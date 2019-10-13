DHA YURT BÜLTENİ-6 

HAKKARİ'DE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR ASKER ŞEHİT OLDU (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Baski Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığ'ında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polis katıldı. Şehit Yavan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu. Duaların edilmesinden sonra şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Yavan'ın tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Şehit Yavan'ın cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'de yürütülen operasyonda, üzerine yıldırım isabet eden ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın (20) acı haberi, memleketi Samsun'da yaşayan ailesine verildi.

Hudut ve bölge güvenliğini sağlamak amacıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesi Marik-1 Tepe Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın üzerine yıldırım isabet etti. Sağlık durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Yavan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Samsunlu olan şehit Yavan'ın Havza ilçesine bağlı Sondaj Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Dursun ve Hanife Yavan çiftinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan, Kevser Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Havza Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit naaşıın tören alanına getirilişi

-Saygı duruşu

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Törene katılanlar

-Duaların edilmesi

-Şehidin cenazesinin omuzlarda helikoptere götürülmesi

-Helikopterin kalkışı

Haber-Kamera:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ-)

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, AKKUYU'YA REFERANS OLAN BELARUS NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NE GİRDİ (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlerin gazeteciler karşılaması

- Gazetecilerin askerler eşliğinde tesise girmesi

- Askeri araç ve gereçlerin görüntüsü

- Askeri araçların tatbikatından genel ve detay

- Yangın tatbikatından genel ve detay

- Belarus NGS basın Genel Sekreteri Edvard Svirid’in konuşması

- Santralin içinden görüntü

- Montaj çalışmasından görüntü

- Montaj için bekleyen ekipmanlar

- Tesiste inceleme yapan çalışanlar

- Tesisin dışarıdan görüntüsü

- Kulenin görüntüsü

- Yapımı devam eden bölümün görüntüsü

- Çalışmalardan genel ve detay

- muhabir Mustafa Ercan'ın anonsu

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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YOLCU TRENİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treni çarpan otomobildeki 3 kişiden 2'si öldü, 1'i yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçitte Selahattin Doğrul'un

kullandığı 20 UK 417 plakalı otomobile, Denizli-Eskişehir seferini yapan 720013 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi çarptı. Yolcu treninin çarptığı otomobil, yol kenarına ters şekilde devrildi. Tren ise yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün yanındaki arkadaşları Ender Korkmaz (68) ile eşi Sebahat Korkmaz (65) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Selahattin Doğrul (70) ise yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Doğrul, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Doğrul'un durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Savcı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Ender- Sebahat Korkmaz çiftinin cesetleri de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İçinde 63 yolcu bulunan Pamukkale Ekspresi ise kaza nedeniyle bir süre bekledi. Tren 2 saat kadar sonra seferine kaldığı yerden devam etti. Yolcular, kazayı hissetmediklerini, trenin ani durmasıyla görevlilerden kaza olduğunu öğrendiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Kaza yapan otomobil ve yolcu treninin görüntüsü

-Cesetlerin çıkarılmasından görüntü

-Tren çevresinde bekleyenlerden görüntü

-Yolculardan görüntü

Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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ÇOCUKLAR ZARAR GÖRMESİN İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI



Konya'nın Ereğli ilçesinde, apartman görevlisi İrfan Öcal (35), parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki asılı olan telefon kablosunu çocuklara zarar vermemesi için almak isterken, elektrik akımını kapıldı. Yaralanan Öcal, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Eti Mahallesi Eti Parkı'nda meydana geldi. Parkın yanındaki apartmanda görev yapan İrfan Öcal, parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına, kim tarafından atıldığı belli olmayan telefon kablosunun asılı olduğunu gördü. Uzanınca alınabilecek seviyede olması nedeniyle, çocuklara zarar vereceği düşüncesiyle kabloyu çeken Öcal, akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı Öcal, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asılı kablonun alınması içinde elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi. Polis, kabloyu atan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulansa alınması

- Kablo ve yüksek gerilim hattından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE GİDEN ALİM KAZADA ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI



Antalya'nın Kemer ilçesinde 12 gün sonra yapılacak düğünü için alışverişe gittiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı. Baba Durmuş Şirinler morg önünde, "Böyle mi olacaktı?" diye gözyaşı döktü. Aynı kazada yaralanan Alim Şirinler'in annesi, ablası ve 2 yeğeninin tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Alim Şirinler, 25 Ekim'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıktı. Alim Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan Tuğba Bayram ve 3 aylık olan çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Alim Şirinler'in cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'BÖYLE Mİ OLACAKTI'

Alim Şirinler'in cenazesi bu sabah babası Durmuş Şirinler ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Durmuş Şirinler, morg önünde uzun süre gözyaşı dökerken, "Böyle mi olacaktı?" dedi. Gözyaşları arasında ailesinin teslim aldığı Alim Şirinler'in cenazesi toprağa verilmek üzere Göynük Mahallesi'ne götürüldü.

Alim Şirinler'in 23 Eylül'de Esra Şirinler ile nikah masasına oturduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli tıp detayı

- Alim Şirinler'in yakınlarından detay,

- Alim Şirinler'in babası Durmuş Şirinler'in ağlaması

- Cenazenin araca konulması

- Aracın adli tıptan ayrılması

- Çiftin birlikte çekildiği ve nikah fotoğrafları 2 adet

- Genel detaylar

HABER: Levent YENİGÜN- Süleyman EKİN- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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METRESİNİ 2 LİRADAN ALDIKLARI KUMAŞTAN ELBİSE YAPIP, 150 LİRAYA SATIYORLAR



Bursa'nın Orhaneli ilçesinde köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, dikiş- nakış öğreniyor. Kursiyer kadınlar, metresini 2 liraya aldıkları parça kumaşlarla ürettikleri giysileri 150 liraya satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı'nca yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi, 2019- 2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok ilgiyi giyim atölyesi sınıfına gösterdi. 40 yaş üstü 20 kursiyerden oluşan sınıfta kadınlar, kumaşlardan giysi dikmeyi öğreniyor. 2 liradan alınan parça kumaşlar, kursiyerlerin ellerinde elbiseye dönüşüyor. Bu elbiseler, ortalama 150 liradan alıcı buluyor.

Kursta görevli Giyim Öğretmeni Şeyda Aslan (28), "Kursumuz halka açık. Buraya ortalama 40 yaş üzeri kadınlar geliyor. İlk önce ölçü alımıyla başlıyoruz. Daha sonra makineyi tanıtıyoruz. Sonra dikime başlıyoruz. Herkes istediğini dikebiliyor. Pantolon, gömlek, elbise, ceket dikimi yapıyoruz. Sonrasında satışa geçiyoruz. Buraya gelip eğitim alan arkadaşlarımız istediği kıyafeti dikebiliyorlar. Özellikte atık kumaşlardan, dışarıdan 2 lira, 5 liraya aldığımız kumaşlardan elbise, ceket dikebiliyorlar ve diktiklerini 150 liraya satabiliyorlarö dedi.

Evde canı çok sıkıldığı için bu kursa başladığını belirten Hatice Kolcu (70), "Boş kalan vakitlerimi burada değerlendirmek istedim. İçimden hep çalışmak geliyor. Burada çok şey öğrendim. Kursa başladıktan 15 gün sonra makineyi kullanmayı öğrendim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç yorulmuyoruz, eğleniyoruz. İşimiz çok iyi. Üst kıyafetler, eşofmanlar, etekler diktik. Burada ben 70 yaşında meslek sahibi oldum. Buna çok seviniyorum. Çocuklarıma katkım oluyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Dikiş yapan kadınlardan detaylar

-Elbiselerden detaylar

-Genel detaylar

-Röportajlar

-Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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HDP ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNELERE, BİTLİSLİ KADINLARDAN DESTEK

Bitlis'te bir grup kadın, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 41 gündür oturma eylemi yapan annelere destek vermek için bu kente gitti.

Bitlis'te bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, Atatürk Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 140 kadın, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde 41 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek vermek için Diyarbakır'a gitti. Yolculuk öncesi kadınlar adına açıklama yapan Cahide Uzunselvi, Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını söyledi. Uzunselvi, şöyle konuştu:

"Annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmaları dahil her şeyi göze almış, evlatlarının dönmesini isteyen anneler, ‘Başka canlar yanmasın’ diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklarıdır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. ‘Evladımın ölüsüne bile razıyım’ diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler ‘Anne acısının etiketi olmaz’ diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Tam 41 gündür Diyarbakır’da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne ‘dur’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki; azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için, Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bu gün Bitlis’te sivil toplum kuruluşları olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız."

Açıklamanın ardından kadınlar, araçlara binerek Diyarbakır’a doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan kadınlardan detay görüntüler

-Kadınların taşıdığı pankartlar

-Cahide Uzunselvi'nin kadınlar adına basın açıklaması yapması

-Genel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()

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MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜDÜLER

Kocaeli Valiliği tarafından meme kanserine dikkat çekmek için "Herkes El Ele, Mame Kanseri Güle Güle" yürüyüşü düzenlendi.

Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği, Senoloji Akademisi ve Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından desteklenen “Herkes El Ele, Meme Kanseri Güle Güle” yürüyüşü bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile eşi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile eşi ve yaklaşık 250 vatandaş katıldı. Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Anıtpark meydanında başlayan farkındalık yürüyüşü, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nde sona erdi.

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Meme kanseri kadınların riskte olduğu en yüksek kanser türü olarak karşımızda duruyor. Kocaeli Valiliği olarak meme kanserinde farkındalığı ortaya koyabilmek adına bir kadın sağlığı eğitimi projesi başlattık. 678 bin kadınımızın bugün itibariyle 630 binine, hedefimizin yüzde 93’üne ulaşmış durumdayız. Bu projede görev alan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Erken teşhis kanser için büyük önem taşıyor. Bu yönüyle farkındalığı yaratmak adına bugünkü etkinliğimiz de önemli katkı sunacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, özellikle de üniversite hastanemiz, sağlık alanında çok önemli mesafe kat eden güçlü hastanelerin başında geliyor. Üniversite hastanemiz bu alanda sadece Kocaeli değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinden de hasta kabul eden ve bu alanda bilinen bir hastane. Bu yönüyle bu alanda çalışan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, program için hazırlanan Atatürk vapuru ile Körfez gezisi gerçekleştirdi. Vapurda yapılması planlanan konser etkinliği ise Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yürüyüş görüntüleri

- Vali Aksoy’un konuşması

- Katılımcıların vapura binmesi

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()