİRİZ'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Bu yıl kum zambaklarımız iyice arttı. Artık bunları koruyarak daha ileriki yıllara aktarabilmek için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Bu alanlardan kum zambaklarının koparılması ya da köklerinden sökülerek götürülmesini engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera sistemiyle de takip edilebilir bir çalışma istiyoruz. Bu şekilde yaparsak bu alandaki kum zambaklarımızı ileriki yıllara, çocuklarımıza miras olarak bırakabiliriz" dedi.

ALANYA'DA KUM ZAMBAKLARI KÖKLENMİŞTİ

Diğer yandan, Kemer'deki Çıralı sahiline güzellik ve değer katan kum zambaklarının korunması için ciddi şekilde çalışmalar yürütülürken, geçen günlerde Antalya'nın başka bir ilçesi olan Alanya'da kum zambaklarının köklenmesi şaşkınlık yaratmış ve tepkilere neden olmuştu.

Motorcular şehit Çelik için konvoy yaptı

Adıyaman Fatih Sultan Mehmet (FSM) Motor Grubu üyeleri, Barış Pınarı Harekatında Şehit olan Piyade Onbaşı Mesut Çelik memleketi Çelikhan ilçesinde ellerinde Türk bayrakları ile konvoy yaparak tur attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusundan terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik için Çelikhan'a gelen Adıyaman FSM Motor Grubu ellerinde Türk bayrakları ile konvoy yaparak motosikletler ile tur attılar. Grup üyeleri şehit Çelik'in babası Abubekir Çelik'i ziyaret ederek baş sağlığı dilediler.

Abubekir Çelik taziye ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek "Adıyaman FSM motorcular gurubuna, Malatya'dan gelen bisiklet gurubu ve taziyemizde bizlere eşlik edip taziyelerini sunan tüm herkesten Allah razı olsun" dedi.

