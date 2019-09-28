DHA YURT BÜLTENİ - 6

Güvenli Bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı

Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge'de, Türk ve ABD askerleri tarafından 7'nci ortak hava devriyesi başlatıldı. 2'si Türk 2'si ABD'li 4 helikopter tarafından gerçekleştirilen hava devriyesinin 2 saat sürmesi bekleniyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'nin sınır güvenliğini tehdit etmesinin ardından Türkiye, güvenli hale getirilmesi için bölgeye harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Türkiye'nin mesajının ardından Ankara'ya gelen ABD askeri heyetinin, Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı görüşme sonrası, Fırat'ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması kararlaştırıldı. Oluşturulacak bölgenin ortak tesisi için de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 12 Ağustos tarihinde, iki ülke askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından Fırat'ın doğusunda kalan Suriye topraklarında, 6 kez hava, 2 kez de ortak kara devriyesi yapıldı.

Türkiye'nin gelinen süreçten tatmin olmadığını ifade etmesi ve rahatsızlıklarını dile getirmesinin ardından sınır hattına zırhlı araç, askeri personel, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, bu sabah 7'nci ortak hava devriyesi için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'dan gelen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı. Pistte bakımları ve yakıt takviyesi yapılan helikopterler, saat 10.30 sıralarında askeri personelleri alarak, havalandı.

Türk helikopterlerin kalkışının ardından Suriye tarafından gelen ABD'ye ait 2 helikopter de aynı alana iniş yaptı. ABD askerlerini aldıktan sonra havalanan helikopterler, havada Türkiye'ye ait helikopterler ile buluştu. 4 helikopter Suriye tarafına hareket etti. 2'si Türk, 2'si ABD'ye ait 4 helikopter, Suriye'nin kuzeyinde kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile Rasulayn arasındaki bölgede, ortak devriye faaliyetini başlattı. Askerlerin havadan keşif ve gözetleme faaliyeti yaptığı 7'nci ortak devriyenin daha öncekilerde olduğu gibi yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), ()-

===================

Bağ evinden hırsızlığa 1'i cezaevi firarisi 2 gözaltı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evinden hırsızlık yapan 1'i cezaevi firarisi 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün (cuma) saat 21.00 sıralarında, Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevindeyken, bir bağ evinin önünde duran minibüsten şüphelendi. Jandarma ekipleri, bağ evinin kapısının açık olduğunu ve içerisinden iki kişinin ellerinde çuvallarla çıktığını gördü. Jandarma ekiplerini gören şüpheliler, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Ellerindeki çuvallarla birlikte yakalanan, kimlikleri Tarık C. (24) ve Erkan D. (38) olduğu belirlenen zanlılar gözaltına alındı. Çuvallarda evden çalınan hızar makinesi, 20 litrelik benzin, 2 adet 12 kilogramlık piknik tüpü, bakır tepsi ve el feneri bulundu. Çalıntı malzemeler, ev sahibine teslim edildi. Yapılan kontrolde zanlılardan Tarık C.'nin cezaevi firarisi olduğu ayrıca 'hırsızlık, yaralama ve askeri ceza kanununa muhalefet' gibi suçlardan arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan Tarık C. tutuklandı, Erkan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------

- Çalınan eşyalardan görüntü

- Adliye öncesi şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi

Haber- Kamera; Cemil SEVAL / MANİSA, ()

=======================

Annesinden nakledilen tek böbrekle çalışıp 7 çocuktan 6’sını okutuyor

Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit (48), 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Erçiş'te 20 yıldır fırıncılık yapan Yılmaz Şit, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 kez diyalize girdikten sonra 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. 7 çocuğundan 6'sını okutan Şit, aynı zamanda kendi yazdığı 'İnsan Öyle Yaşar' kitabını da tamamladı. Çocuklarının okuması için yoğun çaba sarfettiğini belirten Şit, "Çocuklarımın okuyup ülkemize faydalı bireyler olması için elimden geldiğince zaman ayırıyor ve onlarla ilgileniyorum. Kendi yazdığım 'İnsan Öyle Yaşar' adlı kitabım var" dedi. Şit, "Böbrek rahatsızlığı geçirdiğim dönemlerde 3 defa diyalize girdim. 13 yıl önce annemden böbrek nakli yaptırdım. Annemin böbreği ile yaşama tutundum. Tek böbrek ile fırıncılık mesleğimi devam ettirip çocuklarımı okutup, aileme bakıyorum. Bu hayatta bedava yaşayamazsınız, çalışıp çabalamanız lazım. Sadece çalışmakla kalmıyorum. Fırının üst katında bir yazıhanem var çoğu zaman öğrencileri alıp orada onlarla kitap okuyup sohbet ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Fırında çalışma yapılırken

-Yılmaz ve Adem Şit ile röportaj

-Fırından ve yapılan çalışmalardan detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-

====================

Jandarmanın ev aramasına kenevir ve esrar ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde, jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 226 gram esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, ikamet sahibi E.S. gözaltına alındı.

Kadirli İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün istihbarat çalışması sonrasında ilçeye bağlı Yusufizzettin Köyündeki bir adreste uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik jandarma köpeği 'Dora' ile birlikte ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 226 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ikamet sahibi E.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---

-Narkotik jandarma köpeği Dora yerde otururken

-Dora'nın kenevir bitkilerinin yanında arama yapması

-Evin pencere ve eklentilerinde arama yapan jandarma

-Jandarma'nın kavanoz içinde esrar maddesini bulması

BOYUT: 27.8 MB SÜRE: 00'53"

Haber: İbrahim EMÜL- Kamera: OSMANİYE,()

=====================

Hatay'da kısır yarışması düzenlendi

UNESCO tarafından 2017 yılında Dünya Gastronomi Şehri seçilen Hatay'da bölgeye özgü bir meze olan kısır yarışması yapıldı.

Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleştirilen yarışma 34 kadın yarışmacı hünerlerini sergileyerek yaptıkları kısırları jürilerin beğenisine sundu. Yarışmada dereceye girenlere 1'inciye yarım altın 2'nciye çeyrek altın 3'üncüye ise gram altın verildi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, “Bu sene UNESCO tarafından öğrenen şehir ilan edildik. Biz bu çerçevede pek çok faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyetlerde hem UNESCO'nun bize verdiği ödevleri yerine getiriyoruz hem de bu konuda farkındalık yaratmak ve bu ödülleri halka sahiplendirmek istiyoruz. Bu çerçevede UNESCO unvanını aldıktan sonra 4 tane yarışma yapıldı. Buradaki hedefimiz küçük bir mini festival havasında farklı kültürleri de bu işin içine katmak" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yarışmacılardan genel ve detay görüntüler

-Kısır malzemelerinden detay görüntüler

-Prof. Dr. Nazan Savaş İle röportaj

-Yarışmanın başlangıcı

-Yarışma jürisi Süheyl Budak ile röportaj

-kısırların yoğurulmasından detay görüntüler

-Kısırların sunumundan detay görüntüler

Süre: 03'47 Boyut: 425MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()

=====================

Van kedileri için havuz sezonu kapanıyor

Van'ın önemli değerleri arasında olan, bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü kedileri için, koruma altında oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampüsü'ndeki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yaptırılan 3 yüzme havuzu havaların soğumasıyla birlikte sezonu kapatıyor.

Bir gözü mavi, bir gözü sarı, bembeyaz tüyleriyle Van kedileri için YYÜ Kampüsü'ndeki Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayırsever bir işadamı tarafından geçen yıl 3 adet yüzme havuzu yapıldı. Dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yapılan havuzlar, yazın başı Haziran ayında törenle hizmet vermeye başladı. Havuzların yapılmasının ardından merkezin adı 'Van Kedi Villası' olarak değiştirildi. Diğer kedilerin aksine yüzmeyi sevmeleri ile bilinen koruma altındaki Van kedilerine yeniden yüzmeyi sevdirmek için de çalışma başlatıldı. Yılın her mevsiminde Van'a gelen turistlerin mutlaka ziyaret ettiği kediler, Van turizmine de katkı sunuyor.

Yaz başında sezon açılışı yapan kedi villası, havaların soğumasıyla birlikte de sezonu kapatmaya hazırlanıyor. YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi yüzmeyi seven bir hayvan. Bizim de bunlar için yaptığımız yüzme havuzları var. Yüzme işlemi havaların sıcak olması ile ilgili. Yani kediler yüzdükten sonra üşümemesi gerekiyor. Dolayısıyla havalar da soğumaya başladı. Biz de 2019 havuz kullanma sezonunu bugünlerde kapatacağız. Bu şekilde yaz sezonumuzu kapatıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Van Kedi Villasından genel

-Kedilerden genel ve detaylar

-Kedileri ziyarete gelenler

-Kedileri seven ziyaretçiler

-Kedilerin havuzlarından genel

-Havuz kenarındaki kediler

-Prof. Dr. Abdullah Kaya ile röportaj

-Van Kedi Villası genel

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,()-



